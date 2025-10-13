Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале, - опрос
Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.
Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.
В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений. Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).
Топ комментарии
+19 Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий13.10.2025 11:37 Ответить Ссылка
+9 Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий13.10.2025 11:39 Ответить Ссылка
+8 Сергей Рейнвей
показать весь комментарий13.10.2025 11:38 Ответить Ссылка
ОПа прогин зарахувала!
Тут, або соціологи відверто брешуть, або то бидло взагалі втратило хоч якісь залишки адекватного мислення.
там їх тис сотні...
а установ, тисячі...
а у них є рідні
і теж упороті від того що дозволено їх упирям
а негласно, їм дозволено ВСЕ!!!
Чітко! Всі ці "свати", "жму рукуабнімаю", 95-кв., почали в 2015 році і до сих пір не замовкають.
Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", - свого часу заявив головний пропагандист гітлерівської Німеччини Йозеф Геббельс.
саме за таку думку українців писав Шевченко:
неначе люди подуріли......
або просто, дані липові, чи люди сліпі, глухі, тупі,
а основне, це БРОНЬ для 2+млн відмазаних самим зе!!!
бо у цих двох млн ще мінімум 3-5 млн рідних, яким теж вигідно що їхні ухилянти не на війні але в шоколаді