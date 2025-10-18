УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна
2 367 40

У Трампа є козирі для тиску на Путіна щодо завершення війни, - Порошенко

Порошенко про тиск на Путіна

У президента США є "козирі", завдяки яким він може змусити диктатора  Володимира Путіна зупинити війну.

Про це Петро Порошенко в інтервʼю литовському виданню BNS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Пʼятий Президент зазначив, що після успіху мирного процесу в Газі американський лідер рішуче налаштований на прогрес щодо війни в Україні.

"Чого хоче Путін? Путін намагається показати свою міжнародну перемогу, але це неможливо. Він хоче усунути США від українського питання, щоб Америка стала неактивною в цьому процесі", - пояснює Порошенко.

Також читайте: Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз, - Axios

Який мир потрібен Україні?

"Немає жодної країни у світі, яка б більше хотіла миру, ніж Україна - бо ми платимо за це найвищу ціну. Щодня гинуть десятки невинних мирних жителів та солдатів. Тому ми хочемо миру, але не просто будь-якого миру. Нам потрібен справедливий мир. Ми не капітулюватимемо. План путіна щодо знищення наших Збройних Сил на Донбасі – це просто порожні розмови, і ми не дозволимо йому це реалізувати", - наголошує Порошенко.

Козирі Трампа

Трампа є так звані "козирі", які можуть тиснути на Путіна. Що це? По-перше, ракети "Tomahawk", які США могли б передати Україні. По-друге, нова хвиля систем ППО з боку США. По-третє, нові винищувачі F-16. Інше – фінансова допомога. І ще один "козир" - санкції. Усі ці інструменти - способи тиску на Путіна, щоб він зупинив війну. Я впевнений, що Трамп скористається цими можливостями. Він розуміє, що у Путіна немає іншого вибору, окрім як зупинити війну", - сказав Порошенко.

"Ситуація залишається надзвичайно складною. Інтенсивність авіаударів, ракетних ударів та ударів безпілотників зростає, особливо по енергетичній інфраструктурі. Частина населення України залишилася без електроенергії, без води. Однак ми боремося всіма силами, нас підтримують наші партнери - США, НАТО", - говорить Порошенко.

Також читайте: Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"

Тиск на РФ та План Б

"Я думаю, що навіть повідомлення Трампа про те, що він готовий надати "Tomahawk", вже є дуже позитивним знаком. Раніше він цього не обіцяв. "Tomahawk" не лише зброя для України, а й засіб тиску на Путіна: якщо Путін відмовиться погодитися на припинення вогню, США могли б збільшити військову допомогу та запровадити додаткові санкції проти країн, які купують нафту у Росії", - сказав Порошенко.

