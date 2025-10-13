Українці дали оцінку п’яти президентам країни за десятибальною шкалою, - опитування

Українці продовжують високо оцінювати діяльність Володимира Зеленського. Попри певне зниження, його рейтинг залишається найвищим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Зеленський отримав найвищу середню оцінку діяльності серед усіх президентів України - 6,2 бала за десятибальною шкалою.

У 2023 році його діяльність оцінювали навіть вище - у 7,8 бала, що стало рекордом за весь період спостережень. Для порівняння, найвищі оцінки діяльності попередніх президентів сягали 5,6 бала у Віктора Ющенка (2005 рік), 5,1 бала у Віктора Януковича (2010 рік) і 4,7 бала у Петра Порошенка (2014 рік).

