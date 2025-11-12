РУС
2 187 55

Порошенко: Правительство, запятнанное коррупцией, должно уйти в отставку

порошенко

Петр Порошенко на фоне коррупционного скандала во власти призвал парламент вернуть себе субъектность, сформировать ответственную коалицию и утвердить новый состав профессионального Кабинета Министров. Порошенко подчеркивает: правительство, которое запятнало себя коррупционными схемами, должно уйти в отставку, потому что полумерами не удастся восстановить доверие армии и западных союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Парламент должен вернуть субъектность и ответственность

"Украина попала в опасный политический шторм. И эта турбулентность угрожает снести наше государство. Потому что враг никуда не делся, а коррупция уничтожает страну изнутри. Хаос в энергетике, хищения, схемы и подорванное доверие союзников так же опасны, как и российские ракеты и дроны. Этот нарастающий кризис требует немедленной реакции и объединения всех здоровых сил общества", – подчеркнул политик.

"На протяжении всей нашей истории, в самые трудные времена именно парламент брал на себя ответственность и вставал на защиту Конституции и государственности. Сегодня депутаты из разных фракций имеют шанс сделать исторический шаг – остановить беспорядок, который разрушает страну, и вернуть украинцам чувство справедливости. Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициирует отставку Кабмина. Полумеры не помогут, и косметическое закрашивание пятен не спасет. Еженедельно отправлять в отставку по два министра — не поможет, включая новых фигурантов пленок", — пишет Порошенко.

Три ключевых вызова для Украины: война, демократия и коррупция

"Перед нами стоят три ключевых вызова. Первый — российские оккупанты, которых героически сдерживают Вооруженные Силы Украины. Но армии нужна мотивация, а еще — современное оружие, дроны, ракеты и, в конце концов, доверие к власти. Второй вызов — это угроза отката демократии и свободы слова. Мы не можем сейчас говорить о выборах, потому что в них будет один победитель — Путин. Но восстановление субъектности парламента как ключевого представительного органа, избранного народом Украины — это сейчас ключевая задача. Это признак сильной демократии. Именно Верховная Рада обязана вернуть полноценный парламентский контроль над исполнительной властью и остановить разрушение основ государства", — убежден лидер оппозиции.

"Третий вызов — это украинские коррупционеры, которые жируют по всей вертикали власти. Они не просто грабят истекающую кровью страну — они разрушают доверие внутри государства и извне. Разрушают доверие союзников, доверие наших международных партнеров", — предупреждает Порошенко.

Порошенко предлагает сформировать новую коалицию и профессиональное правительство

"Что нужно делать немедленно? То, что в таких ситуациях делают в демократических странах. Скомпрометированное правительство должно уйти в отставку, а парламент должен сформировать новую коалицию. Которая, в свою очередь, назначит правительство – не по критериям личной лояльности или политической принадлежности, а на основе профессионализма, патриотизма и ответственности. Правительство, способное противостоять вызовам, стоящим перед государством", – объясняет Порошенко.

"Нельзя недооценивать масштаб подрыва доверия к власти со стороны народа и доверия к Украине со стороны партнеров. Остановить это падение могут четкие шаги по устранению всех коррупционеров от власти. Иначе можем остаться один на один с врагом", – предупреждает лидер "ЕС".

"Миндичгейт" — символ системной измены и потери доверия к власти

"Миндичгейт" — это также предательство военных. Поэтому власть (и Офис Президента, и монобольшинство) должна нести политическую ответственность за свои назначения. Уже поздно и мало делать козлов отпущения из отдельных министров, даже виновных. Это — косметика, которая никого не должна вводить в заблуждение. И разве это не комедия, когда сейчас четверо членов СНБО, которые фигурируют на пленках, будут вводить санкции против своих соратников по криминалу, которые уже успели сбежать", — отмечает Порошенко.

"Только отставка всего правительства – это минимально необходимый шаг, который покажет, что государственный механизм способен очиститься. И хотя из рупоров Банковой раздаются голоса, что эти темы стоит поднимать уже после победы – нет. Надо действовать сейчас – ради Победы", – резюмирует Порошенко.

Порошенко Петр (19676) Европейская Солидарность (1086)
+30
Якщо в мене знайдуть мого Свинарчука, я піду!

- А якщо Міндіча?

- Ніт! Тільки Свинарчука! (с)
12.11.2025 18:15
+20
І недоношений приЗЕдент також
12.11.2025 18:11
+20
Так і протермінований «президент» зеленський повинен піти у відставку!
А далі випити свою гірку чашу до дна - підозра, суд, тюрма!
12.11.2025 18:13
12.11.2025 18:11
А чому тільки уряд? Заплямований корупціє уряд, парламент та Президент, всі мають йти у відставку одночасно!
12.11.2025 19:18
І недоношений приЗЕдент також
12.11.2025 18:11
При народженні може й недоношений, але зараз явно переношений!
12.11.2025 18:15
Просрочений!
12.11.2025 18:18
Недоношений він по життю
12.11.2025 18:24
А бо, як кажуть у нас, недодєланий!
12.11.2025 18:33
або зроблений через сраку
12.11.2025 19:39
Так і протермінований «президент» зеленський повинен піти у відставку!
А далі випити свою гірку чашу до дна - підозра, суд, тюрма!
12.11.2025 18:13
уряд не піде у відставку,бо "а где же я харчеваться буду?!"
а дуже хотілось би мати саме професійний Кабінет Міністрів,,,
12.11.2025 18:15
Якщо в мене знайдуть мого Свинарчука, я піду!