"Це чіткий меседж Путіну. Я це називаю "Планом Б" або "Планом "ЯКЩО". Ідея проста: ЯКЩО Путін не зупинить війну, США нададуть Україні гроші, зброю, посилять санкції та політичну підтримку. У цьому випадку "План "ЯКЩО" буде ефективним інструментом тиску на Росію", - сказав Порошенко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Порошенко Петро (15243) путін володимир (24955) Трамп Дональд (7420)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Козирі були і в Обами. Просто наші життя нічого не значать для США. Це просто реальність. США хоче зберегти державу РФ, а ми - ні. От-от Рашка вроде сдохла - вилазять срані ковбої та дають кредити та гуманітарку.
показати весь коментар
18.10.2025 14:07 Відповісти
+9
Оце Петро лизнув рижого маразматика....
показати весь коментар
18.10.2025 14:06 Відповісти
+9
Схоже в кремлі трампа добре тримають за яйка. Тому у трампа немає ніяких козирів.
показати весь коментар
18.10.2025 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце Петро лизнув рижого маразматика....
показати весь коментар
18.10.2025 14:06 Відповісти
Всі побігли сваритися з найсильнішою економікою світу, так?
От мудрий нарід
показати весь коментар
18.10.2025 14:07 Відповісти
Не всі, КОманда ЗЕЛенського,а це дві великі різниці.
показати весь коментар
18.10.2025 14:20 Відповісти
🙃
показати весь коментар
18.10.2025 15:09 Відповісти
Не те що лідор нації!Послав спочатку а тепер простату йому массажує.
показати весь коментар
18.10.2025 15:11 Відповісти
Трамп заточений лизати дупу путіна, більше він нічого не може. Навіть як його будуть заставляти, він буде займатися звичним ділом. Поки було тільки так.
показати весь коментар
18.10.2025 15:44 Відповісти
"Sancta simplicitas" - яка свята наївність!
показати весь коментар
18.10.2025 14:07 Відповісти
І є причини з яких Трамп,досі,не скористався жодним з цих "козирів"! І,найімовірніше,ці причини є "козирями" на руках у путлера!
показати весь коментар
18.10.2025 14:07 Відповісти
Козирі були і в Обами. Просто наші життя нічого не значать для США. Це просто реальність. США хоче зберегти державу РФ, а ми - ні. От-от Рашка вроде сдохла - вилазять срані ковбої та дають кредити та гуманітарку.
показати весь коментар
18.10.2025 14:07 Відповісти
❤️‼️🇺🇦🇪🇺🇺🇸💯⚔️⚒✌️👏👍💪🤝👌🫡🇺🇦🇪🇺🇺🇸‼️❤️
показати весь коментар
18.10.2025 14:08 Відповісти
Схоже в кремлі трампа добре тримають за яйка. Тому у трампа немає ніяких козирів.
показати весь коментар
18.10.2025 14:11 Відповісти
Зєлємскій розлогінся ми тебе впізнали.
показати весь коментар
18.10.2025 14:21 Відповісти
В путіна теж є свій козир.
Будем видіти,чи козир Трампа обламає роги козирю путіна.
показати весь коментар
18.10.2025 14:17 Відповісти
Козырь только один. То что Путя считает Трампа своим парнем. Не просто так кацапы умирали от счастья во время американских выборов.
показати весь коментар
18.10.2025 14:21 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 14:24 Відповісти
А *підлогу* чому забув?
показати весь коментар
18.10.2025 14:28 Відповісти
Ага, сила є, але яка задишка!
показати весь коментар
18.10.2025 14:27 Відповісти
Це той випадо, коли краще було промовчати, щоб не видавати свою суть ,називаючи антиукраїнську дію американського ворога України "трамбла" , як дію допінгу, для рашистської окупації України і геноциду українського народу.(козирі "трамбла"-"Я ЗАПИТАВ КУЙЛА.А ЧИ СПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ.ЯКЩО Я НАДАМ ВАШИМ УКРАЇНСЬКИМ ОПОНЕНТАМ 1000 "ТОМАГАВКІВ"???НА ЩО КУЙЛО ВІДПОВІВ "НІ НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ"....КАЖУЧИ ПРО "КОЗИРІ" ПЕТРО ПІДІГРАЄ АМЕРИКАНСЬКОМУ ВОРОГУ УКРАЇНИ,"ТРАМБОНУ" ЯКИЙ ПРИПИНИВ І ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
показати весь коментар
18.10.2025 14:37 Відповісти
Війна, Трамп, ковід в https://www.youtube.com/watch?v=02NIQOkMjWw розтині глобалізму.
показати весь коментар
18.10.2025 14:46 Відповісти
Звичайно у Трампа є козирі для тиску на РФ, більш того - в нього в колоді є навіть 'джокер', але питання: 'Коли він нарешті дозріє, щоб кинути ці карти на гральний стіл?'!
показати весь коментар
18.10.2025 14:48 Відповісти
Одні надії на Трампа -- якщо - якщо - якщо - якщо .........
показати весь коментар
18.10.2025 14:57 Відповісти
Причому надії абсолютно марні - за півроку це вже десятки разів доведено.
