Цензор.НЕТ
2 628 58

Переговорная команда, представляющая Украину, должна быть максимально сильной и с безупречной репутацией, - Порошенко

Порошенко подчеркнул, что переговорная команда Украины должна быть максимально сильной

Пятый президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что сейчас один из самых ответственных моментов новейшей украинской истории, который требует внутреннего единства, ответственности и профессионализма.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вступаем в фазу, где каждая ошибка может стоить слишком дорого — не в политическом или рейтинговом смысле, а в смысле человеческих жизней, территорий, будущих возможностей государства. В такие моменты внутреннее единство перестает быть пожеланием — становится стратегическим условием. Именно поэтому мы не критикуем ради критики, а предлагаем решения. Мы хотим, чтобы Украина вошла в переговоры сильной, ответственной и защищенной", — заявил Порошенко.

Первое условие мира — прекращение огня

Политик отметил, что первым условием любой возможной мирной формулы должно быть немедленное прекращение огня.

"Против этого никто не может возразить. Это — базовый тест на серьезность намерений Путина. И в двухэтапности мирного соглашения заинтересованы все. Именно так мы действовали во время самых тяжелых переговоров в минском формате в 2014–2015 годах. Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, нам удалось добиться паузы, которая дала Украине время: на восстановление армии, на создание оборонно-промышленной вертикали, на фундаментальные реформы и движение в Европейский Союз", - напомнил пятый президент.

Привлечение европейских партнеров

"Сейчас перед нами стоит похожая задача — но масштаб ответственности значительно больше. Поэтому вторая принципиальная вещь заключается в том, что переговоры Украины с администрацией Трампа не могут быть двусторонним диалогом в узком формате. Наши европейские партнеры — это государства, которые на протяжении всех лет войны были самыми преданными союзниками Украины. Они поставляли оружие, открывали коридоры поддержки, создавали пакет санкционного давления на Россию. И они являются нашими будущими партнерами в Европейском Союзе", — сказал лидер "ЕС".

По его словам, только совместная позиция ЕС и США может стать оптимальным и безопасным будущим компромиссом для Украины.

"Нужно повторить успешный опыт объединения усилий в Белом доме в июле 2025 года после Аляски. Любые переговоры, лишенные этой трехсторонней архитектуры, обречены быть шаткими. И мы не можем позволить себе хрупкий результат в вопросе, где речь идет о нашей государственности", - считает Порошенко.

Профессионализм украинской переговорной группы

"Третий ключевой элемент – профессионализм и доверие к украинской переговорной группе. Такие исторические переговоры должны вести дипломаты высокого уровня, с опытом сложных международных процессов, с репутацией, которую уважают в мире. Здесь не может быть кадровых экспериментов. В вопросах мира кадровая ошибка неизбежно превращается в ошибку стратегическую — а стратегическая ошибка сегодня может дорого обойтись всей стране", - заявил Порошенко.

"Именно поэтому назначение переговорной группы во главе с господами Ермаком и Умеровым, которые являются фигурантами коррупционного скандала, получившего глобальную огласку, выглядит проявлением слабости украинской стороны. Это создает сомнения там, где нам нужно безупречное доверие. И такие решения неизбежно будут иметь последствия за столом переговоров. Никто не ставит под сомнение право власти решать, как вести переговоры. Но мы считаем, что команда, представляющая Украину, должна быть максимально сильной и с безупречной репутацией", - подчеркивает далее политик.

Он подчеркнул, что речь идет об ответственности перед миллионами украинцев.

"Перед теми, кто стоит на фронте. Перед памятью погибших. Перед нашей историей и нашим будущим. Безусловно, никакие планы, разработанные без Украины, не могут быть навязаны Украине, в которой существует полный консенсус относительно "красных линий", которые не могут быть нарушены", - заявил лидер "ЕС".

"Украина должна прийти к финалу этой войны не ослабленной, а укрепленной. Мы должны завершить ее не любой ценой, а правильно — так, чтобы гарантировать безопасность, справедливость и необратимость нашего европейского курса. Мы готовы работать ради этого, готовы объединить усилия ради результата, готовы защищать украинские интересы на каждом этапе в составе единой украинской команды, которая не делится по политическим признакам. Потому что речь идет об ответственности каждого. Ответственности перед людьми и историей... И это сегодня должен осознать каждый", - резюмирует Порошенко.

