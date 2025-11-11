"ЄС" вимагає від Стефанчука підписні листи для оголошення недовіри Кабміну. ДОКУМЕНТ

Фракція "Європейська Солідарність" надіслала офіційний лист до Голови Верховної Ради із вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри уряду, що має наслідком його відставку.

"Поки українці оговтуються від шоку після почутого на записах НАБУ, парламент має згадати про свою суб’єктність і звільнити абсолютно непрофесійний, корупційний уряд.

Щонайменше 4 міністри були зафіксовані на скандальних "Міндіч" записах, зроблених детективами НАБУ. Скільки їх ще буде в наступних епізодах слідства – важко уявити. Але очевидно, що жодному з них не місце в міністерських кріслах під час війни", - зазначають в "ЄС".

