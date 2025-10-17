Порошенко на Политической ассамблее ЕНП: Стоит научиться жить без российской нефти

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал европейских партнеров помочь переключить экономику Украины на военные рельсы.

Об этом он заявил во время выступления на Политической ассамблее Европейской народной партии в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Пятый президент призвал не давать Путину права вето.

"Европейский Союз должен быть суверенным, ответственным, в частности нести ответственность за собственную безопасность. И мы, украинцы, готовы активно участвовать в этом процессе. Мы готовы направить в ваши правительства военных советников, боевых генералов, которые имеют уникальный опыт, как сейчас воевать с Россией, какое оружие, какую стратегию, какие технологии использовать и как наиболее эффективно использовать средства на оборонную промышленность. Мы, украинцы, хотим помочь вам переключить экономику на военные рельсы", - подчеркнул он.

"Россия тратит более 40% своего большого бюджета на войну. Наша просьба к странам Балтии, Скандинавии, Германии в том, чтобы добавить нам 0,5% на украинскую военную промышленность. Это было бы ответственное поведение, включая использование денег российских замороженных активов. В этой сфере мы также должны быть более решительными, потому что война уже здесь", - добавил Порошенко.

Также лидер "ЕС" заявил о потребности Украины в оружии и боеприпасах.

"Мы запускаем совместное производство. Нам нужны дроны, ракеты и системы борьбы с дронами. Мы знаем, как их производить, и у нас есть уникальный и положительный опыт. Нам нужна оборона - не устаревшая, а современная и эффективная. Нам нужна защита энергосетей, диверсификация и децентрализация нашей энергетической системы. Мы знаем, как это сделать. И нам нужны санкции против России. Адские санкции.

Мы уже научились жить без российского газа. И мы должны научиться жить без российской нефти и российской ядерной энергии. Включая трубопровод "Дружба", который поставляет российскую нефть в Европу, в Венгрию и Словакию через территорию Украины. Мы должны научиться жить без этого. И мы должны научиться жить без России", - сказал Порошенко.

Отдельно он отметил важность членства Украины в НАТО.

"Мы никогда не вернемся под российское влияние. И нам нужно стать государством-членом НАТО, независимо от того, кто в Вашингтоне, или в Париже, или в какой-то другой стране, нам это нужно. Потому что без членства Украины в НАТО не может быть устойчивой ситуации безопасности на континенте. Поверьте, просто не существует никакой другой формы гарантии безопасности, кроме НАТО. Никакие двусторонние гарантии безопасности не работают, потому что двусторонние гарантии безопасности касаются оружия, денег, оборонной промышленности, но не безопасности. Потому что безопасность - это "ботинки на земле". Это означает, что в случае агрессии солдаты со всего НАТО должны быть бок о бок, чтобы защищаться от агрессора. Но этого нет в двусторонних гарантиях безопасности. И поэтому нам нужно быть взрослыми, нам нужно быть ответственными. Вот почему нам нужно быть антипопулистскими победителями. И именно поэтому нам нужно вместе выиграть эту войну против Путина", - подытожил Порошенко.

Европейская народная партия - это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, которое включает 82 партии и партнеров из 43 стран, Президента Европейской Комиссии, Президента Европарламента, 20 глав государств и правительств ЕС и стран, не входящих в ЕС, 9 членов Еврокомиссии и самую большую группу в Европейском парламенте. Партия "Европейская Солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а 10 марта 2023 года "Евросолидарность" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии.

