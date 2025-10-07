Рекордные 25 комплексов "Ай-Петри" передали украинским защитникам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" украинским защитникам.

Об этом сообщила пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Партия является рекордной - 25 комплексов, что позволит защитить сотни километров фронта от вражеских дронов и КАБов, отметил парламентарий.

"Эти комплексы попадут в руки Сил обороны по государственному заказу. Это уже вторая партия, получившая государственное контрактирование, а значит - и официальное признание их боевой эффективности", - добавил Порошенко.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, купольный РЭБ на несколько диапазонов, зарядная станция и необходимая электроника.

