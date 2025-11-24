Порошенко провел консультации с главой ЕНП Вебером относительно планов завершения войны: Первым шагом должно быть прекращение огня

Петр Порошенко провел срочные консультации с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером по поводу переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Высоко оценил поддержку со стороны лидеров Европейского Союза, в частности - руководства ЕНП, ключевых для Украины принципов достижения устойчивого и справедливого мира, таких, как сохранение суверенитета, территориальной целостности, сильной армии, национальной идентичности, членства в ЕС и НАТО, а также неотвратимости ответственности агрессора за военные преступления", – написал Порошенко.

"Отметили общее понимание того, что первым шагом на пути достижения мира и индикатором настроенности путинского режима на завершение войны должно стать немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Договорились продолжить координацию позиций", – резюмировал политик.

