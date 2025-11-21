За введение санкций против меня проголосовали пять фигурантов "Миндичгейта", - Порошенко

Петр Порошенко отметил, что люди, которые фигурировали на записях НАБУ, голосовали на заседании СНБО о введении против него санкций.

Об этом он сказал во время заседания Коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где рассматривается его иск об отмене санкций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Среди тех, кто голосовал 12 февраля на заседании СНБО за санкции против меня, пять человек являются фигурантами коррупционного скандала, есть на записях, они бегали в квартиру Деркача, предателя Украины, и обсуждали, как воровать деньги.

Пять членов СНБО голосуют за санкции против Порошенко сразу же, как они приехали из этого офиса, который принадлежит Деркачу, и дерибанили деньги "Энергоатома". Это только начало, потому что обнародовали менее 10% пленок, а там есть еще как минимум три, а может, и четыре министра, которые принимали непосредственное участие в этих процессах", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа есть козыри для давления на Путина относительно завершения войны, - Порошенко

Во время заседания суда также были продемонстрированы заявления Зеленского о санкциях против Порошенко, введенных якобы за вывод из Украины миллиардов гривен.

"11-12 февраля Пронин (глава Госфинмониторинга) на записях Миндича сидит и обсуждает, как они будут выводить сотни миллионов гривен из "Энергоатома" себе в карман. Я так понимаю, что Зеленский именно это имел в виду, потому что никаких комментариев по выводу Порошенко или фондом Порошенко мы не слышали", - сказал лидер пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд признал незаконным блокирование международной деятельности Порошенко, - "ЕС"

По словам Порошенко, сейчас Зеленский должен выбрать: "или он отмежевывается от коррупционеров, или защищает их и становится соучастником".

Адвокаты во время заседания также продемонстрировали фильм телеканала "1+1", где Зеленский, по их словам, прямо признает, что СНБО – это его оружие и он его применяет.

"Представительница президента в суде призвала не обращать внимания на интервью и публичные заявления президента, которые, по ее словам, не определяют позицию относительно решения о введении санкций против Порошенко", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нацбанк лишил Порошенко права управлять своим банком из-за введенных Зеленским санкций

Что предшествовало?

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Читайте: Увольнение двух министров не решит кризис - нужна полная перезагрузка власти, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж