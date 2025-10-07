РУС
2 710 31

Рекордные 25 комплексов "Ай-Петри" передали украинским защитникам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" украинским защитникам.

Об этом сообщила пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Партия является рекордной - 25 комплексов, что позволит защитить сотни километров фронта от вражеских дронов и КАБов, отметил парламентарий.

"Эти комплексы попадут в руки Сил обороны по государственному заказу. Это уже вторая партия, получившая государственное контрактирование, а значит - и официальное признание их боевой эффективности", - добавил Порошенко.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, купольный РЭБ на несколько диапазонов, зарядная станция и необходимая электроника.

Топ комментарии
+33
Замість тисячі слів.
07.10.2025 09:20 Ответить
+23
Семидесятитрёхпроцентные дауны-как ведь хорошо, что Порох не президент Украины. Правда? Так и войну могли бы выиграть, не доведи Господь..
07.10.2025 09:21 Ответить
+23
Де допомога для ЗСУ від зелених слуг?
07.10.2025 09:22 Ответить
Зебілоїди, фас!
07.10.2025 09:20 Ответить
Ти пропонуєш забути, як він збагатився у 800 разів, вбив брата і торгував цибулею по 6 гривень?💩
07.10.2025 09:38 Ответить
Цибуля по 6 дуже пасує скумбії по 8... на сковорідці
07.10.2025 10:55 Ответить
Замість тисячі слів.
07.10.2025 09:20 Ответить
Дякуємо. Гетьман!
07.10.2025 09:21 Ответить
Семидесятитрёхпроцентные дауны-как ведь хорошо, что Порох не президент Украины. Правда? Так и войну могли бы выиграть, не доведи Господь..
07.10.2025 09:21 Ответить
дятел зелений, а скільки територій було під сепарами в 14 му і скільки в 19му?
07.10.2025 09:41 Ответить
А що зараз заважає? Можливо, кількість життів які кладуться за кожен кілометр?
07.10.2025 09:41 Ответить
Пояснюю тупому ---вступивши на посаду президента (травень 2014р) Донбас був майже весь пісепарами Порошенко звільнив майже 70% території ібула побудована лінія оборонияка трималася до 2024р незважаючи що зеленський заставив відійти з частини позицій ----бо загляне в очко путіну .
07.10.2025 09:52 Ответить
Де допомога для ЗСУ від зелених слуг?
07.10.2025 09:22 Ответить
Тобі по потужних відосіків лідора замало?)
07.10.2025 09:33 Ответить
Де? Мабуть десь у Караганде.
07.10.2025 10:08 Ответить
Назвали ми його на честь Ай-Петрі, гори в українському Криму
Зразу видно рівень маркетингу фахівців з Рошену. Корисно й красиво!
07.10.2025 09:25 Ответить
Ай-Петро, ай молодець!
07.10.2025 09:27 Ответить
https://frontliner.ua/lovets-kabiv/#:~:text=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9A%D0%90%D0%91%D1%96%D0%B2%3A%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%C2%AB%D0%90%D0%B9%2D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%C2%BB Ловець КАБів: як працює новий український комплекс «Ай-Петрі»
07.10.2025 09:35 Ответить
А міг би "запиляти" кілька відосіків замість дуже затребуваного обладнання та зброї. Мабуть немає коли, бо між постійними поставками на фронт, приходиться відвідувати багатогодинні судові слухання на верхній межі нервового наруження. А зєрмачня без упину штампує відосіки та справи і санкції на Президента Порошенка.
07.10.2025 09:34 Ответить
Назва - просто цукерка, в усіх сенсах цього слова.
Респект Гетьману!
07.10.2025 09:35 Ответить
Ай - Петрі символ про те, шо це наше, українське - кримсько- татарське ! Доброго Вам здоровя Петро Порошенко ❤️ !!! ...
07.10.2025 09:36 Ответить
- Куме, ви чули, Порошенко передав СОУ 25 комплексів "Ай-Петрі".
- Це добре. А шо передав особисто від себе для СОУ Zеленський?
- Просив передати його особистий незламний привіт.
07.10.2025 09:42 Ответить
Хтось в курсі, Вітьок Януковічь щось донатить на ЗСУ?
07.10.2025 09:42 Ответить
Порошенко більше озброїв ЗСУ ніж поточний прєз
07.10.2025 09:52 Ответить
Він відродив ЗСУ, а поточний знищював та знищює.
07.10.2025 10:07 Ответить
Це непорозуміння, котре грає роль президента ніяк не озброював, не озброює, та й ніколи не буде займатися озброєнням ЗСУ. Немає ніякої інформації, щоб це непорозуміння хоч 1 (одну) гривню виділило зі своїх статків на ЗСУ. Те що виділяється на ЗСУ від держави, то все наші податки, допомога колективного Заходу, а "Цар Осел зі своєю шоблою тільки крадуть все до чого дотягуються їхні липучі лапки.
Звісно, Порошенко на 7 млрд.+ більше озброїв ЗСУ ніж поточний прєз (0 грн.).
07.10.2025 10:42 Ответить
А доларовий мільйонєр Зєлєнський передав війську одне велике, потужне та незламне ніх@я!
07.10.2025 09:58 Ответить
Він не міліонер. Пару сотнень міліонів доларів на офшорах, то вже мульті міліонер.
07.10.2025 10:19 Ответить
Знову цей барига-мародер-на крові розійшовся! що ж це робиться таке! ніяк не вгамується...
07.10.2025 10:11 Ответить
Дякуємо!!!!
07.10.2025 10:17 Ответить
Ось хто вміє "маштабувати"
07.10.2025 10:55 Ответить
По ділам їхнім судіть їх
07.10.2025 10:58 Ответить
 
 