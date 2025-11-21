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Новини Санкції проти Порошенка
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За запровадження санкцій проти мене голосували п’ятеро фігурантів "Міндічгейту", - Порошенко

Верховний Суд розглядає позов про скасування санкцій проти Порошенка

Петро Порошенко зазначив, що люди, які фігурували на записах НАБУ, голосували на засіданні РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Про це він сказав під час засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядається його позов щодо скасування санкцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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"Серед тих, хто голосував 12 лютого на засіданні РНБО за санкції проти мене, п’ять осіб є фігурантами корупційного скандалу, є на записах, вони бігали до квартири Деркача, зрадника України, і обговорювали, як красти гроші.

П’ять членів РНБО голосують за санкції проти Порошенка одразу ж, як вони приїхали з цього офісу, який належить Деркачу, і дерибанили гроші "Енергоатому". Це лише початок, бо оприлюднили менше 10% плівок, і там є ще як мінімум три, а може, і чотири міністри, які брали безпосередню участь в цих процесах", - наголосив він.

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Під час засідання суду також було продемонстровано заяви Зеленського щодо санкцій проти Порошенка, запроваджених нібито за виведення з України мільярдів гривень.

"11-12 лютого Пронін (голова Держфінмоніторингу) на записах Міндіча сидить і обговорює, як вони будуть виводити сотні мільйонів гривень з "Енергоатома" собі в кишеню. Я так розумію, що Зеленський саме це мав на увазі, бо жодних коментарів щодо виведення Порошенком чи фондом Порошенка ми не почули", - сказав лідер п'ятий президент.

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За словами Порошенка, зараз Зеленський має обрати: "або він відмежовується від корупціонерів, або захищає їх і стає співучасником".

Адвокати під час засідання також продемонстрували фільм телеканалу "1+1", де Зеленський, за їхніми словами, прямо визнає, що РНБО – це його зброя і він її застосовує. 

"Представниця президента у суді закликала не зважати на інтерв’ю та публічні заяви президента, які за її словами не визначають позицію щодо рішення про запровадження санкцій проти Порошенка", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована. 

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

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Автор: 

