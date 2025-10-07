Рекордні 25 комплексів "Ай-Петрі" передали українським захисникам. ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" українським захисникам.
Про це повідомила пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
Партія є рекордною - 25 комплексів, що дозволить захистити сотні кілометрів фронту від ворожих дронів і КАБів, зазначив парламентар.
"Ці комплекси потраплять до рук Сил оборони за державним замовленням. Це вже друга партія, що отримала державне контрактування, а отже - і офіційне визнання їхньої бойової ефективності", - додав Порошенко.
До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка.
Зразу видно рівень маркетингу фахівців з Рошену. Корисно й красиво!
Респект Гетьману!
- Це добре. А шо передав особисто від себе для СОУ Zеленський?
- Просив передати його особистий незламний привіт.