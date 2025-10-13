УКР
Новини
4 460 58

Українці дали оцінку п’яти президентам країни за десятибальною шкалою, - опитування

Українці дали оцінку п’яти президентам країни

Українці продовжують високо оцінювати діяльність Володимира Зеленського. Попри певне зниження, його рейтинг залишається найвищим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Зеленський отримав найвищу середню оцінку діяльності серед усіх президентів України - 6,2 бала за десятибальною шкалою.

У 2023 році його діяльність оцінювали навіть вище - у 7,8 бала, що стало рекордом за весь період спостережень. Для порівняння, найвищі оцінки діяльності попередніх президентів сягали 5,6 бала у Віктора Ющенка (2005 рік), 5,1 бала у Віктора Януковича (2010 рік) і 4,7 бала у Петра Порошенка (2014 рік).

опитування

Також читайте: Зеленський анонсував переговори щодо заморожених російських активів із США

Автор: 

Зеленський Володимир (25798) Кучма Леонід (495) опитування (2081) Порошенко Петро (15240) Президент (819) Україна (6263) Ющенко Віктор (3950) Янукович Віктор (10789)
Топ коментарі
+35
Порох для мене єдиний нормальний з усіх що були
показати весь коментар
13.10.2025 11:37 Відповісти
+17
Якщо це так, то ми не виліковні...
показати весь коментар
13.10.2025 11:38 Відповісти
+17
"УКРАЇНЦІ - ЧЕМПІОНИ СВІТУ З СУІЦИДУ. БО ЦЕ ВИБІР НАРОДУ, ЯКИЙ ХОЧЕ ПОМЕРТИ. І ХТО Я ТАКИЙ, ЩОБ ЇМ ЗАВАЖАТИ?" (с) Лесь Подерв'янський
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порох для мене єдиний нормальний з усіх що були
показати весь коментар
13.10.2025 11:37 Відповісти
Та отож, сподіваюсь що прислів'я "Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика" від М.Твена тут доречне інакше країна мрій щось не того...
показати весь коментар
13.10.2025 12:04 Відповісти
нічого дивного...адже у "овоча" більше ніж у Пороха..несемось...
показати весь коментар
13.10.2025 11:37 Відповісти
Шо там Овоч.. у Зєлі в 2,5 рази більше за Пороха. Цих дебілів найвіть віна не вилікувала...
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
А може хворий все ж таки хтось інший?🤗
показати весь коментар
13.10.2025 11:53 Відповісти
Шановний. Визнати наявність хвороби - це перший крок до виздоровлення. Але схоже багатьом (співає на мотив "Бандітскава пітербурга) "етот шаааг дліінєєє жіііізнііі" (С)
показати весь коментар
13.10.2025 11:56 Відповісти
таке порівняння не доречне...адже рейтинг в відповідні роки президентства, але дебілів такі багато...і їх критична масса...це не зважаючи що з кожної праски ллється інфа про корупцію з оточення Зе та його свавілля, це я вже не кажу про "травневі шашлики" та їх наслідки...
показати весь коментар
13.10.2025 11:55 Відповісти
Це гоніво....
показати весь коментар
13.10.2025 12:03 Відповісти
Якщо це так, то ми не виліковні...
показати весь коментар
13.10.2025 11:38 Відповісти
The way it is...
показати весь коментар
13.10.2025 11:49 Відповісти
Брехня зелена
показати весь коментар
13.10.2025 12:00 Відповісти
Дивись хто є босом цієї шарашки "Інститут соціології НАН України" - це ж державна установа, а значить...абсолютно "чесна" і ні разу не продажна.
показати весь коментар
13.10.2025 12:20 Відповісти
Цим ідіотам більше робити нічого, ніж вигадувати якесь оцінювання?
ОПа прогин зарахувала!
показати весь коментар
13.10.2025 11:38 Відповісти
ОПа його замовила...
показати весь коментар
13.10.2025 11:55 Відповісти
100пудово!
Тут і до гадалки не ходи.
показати весь коментар
13.10.2025 12:24 Відповісти
Ці ідіоти ще сподіваються на якісь " авторитетні" дослідження сватів та кумів з часів кравчука які сидять в комсомольському інституті соціології НАН.
показати весь коментар
13.10.2025 12:02 Відповісти
"УКРАЇНЦІ - ЧЕМПІОНИ СВІТУ З СУІЦИДУ. БО ЦЕ ВИБІР НАРОДУ, ЯКИЙ ХОЧЕ ПОМЕРТИ. І ХТО Я ТАКИЙ, ЩОБ ЇМ ЗАВАЖАТИ?" (с) Лесь Подерв'янський
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
позиція куколда. коли німці масово почали хворіти на комунізм, один німець вирішив боротися з цим ганебним явищем, і переміг.
показати весь коментар
13.10.2025 11:55 Відповісти
Цей наріт невиліковний!
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Царь хароший, народ любіт царя, да здравствуєт царь!
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Нах ці опитування? - шей дебільні
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Нє, ну реально, той наріт приречений...
Тут, або соціологи відверто брешуть, або то бидло взагалі втратило хоч якісь залишки адекватного мислення.
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
З мізками проблема... так і живем.
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Це фейк, вони ще й графік за роками збудували)))
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Можна навіть не читати, щоб зрозуміти кого запишуть в найвеличніші.
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Викид, зелена шушера готується до виборів
показати весь коментар
13.10.2025 11:40 Відповісти
Кравчук теж був президентом.
показати весь коментар
13.10.2025 11:41 Відповісти
брєдні zельоного ішака
показати весь коментар
13.10.2025 11:43 Відповісти
Це нам вирок.
показати весь коментар
13.10.2025 11:43 Відповісти
Дуже давно не зустрячав реально упоротих шанувальників клована.
показати весь коментар
13.10.2025 11:43 Відповісти
зайди в любу державну утанову
там їх тис сотні...
а установ, тисячі...
а у них є рідні
і теж упороті від того що дозволено їх упирям
а негласно, їм дозволено ВСЕ!!!
показати весь коментар
13.10.2025 11:58 Відповісти
Боюсь спитати, а що таке зробив Ющенко?
показати весь коментар
13.10.2025 11:45 Відповісти
його зробили в кретиноскопі.. До речі, як і Порошенка.
показати весь коментар
13.10.2025 11:48 Відповісти
Статистиці довіряю, серед знайомих- купа Зе-любітєлєй, я не дивуюсь, що для них Зе- найпотужніший, найвеличніший, тільки жоден не бажає йти боронити країну, а хочуть чужими руками загрібати попіл!
показати весь коментар
13.10.2025 11:46 Відповісти
Нехай розпочнеться реальна передвиборча кампанія, нехай телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо потраплять в Т2 - побачимо тоді оцінки ЕрЗе...
показати весь коментар
13.10.2025 11:47 Відповісти
На графік чітко накладається медійний буллінг проти Порошенка від Бєніної шобли (95 квартал, Г+Г іт. п.) в унісон з риго-московитськими (112, інтер і т. п.), кацапськими помийками типу деркачів, дубинських, шаріїв і т. п.
Чітко! Всі ці "свати", "жму рукуабнімаю", 95-кв., почали в 2015 році і до сих пір не замовкають.
Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", - свого часу заявив головний пропагандист гітлерівської Німеччини Йозеф Геббельс.
показати весь коментар
13.10.2025 11:47 Відповісти
Цікаво яка така "діяльність" у Зєлі? Що оцінювати?
показати весь коментар
13.10.2025 11:47 Відповісти
zельоний сюр

