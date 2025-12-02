Уряд варто перезавантажити та прибрати звідти всіх фігурантів плівок "Єрмака-Міндіча", - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав звільнити всіх фігурантів "Міндічгейту", сформувати нову коаліцію патріотичних сил та перезавантажити уряд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Нардепи "ЄС" заблокували трибуну парламенту та вимагали відставки уряду.
Також нардепи закликали вилучити корупційні схеми із проєкту Держбюджету на 2026 рік.
Під час виступу Порошенко заявив, що країна перебуває у потрійній кризі.
"Криза на фронті, криза корупційна і криза у відносинах з партнерами при мирних переговорах. Саме від парламенту, від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу", - наголосив він.
Наразі триває збір підписів за перезавантаження уряду та створення нової коаліції.
Відставка уряду
"Треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок "Єрмака-Міндіча". Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього.
"Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а й тих, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів НАБУ, руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури – я маю на увазі детектива Магамедрасулова і його батька, – переслідування громадських активістів, яких вони називають "соросятами", і переслідування лідерів опозиції", - сказав Порошенко.
Відставка Проніна
Також лідер "ЄС" закликав звільнити з посади главу Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.
Зустріч із Зеленським
Порошенко вважає, що варто провести термінову зустріч із Зеленським після його повернення з-за кордону.
"Не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції – і не задля посад, а задля України", - підсумував п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На календар подивись чучело зеленориле , не 2019 ?
"Петро Порошенко закликав" - це будь яка новина про Порошенко.
Кампанія швидко набрала обертів - за два дні волонтери зібрали 680 000 доларів на ракету, яка, як стверджувалося, мала дальність до 3000 кілометрів.
Але перед переказом коштів організатори проконсультувалися зі своїми контактами в Україні та отримали попередження від ГУР.
Українська військова розвідка вказала, що існують серйозні сумніви щодо проекту «Фламінго»: гроші можуть бути зовсім не використані для покупки ракети, а виробник, за наявними даними, пов'язаний з Тимуром Міндичем і Андрієм Єрмаком.
варіантів розвитку подій три...
1 щоб не втік, як міндіч
2 щоб не грохнули, бо знає більше ніж найвеличніший...
3 щоб не викрали, та не вимагали "чогось", а саме:
бабло, інфа та порядок схем
Може не варто гратися в дитячі ігри і знов до унітазу прибудовувати дім?! Зробіть бл...ді хоч щось злагоджено і вчасно, а не перфоманси в раді!!!!!
Щрб народ знав, що не виникне небезпека коли знов жирні борови МІСЯЦЯМИ БУДУТЬ ВОЮВАТИ МІЖ СОБОЮ ЗА ДЕРЖАВНЕ КОРИТО, висуваючі «нових» ноунеймів!!
Можно почати і з негайних вимог народу по внесенню змін в КК України та КПК України, де корупція, побори, відкати, хабарі у будь ЯКОМУ РОЗМІРІ прирівнюються до ДЕРЖАВНОГО ЗЛОЧИНУ І КАРАЮТЬСЯ РЕАЛЬНИМ ТЕРМІНОМ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У В'ЯЗНИЦІ І КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ДО ДЕСЯТОГО КОЛІНА, на строки співмірні вкраденому і хабарів аж до ДОВІЧНОГО УВ'ЯЗНЕННЯ БЕЗ ПРАВА ВИХОДУ ДОСТРОКОВО НА ВОЛЮ, БЕЗ ПРАВА НА ЗАСТАВУ!!
І негайно!!!