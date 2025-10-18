У Трампа есть козыри для давления на Путина относительно завершения войны, - Порошенко

У президента США есть "козыри", благодаря которым он может заставить диктатора Владимира Путина остановить войну.

Об этом Петр Порошенко в интервью литовскому изданию BNS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Пятый Президент отметил, что после успеха мирного процесса в Газе американский лидер решительно настроен на прогресс по войне в Украине.

"Чего хочет Путин? Путин пытается показать свою международную победу, но это невозможно. Он хочет отстранить США от украинского вопроса, чтобы Америка стала неактивной в этом процессе", - объясняет Порошенко.

Также читайте: Трамп не планирует давать Tomahawk Украине, по крайней мере сейчас, - Axios

Какой мир нужен Украине?

"Нет ни одной страны в мире, которая бы больше хотела мира, чем Украина - потому что мы платим за это самую высокую цену. Ежедневно гибнут десятки невинных мирных жителей и солдат. Поэтому мы хотим мира, но не просто любого мира. Нам нужен справедливый мир. Мы не будем капитулировать. План Путина по уничтожению наших Вооруженных Сил на Донбассе - это просто пустые разговоры, и мы не позволим ему это реализовать", - отмечает Порошенко.

Козыри Трампа

"У Трампа есть так называемые "козыри", которые могут давить на Путина. Что это? Во-первых, ракеты Tomahawk, которые США могли бы передать Украине. Во-вторых, новая волна систем ПВО со стороны США. В-третьих, новые истребители F-16. Другое - финансовая помощь. И еще один "козырь" - санкции. Все эти инструменты - способы давления на Путина, чтобы он остановил войну. Я уверен, что Трамп воспользуется этими возможностями. Он понимает, что у Путина нет другого выбора, кроме как остановить войну", - сказал Порошенко.

"Ситуация остается чрезвычайно сложной. Интенсивность авиаударов, ракетных ударов и ударов беспилотников растет, особенно по энергетической инфраструктуре. Часть населения Украины осталась без электроэнергии, без воды. Однако мы боремся всеми силами, нас поддерживают наши партнеры - США, НАТО", - говорит Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на Политической ассамблее ЕНП: Стоит научиться жить без российской нефти

Давление на РФ и План Б

"Я думаю, что даже сообщение Трампа о том, что он готов предоставить Tomahawk, уже является очень позитивным знаком. Ранее он этого не обещал. Tomahawk - не только оружие для Украины, но и средство давления на Путина: если Путин откажется согласиться на прекращение огня, США могли бы увеличить военную помощь и ввести дополнительные санкции против стран, покупающих нефть у России", - сказал Порошенко.

"Это четкий месседж Путину. Я это называю "Планом Б" или "Планом "Если". Идея проста: ЕСЛИ Путин не остановит войну, США предоставят Украине деньги, оружие, усилят санкции и политическую поддержку. В этом случае "План "ЕСЛИ" будет эффективным инструментом давления на Россию", - сказал Порошенко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале