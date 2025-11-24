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Новини Мирний план США
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Порошенко провів консультації з главою ЄНП Вебером щодо планів завершення війни: Першим кроком має бути припинення вогню

Переговори Порошенка з Вебером

Петро Порошенко провів термінові консультації з Президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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"Високо оцінив підтримку з боку лідерів Європейського Союзу, зокрема керівництва ЄНП, ключових для України принципів досягнення сталого та справедливого миру, як-от збереження суверенітету, територіальної цілісності, сильної армії, національної ідентичності, членства в ЄС та НАТО, а також невідворотності відповідальності агресора за воєнні злочини", – написав Порошенко.

Переговори Порошенка з Вебером

"Відзначили спільне розуміння того, що першим кроком на шляху досягнення миру та індикатором налаштованості путінського режиму на завершення війни має стати негайне, безумовне та всеосяжне припинення вогню. Домовилися продовжити координацію позицій", – резюмував політик.

Також читайте: Переговорна команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією, - Порошенко

Автор: 

ЄНП (45) Порошенко Петро (14969) Вебер Манфред (14)
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Топ коментарі
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24.11.2025 18:37 Відповісти
+9
Ось черговий приклад того чим Президент відрізняється від лайна 95 проби!
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24.11.2025 18:47 Відповісти
+8
добре шо Порошенко Петро не відмовляється від тих українців ,які нагадили на свойому шляху ,зробивши себе самі ...Дякуємо Петро Олексійовичу ❤️...
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24.11.2025 18:47 Відповісти
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Й доречі до того як у США постелили доріжку хйлу - такою була вимога й Трампа . Чому зараз той же Рубіо не повертається до цього у своїх пропозиціях від США? Доні нєдосуг?
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24.11.2025 18:13 Відповісти
Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

А ВІЦЕпрезидент США на побігеньках у сина Трампа ? Тоді про що можна говорити як про впливові сторони перемовин - про партнерів України.
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24.11.2025 18:23 Відповісти
Бо цей "мирний план" з 28 пунктів, писався віткоффом під диктовку кацапами.

А віткофф, робив це заради того щоб догодити траму, віткоффу байдуже на яких умовах і як закінчиться війна.

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24.11.2025 18:26 Відповісти
Його хтось бачив, той план?
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24.11.2025 19:04 Відповісти
так план з 28 пунктів (якій писав віткофф, а кацапи йому діктували) є в інтернеті
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24.11.2025 19:22 Відповісти
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24.11.2025 18:37 Відповісти
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24.11.2025 18:45 Відповісти
Ось черговий приклад того чим Президент відрізняється від лайна 95 проби!
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24.11.2025 18:47 Відповісти
Про лайно й говорити вже не хочу, немає цензурних слів, а от Петру Олексійовичу хочеться порадити пригадати, скільки припинень вогню персонально він ініціював і до чого це завжди приводило - в Донецькому аеропорту наших хлопців кацапи змогли підірвати дякуючи припиненню вогню. Весь час наступати на одні й ті самі граблі погана традиція. Без одночасного з припиненням вогню зайняття сірої зони військами під егідою ООН чи НАТО нам дуже дорого коштуватиме навіть однодобове перемир'я.
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24.11.2025 22:55 Відповісти
В ДАПі домовленність про припинаненя вогню була на військовому рівні, а не на політичному. Причому, вірогідно, навіть Геншштаби не домовлялись, хоча могли бути повідомленні, але необов'язково.
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25.11.2025 00:58 Відповісти
До вашого відома - в Україні військовий і політичний рівень сидить в одному кріслі, якщо шо.
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26.11.2025 02:52 Відповісти
Зараз? - так.
А у навіть в умовно мирний час було існував розподіл на політичну, військово-політичну і суто військову свери управління в державі.
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26.11.2025 10:36 Відповісти
"було існував" пусті слова, ніколи з 91-го року в Україні такого розподілу не було, занадто багато всі президенти пхали свого носа у військові справи і не лише щоб продати не пропите прапорщиками з майорами а один взагалі обміняв весь стратегічний військовий потенціал на ножки Буша навіть не порадившись з військовими.
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26.11.2025 22:05 Відповісти
добре шо Порошенко Петро не відмовляється від тих українців ,які нагадили на свойому шляху ,зробивши себе самі ...Дякуємо Петро Олексійовичу ❤️...
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24.11.2025 18:47 Відповісти
Они и сейчас гадят и Зе хвалят находясь в Германии,! Р и наверное даже благодарны,что из своих сел и деревень попали в Европу на всё готовое!С кафе не выходят,все турбюро русскоязычные на все поездки распроданы!Ещё 3года назад поездки отменяли не набирая группу! Зачем им Порошенко,если Зе им Европу подарил 😉 Только без Безвиз хрен бы ,кто-то в Шенген приехал!Но за это они не благодарны!
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24.11.2025 19:35 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9542 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, пілот БПЛА:
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?

