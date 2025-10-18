У Трампа есть козыри для давления на Путина относительно завершения войны, - Порошенко
У президента США есть "козыри", благодаря которым он может заставить диктатора Владимира Путина остановить войну.
Об этом Петр Порошенко в интервью литовскому изданию BNS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
Пятый Президент отметил, что после успеха мирного процесса в Газе американский лидер решительно настроен на прогресс по войне в Украине.
"Чего хочет Путин? Путин пытается показать свою международную победу, но это невозможно. Он хочет отстранить США от украинского вопроса, чтобы Америка стала неактивной в этом процессе", - объясняет Порошенко.
Какой мир нужен Украине?
"Нет ни одной страны в мире, которая бы больше хотела мира, чем Украина - потому что мы платим за это самую высокую цену. Ежедневно гибнут десятки невинных мирных жителей и солдат. Поэтому мы хотим мира, но не просто любого мира. Нам нужен справедливый мир. Мы не будем капитулировать. План Путина по уничтожению наших Вооруженных Сил на Донбассе - это просто пустые разговоры, и мы не позволим ему это реализовать", - отмечает Порошенко.
Козыри Трампа
"У Трампа есть так называемые "козыри", которые могут давить на Путина. Что это? Во-первых, ракеты Tomahawk, которые США могли бы передать Украине. Во-вторых, новая волна систем ПВО со стороны США. В-третьих, новые истребители F-16. Другое - финансовая помощь. И еще один "козырь" - санкции. Все эти инструменты - способы давления на Путина, чтобы он остановил войну. Я уверен, что Трамп воспользуется этими возможностями. Он понимает, что у Путина нет другого выбора, кроме как остановить войну", - сказал Порошенко.
"Ситуация остается чрезвычайно сложной. Интенсивность авиаударов, ракетных ударов и ударов беспилотников растет, особенно по энергетической инфраструктуре. Часть населения Украины осталась без электроэнергии, без воды. Однако мы боремся всеми силами, нас поддерживают наши партнеры - США, НАТО", - говорит Порошенко.
Давление на РФ и План Б
"Я думаю, что даже сообщение Трампа о том, что он готов предоставить Tomahawk, уже является очень позитивным знаком. Ранее он этого не обещал. Tomahawk - не только оружие для Украины, но и средство давления на Путина: если Путин откажется согласиться на прекращение огня, США могли бы увеличить военную помощь и ввести дополнительные санкции против стран, покупающих нефть у России", - сказал Порошенко.
"Это четкий месседж Путину. Я это называю "Планом Б" или "Планом "Если". Идея проста: ЕСЛИ Путин не остановит войну, США предоставят Украине деньги, оружие, усилят санкции и политическую поддержку. В этом случае "План "ЕСЛИ" будет эффективным инструментом давления на Россию", - сказал Порошенко.
От мудрий нарід
Будем видіти,чи козир Трампа обламає роги козирю путіна.
Давайте поговоримо про два етапи мирного процесу. Перший етап - це припинення вогню. Припинення вогню має бути всеохопним, видимим та негайно впровадженим. Стиль *****: постійне зволікання, спроба виснажити та відкласти рішення. Ми цього не допустимо. Вимога має бути простою: ми говоримо лише про припинення вогню, і воно має бути безумовним та негайним.
Якщо ***** продовжить вбивати українців, наслідки будуть серйозними, буде план «ЯКЩО». Якщо він хоче уникнути трагічних наслідків, він має побачити: Україна може ефективно завдавати ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, атакувати нафтову інфраструктуру в росії. Вже зараз постраждало понад 20 відсотків нафтопереробних потужностей росії, і це лише початок. Ми продовжимо атаки на газову та нафтову, енергетичну та іншу інфраструктуру. Якщо хтось думає, що час грає виключно на користь росії, він помиляється: у росії закінчуються військові ресурси та гроші; за допомогою Європи та Сполучених Штатів ми штовхаємо російську економіку до колапсу, і ***** за це заплатить. І сигнал Трампа про можливість передачі Україні ракет «Tomahawk» є одним з інструментів тиску на ***** задля припинення вогню.
Тому я сподіваюся, що у ворога буде мотивація погодитися на припинення вогню. Це був би перший крок до перемоги для нас - припинення вогню.
Другий етап - після припинення вогню ми почнемо говорити про ширшу мирну угоду. Але за жодних обставин ми не продаватимемо території. Це червона лінія, це неприйнятно і щодо цього немає жодних компромісів.