+25
22.11.2025 22:10 Ответить
+15
У ватника (зрадника) зеленського не може бути жодної порядної команди в принципі!
22.11.2025 22:13 Ответить
+11
22.11.2025 22:32 Ответить
нам ....
22.11.2025 22:05 Ответить
Без боневтіка подоляки чи агрохламідії бо вони ходячі біди
22.11.2025 22:07 Ответить
вже пішла інфа що Ермак очоле
22.11.2025 22:58 Ответить
Поїхали одні силачі і незап"ятнані
22.11.2025 22:07 Ответить
22.11.2025 22:10 Ответить
СтарШой Алі баба з КабМіндічами, поїхали від сруля для себе амністію виписувати!! Яка там Україна ???
Конституційна та корупційна криза, зараз саме у сруля!!
22.11.2025 22:20 Ответить
Може закричати - зніміть мене - "сруля"
22.11.2025 22:23 Ответить
Може сруль кричати, щоб і палець зігнули?!? Бо сповзає, в корупційне лайно та Конституційну кризу!!!
22.11.2025 22:28 Ответить
22.11.2025 22:07 Ответить
Як з'ясувалось серед фламінгоносих є й більш гидкі персонажі!
22.11.2025 22:53 Ответить
Очевидно її очолять старі,перевірені Зюзею бійці: Єрмак,Арахамія,Умеров,Міндіч (он лайн)....
22.11.2025 22:08 Ответить
А если людей С РЕПУТАЦИЕЙ в команде Зеленского нет ни одного ?
Или кто - то может назвать такого?
22.11.2025 22:08 Ответить
Это вы про кого сейчас ?
Можете уточнить?
Те, кто защитил Киев - не сбежали в 2022
Вы считаете их - БЕССОВЕСТНЫМИ?
Защитники Азовстали никогда бы не пошли в плен сами
Если бы не гарантии Зеленского
Защитники Азовстали не сбежали в 2022 из Мариуполя
Вы их тоже считаете БЕССОВЕСТНЫМИ?
Я могу долго продолжать.......
22.11.2025 22:28 Ответить
А вони роблять все навпаки…
22.11.2025 22:08 Ответить
https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas



