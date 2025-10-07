Рекордные 25 комплексов "Ай-Петри" передали украинским защитникам. ФОТОРЕПОРТАЖ
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" украинским защитникам.
Об этом сообщила пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
Партия является рекордной - 25 комплексов, что позволит защитить сотни километров фронта от вражеских дронов и КАБов, отметил парламентарий.
"Эти комплексы попадут в руки Сил обороны по государственному заказу. Это уже вторая партия, получившая государственное контрактирование, а значит - и официальное признание их боевой эффективности", - добавил Порошенко.
В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, купольный РЭБ на несколько диапазонов, зарядная станция и необходимая электроника.
Зразу видно рівень маркетингу фахівців з Рошену. Корисно й красиво!
Респект Гетьману!
- Це добре. А шо передав особисто від себе для СОУ Zеленський?
- Просив передати його особистий незламний привіт.
Звісно, Порошенко на 7 млрд.+ більше озброїв ЗСУ ніж поточний прєз (0 грн.).