РУС
Новости Переговоры Трампа и Путина
2 164 38

У Трампа есть козыри для давления на Путина относительно завершения войны, - Порошенко

Порошенко о давлении на Путина

У президента США есть "козыри", благодаря которым он может заставить диктатора Владимира Путина остановить войну.

Об этом Петр Порошенко в интервью литовскому изданию BNS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Пятый Президент отметил, что после успеха мирного процесса в Газе американский лидер решительно настроен на прогресс по войне в Украине.

"Чего хочет Путин? Путин пытается показать свою международную победу, но это невозможно. Он хочет отстранить США от украинского вопроса, чтобы Америка стала неактивной в этом процессе", - объясняет Порошенко.

Какой мир нужен Украине?

"Нет ни одной страны в мире, которая бы больше хотела мира, чем Украина - потому что мы платим за это самую высокую цену. Ежедневно гибнут десятки невинных мирных жителей и солдат. Поэтому мы хотим мира, но не просто любого мира. Нам нужен справедливый мир. Мы не будем капитулировать. План Путина по уничтожению наших Вооруженных Сил на Донбассе - это просто пустые разговоры, и мы не позволим ему это реализовать", - отмечает Порошенко.

Козыри Трампа

Трампа есть так называемые "козыри", которые могут давить на Путина. Что это? Во-первых, ракеты Tomahawk, которые США могли бы передать Украине. Во-вторых, новая волна систем ПВО со стороны США. В-третьих, новые истребители F-16. Другое - финансовая помощь. И еще один "козырь" - санкции. Все эти инструменты - способы давления на Путина, чтобы он остановил войну. Я уверен, что Трамп воспользуется этими возможностями. Он понимает, что у Путина нет другого выбора, кроме как остановить войну", - сказал Порошенко.

"Ситуация остается чрезвычайно сложной. Интенсивность авиаударов, ракетных ударов и ударов беспилотников растет, особенно по энергетической инфраструктуре. Часть населения Украины осталась без электроэнергии, без воды. Однако мы боремся всеми силами, нас поддерживают наши партнеры - США, НАТО", - говорит Порошенко.

Давление на РФ и План Б

"Я думаю, что даже сообщение Трампа о том, что он готов предоставить Tomahawk, уже является очень позитивным знаком. Ранее он этого не обещал. Tomahawk - не только оружие для Украины, но и средство давления на Путина: если Путин откажется согласиться на прекращение огня, США могли бы увеличить военную помощь и ввести дополнительные санкции против стран, покупающих нефть у России", - сказал Порошенко.

