РУС
619 13

Порошенко на Политической ассамблее ЕНП: Стоит научиться жить без российской нефти

Порошенко выступил на ассамблее ЕНП. Что он сказал?

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал европейских партнеров помочь переключить экономику Украины на военные рельсы.

Об этом он заявил во время выступления на Политической ассамблее Европейской народной партии в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Пятый президент призвал не давать Путину права вето.

"Европейский Союз должен быть суверенным, ответственным, в частности нести ответственность за собственную безопасность. И мы, украинцы, готовы активно участвовать в этом процессе. Мы готовы направить в ваши правительства военных советников, боевых генералов, которые имеют уникальный опыт, как сейчас воевать с Россией, какое оружие, какую стратегию, какие технологии использовать и как наиболее эффективно использовать средства на оборонную промышленность. Мы, украинцы, хотим помочь вам переключить экономику на военные рельсы", - подчеркнул он.

"Россия тратит более 40% своего большого бюджета на войну. Наша просьба к странам Балтии, Скандинавии, Германии в том, чтобы добавить нам 0,5% на украинскую военную промышленность. Это было бы ответственное поведение, включая использование денег российских замороженных активов. В этой сфере мы также должны быть более решительными, потому что война уже здесь", - добавил Порошенко.

Также лидер "ЕС" заявил о потребности Украины в оружии и боеприпасах.

"Мы запускаем совместное производство. Нам нужны дроны, ракеты и системы борьбы с дронами. Мы знаем, как их производить, и у нас есть уникальный и положительный опыт. Нам нужна оборона - не устаревшая, а современная и эффективная. Нам нужна защита энергосетей, диверсификация и децентрализация нашей энергетической системы. Мы знаем, как это сделать. И нам нужны санкции против России. Адские санкции.

Мы уже научились жить без российского газа. И мы должны научиться жить без российской нефти и российской ядерной энергии. Включая трубопровод "Дружба", который поставляет российскую нефть в Европу, в Венгрию и Словакию через территорию Украины. Мы должны научиться жить без этого. И мы должны научиться жить без России", - сказал Порошенко.

Отдельно он отметил важность членства Украины в НАТО.

"Мы никогда не вернемся под российское влияние. И нам нужно стать государством-членом НАТО, независимо от того, кто в Вашингтоне, или в Париже, или в какой-то другой стране, нам это нужно. Потому что без членства Украины в НАТО не может быть устойчивой ситуации безопасности на континенте. Поверьте, просто не существует никакой другой формы гарантии безопасности, кроме НАТО. Никакие двусторонние гарантии безопасности не работают, потому что двусторонние гарантии безопасности касаются оружия, денег, оборонной промышленности, но не безопасности. Потому что безопасность - это "ботинки на земле". Это означает, что в случае агрессии солдаты со всего НАТО должны быть бок о бок, чтобы защищаться от агрессора. Но этого нет в двусторонних гарантиях безопасности. И поэтому нам нужно быть взрослыми, нам нужно быть ответственными. Вот почему нам нужно быть антипопулистскими победителями. И именно поэтому нам нужно вместе выиграть эту войну против Путина", - подытожил Порошенко.

Европейская народная партия - это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, которое включает 82 партии и партнеров из 43 стран, Президента Европейской Комиссии, Президента Европарламента, 20 глав государств и правительств ЕС и стран, не входящих в ЕС, 9 членов Еврокомиссии и самую большую группу в Европейском парламенте. Партия "Европейская Солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а 10 марта 2023 года "Евросолидарность" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии.

+7
Мудрі слова мудрого політика і мудрої людини. Чомусь до цього часу впевнений, що якби у 2019 році нарід вибрав Порошенка, то ми за часів президенства Байдена вже давно були в НАТО і не мали ніякого повномасшабного вторгнення кацапів.
17.10.2025 12:01 Ответить
+5
Мудрі слова. Пора вже їм визначитися.
17.10.2025 11:57 Ответить
+2
Яка така "Російська нафта"?
Гвардійське сьогодні!

17.10.2025 11:59 Ответить
Мудрі слова мудрого політика і мудрої людини. Чомусь до цього часу впевнений, що якби у 2019 році нарід вибрав Порошенка, то ми за часів президенства Байдена вже давно були в НАТО і не мали ніякого повномасшабного вторгнення кацапів.
17.10.2025 12:01 Ответить
Не асоціюйте Порошенка з https://ua.news/ua/politika/tramp-pro-udari-rf-po-kiievu-tsogo-b-ne-stalosia-iakbi-ia-buv-prezidentom рудим дебілом...
17.10.2025 12:42 Ответить
А до чого тут "Рудий дебіл"? Мова йде про "Зеленого дебіла"!
17.10.2025 13:05 Ответить
Цікаво, а як це його випустили за кордон?
СБУ, Стефанчук і т.д.?
17.10.2025 12:57 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/14230 Під час свого виступу на Політичній асамблеї Європейської народної партії Петро Порошенко окремо наголосив, що:
"... не можна давати ***** право вето щодо членства в Європейському Союзі і НАТО. Весь Євросоюз має бути суверенним і нести відповідальність за власну безпеку. І саме Україна може допомогти Європі переключити економіку на військові рейки. Німеччина, країни Балтії та Скандинавії також мають продемонструвати відповідальну поведінку та збільшити витрати бюджету на українську військову промисловість. Варто також враховувати використання грошей російських заморожених активів.
Окрім ******** та ефективної оборони, нам, Україні, потрібні ще й м'які гарантії. Це - захист демократії, розвиток парламентської дипломатії, зокрема зняття заборони на виїзд у міжнародні відрядження для членів українського парламенту. Коли йдеться по діалог з партнерами, сили всередині країни мають бути об'єднаними.
Україна ніколи не повернеться під російський вплив. І тому ми маємо стати державою-членом НАТО, бо без членства України в НАТО не може бути сталої безпекової ситуації на континенті.
Математично в України не було шансів вижити і цій війні. Але війна - це не про математику. Війна - це про бойовий дух. Ми разом маємо виграти цю війну проти касапів".
17.10.2025 12:27 Ответить
А чому Порох не перекрив Нафтопровід дружба?
Да і Зеля не торопиться

щось тут не чисто
17.10.2025 12:37 Ответить
Хвороба прогресує?
17.10.2025 12:46 Ответить
там хворба має назву: авантюрний популістичний екстремізм. Можливо, на фоні алкоголізму.
17.10.2025 13:07 Ответить
Пані Софіє, не буду заглублятися і розповідати, чому Порошенко не перекрив нафтопровід "Дружба", бо йому за всі його дії і бездії мудрий нарід дав оцінку у 2019 році. То чому ми маємо повертатися до того, за що вже понесли політики політичне покарання? Хоча на мою думку, нарід прийняві своє рішення засноване на брехні. Тут питання, чому той, що обіцяв навести порядок, прийшовши на брехні за майже 7 років цього не зробив?
17.10.2025 13:10 Ответить
 
 