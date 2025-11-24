РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10414 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
488 8

Порошенко провел консультации с главой ЕНП Вебером относительно планов завершения войны: Первым шагом должно быть прекращение огня

Переговоры Порошенко с Вебером

Петр Порошенко провел срочные консультации с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером по поводу переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Высоко оценил поддержку со стороны лидеров Европейского Союза, в частности - руководства ЕНП, ключевых для Украины принципов достижения устойчивого и справедливого мира, таких, как сохранение суверенитета, территориальной целостности, сильной армии, национальной идентичности, членства в ЕС и НАТО, а также неотвратимости ответственности агрессора за военные преступления", – написал Порошенко.

Переговоры Порошенко с Вебером

"Отметили общее понимание того, что первым шагом на пути достижения мира и индикатором настроенности путинского режима на завершение войны должно стать немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Договорились продолжить координацию позиций", – резюмировал политик.

Читайте также: Переговорная команда, представляющая Украину, должна быть максимально сильной и с безупречной репутацией, - Порошенко

Автор: 

ЕНП (176) Порошенко Петр (19681) Вебер Манфред (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Й доречі до того як у США постелили доріжку хйлу - такою була вимога й Трампа . Чому зараз той же Рубіо не повертається до цього у своїх пропозиціях від США? Доні нєдосуг?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:13 Ответить
Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

А ВІЦЕпрезидент США на побігеньках у сина Трампа ? Тоді про що можна говорити як про впливові сторони перемовин - про партнерів України.
показать весь комментарий
24.11.2025 18:23 Ответить
Бо цей "мирний план" з 28 пунктів, писався віткоффом під диктовку кацапами.

А віткофф, робив це заради того щоб догодити траму, віткоффу байдуже на яких умовах і як закінчиться війна.

показать весь комментарий
24.11.2025 18:26 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 18:37 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 18:45 Ответить
Ось черговий приклад того чим Президент відрізняється від лайна 95 проби!
показать весь комментарий
24.11.2025 18:47 Ответить
добре шо Порошенко Петро не відмовляється від тих українців ,які нагадили на свойому шляху ,зробивши себе самі ...Дякуємо Петро Олексійовичу ❤️...
показать весь комментарий
24.11.2025 18:47 Ответить
https://t.me/dragonspech/9542 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, пілот БПЛА:
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?

У Мінських угодах такі пункти були! А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не втік; а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
показать весь комментарий
24.11.2025 18:50 Ответить
 
 