"Это четкий месседж Путину. Я это называю "Планом Б" или "Планом "Если". Идея проста: ЕСЛИ Путин не остановит войну, США предоставят Украине деньги, оружие, усилят санкции и политическую поддержку. В этом случае "План "ЕСЛИ" будет эффективным инструментом давления на Россию", - сказал Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19666) путин владимир (32326) Трамп Дональд (6864)
Топ комментарии
+10
Козирі були і в Обами. Просто наші життя нічого не значать для США. Це просто реальність. США хоче зберегти державу РФ, а ми - ні. От-от Рашка вроде сдохла - вилазять срані ковбої та дають кредити та гуманітарку.
18.10.2025 14:07 Ответить
+7
Оце Петро лизнув рижого маразматика....
18.10.2025 14:06 Ответить
+7
Схоже в кремлі трампа добре тримають за яйка. Тому у трампа немає ніяких козирів.
18.10.2025 14:11 Ответить
Всі побігли сваритися з найсильнішою економікою світу, так?
От мудрий нарід
18.10.2025 14:07 Ответить
Не всі, КОманда ЗЕЛенського,а це дві великі різниці.
18.10.2025 14:20 Ответить
🙃
18.10.2025 15:09 Ответить
Не те що лідор нації!Послав спочатку а тепер простату йому массажує.
18.10.2025 15:11 Ответить
"Sancta simplicitas" - яка свята наївність!
18.10.2025 14:07 Ответить
І є причини з яких Трамп,досі,не скористався жодним з цих "козирів"! І,найімовірніше,ці причини є "козирями" на руках у путлера!
18.10.2025 14:07 Ответить
❤️‼️🇺🇦🇪🇺🇺🇸💯⚔️⚒✌️👏👍💪🤝👌🫡🇺🇦🇪🇺🇺🇸‼️❤️
18.10.2025 14:08 Ответить
Зєлємскій розлогінся ми тебе впізнали.
показать весь комментарий
В путіна теж є свій козир.
Будем видіти,чи козир Трампа обламає роги козирю путіна.
18.10.2025 14:17 Ответить
Козырь только один. То что Путя считает Трампа своим парнем. Не просто так кацапы умирали от счастья во время американских выборов.
18.10.2025 14:21 Ответить
18.10.2025 14:24 Ответить
А *підлогу* чому забув?
18.10.2025 14:28 Ответить
Ага, сила є, але яка задишка!
18.10.2025 14:27 Ответить
Це той випадо, коли краще було промовчати, щоб не видавати свою суть ,називаючи антиукраїнську дію американського ворога України "трамбла" , як дію допінгу, для рашистської окупації України і геноциду українського народу.(козирі "трамбла"-"Я ЗАПИТАВ КУЙЛА.А ЧИ СПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ.ЯКЩО Я НАДАМ ВАШИМ УКРАЇНСЬКИМ ОПОНЕНТАМ 1000 "ТОМАГАВКІВ"???НА ЩО КУЙЛО ВІДПОВІВ "НІ НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ"....КАЖУЧИ ПРО "КОЗИРІ" ПЕТРО ПІДІГРАЄ АМЕРИКАНСЬКОМУ ВОРОГУ УКРАЇНИ,"ТРАМБОНУ" ЯКИЙ ПРИПИНИВ І ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
18.10.2025 14:37 Ответить
Війна, Трамп, ковід в https://www.youtube.com/watch?v=02NIQOkMjWw розтині глобалізму.
18.10.2025 14:46 Ответить
Звичайно у Трампа є козирі для тиску на РФ, більш того - в нього в колоді є навіть 'джокер', але питання: 'Коли він нарешті дозріє, щоб кинути ці карти на гральний стіл?'!
18.10.2025 14:48 Ответить
ще один прихильник трампівської термінології прокинувся..))
18.10.2025 14:54 Ответить
Одні надії на Трампа -- якщо - якщо - якщо - якщо .........
18.10.2025 14:57 Ответить
Причому надії абсолютно марні - за півроку це вже десятки разів доведено.
18.10.2025 15:06 Ответить
трамп- це путінська *****, тому всі ці козирі нічого не варті !!
18.10.2025 14:58 Ответить
Та всі розуміють що Трамп це ідіот, тільки не кажуть це в голос, хай це недоробок думає що воно чогось варте!!!
18.10.2025 15:02 Ответить
Козирі може і є, та чи захоче ними скористатися козирний агент кремля? Я сумніваюсь.
18.10.2025 15:03 Ответить
Зеленському треба оперативно замовити, наприклад, Капранови (або комусь ще) книжку коміксів (адже інші, здається Трамп не читає через складність сприйняття) під умовною назвою 'Подорож справжньою Росією, або паперовий ведмідь на глиняних лапах' та подарувати її Доні на наступній зустрічі. В книжці відобразити що насправді являє собою Росія далі за кільцеві дороги Москви та Пітера (її справжня історія, території, які їй насправді не належать, стан економіки, густота заселення, побут та рівень життя в провінції, вигляд провінційних міст і селищ, стан збройних сил по всіх видах та родах та наявність коштів на їх утримання тощо). А після (з політико-етичних міркувань) здійснення подарунку ще й почати безкоштовно масово роздавати цей комікс на теренах США (використавши на це частину коштів телемарафону), щоб громадяни теж розуміли перед ким і чим плазує їхній президент.
18.10.2025 15:05 Ответить
👍 100% !
18.10.2025 15:07 Ответить
все правильно Петро сказав ...можно тільки добавити ,козирь /\/ 1, закрити небо через русню , для китаю ...і все ,війна скінчиться через два тижні !!!....
18.10.2025 15:06 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/10/18/poroshenko-rozpoviv-yakymy-mozhut-buty-etapy-myrnogo-proczesu-spochatku-povne-prypynennya-vognyu/ Петро Порошенко - вʼю литовському виданню BNS, про мирний процес:
Давайте поговоримо про два етапи мирного процесу. Перший етап - це припинення вогню. Припинення вогню має бути всеохопним, видимим та негайно впровадженим. Стиль *****: постійне зволікання, спроба виснажити та відкласти рішення. Ми цього не допустимо. Вимога має бути простою: ми говоримо лише про припинення вогню, і воно має бути безумовним та негайним.
Якщо ***** продовжить вбивати українців, наслідки будуть серйозними, буде план «ЯКЩО». Якщо він хоче уникнути трагічних наслідків, він має побачити: Україна може ефективно завдавати ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, атакувати нафтову інфраструктуру в росії. Вже зараз постраждало понад 20 відсотків нафтопереробних потужностей росії, і це лише початок. Ми продовжимо атаки на газову та нафтову, енергетичну та іншу інфраструктуру. Якщо хтось думає, що час грає виключно на користь росії, він помиляється: у росії закінчуються військові ресурси та гроші; за допомогою Європи та Сполучених Штатів ми штовхаємо російську економіку до колапсу, і ***** за це заплатить. І сигнал Трампа про можливість передачі Україні ракет «Tomahawk» є одним з інструментів тиску на ***** задля припинення вогню.
Тому я сподіваюся, що у ворога буде мотивація погодитися на припинення вогню. Це був би перший крок до перемоги для нас - припинення вогню.
Другий етап - після припинення вогню ми почнемо говорити про ширшу мирну угоду. Але за жодних обставин ми не продаватимемо території. Це червона лінія, це неприйнятно і щодо цього немає жодних компромісів.
18.10.2025 15:07 Ответить
Ще один вумник знайшовся
18.10.2025 15:12 Ответить
Не могу молчать.😀
18.10.2025 15:26 Ответить
У путлера є значно важливіший козир на трампа та багатьох американських політиків - плівки епштейна.
18.10.2025 15:17 Ответить
Чи є "козирі?". Він сам козирь. Іде на захід - туз бубновий, на південь - туз хрестовий.
18.10.2025 15:26 Ответить
Це які? Обійми, поцілунки та оплески? Покатати ще раз у своєму лімузині? Розстелити червоний килим?
18.10.2025 15:32 Ответить
 
 