У Трампа є козирі для тиску на Путіна щодо завершення війни, - Порошенко

У президента США є "козирі", завдяки яким він може змусити диктатора Володимира Путіна зупинити війну.

Про це Петро Порошенко в інтервʼю литовському виданню BNS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Пʼятий Президент зазначив, що після успіху мирного процесу в Газі американський лідер рішуче налаштований на прогрес щодо війни в Україні.

"Чого хоче Путін? Путін намагається показати свою міжнародну перемогу, але це неможливо. Він хоче усунути США від українського питання, щоб Америка стала неактивною в цьому процесі", - пояснює Порошенко.

Який мир потрібен Україні?

"Немає жодної країни у світі, яка б більше хотіла миру, ніж Україна - бо ми платимо за це найвищу ціну. Щодня гинуть десятки невинних мирних жителів та солдатів. Тому ми хочемо миру, але не просто будь-якого миру. Нам потрібен справедливий мир. Ми не капітулюватимемо. План путіна щодо знищення наших Збройних Сил на Донбасі – це просто порожні розмови, і ми не дозволимо йому це реалізувати", - наголошує Порошенко.

Козирі Трампа

"У Трампа є так звані "козирі", які можуть тиснути на Путіна. Що це? По-перше, ракети "Tomahawk", які США могли б передати Україні. По-друге, нова хвиля систем ППО з боку США. По-третє, нові винищувачі F-16. Інше – фінансова допомога. І ще один "козир" - санкції. Усі ці інструменти - способи тиску на Путіна, щоб він зупинив війну. Я впевнений, що Трамп скористається цими можливостями. Він розуміє, що у Путіна немає іншого вибору, окрім як зупинити війну", - сказав Порошенко.

"Ситуація залишається надзвичайно складною. Інтенсивність авіаударів, ракетних ударів та ударів безпілотників зростає, особливо по енергетичній інфраструктурі. Частина населення України залишилася без електроенергії, без води. Однак ми боремося всіма силами, нас підтримують наші партнери - США, НАТО", - говорить Порошенко.

Тиск на РФ та План Б

"Я думаю, що навіть повідомлення Трампа про те, що він готовий надати "Tomahawk", вже є дуже позитивним знаком. Раніше він цього не обіцяв. "Tomahawk" не лише зброя для України, а й засіб тиску на Путіна: якщо Путін відмовиться погодитися на припинення вогню, США могли б збільшити військову допомогу та запровадити додаткові санкції проти країн, які купують нафту у Росії", - сказав Порошенко.

"Це чіткий меседж Путіну. Я це називаю "Планом Б" або "Планом "ЯКЩО". Ідея проста: ЯКЩО Путін не зупинить війну, США нададуть Україні гроші, зброю, посилять санкції та політичну підтримку. У цьому випадку "План "ЯКЩО" буде ефективним інструментом тиску на Росію", - сказав Порошенко.

