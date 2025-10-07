УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10381 відвідувач онлайн
Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
2 400 27

Рекордні 25 комплексів "Ай-Петрі" передали українським захисникам. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" українським захисникам.

Про це повідомила пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Партія є рекордною - 25 комплексів, що дозволить захистити сотні кілометрів фронту від ворожих дронів і КАБів, зазначив парламентар.

Порошенко передав партію комплексів Ай-Петрі на фронт

"Ці комплекси потраплять до рук Сил оборони за державним замовленням. Це вже друга партія, що отримала державне контрактування, а отже - і офіційне визнання їхньої бойової ефективності", - додав Порошенко.

Порошенко передав партію комплексів Ай-Петрі на фронт

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Порошенко передав партію комплексів Ай-Петрі на фронт
Порошенко передав партію комплексів Ай-Петрі на фронт

Автор: 

допомога (8787) Порошенко Петро (15237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Замість тисячі слів.
показати весь коментар
07.10.2025 09:20 Відповісти
+19
Де допомога для ЗСУ від зелених слуг?
показати весь коментар
07.10.2025 09:22 Відповісти
+18
Семидесятитрёхпроцентные дауны-как ведь хорошо, что Порох не президент Украины. Правда? Так и войну могли бы выиграть, не доведи Господь..
показати весь коментар
07.10.2025 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебілоїди, фас!
показати весь коментар
07.10.2025 09:20 Відповісти
Ти пропонуєш забути, як він збагатився у 800 разів, вбив брата і торгував цибулею по 6 гривень?💩
показати весь коментар
07.10.2025 09:38 Відповісти
Замість тисячі слів.
показати весь коментар
07.10.2025 09:20 Відповісти
Дякуємо. Гетьман!
показати весь коментар
07.10.2025 09:21 Відповісти
Семидесятитрёхпроцентные дауны-как ведь хорошо, что Порох не президент Украины. Правда? Так и войну могли бы выиграть, не доведи Господь..
показати весь коментар
07.10.2025 09:21 Відповісти
дятел зелений, а скільки територій було під сепарами в 14 му і скільки в 19му?
показати весь коментар
07.10.2025 09:41 Відповісти
А що зараз заважає? Можливо, кількість життів які кладуться за кожен кілометр?
показати весь коментар
07.10.2025 09:41 Відповісти
Пояснюю тупому ---вступивши на посаду президента (травень 2014р) Донбас був майже весь пісепарами Порошенко звільнив майже 70% території ібула побудована лінія оборонияка трималася до 2024р незважаючи що зеленський заставив відійти з частини позицій ----бо загляне в очко путіну .
показати весь коментар
07.10.2025 09:52 Відповісти
Де допомога для ЗСУ від зелених слуг?
показати весь коментар
07.10.2025 09:22 Відповісти
Тобі по потужних відосіків лідора замало?)
показати весь коментар
07.10.2025 09:33 Відповісти
Де? Мабуть десь у Караганде.
показати весь коментар
07.10.2025 10:08 Відповісти
Назвали ми його на честь Ай-Петрі, гори в українському Криму
Зразу видно рівень маркетингу фахівців з Рошену. Корисно й красиво!
показати весь коментар
07.10.2025 09:25 Відповісти
Ай-Петро, ай молодець!
показати весь коментар
07.10.2025 09:27 Відповісти
https://frontliner.ua/lovets-kabiv/#:~:text=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9A%D0%90%D0%91%D1%96%D0%B2%3A%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%C2%AB%D0%90%D0%B9%2D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%C2%BB Ловець КАБів: як працює новий український комплекс «Ай-Петрі»
показати весь коментар
07.10.2025 09:35 Відповісти
А міг би "запиляти" кілька відосіків замість дуже затребуваного обладнання та зброї. Мабуть немає коли, бо між постійними поставками на фронт, приходиться відвідувати багатогодинні судові слухання на верхній межі нервового наруження. А зєрмачня без упину штампує відосіки та справи і санкції на Президента Порошенка.
показати весь коментар
07.10.2025 09:34 Відповісти
Назва - просто цукерка, в усіх сенсах цього слова.
Респект Гетьману!
показати весь коментар
07.10.2025 09:35 Відповісти
Ай - Петрі символ про те, шо це наше, українське - кримсько- татарське ! Доброго Вам здоровя Петро Порошенко ❤️ !!! ...
показати весь коментар
07.10.2025 09:36 Відповісти
- Куме, ви чули, Порошенко передав СОУ 25 комплексів "Ай-Петрі".
- Це добре. А шо передав особисто від себе для СОУ Zеленський?
- Просив передати його особистий незламний привіт.
показати весь коментар
07.10.2025 09:42 Відповісти
Хтось в курсі, Вітьок Януковічь щось донатить на ЗСУ?
показати весь коментар
07.10.2025 09:42 Відповісти
Порошенко більше озброїв ЗСУ ніж поточний прєз
показати весь коментар
07.10.2025 09:52 Відповісти
Він відродив ЗСУ, а поточний знищював та знищює.
показати весь коментар
07.10.2025 10:07 Відповісти
А доларовий мільйонєр Зєлєнський передав війську одне велике, потужне та незламне ніх@я!
показати весь коментар
07.10.2025 09:58 Відповісти
Він не міліонер. Пару сотнень міліонів доларів на офшорах, то вже мульті міліонер.
показати весь коментар
07.10.2025 10:19 Відповісти
Знову цей барига-мародер-на крові розійшовся! що ж це робиться таке! ніяк не вгамується...
показати весь коментар
07.10.2025 10:11 Відповісти
Дякуємо!!!!
показати весь коментар
07.10.2025 10:17 Відповісти
 
 