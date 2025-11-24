Порошенко провел консультации с главой ЕНП Вебером относительно планов завершения войны: Первым шагом должно быть прекращение огня
Петр Порошенко провел срочные консультации с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером по поводу переговоров о завершении войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Высоко оценил поддержку со стороны лидеров Европейского Союза, в частности - руководства ЕНП, ключевых для Украины принципов достижения устойчивого и справедливого мира, таких, как сохранение суверенитета, территориальной целостности, сильной армии, национальной идентичности, членства в ЕС и НАТО, а также неотвратимости ответственности агрессора за военные преступления", – написал Порошенко.
"Отметили общее понимание того, что первым шагом на пути достижения мира и индикатором настроенности путинского режима на завершение войны должно стать немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Договорились продолжить координацию позиций", – резюмировал политик.
А ВІЦЕпрезидент США на побігеньках у сина Трампа ? Тоді про що можна говорити як про впливові сторони перемовин - про партнерів України.
А віткофф, робив це заради того щоб догодити траму, віткоффу байдуже на яких умовах і як закінчиться війна.
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?
У Мінських угодах такі пункти були! А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не втік; а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.