Верховний Суд (1197) Порошенко Петро (14968) санкції (13198) РНБО (2299)
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Топ коментарі
+29
Ось і все обличчя сьогоднішньої влади, яка бреше, краде, зраджує і переводить стрілки на Захід. Заправляє цим кагалом Найвєлічайший Лідор Всесвіту, Нелох, Найпотужніший із Потужніх, Найбрехливіший із Брехливих - Боневтік Гундосович Херпідов.
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21.11.2025 15:27 Відповісти
+22
Зеленський, з організованою злочинною групою осіб, спричинили Конституційну та КОРУПЦІЙНУ кризу в Україні, з 2019 року!!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп з Банкової, має бути закопаним, бо смердить на всю Україну та Світ!!
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21.11.2025 15:36 Відповісти
+22
Ей, троляка організованого злочинного угрупування "Хуцпа". При Ротердам+ один кіловат електроенергії коштував від 0,90 коп до 1,80 грн. Світло було постійно, все працювало, а надлишки за високу ціну продавали за кордон. Сьогодні при "Не Ротердам " Зеленського, по формулі "Міндіч+Цукериан" кіловат коштує 4,32 грн., світла більше немає, чим воно є. Але сума 4,32 не вірна, бо якщо врахувати бензин і солярку, газ, який купують громадяни, щоб працювали їх генератори, то ціна подвоюється. Але про "Ротердам+" на якому ніби наживався Порошенко, можуть говорити дійсно ідіоти, або вороги України. Тисячу раз перевіряв, що немає жодної шахти, в якій добували б шоколад. Немає жодної ТЕС(ТЕЦ) де також добувають шоколад. А всі ці шахти, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС належать Ахметову, Коломойському, Зеленському через Глущенків і жодна не належить Порошенку. І немає рішення суду, що Порошенко щось з цього мав і не буде, бо то все брехня. Факти сьогодні зебобікам б'ють не тільки по голові, а по всій морді. Але вони не каються і продовжують підтримувати брехню, придуману ще в 2019 році. І це ще немає морозів.
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21.11.2025 15:41 Відповісти
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21.11.2025 15:26 Відповісти
Ось і все обличчя сьогоднішньої влади, яка бреше, краде, зраджує і переводить стрілки на Захід. Заправляє цим кагалом Найвєлічайший Лідор Всесвіту, Нелох, Найпотужніший із Потужніх, Найбрехливіший із Брехливих - Боневтік Гундосович Херпідов.
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21.11.2025 15:27 Відповісти
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21.11.2025 15:29 Відповісти
шо ти 3.14диш московсько-квартальні наративи. Ти ще заведи "А то потний нападе". Хер процциш як у піпла в довбехах накакано
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21.11.2025 15:34 Відповісти
Ей, троляка організованого злочинного угрупування "Хуцпа". При Ротердам+ один кіловат електроенергії коштував від 0,90 коп до 1,80 грн. Світло було постійно, все працювало, а надлишки за високу ціну продавали за кордон. Сьогодні при "Не Ротердам " Зеленського, по формулі "Міндіч+Цукериан" кіловат коштує 4,32 грн., світла більше немає, чим воно є. Але сума 4,32 не вірна, бо якщо врахувати бензин і солярку, газ, який купують громадяни, щоб працювали їх генератори, то ціна подвоюється. Але про "Ротердам+" на якому ніби наживався Порошенко, можуть говорити дійсно ідіоти, або вороги України. Тисячу раз перевіряв, що немає жодної шахти, в якій добували б шоколад. Немає жодної ТЕС(ТЕЦ) де також добувають шоколад. А всі ці шахти, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС належать Ахметову, Коломойському, Зеленському через Глущенків і жодна не належить Порошенку. І немає рішення суду, що Порошенко щось з цього мав і не буде, бо то все брехня. Факти сьогодні зебобікам б'ють не тільки по голові, а по всій морді. Але вони не каються і продовжують підтримувати брехню, придуману ще в 2019 році. І це ще немає морозів.
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21.11.2025 15:41 Відповісти
от і покарав Господь тих 73 % війною та горем , шо зрадили руку дающю Хліб та Мир...
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21.11.2025 15:30 Відповісти
***... яка та зелень тупорила аж світиться .
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21.11.2025 15:31 Відповісти
Пане Петро зараз треба не за себе хвилюватися. А за країну бо ви політик і це ваше зобов'язання ви почули
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21.11.2025 15:32 Відповісти
він хвилюється кожен день. тільки те і робить що реби і подібні речі на передок возить.
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21.11.2025 15:36 Відповісти
Пан Петро і хвилююється за державу, яку руйнують москалі і підточують зегниди.
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21.11.2025 16:08 Відповісти
Зеленський, з організованою злочинною групою осіб, спричинили Конституційну та КОРУПЦІЙНУ кризу в Україні, з 2019 року!!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп з Банкової, має бути закопаним, бо смердить на всю Україну та Світ!!
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21.11.2025 15:36 Відповісти
Шість! зеленський брав участь теж!
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21.11.2025 15:42 Відповісти
Так. Можливо на плівках спливуть ще інші персони-злочинці. А якщо шість членів РНБО голосували (вводили) санкції, надумані, незаконні санкції проти того, хто на десятки мільярдів допоміг нашій армії, а голосувальщики самі погрузли у злочинах і діяли на корить росії і ніяк не України (двушка на москву) - такі санкції суд має скасувати.
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21.11.2025 15:48 Відповісти
А Петр еще не в курсе, что пан зе уже определился и есть соучастник аж с 2019? Если бы Петр имел бы израильский паспорт то тоже мог бы безнаказанно воровать как другие исраильтяне в Украине. Как говорится что позволено юпитеру то не позволено быку.
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21.11.2025 16:30 Відповісти
Было бы чрезвычайно интересно знать, у скольких из этих 5 было только украинское гражданство? Че-то не хватает наших исраильских комментаторов на сайте, не пишут гневных слов в адрес сородичей миндичей. Волнуюсь прям. Может заняты как обычно геноцидом на запдном берегу?
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21.11.2025 16:32 Відповісти
"або він відмежовується від корупціонерів, або захищає їх і стає співучасником" - що значить "стає співучасником"? Та він це все тримає під своїм контролем, ще й половину фігурантів власноруч пристроїв до корупційних потоків.
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21.11.2025 17:02 Відповісти
Первый раз слышу о "санкциях с воспитательной целью". Прошу назвать докладчика в суде этого бреда. Его образование, опыт работы, карьерный рост. Очень важно для понимания "мощных профессионалов" во власти.
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21.11.2025 18:50 Відповісти
 
 