Зеленський анонсував переговори щодо заморожених російських активів із США

Наступного тижня українська урядова делегація вирушить до США, де обговорюватимуть посиланеня санкцій проти РФ, а також питання заморожених російських активів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомила пресслужба голови держави.

За його словами, делегацію очолить премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, а до її складу увійдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів зі США також буде обговорюватися", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує пропозиції президента США Дональда Трампа, здатні допомогти припинити війну, і готова до декларованого формату діалогу. Водночас, за його словами, наразі Росія не демонструє бажання миру та посилює атаки.

"Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити... Я не бачу сьогодні демонстрації реальної сили "рускіх", – сказав Зеленський.

