"ЄС" вимагає від Стефанчука підписні листи для оголошення недовіри Кабміну. ДОКУМЕНТ
Фракція "Європейська Солідарність" надіслала офіційний лист до Голови Верховної Ради із вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри уряду, що має наслідком його відставку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Поки українці оговтуються від шоку після почутого на записах НАБУ, парламент має згадати про свою суб’єктність і звільнити абсолютно непрофесійний, корупційний уряд.
Щонайменше 4 міністри були зафіксовані на скандальних "Міндіч" записах, зроблених детективами НАБУ. Скільки їх ще буде в наступних епізодах слідства – важко уявити. Але очевидно, що жодному з них не місце в міністерських кріслах під час війни", - зазначають в "ЄС".
Sergey
Луиза Пивдень
Светлана Круп
Тисячі заброньованих кривоОхоронних посадовців, а з України, безкарно та без перешкод, МАСОВАНО ТІКАЮТЬ ЗЛОДІЇ, з Урядового порталу портнова??? Приклад саботування посадовцями з Урядового порталу портнова, виконання функціональних обов'язків щодо захисту національних інтересів та національної безпеки від злочинного формування мародерів, з оточення особи на Банковій!!?!?
Минуло кілька місяців - і про минулий уряд Шмигаля вже всі забули ...
Прідєт вєсна - сажать будєм !!!
Повна ординська некомпетентність