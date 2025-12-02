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Новини Відставка уряду
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Уряд варто перезавантажити та прибрати звідти всіх фігурантів плівок "Єрмака-Міндіча", - Порошенко

Порошенко закликав відправити Кабмін у відставку

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав звільнити всіх фігурантів "Міндічгейту", сформувати нову коаліцію патріотичних сил та перезавантажити уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Нардепи "ЄС" заблокували трибуну парламенту та вимагали відставки уряду.

Порошенко закликав відправити Кабмін у відставку

Також нардепи закликали вилучити корупційні схеми із проєкту Держбюджету на 2026 рік.

Під час виступу Порошенко заявив, що країна перебуває у потрійній кризі.

"Криза на фронті, криза корупційна і криза у відносинах з партнерами при мирних переговорах. Саме від парламенту, від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу", - наголосив він.

Наразі триває збір підписів за перезавантаження уряду та створення нової коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За запровадження санкцій проти мене голосували п’ятеро фігурантів "Міндічгейту", - Порошенко

Відставка уряду

"Треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок "Єрмака-Міндіча". Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього.

"Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а й тих, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів НАБУ, руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури – я маю на увазі детектива Магамедрасулова і його батька, – переслідування громадських активістів, яких вони називають "соросятами", і переслідування лідерів опозиції", - сказав Порошенко.

Відставка Проніна

Також лідер "ЄС" закликав звільнити з посади главу Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Читайте: Порошенко провів консультації з главою ЄНП Вебером щодо планів завершення війни: Першим кроком має бути припинення вогню

Зустріч із Зеленським

Порошенко вважає, що варто провести термінову зустріч із Зеленським після його повернення з-за кордону.

"Не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції – і не задля посад, а задля України", - підсумував п’ятий президент.

Читайте: За Єрмаком має піти "єрмаковщина" та скомпрометований уряд, - Порошенко

Автор: 

ВР (15176) Порошенко Петро (14971)
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Топ коментарі
+31
Петро, дави цю окуєвшу зелену мразоту
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02.12.2025 13:21 Відповісти
+19
Чеська волонтерська ініціатива «Подарунок Путіну» зібрала гроші на українську крилату ракету «Фламінго», надихнувшись позитивними відгуками в ЗМІ, - iDNES

Кампанія швидко набрала обертів - за два дні волонтери зібрали 680 000 доларів на ракету, яка, як стверджувалося, мала дальність до 3000 кілометрів.

Але перед переказом коштів організатори проконсультувалися зі своїми контактами в Україні та отримали попередження від ГУР.

Українська військова розвідка вказала, що існують серйозні сумніви щодо проекту «Фламінго»: гроші можуть бути зовсім не використані для покупки ракети, а виробник, за наявними даними, пов'язаний з Тимуром Міндичем і Андрієм Єрмаком.
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02.12.2025 13:22 Відповісти
+8
В турборежимі!!!😁
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02.12.2025 13:25 Відповісти
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Петро, дави цю окуєвшу зелену мразоту
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02.12.2025 13:21 Відповісти
В турборежимі!!!😁
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02.12.2025 13:25 Відповісти
Лєщенко,то ти?
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02.12.2025 14:25 Відповісти
весна прийде саджати будете ,кловани убогі ?

На календар подивись чучело зеленориле , не 2019 ?
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02.12.2025 14:55 Відповісти
Оце так задавив. ))))

"Петро Порошенко закликав" - це будь яка новина про Порошенко.
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02.12.2025 16:27 Відповісти
Так а хто ж тоді буде робити "їх" разом?
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02.12.2025 13:22 Відповісти
Чеська волонтерська ініціатива «Подарунок Путіну» зібрала гроші на українську крилату ракету «Фламінго», надихнувшись позитивними відгуками в ЗМІ, - iDNES

Кампанія швидко набрала обертів - за два дні волонтери зібрали 680 000 доларів на ракету, яка, як стверджувалося, мала дальність до 3000 кілометрів.