показати весь коментар
18.10.2025 15:06 Відповісти
трамп- це путінська *****, тому всі ці козирі нічого не варті !!
показати весь коментар
18.10.2025 14:58 Відповісти
Та всі розуміють що Трамп це ідіот, тільки не кажуть це в голос, хай це недоробок думає що воно чогось варте!!!
показати весь коментар
18.10.2025 15:02 Відповісти
Козирі може і є, та чи захоче ними скористатися козирний агент кремля? Я сумніваюсь.
показати весь коментар
18.10.2025 15:03 Відповісти
Зеленському треба оперативно замовити, наприклад, Капранови (або комусь ще) книжку коміксів (адже інші, здається Трамп не читає через складність сприйняття) під умовною назвою 'Подорож справжньою Росією, або паперовий ведмідь на глиняних лапах' та подарувати її Доні на наступній зустрічі. В книжці відобразити що насправді являє собою Росія далі за кільцеві дороги Москви та Пітера (її справжня історія, території, які їй насправді не належать, стан економіки, густота заселення, побут та рівень життя в провінції, вигляд провінційних міст і селищ, стан збройних сил по всіх видах та родах та наявність коштів на їх утримання тощо). А після (з політико-етичних міркувань) здійснення подарунку ще й почати безкоштовно масово роздавати цей комікс на теренах США (використавши на це частину коштів телемарафону), щоб громадяни теж розуміли перед ким і чим плазує їхній президент.
показати весь коментар
18.10.2025 15:05 Відповісти
👍 100% !
показати весь коментар
18.10.2025 15:07 Відповісти
все правильно Петро сказав ...можно тільки добавити ,козирь /\/ 1, закрити небо через русню , для китаю ...і все ,війна скінчиться через два тижні !!!....
показати весь коментар
18.10.2025 15:06 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/10/18/poroshenko-rozpoviv-yakymy-mozhut-buty-etapy-myrnogo-proczesu-spochatku-povne-prypynennya-vognyu/ Петро Порошенко - вʼю литовському виданню BNS, про мирний процес:
Давайте поговоримо про два етапи мирного процесу. Перший етап - це припинення вогню. Припинення вогню має бути всеохопним, видимим та негайно впровадженим. Стиль *****: постійне зволікання, спроба виснажити та відкласти рішення. Ми цього не допустимо. Вимога має бути простою: ми говоримо лише про припинення вогню, і воно має бути безумовним та негайним.
Якщо ***** продовжить вбивати українців, наслідки будуть серйозними, буде план «ЯКЩО». Якщо він хоче уникнути трагічних наслідків, він має побачити: Україна може ефективно завдавати ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, атакувати нафтову інфраструктуру в росії. Вже зараз постраждало понад 20 відсотків нафтопереробних потужностей росії, і це лише початок. Ми продовжимо атаки на газову та нафтову, енергетичну та іншу інфраструктуру. Якщо хтось думає, що час грає виключно на користь росії, він помиляється: у росії закінчуються військові ресурси та гроші; за допомогою Європи та Сполучених Штатів ми штовхаємо російську економіку до колапсу, і ***** за це заплатить. І сигнал Трампа про можливість передачі Україні ракет «Tomahawk» є одним з інструментів тиску на ***** задля припинення вогню.
Тому я сподіваюся, що у ворога буде мотивація погодитися на припинення вогню. Це був би перший крок до перемоги для нас - припинення вогню.
Другий етап - після припинення вогню ми почнемо говорити про ширшу мирну угоду. Але за жодних обставин ми не продаватимемо території. Це червона лінія, це неприйнятно і щодо цього немає жодних компромісів.
показати весь коментар
18.10.2025 15:07 Відповісти
Ще один вумник знайшовся
показати весь коментар
18.10.2025 15:12 Відповісти
Не могу молчать.😀
показати весь коментар
18.10.2025 15:26 Відповісти
У путлера є значно важливіший козир на трампа та багатьох американських політиків - плівки епштейна.
показати весь коментар
18.10.2025 15:17 Відповісти
Чи є "козирі?". Він сам козирь. Іде на захід - туз бубновий, на південь - туз хрестовий.
показати весь коментар
18.10.2025 15:26 Відповісти
Це які? Обійми, поцілунки та оплески? Покатати ще раз у своєму лімузині? Розстелити червоний килим?
показати весь коментар
18.10.2025 15:32 Відповісти
дональд трамп знімається у фільмові "добрий поліцейський і злий поліцейський"

виконує обидві ролі, а також працює фінансистом, продюсером, режисером, автором сценарію і головою рекламної служби прокату
показати весь коментар
18.10.2025 15:48 Відповісти
 
 