показати весь коментар
13.10.2025 11:47 Відповісти
Я не знаю скільки біди треба зробити ще, що б народ зрозумів що обравши клоуна ви привели біду в Україні,не підготовка до війни коли попереджали ,здача Півдня ,корупція на крові ,рашиські агенти у владі ,друзі корупціонери і багато іншога ,для чого це все.
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
Якщо це правда, то воювати будемо ще довго. 73%- нікуди не зникли.
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
найвищий бал у зе....
саме за таку думку українців писав Шевченко:
неначе люди подуріли......
або просто, дані липові, чи люди сліпі, глухі, тупі,
а основне, це БРОНЬ для 2+млн відмазаних самим зе!!!
бо у цих двох млн ще мінімум 3-5 млн рідних, яким теж вигідно що їхні ухилянти не на війні але в шоколаді
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
Нащо публікувати ті ******** рейтинги, опитування та іншу зелену маячню?Жив при всіх президентах (і при генсеках) але такої гидоти як зараз не було навіть близько. А реально найбільше зробив Порох, якби там комусь це подобалось чи ні.
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
А Кравчука забули?
показати весь коментар
13.10.2025 11:57 Відповісти
Як би там не було, але Зеленський "на голову вищій" від усіх своїх "професійних" попередників, хоч і далеко не ідеальний і прийшов з шоу-бізнесу.
показати весь коментар
13.10.2025 11:58 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного Президентаhttps://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html , 13.‎10.‎2025:
Після повідомлень про купівлю ОПУ тисяч лайків з недіючих в'єтнамських профілів на фейсбук-сторінках ОПУ\Вови Зеленського прибрали можливість переглянути імена осіб, що вподобали дописи.
показати весь коментар
13.10.2025 12:03 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
13.10.2025 12:05 Відповісти
Вітер навіяв мисль. Як би там не було - не дивлячись ні на що? 🤔
показати весь коментар
13.10.2025 12:27 Відповісти
План намальований радником Литвиним, і затверджений Зелею. Довго його умовляли не класти собі рейтинг 99, 99999999999%.
показати весь коментар
13.10.2025 12:06 Відповісти
Не, ну а что вы хотим при Едином, б-дь, Марафоне. Еще закрыть бы Цензор и рейтинг Зе улетит в космос.
показати весь коментар
13.10.2025 12:07 Відповісти
Кого опитували,хоч би десяток імен назвали?
Ще ніразу не чув,щоби опитували десь,колись і когось.Так,кого опитують?
Бубочці надали найвищу оцінку? Реально,за що?
Хоча,окремі дегенерати є,доказуючи,що це найвеличніший на планеті.
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
Не знаю, мене не опитували.
показати весь коментар
13.10.2025 12:10 Відповісти
А Кравчука чого немає? Якщо через неповноту терміну, то вфя теж до завершення не дотягнув.
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
Бидло передевилося Голобородька , і от.. маємо те що маємо
показати весь коментар
13.10.2025 12:11 Відповісти
Де Кравчук??
Порох -п'ятий єлемент президент. Зеленський - шостий
показати весь коментар
13.10.2025 12:13 Відповісти
Зеленський - напівшостий президент ..
показати весь коментар
13.10.2025 12:17 Відповісти
Вже напівсьомий
показати весь коментар
13.10.2025 12:19 Відповісти
У Юща завищені, він юда, передав владу янику, від нього навіть захід відвернувся)
показати весь коментар
13.10.2025 12:20 Відповісти
Гундосий в тюрму, за все, що натворив. Ніякі рейтинги фейкові не допоможуть.
показати весь коментар
13.10.2025 12:24 Відповісти
 
 