Уряд варто перезавантажити та прибрати звідти всіх фігурантів плівок "Єрмака-Міндіча", - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав звільнити всіх фігурантів "Міндічгейту", сформувати нову коаліцію патріотичних сил та перезавантажити уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нардепи "ЄС" заблокували трибуну парламенту та вимагали відставки уряду.

Також нардепи закликали вилучити корупційні схеми із проєкту Держбюджету на 2026 рік.

Під час виступу Порошенко заявив, що країна перебуває у потрійній кризі.

"Криза на фронті, криза корупційна і криза у відносинах з партнерами при мирних переговорах. Саме від парламенту, від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу", - наголосив він.

Наразі триває збір підписів за перезавантаження уряду та створення нової коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За запровадження санкцій проти мене голосували п’ятеро фігурантів "Міндічгейту", - Порошенко

Відставка уряду

"Треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок "Єрмака-Міндіча". Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього.

"Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а й тих, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів НАБУ, руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури – я маю на увазі детектива Магамедрасулова і його батька, – переслідування громадських активістів, яких вони називають "соросятами", і переслідування лідерів опозиції", - сказав Порошенко.

Відставка Проніна

Також лідер "ЄС" закликав звільнити з посади главу Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Читайте: Порошенко провів консультації з главою ЄНП Вебером щодо планів завершення війни: Першим кроком має бути припинення вогню

Зустріч із Зеленським

Порошенко вважає, що варто провести термінову зустріч із Зеленським після його повернення з-за кордону.

"Не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції – і не задля посад, а задля України", - підсумував п’ятий президент.

Читайте: За Єрмаком має піти "єрмаковщина" та скомпрометований уряд, - Порошенко