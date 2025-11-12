Порошенко: Правительство, запятнанное коррупцией, должно уйти в отставку

Петр Порошенко на фоне коррупционного скандала во власти призвал парламент вернуть себе субъектность, сформировать ответственную коалицию и утвердить новый состав профессионального Кабинета Министров. Порошенко подчеркивает: правительство, которое запятнало себя коррупционными схемами, должно уйти в отставку, потому что полумерами не удастся восстановить доверие армии и западных союзников.

Парламент должен вернуть субъектность и ответственность

"Украина попала в опасный политический шторм. И эта турбулентность угрожает снести наше государство. Потому что враг никуда не делся, а коррупция уничтожает страну изнутри. Хаос в энергетике, хищения, схемы и подорванное доверие союзников так же опасны, как и российские ракеты и дроны. Этот нарастающий кризис требует немедленной реакции и объединения всех здоровых сил общества", – подчеркнул политик.

"На протяжении всей нашей истории, в самые трудные времена именно парламент брал на себя ответственность и вставал на защиту Конституции и государственности. Сегодня депутаты из разных фракций имеют шанс сделать исторический шаг – остановить беспорядок, который разрушает страну, и вернуть украинцам чувство справедливости. Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициирует отставку Кабмина. Полумеры не помогут, и косметическое закрашивание пятен не спасет. Еженедельно отправлять в отставку по два министра — не поможет, включая новых фигурантов пленок", — пишет Порошенко.

Три ключевых вызова для Украины: война, демократия и коррупция

"Перед нами стоят три ключевых вызова. Первый — российские оккупанты, которых героически сдерживают Вооруженные Силы Украины. Но армии нужна мотивация, а еще — современное оружие, дроны, ракеты и, в конце концов, доверие к власти. Второй вызов — это угроза отката демократии и свободы слова. Мы не можем сейчас говорить о выборах, потому что в них будет один победитель — Путин. Но восстановление субъектности парламента как ключевого представительного органа, избранного народом Украины — это сейчас ключевая задача. Это признак сильной демократии. Именно Верховная Рада обязана вернуть полноценный парламентский контроль над исполнительной властью и остановить разрушение основ государства", — убежден лидер оппозиции.

"Третий вызов — это украинские коррупционеры, которые жируют по всей вертикали власти. Они не просто грабят истекающую кровью страну — они разрушают доверие внутри государства и извне. Разрушают доверие союзников, доверие наших международных партнеров", — предупреждает Порошенко.

Порошенко предлагает сформировать новую коалицию и профессиональное правительство

"Что нужно делать немедленно? То, что в таких ситуациях делают в демократических странах. Скомпрометированное правительство должно уйти в отставку, а парламент должен сформировать новую коалицию. Которая, в свою очередь, назначит правительство – не по критериям личной лояльности или политической принадлежности, а на основе профессионализма, патриотизма и ответственности. Правительство, способное противостоять вызовам, стоящим перед государством", – объясняет Порошенко.

"Нельзя недооценивать масштаб подрыва доверия к власти со стороны народа и доверия к Украине со стороны партнеров. Остановить это падение могут четкие шаги по устранению всех коррупционеров от власти. Иначе можем остаться один на один с врагом", – предупреждает лидер "ЕС".

"Миндичгейт" — символ системной измены и потери доверия к власти

"Миндичгейт" — это также предательство военных. Поэтому власть (и Офис Президента, и монобольшинство) должна нести политическую ответственность за свои назначения. Уже поздно и мало делать козлов отпущения из отдельных министров, даже виновных. Это — косметика, которая никого не должна вводить в заблуждение. И разве это не комедия, когда сейчас четверо членов СНБО, которые фигурируют на пленках, будут вводить санкции против своих соратников по криминалу, которые уже успели сбежать", — отмечает Порошенко.

"Только отставка всего правительства – это минимально необходимый шаг, который покажет, что государственный механизм способен очиститься. И хотя из рупоров Банковой раздаются голоса, что эти темы стоит поднимать уже после победы – нет. Надо действовать сейчас – ради Победы", – резюмирует Порошенко.

