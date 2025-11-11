РУС
Новости Коррупция в энергетике
"ЕС" требует от Стефанчука подписные листы для объявления недоверия Кабмину. ДОКУМЕНТ

евросолидарность

Фракция "Европейская Солидарность" направила официальное письмо Председателю Верховной Рады с требованием выдать подписные листы и начать процедуру объявления недоверия правительству, что повлечет за собой его отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Пока украинцы оправляются от шока после услышанного на записях НАБУ, парламент должен вспомнить о своей субъектности и уволить абсолютно непрофессиональное, коррумпированное правительство.

евросолидарность

Как минимум 4 министра были зафиксированы на скандальных "Миндич" записях, сделанных детективами НАБУ. Сколько их еще будет в следующих эпизодах следствия – трудно представить. Но очевидно, что ни одному из них не место в министерских креслах во время войны", – отмечают в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"

+7
Та наверніть цього коливана - стефанчука ,стільцем по тушці ,не промажите ...
11.11.2025 17:15 Ответить
+7
Цого хряка давно пора видавити з трибуни, ото жирок наїв , трясця його, як з мультфільму якогось.
11.11.2025 17:15 Ответить
+7
Колись був такий совковий мультик - Таємниця третьої планети, так там одного антагоніста грав Стефанчук.
11.11.2025 17:17 Ответить
Весельчак-У или Громозека?
11.11.2025 17:19 Ответить
Весельчак У
11.11.2025 17:20 Ответить
11.11.2025 17:21 Ответить
Ну схожий же! Красава)
11.11.2025 17:28 Ответить
"чудова" ідея - відправити їх у відставку , аби вони могли спокійно поїхати за кордон ! Ніхто не винен і ніхто ні за що не відповідає !
11.11.2025 17:17 Ответить
Та не хай і далі працюють ,так зебобіку?
11.11.2025 17:21 Ответить
пидтримую!
11.11.2025 17:18 Ответить
Не підпише - немає вказівок із ОПи....
11.11.2025 17:22 Ответить
Дайте утікати і стефанчукам, а там, хоть вовк траву їсть!?!?
Тисячі заброньованих кривоОхоронних посадовців, а з України, безкарно та без перешкод, МАСОВАНО ТІКАЮТЬ ЗЛОДІЇ, з Урядового порталу портнова??? Приклад саботування посадовцями з Урядового порталу портнова, виконання функціональних обов'язків щодо захисту національних інтересів та національної безпеки від злочинного формування мародерів, з оточення особи на Банковій!!?!?
11.11.2025 17:22 Ответить
Чудовий спосіб уникнути відповідальності
Минуло кілька місяців - і про минулий уряд Шмигаля вже всі забули ...
11.11.2025 17:25 Ответить
Більш за все мене дратують отакі суб,єкти вдрало за кордон і звідти гав і в будку
11.11.2025 17:27 Ответить
Це ви про отих міндіча пушкара шиферів дубілєтів, ….???
11.11.2025 17:31 Ответить
Заспокойтеся вже. Рашисти прийдуть свою владу вам поставлять яку ви будете любити і кланятися. Кончені дебіли давайте ще всередині країни революцію зробіть. )(уйло вам двома руками дякувати буде.
11.11.2025 17:23 Ответить
залужного і всіх генералів можна було міняти?!
11.11.2025 17:26 Ответить
Ти стратег мамкин сцикуняка сидиш під подолом у баби таке розумне а срать не просишся
11.11.2025 17:29 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, Залужний сам втік з армії. Бо він бачите не бачив більше сенсу воювати
11.11.2025 17:33 Ответить
Петров Володимир, перелогінься, на цензорі заборонено мати два логіни!
11.11.2025 17:29 Ответить
Полікуйся сходи
11.11.2025 17:35 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/moe-pismo-zelenskomu/ Поради цинічного політолога Зеленському - як діяти в цьому скандалі:
«Начнем с того, что таких скандалов в мировой политике было много и я знаю к чему они могут привести и как нужно действовать, ведь политика - это моя жизнь. Ты, Владимир, всего этого не знаешь и знать не обязан, ты занимался другим делом, твое незнание - не твоя вина. Поэтому просто слушай и делай как говорю!
Во-первых, ущерб УЖЕ нанесен. Последствия будут - репутационные, электоральные, карьерные, финансовые, политические и тд. В лучшем случае. Сейчас твоя задача - их минимизировать, насколько это возможно. И это зависит от того КАК быстро и решительно ты будешь действовать.
Во-вторых. Мировой опыт подобных политических и коррупционных гейтов говорит, что в 100% случаев главный политик и фигурант (Никсон, Саркози и тд и тд) всегда опаздывает и жертвует недостаточно (как деньгами, так и приближенными фигурами). То есть, сначала он сидит и молчит и думает, что время на его стороне - рассосется. Плюс, мод, вбросим что-то громкое, чтобы отвлечь и перебить.
Но не работает. Не затихает.
Противная сторона (оппозиция) требуют что-то гораздо больше и не отступает. ОК, в итоге ты решаешь им дать треть или половину. Но ... уже этого мало.
Из-за твоей тупости и самоуверенности, противная сторона стала злее и их требования уже выросли еще больше. И народ кипит. То, есть, если ты им дашь то, что они хотели в начале, то этого им уже будет мало. Они поймали кураж, они видят кровь жертвы и страх в твоих глазах.
ОК. Так что же делать?
1. Возглавить. Просто возглавить весь процесс медийно. Типа ты не фигурант или жертва, а ты - инициатор и ты с самого начала на стороне тех, кто прижучил плохих парней. Чуть ли не сам разработал операцию. Такая наглость выбивает карты у оппонентов.
2. Жертвуй. Пожертвовать сразу много фигур. Как будто с запасом. (Все равно, даже этого может оказаться недостаточно, но по крайней мере ты выигрываешь время).
Что/кого конкретно? Что было бы как бы много? - Минимум, немедленное отстранение двух министров (энергетики и юстиции). Пусть Свириденко своим указом их отстранит с формулировкой - на время расследования.
Это самый минимум. Но нужно это сделать в ближайшие 48 часов, ведь время работает против тебя.
И дальше - молиться, ждать.
Если не утихнет, возможно придется сдать Свириденко. И неплохо было бы, чтобы хотя бы кто (пусть какие-то мелкие стрелочники) попали в камеру в наручниках. И чтобы по всем каналам это показали и твой праведный анти-коррупционный комментарий к этому - Типа, так будет с каждым.
Пока так»
11.11.2025 17:26 Ответить
Яка відставка нехай і далі мародерять не крові і закидають доляху на москву , така ж твоя логіка да пальоний опшний бот NNN
11.11.2025 17:27 Ответить
Чудово іде передвиборча гонка давайте вперед до корита не хочуть в окопи а у вр з усіма витікаючими стабільна з п премії пільги та ще влада а кацапам пох на того хто при владі там свого такого хватає
11.11.2025 17:34 Ответить
Цей уряд має застрелитись з кулемета...
11.11.2025 17:36 Ответить
 
 