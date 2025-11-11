Нацбанк позбавив Порошенка права керувати своїм банком через запроваджені Зеленським санкції

Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка права голосу як найбільшого акціонера "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ).

Таке рішення Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 20 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Окрім того, Нацбанк заборонив право голосу за акціями банку ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який володіє ними напряму.

За даними на сайті НБУ, Петро Порошенко через ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" контролює 64,98% акцій "Міжнародного інвестиційного банку". Ще 9,92% акцій опосередковано належать його сину Олексію.

Як повідомлялося, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня визнав ділову репутацію Порошенка небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО.

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

Наразі Порошенко оскаржує оскаржує запроваджені проти нього санкції у Верховному Суді.