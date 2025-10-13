РУС
Украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале, - опрос

Украинцы дали оценку пяти президентам страны

Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.

В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений. Для сравнения, самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).

опрос

Автор: 

Топ комментарии
+19
Порох для мене єдиний нормальний з усіх що були
13.10.2025 11:37 Ответить
+9
"УКРАЇНЦІ - ЧЕМПІОНИ СВІТУ З СУІЦИДУ. БО ЦЕ ВИБІР НАРОДУ, ЯКИЙ ХОЧЕ ПОМЕРТИ. І ХТО Я ТАКИЙ, ЩОБ ЇМ ЗАВАЖАТИ?" (с) Лесь Подерв'янський
13.10.2025 11:39 Ответить
+8
Якщо це так, то ми не виліковні...
13.10.2025 11:38 Ответить
Порох для мене єдиний нормальний з усіх що були
13.10.2025 11:37 Ответить
нічого дивного...адже у "овоча" більше ніж у Пороха..несемось...
13.10.2025 11:37 Ответить
Шо там Овоч.. у Зєлі в 2,5 рази більше за Пороха. Цих дебілів найвіть віна не вилікувала...
13.10.2025 11:39 Ответить
А може хворий все ж таки хтось інший?🤗
13.10.2025 11:53 Ответить
Шановний. Визнати наявність хвороби - це перший крок до виздоровлення. Але схоже багатьом (співає на мотив "Бандітскава пітербурга) "етот шаааг дліінєєє жіііізнііі" (С)
13.10.2025 11:56 Ответить
таке порівняння не доречне...адже рейтинг в відповідні роки президентства, але дебілів такі багато...і їх критична масса...це не зважаючи що з кожної праски ллється інфа про корупцію з оточення Зе та його свавілля, це я вже не кажу про "травневі шашлики" та їх наслідки...
13.10.2025 11:55 Ответить
Якщо це так, то ми не виліковні...
13.10.2025 11:38 Ответить
The way it is...
13.10.2025 11:49 Ответить
Брехня зелена
13.10.2025 12:00 Ответить
Цим ідіотам більше робити нічого, ніж вигадувати якесь оцінювання?
ОПа прогин зарахувала!
13.10.2025 11:38 Ответить
ОПа його замовила...
13.10.2025 11:55 Ответить
Ці ідіоти ще сподіваються на якісь " авторитетні" дослідження сватів та кумів з часів кравчука які сидять в комсомольському інституті соціології НАН.
13.10.2025 12:02 Ответить
"УКРАЇНЦІ - ЧЕМПІОНИ СВІТУ З СУІЦИДУ. БО ЦЕ ВИБІР НАРОДУ, ЯКИЙ ХОЧЕ ПОМЕРТИ. І ХТО Я ТАКИЙ, ЩОБ ЇМ ЗАВАЖАТИ?" (с) Лесь Подерв'янський
13.10.2025 11:39 Ответить
позиція куколда. коли німці масово почали хворіти на комунізм, один німець вирішив боротися з цим ганебним явищем, і переміг.
13.10.2025 11:55 Ответить
Цей наріт невиліковний!
13.10.2025 11:39 Ответить
Царь хароший, народ любіт царя, да здравствуєт царь!
13.10.2025 11:39 Ответить
Нах ці опитування? - шей дебільні
13.10.2025 11:39 Ответить
Нє, ну реально, той наріт приречений...
Тут, або соціологи відверто брешуть, або то бидло взагалі втратило хоч якісь залишки адекватного мислення.
13.10.2025 11:39 Ответить
З мізками проблема... так і живем.
13.10.2025 11:39 Ответить
Це фейк, вони ще й графік за роками збудували)))
13.10.2025 11:39 Ответить
Можна навіть не читати, щоб зрозуміти кого запишуть в найвеличніші.
13.10.2025 11:39 Ответить
Викид, зелена шушера готується до виборів
13.10.2025 11:40 Ответить
Кравчук теж був президентом.
13.10.2025 11:41 Ответить
брєдні zельоного ішака
13.10.2025 11:43 Ответить
Це нам вирок.
13.10.2025 11:43 Ответить
Дуже давно не зустрячав реально упоротих шанувальників клована.
13.10.2025 11:43 Ответить
зайди в любу державну утанову
там їх тис сотні...
а установ, тисячі...
а у них є рідні
і теж упороті від того що дозволено їх упирям
а негласно, їм дозволено ВСЕ!!!
13.10.2025 11:58 Ответить
Боюсь спитати, а що таке зробив Ющенко?
13.10.2025 11:45 Ответить
його зробили в кретиноскопі.. До речі, як і Порошенка.
13.10.2025 11:48 Ответить
Статистиці довіряю, серед знайомих- купа Зе-любітєлєй, я не дивуюсь, що для них Зе- найпотужніший, найвеличніший, тільки жоден не бажає йти боронити країну, а хочуть чужими руками загрібати попіл!
13.10.2025 11:46 Ответить
Нехай розпочнеться реальна передвиборча кампанія, нехай телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо потраплять в Т2 - побачимо тоді оцінки ЕрЗе...
13.10.2025 11:47 Ответить
На графік чітко накладається медійний буллінг проти Порошенка від Бєніної шобли (95 квартал, Г+Г іт. п.) в унісон з риго-московитськими (112, інтер і т. п.), кацапськими помийками типу деркачів, дубинських, шаріїв і т. п.
Чітко! Всі ці "свати", "жму рукуабнімаю", 95-кв., почали в 2015 році і до сих пір не замовкають.
Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", - свого часу заявив головний пропагандист гітлерівської Німеччини Йозеф Геббельс.
13.10.2025 11:47 Ответить
Цікаво яка така "діяльність" у Зєлі? Що оцінювати?
13.10.2025 11:47 Ответить
zельоний сюр

13.10.2025 11:47 Ответить
Я не знаю скільки біди треба зробити ще, що б народ зрозумів що обравши клоуна ви привели біду в Україні,не підготовка до війни коли попереджали ,здача Півдня ,корупція на крові ,рашиські агенти у владі ,друзі корупціонери і багато іншога ,для чого це все.
13.10.2025 11:51 Ответить
Якщо це правда, то воювати будемо ще довго. 73%- нікуди не зникли.
13.10.2025 11:51 Ответить
найвищий бал у зе....
саме за таку думку українців писав Шевченко:
неначе люди подуріли......
або просто, дані липові, чи люди сліпі, глухі, тупі,
а основне, це БРОНЬ для 2+млн відмазаних самим зе!!!
бо у цих двох млн ще мінімум 3-5 млн рідних, яким теж вигідно що їхні ухилянти не на війні але в шоколаді
13.10.2025 11:51 Ответить
Нащо публікувати ті ******** рейтинги, опитування та іншу зелену маячню?Жив при всіх президентах (і при генсеках) але такої гидоти як зараз не було навіть близько. А реально найбільше зробив Порох, якби там комусь це подобалось чи ні.
13.10.2025 11:51 Ответить
А Кравчука забули?
13.10.2025 11:57 Ответить
Як би там не було, але Зеленський "на голову вищій" від усіх своїх "професійних" попередників, хоч і далеко не ідеальний і прийшов з шоу-бізнесу.
13.10.2025 11:58 Ответить
 
 