Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале, - опрос

Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.

В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений. Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).