- А якщо Міндіча?

- Ніт! Тільки Свинарчука! (с)
12.11.2025 18:15
піти для нього в"язниця ,тому буде чіплятись до останього
12.11.2025 18:17
у іншій державі після такого скандалу прем"єрміністр йде у відставку. А у нас як з гуся вода. У Сірка очі позичила і сидить. До Шмигаля також нема питань.
12.11.2025 18:16
У іншій країні люди би вже стояли з вилами під парламентом,а в Україні окрім як гнівні пости писати в коментах, далі справа не заходить,ТЕРПІЛИ.
12.11.2025 18:44
Уже раз постояли.
12.11.2025 19:09
Он (Карлсон) улетел, но обещал вернуться")))

12.11.2025 19:13
12.11.2025 19:52
Негайно корумпований уряд має йти к відставку. Створити новий уряд спасіння України, пока ще це можливо. Бо складається таке враження, що Зе призначає все найгірше що є, мабуть щоб допомогти знищити Україну.
12.11.2025 18:22
Іншими словами - ВСІ 😁
12.11.2025 18:22
Готовлю картонку : "Уряд у відставку"!!!
12.11.2025 18:22
На іншій стороні: "Потрібний Уряд рятування України"!!!
12.11.2025 18:24
Це важка задача , уряд бандюковський ,руснею провіренний ...а 🤡 зеленський тіпу хворе на голову ,нікого не чує ,слугі прикриті силовіками , собачіми хвостами Банкової , малюк допомагає їх прикривати ,хоч і не його профіль , здається шо всі вони ,шось знають ,і тому поспішають як найбільше урвати ...
12.11.2025 18:23
Зеля 🤡ніколи на це не погодиться, бо кумовство на першому місці. Ніяких професіоналів, тільки близьких та родичів на головних засадах. 💩💩💩
12.11.2025 18:26
Зєлю геть. Вибори(Залужного)
12.11.2025 18:26
щоб врятувати Україну, потрібно Порошенко назначати Прем'єром....інакше майбутнє страшно навіть уявити
12.11.2025 18:27
Обрати президентом. Тоді точно з ЗЄшобли шмаття буде летіти у всі сторони.
12.11.2025 18:35
добре, що тебе все менше підтримують
ще менше ідіотів, які хочуть обирати
старечу корумповану владу, яка
і передала у спадок всі ці схеми.
12.11.2025 19:11
А президентом залишити піськограя? А Раду залишити зеленою монобільшістю?
12.11.2025 18:38
так званий президент по Конституції на даний час вже нелегітимний....раду в 2004 та 2014 побороли, там теж була проросійська риготня...самі втечуть, як запахне жареним
12.11.2025 18:44
Згоден на всі 100% з Вашою пропозицією +++🙂
12.11.2025 18:43
Ні в того, ні в того немає професійної команди. Один зброд. І ні в кого немає.
12.11.2025 19:12
так в парламенті ж більшість у отамана зєльоного

новий уряд призначать з таких же зєлєних "перевірених кадрів"

вже тоді треба парламент переобирати

ну і президента заодно щоб два рази не голосувати
12.11.2025 18:28
У відставку всього? Не на нари?
12.11.2025 18:29
100%
12.11.2025 18:39
О, пан Петро! Цікаво, зе-ботва прилетить або мовчки проковтне, бо в теми крадіжок та мародерства Зеленського лохам соромно заходити, а тут можна "липецкахфабрикасъелбраталукватб"
12.11.2025 18:30
Зеленський самотужки не покине крісло президента , а
прийдеться виносити вперед ногами , так як знає , що
Його чекає вʼязниця в кращому випадку , а найгірший - це варіант
руминського президента !!
12.11.2025 18:32
Другий у рази КРАЩИЙ.
12.11.2025 18:37
👍🏼👍🏼👍🏼+++
12.11.2025 18:45
колективна відповідальність ?
12.11.2025 18:48
Ні, ні, тільки після вас, жертви 95 кварталу
12.11.2025 18:59
я в шоці....у всіх на вустах корупційний скандал Державного маштабу, а вони готують ще одну корупціонерку на посаду
https://epravda.com.ua/power/figurantka-plivok-nabu-ta-lyudina-galushchenka-mozhe-ocholiti-strategichne-******************-814084
12.11.2025 18:50
О, два представника зе-ботви вже насрали
12.11.2025 18:55
На цей раз Порошенко каже вірно.
12.11.2025 19:04
порошенко добре знає, що каже
він ці схеми насаджував, але уникли
відповідальності
і всі пов"язані.
12.11.2025 19:10
Ще одна жертва 95 кварталу
12.11.2025 19:23
Три вас, замало
12.11.2025 19:24
Ти знаєш, що золотий унітаз Міндічу особисто Порошенко встановив? Достовірна інфа
12.11.2025 19:26
Хто перший кричить "Тримай злодія"?
12.11.2025 19:33
ЗЕ кричал чтото. Ножкой топал. "Нулевая терпимость"!!!! во всю глотку проорал ))))
12.11.2025 19:35
Только Уряд Порятунку!! Не тяните.
12.11.2025 19:34
Злодії - геть!
12.11.2025 19:52
"І хіба це не комедія, коли зараз четверо членів РНБО, які фігурують на плівках, будуть вводити санкції проти своїх поплічників по криміналу, які вже встигли втекти" Джерело: https://censor.net/ua/n3584716
12.11.2025 19:54
 
 