Новости Санкции против Порошенко
2 299 19

За введение санкций против меня проголосовали пять фигурантов "Миндичгейта", - Порошенко

Верховный Суд рассматривает иск об отмене санкций против Порошенко

Петр Порошенко отметил, что люди, которые фигурировали на записях НАБУ, голосовали на заседании СНБО о введении против него санкций.

Об этом он сказал во время заседания Коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где рассматривается его иск об отмене санкций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Среди тех, кто голосовал 12 февраля на заседании СНБО за санкции против меня, пять человек являются фигурантами коррупционного скандала, есть на записях, они бегали в квартиру Деркача, предателя Украины, и обсуждали, как воровать деньги.

Пять членов СНБО голосуют за санкции против Порошенко сразу же, как они приехали из этого офиса, который принадлежит Деркачу, и дерибанили деньги "Энергоатома". Это только начало, потому что обнародовали менее 10% пленок, а там есть еще как минимум три, а может, и четыре министра, которые принимали непосредственное участие в этих процессах", - подчеркнул он.

Во время заседания суда также были продемонстрированы заявления Зеленского о санкциях против Порошенко, введенных якобы за вывод из Украины миллиардов гривен.

"11-12 февраля Пронин (глава Госфинмониторинга) на записях Миндича сидит и обсуждает, как они будут выводить сотни миллионов гривен из "Энергоатома" себе в карман. Я так понимаю, что Зеленский именно это имел в виду, потому что никаких комментариев по выводу Порошенко или фондом Порошенко мы не слышали", - сказал лидер пятый президент.

По словам Порошенко, сейчас Зеленский должен выбрать: "или он отмежевывается от коррупционеров, или защищает их и становится соучастником".

Адвокаты во время заседания также продемонстрировали фильм телеканала "1+1", где Зеленский, по их словам, прямо признает, что СНБО – это его оружие и он его применяет.