Але перед переказом коштів організатори проконсультувалися зі своїми контактами в Україні та отримали попередження від ГУР.

Українська військова розвідка вказала, що існують серйозні сумніви щодо проекту «Фламінго»: гроші можуть бути зовсім не використані для покупки ракети, а виробник, за наявними даними, пов'язаний з Тимуром Міндичем і Андрієм Єрмаком.
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02.12.2025 13:22 Відповісти
а де вимога, взяти єрмака під варту???
варіантів розвитку подій три...
1 щоб не втік, як міндіч
2 щоб не грохнули, бо знає більше ніж найвеличніший...
3 щоб не викрали, та не вимагали "чогось", а саме:
бабло, інфа та порядок схем
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02.12.2025 13:25 Відповісти
Це від кого має бути вимога, від того об якого нарід 73% у 2019 році витер свої брудні чоботи? Це мають робити ''сметуни'', які привели зелену безтолоч до влади.
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02.12.2025 17:23 Відповісти
Якщо прибрати всіх, то хто ж залишиться? У Зеленського ще в 19му було не так багато лояльних людей, а зараз і ще менше залишилось. А без лояльності, хто ж буде виконувати всі забаганки найвеличнішого?
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02.12.2025 13:26 Відповісти
Та пофігу його забаганки і все його шобло. Треба щось робити. Піндоси з кацапами задавлять Україну
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02.12.2025 14:58 Відповісти
Якщо звільнити всіх "фігурантів", то хто ж забезпечить регулярні переправленя "двушек на маскву"? І "разарвьоцца вековая связь между брацкімі наротамі, нарушаца еканамічєскіє связі каториє складивалісь десятілєтіямі"!
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02.12.2025 13:28 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2025 13:30 Відповісти
Політичну, а може й не тільки, проститутку слід прибрати з посади премʼєра!
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02.12.2025 13:30 Відповісти
А ВЖЕ Є ПОГОДЖЕНИЙ УСІМА НОВИЙ СКЛАД УРЯДУ??????
Може не варто гратися в дитячі ігри і знов до унітазу прибудовувати дім?! Зробіть бл...ді хоч щось злагоджено і вчасно, а не перфоманси в раді!!!!!
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02.12.2025 13:47 Відповісти
А що, по твоєму, мав би зробити зараз Порошенко?
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02.12.2025 13:49 Відповісти
Не бикувати, а вимагати НЕГАЙНОГО ПОГОДЖЕННЯ НОВОГО УРЯДУ З ВЛАСНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ВІД ЄС!! І виступити з вимогою НЕГАЙНОЇ РОБОТИ САМЕ З РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ПИТАННЯ!
Щрб народ знав, що не виникне небезпека коли знов жирні борови МІСЯЦЯМИ БУДУТЬ ВОЮВАТИ МІЖ СОБОЮ ЗА ДЕРЖАВНЕ КОРИТО, висуваючі «нових» ноунеймів!!
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02.12.2025 13:57 Відповісти
🙃
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02.12.2025 14:01 Відповісти
він не один, мають всі зібратись і кожну кандидатуру погодити
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02.12.2025 14:18 Відповісти
Так, ото ж бо і воно. Іншими словами, показати свою спроможність НАСТУПИТИ КОЖНОМУ НА ГОРЛО СВОЇЙ ВЛАСНІ ПІСНІ І СПІВПРАЦЮВАТИ ЗЛАГОДЖЕНО В ІМ'Я УКРАЇНИ!
Можно почати і з негайних вимог народу по внесенню змін в КК України та КПК України, де корупція, побори, відкати, хабарі у будь ЯКОМУ РОЗМІРІ прирівнюються до ДЕРЖАВНОГО ЗЛОЧИНУ І КАРАЮТЬСЯ РЕАЛЬНИМ ТЕРМІНОМ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У В'ЯЗНИЦІ І КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ДО ДЕСЯТОГО КОЛІНА, на строки співмірні вкраденому і хабарів аж до ДОВІЧНОГО УВ'ЯЗНЕННЯ БЕЗ ПРАВА ВИХОДУ ДОСТРОКОВО НА ВОЛЮ, БЕЗ ПРАВА НА ЗАСТАВУ!!

