"ЕС" требует от Стефанчука подписные листы для объявления недоверия Кабмину. ДОКУМЕНТ

Фракция "Европейская Солидарность" направила официальное письмо Председателю Верховной Рады с требованием выдать подписные листы и начать процедуру объявления недоверия правительству, что повлечет за собой его отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Пока украинцы оправляются от шока после услышанного на записях НАБУ, парламент должен вспомнить о своей субъектности и уволить абсолютно непрофессиональное, коррумпированное правительство.

Как минимум 4 министра были зафиксированы на скандальных "Миндич" записях, сделанных детективами НАБУ. Сколько их еще будет в следующих эпизодах следствия – трудно представить. Но очевидно, что ни одному из них не место в министерских креслах во время войны", – отмечают в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"