У Мінських угодах такі пункти були! А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не втік; а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
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24.11.2025 18:50 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/51142 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зараз йде робота над планом. Вдалось підкорегувати деякі пункти.
Основні пункти про НАТО, зміну Конституції і Донецьку область винесли за дужки і залишили для зустрічі Трампа з Зеленським.
Як я і писав: План - робочий, потрібно працювати з тими пунктами, які нам не підходять і їх правити. Так працює ДИПЛОМАТІЯ.
Єдине прохання - не показуйте Зеленському фільмів про Черчилля чи Наполеона. Бо знову буде потужність і танки під москвою.

https://t.me/oleksiihoncharenko/51144 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ США МАЮТЬ БУТИ РАТИФІКОВАНІ В КОНГРЕСІ!
Ті гарантії, що нам пропонуються - НОРМАЛЬНІ. АЛЕ ЦЕ ЗНОВУ ЗВИЧАЙНИЙ МЕМОРАНДУМ. ТРЕБА РАТИФІКАЦІЮ В КОНГРЕСІ.
НА ЦЬОМУ УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ МАЄ СТОЯТИ НАСМЕРТЬ.
США ГОТОВІ ЦЕ ЗРОБИТИ. ПРОСТО ПОТРІБНО СКАЗАТИ, ЩО ЦЕ ДЛЯ НАС КЛЮЧОВА ІСТОРІЯ.
Не маємо права допустити помилку як з Будапештським меморандумом.
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24.11.2025 19:10 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14412 Петро Порошенко:
У світі немає нації, яка хотіла б миру більше, ніж українці. Ми платимо найвищу ціну щогодини, навіть не щодня. Але водночас ми ніколи не здамося і ніколи не приймемо російських «забаганок».
В етері MS NOW наголосив на «червоних лініях», якими Україна не може поступитися.
Ми ніколи не приймемо обмежень щодо Збройних Сил України. Це є головною гарантією безпеки не лише для України, а й для Європи.
Ми ніколи не приймемо атак на українську національну ідентичність та не дозволимо перетворити Україну на російську колонію. І точно ніколи не змиримося з посяганнями на український суверенітет і територіальну цілісність. Тобто не поступимося територіями.
Моя рекомендація щодо перемов, яка базується на позитивному досвіді дуже складних переговорів з путіним у 2015 році: спершу треба почати з безумовного, всеосяжного і негайного припинення вогню. Не можна дозволяти путіну говорити: «Я за мир, але ми хочемо продовжувати війну». Деталі можна обговорити під час мирних переговорів, але спочатку припиніть вбивати українських цивільних та зупиніть цю катастрофічну війну.
Добре, що принцип «нічого про Україну без України», встановлений моєю адміністрацією, досі працює. Також позитивним сигналом є те, що зберігається принцип «нічого не погоджено, доки не погоджено все». Це означає, що навіть сьогодні, після зустрічі в Женеві, з 28 пунктів залишилося 19.
Нескінченні переговори - це те, чого хоче росія. Звинувачувати Україну, що ми не хочемо миру. Україна має показувати протилежне: ми готові до компромісу, але не перетинаючи «червоних ліній». Ми готові до ефективних переговорів, але спершу зупинка вогню.
Завдяки Сполученим Штатам зараз відкрилося дуже вузьке, але реалістичне вікно можливостей, щоб закінчити війну. Ми маємо розумно ним скористатися.
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24.11.2025 22:26 Відповісти
Так так зараз Петя виліз і Петя все порішає ми всі пам'ятаємо його мінські угоди справу свинарчуків гладковських, сенину стіну та Ротердам+ всі вони тільки добре *******.
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24.11.2025 23:22 Відповісти
під VPN тільки ти ****** по подляковськм методичкам.
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25.11.2025 01:02 Відповісти
 
 