І негайно!!!
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02.12.2025 14:51 Відповісти
прийми пігулок
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02.12.2025 16:02 Відповісти
Міндіч, це ти?
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02.12.2025 16:04 Відповісти
оце то тебе штирить, ти прийом пігулок пропустило.
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02.12.2025 16:31 Відповісти
Все впирається якою буде у ВР більшість.
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02.12.2025 14:35 Відповісти
!!!!!!!!!!!!🤣
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02.12.2025 14:28 Відповісти
трамп це вже вчорашній день як і зеленський 🤡 , ні шо не вічно під Луною , тим більше якісь папірці про копалини ...Порошенко дуже 100% дипломат !❤️...
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02.12.2025 14:00 Відповісти
Підтримую Порошенка. Але чому Зеленський не прибрав своїх корупціонерів з уряду, думає пропитляти? Обов'язково потрібно раз 20 тікати писком в лайно?
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02.12.2025 14:13 Відповісти
Тимошенко выступила не хуже, если не лучше. Но об этом ни слова.
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02.12.2025 14:18 Відповісти
вОна вже навситупалась, з х..лом, якщо ти може забуло.
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02.12.2025 14:22 Відповісти
Це коли Тимошенко виступала, коли хіхікала з пуйлом, чи коли закликала голосувати за знищення НАБУ і САП?
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02.12.2025 17:26 Відповісти
Ты лучше послушай ее выступление, лось.
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02.12.2025 21:37 Відповісти
Політиканство це останнє чим мають займатися партії під час війни. Ті члени ЄС, які зараз знаходяться у ВР, перебувають там в т.ч. і завдяки мені та моїй родині, але я абсолютно проти таких абстрактних блокувань. Якщо щось не подобається конкретно в конкретному законі доносьте це до громадськості (з відповідною аргументацією); вважаєте когось конкретно корупціонером, маєте докази, то озвучте їх (не боячись судових позовів та звинувачень в наклепі) з прізвищами. А те, що вони зараз роблять, виглядає так: виборів п оки не буде через війну, але ми все рівно хочемо у виконавчу владу. До речі, під час президентства Порошенка теж не все було ідеально ані з війною, ані з корупцією, ані з економікою (принаймні в мене не погана пам'ять).
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02.12.2025 14:49 Відповісти
Дуже сумнівно, що ти голосував за Пороха. А такого бардаку в державі, як зараз ще не було ніразу за будь яких президентів, якими б поганими вони не були.
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02.12.2025 15:05 Відповісти
В 2014 р. не голосував, бо хотів бачити на Банковій на багато радикальнішу, сміливішу та нонкорфоміснішу особу. А в 2019-му голосував бо вважав його меншим злом, особливо в умовах війни. Зе тоді абсолютно не вважав 'консільєрі війни' (як казав дон Карлеоне), але після 24.02.22 він мене дійсно здивував (не в поганому сенсі). А щодо Порошенка, то варто згадати як він воював: Іловайськ, мінські угоди, 'керчннський прорив', коли бронекатери здалися без жодного пострілу (навіщо вони туди пливли, якщо не збиралися по-справжньому воювати).
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02.12.2025 18:27 Відповісти
Тільки за Порошенка ригоанали мертвечука і ЗаЖОПівці були у опопозиції, а зараз вони допомагають слугам зе...
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02.12.2025 16:13 Відповісти
Заради справедливості, найбільш скандальні та знакові риги часів янека все ж втекли і у Раді їх немає.
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02.12.2025 18:34 Відповісти
зате залишились їх помічники, Гетьманцев, Єрмак, Третьякова еtс
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02.12.2025 19:52 Відповісти
 
 