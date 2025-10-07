Рекордні 25 комплексів "Ай-Петрі" передали українським захисникам. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" українським захисникам.

Про це повідомила пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Партія є рекордною - 25 комплексів, що дозволить захистити сотні кілометрів фронту від ворожих дронів і КАБів, зазначив парламентар.

"Ці комплекси потраплять до рук Сил оборони за державним замовленням. Це вже друга партія, що отримала державне контрактування, а отже - і офіційне визнання їхньої бойової ефективності", - додав Порошенко.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка.