https://x.com/prozapas77

@prozapas77


Після таких успішних дипломатичних кейсів як "розмінування" і "розведення", "всеосяжних перемирій", призначень сексологінь, 28 угод ні про що, "форумів миру" тощо - звичайно нема кому очолити делегацію в США (які вже заявляли про двопартійне несприйняття Єрмака). ... Ура!
22.11.2025 22:09 Ответить
Ніби Петро не знає, що у блазня, з бездоганною репутацією, нікого немає. Одні холуї.
22.11.2025 22:09 Ответить
22.11.2025 22:10 Ответить
У ватника (зрадника) зеленського не може бути жодної порядної команди в принципі!
22.11.2025 22:13 Ответить
22.11.2025 22:13 Ответить
А для чого зеленському дві голови? Йому б два члени щоб ефективніше проявляти музичний талант!
22.11.2025 22:44 Ответить
У меня есть мечта
Я мечтаю,чтобы союзники помогали ЗСУ
Но перестали давать деньги украинским БЮДЖЕТНИКАМ
И тогда режиму Зеленского - кранты
Сразу же !!!!!
Что делает с деньгами союзников КОРРУПЦИОНЕР ЗЕЛЕНСКИЙ
Он их раздает в виде зарплат и пенсий
КОРРУПЦИОНЕР НОМЕР ОДИН Зеленский миллионам украинцев дает подачки в виде 1000 - словно это ЕГО ДЕНЬГИ
Не давайте ,союзники, Зеленскому денег
И украинцы сразу выйдут на Майдан!!!!!
22.11.2025 22:14 Ответить
Безуглу нехай не забудуть на переговори з собою прихватити .бо усеха не відать
22.11.2025 22:14 Ответить
Та даз...ZеМіндічі пошлють на перемовини дві корабельні сосни , кацапського крота ірмака ,якогось некомпкентного чувака з МЗС ,тіпа ,кулєби і абхазьсбку мартишку...а , ще чєбурєка.забув.
22.11.2025 22:16 Ответить
Петро звертається до бандитів з ОПи ,у яких руки по шию в крові українців, які розграбували і грабують далі ЗСУ ... там вибрані дітки Богом землі обетованої ,якім пох...на Україну ,і які навіть ніколи не те шо пробачення не попросять, а і не згадають тих , хто їм повірив...а народ Петро Олексійовичу Вам вірить , але шо можно зробити з торчковою командою зеленського 🤡 ?!!! ...
22.11.2025 22:17 Ответить
"План Трампа - це шлях до закінчення української державності", - командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко
22.11.2025 22:19 Ответить
22.11.2025 22:20 Ответить
Пропоную Василя Вірастюка, він хоча б виглядає солідно🤡
22.11.2025 22:26 Ответить
Трохи не по темі, але, літаки не літають, Вова та його банда їздить на "зустрічі" поїздами... Зформувати правильну команду може будь-який патріотичний підрозділ. Звичайно на чолі з президентом Зеленським. Просто без менеджерів, вони по дорозі могли б загубитись, по частинам, на очах Володьки.
22.11.2025 22:27 Ответить
Алі-баба і шобло розбійників почує ці поради від Пороха і зробить ще гірше йому і нам на зло.
22.11.2025 22:30 Ответить
22.11.2025 22:32 Ответить
Колега зебіл, розкажи про це докладніше, хочу це використовувати в полеміці з порохоботами
22.11.2025 22:37 Ответить
Ще можна регулярно відправляти двушки на москву...
22.11.2025 22:39 Ответить
А кто там у нас в политике с безупречной репутацией?
22.11.2025 22:40 Ответить
22.11.2025 22:45 Ответить
Это да. Золотой фонд
22.11.2025 22:47 Ответить
ПетроТроль.
22.11.2025 22:40 Ответить
Сильная. В понимании зели..
пОслица инструктор по миннету
.
Есть ещё вариант министр энергетики
Бывшая. Или кто его знает...станет министром в другой сфере.
Пикалов кошевой кравец . И юзик. И падла с номером сиськадовска.
Сильнее найти трудно. Можно советника льусьу арестовича. Бывших не бывает
22.11.2025 22:52 Ответить
Відправте до них когось з АЗОВА
22.11.2025 22:53 Ответить
А чия думка тобі цікава?
22.11.2025 23:02 Ответить
нічого з перерахованого у тій команді нема.
22.11.2025 23:01 Ответить
Запорукою сильнішої позиції України є внутрішня згуртованність і тільки так... Хто міг би найти спільну мову з Трампом так це Порошенко П.О., бо бізнесмени, а для Трампа це має значення! Якщо в Верховній раді є люди з здоровим глуздом, то потрібно гуртуватись навколо Порошенко П.О. і обирати його Головою Верховної Ради (якщо він ще й погодиться) і хай працює. Зеленському достатньо чим займатись і хай теж зосередися на своїх обовязках, та й свій бруд хай розгрібає, бо в країні безлад і всім потрібно системно займатись кожному хто що вміє...
22.11.2025 23:03 Ответить
Подляцькі боти - Захар Коломбет, Василий Васильев, Antony Saplin - пізно вилізли з власною срачною брехнею. Мабуть, не очікували, що адміни так пізно ввечері зарепостять порошенків пост.
видать, їм позвонили з жОПи, виагають роботу...
22.11.2025 23:05 Ответить
Тільки Петро Олексійович знає як і в змозі донести
до президента США Трампа наші вимоги до кремлівського
терориста !!
22.11.2025 23:17 Ответить
майбутні переговорні ко_манди, напряглись на окружній! їхній зірковий час зпереду! )
22.11.2025 23:44 Ответить
Тобто Уряд Єдності і Порятунку!!
Поки війська не отримали якийсь стрьомний наказ від Vерховного міндіча , як ото було зі здачею позицій та з загибеллю Сержанта Журавля...
Зараз в столиці вирішується доля країни!! Зносьте міндіч-кагал! Невже Київ не підніметься на порятунок країни ???
22.11.2025 23:53 Ответить
що це за мужік?
23.11.2025 00:21 Ответить
 
 