"Представительница президента в суде призвала не обращать внимания на интервью и публичные заявления президента, которые, по ее словам, не определяют позицию относительно решения о введении санкций против Порошенко", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Верховный Суд (1111) Порошенко Петр (19679) санкции (12052) СНБО (4477)
Топ комментарии
+17
Ось і все обличчя сьогоднішньої влади, яка бреше, краде, зраджує і переводить стрілки на Захід. Заправляє цим кагалом Найвєлічайший Лідор Всесвіту, Нелох, Найпотужніший із Потужніх, Найбрехливіший із Брехливих - Боневтік Гундосович Херпідов.
21.11.2025 15:27
+13
от і покарав Господь тих 73 % війною та горем , шо зрадили руку дающю Хліб та Мир...
21.11.2025 15:30
+13
Ей, троляка організованого злочинного угрупування "Хуцпа". При Ротердам+ один кіловат електроенергії коштував від 0,90 коп до 1,80 грн. Світло було постійно, все працювало, а надлишки за високу ціну продавали за кордон. Сьогодні при "Не Ротердам " Зеленського, по формулі "Міндіч+Цукериан" кіловат коштує 4,32 грн., світла більше немає, чим воно є. Але сума 4,32 не вірна, бо якщо врахувати бензин і солярку, газ, який купують громадяни, щоб працювали їх генератори, то ціна подвоюється. Але про "Ротердам+" на якому ніби наживався Порошенко, можуть говорити дійсно ідіоти, або вороги України. Тисячу раз перевіряв, що немає жодної шахти, в якій добували б шоколад. Немає жодної ТЕС(ТЕЦ) де також добувають шоколад. А всі ці шахти, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС належать Ахметову, Коломойському, Зеленському через Глущенків і жодна не належить Порошенку. І немає рішення суду, що Порошенко щось з цього мав і не буде, бо то все брехня. Факти сьогодні зебобікам б'ють не тільки по голові, а по всій морді. Але вони не каються і продовжують підтримувати брехню, придуману ще в 2019 році. І це ще немає морозів.
21.11.2025 15:41
21.11.2025 15:26
Ось і все обличчя сьогоднішньої влади, яка бреше, краде, зраджує і переводить стрілки на Захід. Заправляє цим кагалом Найвєлічайший Лідор Всесвіту, Нелох, Найпотужніший із Потужніх, Найбрехливіший із Брехливих - Боневтік Гундосович Херпідов.
21.11.2025 15:27
21.11.2025 15:29
шо ти 3.14диш московсько-квартальні наративи. Ти ще заведи "А то потний нападе". Хер процциш як у піпла в довбехах накакано
21.11.2025 15:34
Ей, троляка організованого злочинного угрупування "Хуцпа". При Ротердам+ один кіловат електроенергії коштував від 0,90 коп до 1,80 грн. Світло було постійно, все працювало, а надлишки за високу ціну продавали за кордон. Сьогодні при "Не Ротердам " Зеленського, по формулі "Міндіч+Цукериан" кіловат коштує 4,32 грн., світла більше немає, чим воно є. Але сума 4,32 не вірна, бо якщо врахувати бензин і солярку, газ, який купують громадяни, щоб працювали їх генератори, то ціна подвоюється. Але про "Ротердам+" на якому ніби наживався Порошенко, можуть говорити дійсно ідіоти, або вороги України. Тисячу раз перевіряв, що немає жодної шахти, в якій добували б шоколад. Немає жодної ТЕС(ТЕЦ) де також добувають шоколад. А всі ці шахти, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС належать Ахметову, Коломойському, Зеленському через Глущенків і жодна не належить Порошенку. І немає рішення суду, що Порошенко щось з цього мав і не буде, бо то все брехня. Факти сьогодні зебобікам б'ють не тільки по голові, а по всій морді. Але вони не каються і продовжують підтримувати брехню, придуману ще в 2019 році. І це ще немає морозів.
21.11.2025 15:41
Є кілька "нюансів" щодо енергетики. Нічого порівнювати довоєний час і зараз, коли ТЕЦ зруйновані вже по третьому колу.
21.11.2025 16:32
от і покарав Господь тих 73 % війною та горем , шо зрадили руку дающю Хліб та Мир...
21.11.2025 15:30
***... яка та зелень тупорила аж світиться .
21.11.2025 15:31
Пане Петро зараз треба не за себе хвилюватися. А за країну бо ви політик і це ваше зобов'язання ви почули
21.11.2025 15:32
він хвилюється кожен день. тільки те і робить що реби і подібні речі на передок возить.
21.11.2025 15:36
Пан Петро і хвилююється за державу, яку руйнують москалі і підточують зегниди.
21.11.2025 16:08
Зеленський, з організованою злочинною групою осіб, спричинили Конституційну та КОРУПЦІЙНУ кризу в Україні, з 2019 року!!
Сьогоднішня ситуація в енергетичній - паливній галузі України, і не тільки в ній, є наслідками дій цієї групи осіб!!
Навіть ті хто числиться охоронцями і обслугою цієї групи осіб, теж мають свої сім'ї і бачуть наслідки для Українців дій зелепнів Оманських, проти Українців!! Спасаючи вагнерівців ******, від покарання їх в Україні, зеленський з єрмаком створили злочинну групу(ст28, ККУ), дії якої завдали шкоди Національним інтересам України!! Що підтверджують злочинні дії громадян України, - міндіча-цукерманів-галущенка-чернишова-шмигаля-свириденко-деркача…..
Політичний труп з Банкової, має бути закопаним, бо смердить на всю Україну та Світ!!
21.11.2025 15:36
Шість! зеленський брав участь теж!
21.11.2025 15:42
Так. Можливо на плівках спливуть ще інші персони-злочинці. А якщо шість членів РНБО голосували (вводили) санкції, надумані, незаконні санкції проти того, хто на десятки мільярдів допоміг нашій армії, а голосувальщики самі погрузли у злочинах і діяли на корить росії і ніяк не України (двушка на москву) - такі санкції суд має скасувати.
21.11.2025 15:48
А Петр еще не в курсе, что пан зе уже определился и есть соучастник аж с 2019? Если бы Петр имел бы израильский паспорт то тоже мог бы безнаказанно воровать как другие исраильтяне в Украине. Как говорится что позволено юпитеру то не позволено быку.
21.11.2025 16:30
Было бы чрезвычайно интересно знать, у скольких из этих 5 было только украинское гражданство? Че-то не хватает наших исраильских комментаторов на сайте, не пишут гневных слов в адрес сородичей миндичей. Волнуюсь прям. Может заняты как обычно геноцидом на запдном берегу?
21.11.2025 16:32
"або він відмежовується від корупціонерів, або захищає їх і стає співучасником" - що значить "стає співучасником"? Та він це все тримає під своїм контролем, ще й половину фігурантів власноруч пристроїв до корупційних потоків.
21.11.2025 17:02
 
 