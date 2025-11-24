Порошенко провів консультації з главою ЄНП Вебером щодо планів завершення війни: Першим кроком має бути припинення вогню
Петро Порошенко провів термінові консультації з Президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером щодо переговорів про завершення війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Високо оцінив підтримку з боку лідерів Європейського Союзу, зокрема керівництва ЄНП, ключових для України принципів досягнення сталого та справедливого миру, як-от збереження суверенітету, територіальної цілісності, сильної армії, національної ідентичності, членства в ЄС та НАТО, а також невідворотності відповідальності агресора за воєнні злочини", – написав Порошенко.
"Відзначили спільне розуміння того, що першим кроком на шляху досягнення миру та індикатором налаштованості путінського режиму на завершення війни має стати негайне, безумовне та всеосяжне припинення вогню. Домовилися продовжити координацію позицій", – резюмував політик.
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А ВІЦЕпрезидент США на побігеньках у сина Трампа ? Тоді про що можна говорити як про впливові сторони перемовин - про партнерів України.
А віткофф, робив це заради того щоб догодити траму, віткоффу байдуже на яких умовах і як закінчиться війна.
А у навіть в умовно мирний час було існував розподіл на політичну, військово-політичну і суто військову свери управління в державі.
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?
У Мінських угодах такі пункти були! А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не втік; а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
Зараз йде робота над планом. Вдалось підкорегувати деякі пункти.
Основні пункти про НАТО, зміну Конституції і Донецьку область винесли за дужки і залишили для зустрічі Трампа з Зеленським.
Як я і писав: План - робочий, потрібно працювати з тими пунктами, які нам не підходять і їх правити. Так працює ДИПЛОМАТІЯ.
Єдине прохання - не показуйте Зеленському фільмів про Черчилля чи Наполеона. Бо знову буде потужність і танки під москвою.
https://t.me/oleksiihoncharenko/51144 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ США МАЮТЬ БУТИ РАТИФІКОВАНІ В КОНГРЕСІ!
Ті гарантії, що нам пропонуються - НОРМАЛЬНІ. АЛЕ ЦЕ ЗНОВУ ЗВИЧАЙНИЙ МЕМОРАНДУМ. ТРЕБА РАТИФІКАЦІЮ В КОНГРЕСІ.
НА ЦЬОМУ УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ МАЄ СТОЯТИ НАСМЕРТЬ.
США ГОТОВІ ЦЕ ЗРОБИТИ. ПРОСТО ПОТРІБНО СКАЗАТИ, ЩО ЦЕ ДЛЯ НАС КЛЮЧОВА ІСТОРІЯ.
Не маємо права допустити помилку як з Будапештським меморандумом.
У світі немає нації, яка хотіла б миру більше, ніж українці. Ми платимо найвищу ціну щогодини, навіть не щодня. Але водночас ми ніколи не здамося і ніколи не приймемо російських «забаганок».
В етері MS NOW наголосив на «червоних лініях», якими Україна не може поступитися.
Ми ніколи не приймемо обмежень щодо Збройних Сил України. Це є головною гарантією безпеки не лише для України, а й для Європи.
Ми ніколи не приймемо атак на українську національну ідентичність та не дозволимо перетворити Україну на російську колонію. І точно ніколи не змиримося з посяганнями на український суверенітет і територіальну цілісність. Тобто не поступимося територіями.
Моя рекомендація щодо перемов, яка базується на позитивному досвіді дуже складних переговорів з путіним у 2015 році: спершу треба почати з безумовного, всеосяжного і негайного припинення вогню. Не можна дозволяти путіну говорити: «Я за мир, але ми хочемо продовжувати війну». Деталі можна обговорити під час мирних переговорів, але спочатку припиніть вбивати українських цивільних та зупиніть цю катастрофічну війну.
Добре, що принцип «нічого про Україну без України», встановлений моєю адміністрацією, досі працює. Також позитивним сигналом є те, що зберігається принцип «нічого не погоджено, доки не погоджено все». Це означає, що навіть сьогодні, після зустрічі в Женеві, з 28 пунктів залишилося 19.
Нескінченні переговори - це те, чого хоче росія. Звинувачувати Україну, що ми не хочемо миру. Україна має показувати протилежне: ми готові до компромісу, але не перетинаючи «червоних ліній». Ми готові до ефективних переговорів, але спершу зупинка вогню.
Завдяки Сполученим Штатам зараз відкрилося дуже вузьке, але реалістичне вікно можливостей, щоб закінчити війну. Ми маємо розумно ним скористатися.