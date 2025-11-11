"ЕС" требует от Стефанчука подписные листы для объявления недоверия Кабмину. ДОКУМЕНТ
Фракция "Европейская Солидарность" направила официальное письмо Председателю Верховной Рады с требованием выдать подписные листы и начать процедуру объявления недоверия правительству, что повлечет за собой его отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Пока украинцы оправляются от шока после услышанного на записях НАБУ, парламент должен вспомнить о своей субъектности и уволить абсолютно непрофессиональное, коррумпированное правительство.
Как минимум 4 министра были зафиксированы на скандальных "Миндич" записях, сделанных детективами НАБУ. Сколько их еще будет в следующих эпизодах следствия – трудно представить. Но очевидно, что ни одному из них не место в министерских креслах во время войны", – отмечают в "ЕС".
Тисячі заброньованих кривоОхоронних посадовців, а з України, безкарно та без перешкод, МАСОВАНО ТІКАЮТЬ ЗЛОДІЇ, з Урядового порталу портнова??? Приклад саботування посадовцями з Урядового порталу портнова, виконання функціональних обов'язків щодо захисту національних інтересів та національної безпеки від злочинного формування мародерів, з оточення особи на Банковій!!?!?
Минуло кілька місяців - і про минулий уряд Шмигаля вже всі забули ...
«Начнем с того, что таких скандалов в мировой политике было много и я знаю к чему они могут привести и как нужно действовать, ведь политика - это моя жизнь. Ты, Владимир, всего этого не знаешь и знать не обязан, ты занимался другим делом, твое незнание - не твоя вина. Поэтому просто слушай и делай как говорю!
Во-первых, ущерб УЖЕ нанесен. Последствия будут - репутационные, электоральные, карьерные, финансовые, политические и тд. В лучшем случае. Сейчас твоя задача - их минимизировать, насколько это возможно. И это зависит от того КАК быстро и решительно ты будешь действовать.
Во-вторых. Мировой опыт подобных политических и коррупционных гейтов говорит, что в 100% случаев главный политик и фигурант (Никсон, Саркози и тд и тд) всегда опаздывает и жертвует недостаточно (как деньгами, так и приближенными фигурами). То есть, сначала он сидит и молчит и думает, что время на его стороне - рассосется. Плюс, мод, вбросим что-то громкое, чтобы отвлечь и перебить.
Но не работает. Не затихает.
Противная сторона (оппозиция) требуют что-то гораздо больше и не отступает. ОК, в итоге ты решаешь им дать треть или половину. Но ... уже этого мало.
Из-за твоей тупости и самоуверенности, противная сторона стала злее и их требования уже выросли еще больше. И народ кипит. То, есть, если ты им дашь то, что они хотели в начале, то этого им уже будет мало. Они поймали кураж, они видят кровь жертвы и страх в твоих глазах.
ОК. Так что же делать?
1. Возглавить. Просто возглавить весь процесс медийно. Типа ты не фигурант или жертва, а ты - инициатор и ты с самого начала на стороне тех, кто прижучил плохих парней. Чуть ли не сам разработал операцию. Такая наглость выбивает карты у оппонентов.
2. Жертвуй. Пожертвовать сразу много фигур. Как будто с запасом. (Все равно, даже этого может оказаться недостаточно, но по крайней мере ты выигрываешь время).
Что/кого конкретно? Что было бы как бы много? - Минимум, немедленное отстранение двух министров (энергетики и юстиции). Пусть Свириденко своим указом их отстранит с формулировкой - на время расследования.
Это самый минимум. Но нужно это сделать в ближайшие 48 часов, ведь время работает против тебя.
И дальше - молиться, ждать.
Если не утихнет, возможно придется сдать Свириденко. И неплохо было бы, чтобы хотя бы кто (пусть какие-то мелкие стрелочники) попали в камеру в наручниках. И чтобы по всем каналам это показали и твой праведный анти-коррупционный комментарий к этому - Типа, так будет с каждым.
Пока так»