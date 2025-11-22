Переговорная команда, представляющая Украину, должна быть максимально сильной и с безупречной репутацией, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что сейчас один из самых ответственных моментов новейшей украинской истории, который требует внутреннего единства, ответственности и профессионализма.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС"

"Мы вступаем в фазу, где каждая ошибка может стоить слишком дорого — не в политическом или рейтинговом смысле, а в смысле человеческих жизней, территорий, будущих возможностей государства. В такие моменты внутреннее единство перестает быть пожеланием — становится стратегическим условием. Именно поэтому мы не критикуем ради критики, а предлагаем решения. Мы хотим, чтобы Украина вошла в переговоры сильной, ответственной и защищенной", — заявил Порошенко.

Первое условие мира — прекращение огня

Политик отметил, что первым условием любой возможной мирной формулы должно быть немедленное прекращение огня.

"Против этого никто не может возразить. Это — базовый тест на серьезность намерений Путина. И в двухэтапности мирного соглашения заинтересованы все. Именно так мы действовали во время самых тяжелых переговоров в минском формате в 2014–2015 годах. Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, нам удалось добиться паузы, которая дала Украине время: на восстановление армии, на создание оборонно-промышленной вертикали, на фундаментальные реформы и движение в Европейский Союз", - напомнил пятый президент.

Привлечение европейских партнеров

"Сейчас перед нами стоит похожая задача — но масштаб ответственности значительно больше. Поэтому вторая принципиальная вещь заключается в том, что переговоры Украины с администрацией Трампа не могут быть двусторонним диалогом в узком формате. Наши европейские партнеры — это государства, которые на протяжении всех лет войны были самыми преданными союзниками Украины. Они поставляли оружие, открывали коридоры поддержки, создавали пакет санкционного давления на Россию. И они являются нашими будущими партнерами в Европейском Союзе", — сказал лидер "ЕС".

По его словам, только совместная позиция ЕС и США может стать оптимальным и безопасным будущим компромиссом для Украины.

"Нужно повторить успешный опыт объединения усилий в Белом доме в июле 2025 года после Аляски. Любые переговоры, лишенные этой трехсторонней архитектуры, обречены быть шаткими. И мы не можем позволить себе хрупкий результат в вопросе, где речь идет о нашей государственности", - считает Порошенко.

Профессионализм украинской переговорной группы

"Третий ключевой элемент – профессионализм и доверие к украинской переговорной группе. Такие исторические переговоры должны вести дипломаты высокого уровня, с опытом сложных международных процессов, с репутацией, которую уважают в мире. Здесь не может быть кадровых экспериментов. В вопросах мира кадровая ошибка неизбежно превращается в ошибку стратегическую — а стратегическая ошибка сегодня может дорого обойтись всей стране", - заявил Порошенко.

"Именно поэтому назначение переговорной группы во главе с господами Ермаком и Умеровым, которые являются фигурантами коррупционного скандала, получившего глобальную огласку, выглядит проявлением слабости украинской стороны. Это создает сомнения там, где нам нужно безупречное доверие. И такие решения неизбежно будут иметь последствия за столом переговоров. Никто не ставит под сомнение право власти решать, как вести переговоры. Но мы считаем, что команда, представляющая Украину, должна быть максимально сильной и с безупречной репутацией", - подчеркивает далее политик.

Он подчеркнул, что речь идет об ответственности перед миллионами украинцев.

"Перед теми, кто стоит на фронте. Перед памятью погибших. Перед нашей историей и нашим будущим. Безусловно, никакие планы, разработанные без Украины, не могут быть навязаны Украине, в которой существует полный консенсус относительно "красных линий", которые не могут быть нарушены", - заявил лидер "ЕС".

"Украина должна прийти к финалу этой войны не ослабленной, а укрепленной. Мы должны завершить ее не любой ценой, а правильно — так, чтобы гарантировать безопасность, справедливость и необратимость нашего европейского курса. Мы готовы работать ради этого, готовы объединить усилия ради результата, готовы защищать украинские интересы на каждом этапе в составе единой украинской команды, которая не делится по политическим признакам. Потому что речь идет об ответственности каждого. Ответственности перед людьми и историей... И это сегодня должен осознать каждый", - резюмирует Порошенко.

