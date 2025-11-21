За запровадження санкцій проти мене голосували п’ятеро фігурантів "Міндічгейту", - Порошенко

Петро Порошенко зазначив, що люди, які фігурували на записах НАБУ, голосували на засіданні РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Про це він сказав під час засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядається його позов щодо скасування санкцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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"Серед тих, хто голосував 12 лютого на засіданні РНБО за санкції проти мене, п’ять осіб є фігурантами корупційного скандалу, є на записах, вони бігали до квартири Деркача, зрадника України, і обговорювали, як красти гроші.

П’ять членів РНБО голосують за санкції проти Порошенка одразу ж, як вони приїхали з цього офісу, який належить Деркачу, і дерибанили гроші "Енергоатому". Це лише початок, бо оприлюднили менше 10% плівок, і там є ще як мінімум три, а може, і чотири міністри, які брали безпосередню участь в цих процесах", - наголосив він.

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Під час засідання суду також було продемонстровано заяви Зеленського щодо санкцій проти Порошенка, запроваджених нібито за виведення з України мільярдів гривень.

"11-12 лютого Пронін (голова Держфінмоніторингу) на записах Міндіча сидить і обговорює, як вони будуть виводити сотні мільйонів гривень з "Енергоатома" собі в кишеню. Я так розумію, що Зеленський саме це мав на увазі, бо жодних коментарів щодо виведення Порошенком чи фондом Порошенка ми не почули", - сказав лідер п'ятий президент.

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За словами Порошенка, зараз Зеленський має обрати: "або він відмежовується від корупціонерів, або захищає їх і стає співучасником".

Адвокати під час засідання також продемонстрували фільм телеканалу "1+1", де Зеленський, за їхніми словами, прямо визнає, що РНБО – це його зброя і він її застосовує.

"Представниця президента у суді закликала не зважати на інтерв’ю та публічні заяви президента, які за її словами не визначають позицію щодо рішення про запровадження санкцій проти Порошенка", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

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