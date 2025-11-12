Порошенко: Уряд, заплямований корупцією, має піти у відставку

Петро Порошенко на тлі корупційного скандалу у владі закликав парламент повернути собі суб’єктність, сформувати відповідальну коаліцію та затвердити новий склад професійного Кабінету Міністрів. Порошенко наголошує: уряд, який заплямував себе корупційними схемами, має піти у відставку, бо напівзаходами не вдасться відновити довіру армії та західних союзників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Парламент має повернути суб’єктність і відповідальність

"Україна потрапила в небезпечний політичний шторм. І ця турбулентність загрожує знести нашу державу. Бо ворог нікуди не дівся, а корупція нищить країну зсередини. Хаос в енергетиці, розкрадання, схематози і підірвана довіра союзників такі ж небезпечні, як і російські ракети та дрони. Ця наростаюча криза потребує негайної реакції і об’єднання усіх здорових сил суспільства", – наголосив політик.

"Протягом усієї нашої історії, у найскрутніші часи саме парламент брав на себе відповідальність і ставав на захист Конституції та державності. Сьогодні депутати з різних фракцій мають шанс зробити історичний крок — зупинити безлад, який руйнує країну, і повернути українцям відчуття справедливості. Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює відставку Кабміну. Напівзаходи не допоможуть, і косметичне фарбування плям не врятує. Щотижня відправляти у відставку по два міністри — не допоможе, включно з новими фігурантами плівок", – пише Порошенко.

Три ключові виклики для України: війна, демократія та корупція

"Перед нами стоять три ключові виклики. Перший — російські окупанти, яких героїчно стримують Збройні Сили України. Але війську потрібна мотивація, а ще — сучасна зброя, дрони, ракети і, врешті-решт, довіра до влади. Другий виклик — це загроза відкату демократії та свободи слова. Ми не можемо зараз говорити про вибори, бо в них буде один переможець — путін. Але відновлення субʼєктності парламенту як ключового представницького органу, обраного народом України — це зараз ключове завдання. Це ознака сильної демократії. Саме Верховна Рада зобов’язана повернути повноцінний парламентський контроль над виконавчою владою і зупинити руйнацію основ держави", – переконаний лідер опозиції.

"Третій виклик — це українські корумпанти, які жирують по всій вертикалі влади. Вони не просто грабують стікаючу кров’ю країну — вони руйнують довіру всередині держави і ззовні. Руйнують довіру союзників, довіру наших міжнародних партнерів", – застерігає Порошенко.

Порошенко пропонує сформувати нову коаліцію та професійний уряд

"Що треба робити негайно? Те, що в таких ситуаціях роблять у демократичних країнах. Скомпроментований уряд має піти у відставку, а парламент має сформувати нову коаліцію. Яка в свою чергу призначить уряд – не за критеріями особистої лояльності чи політичної приналежності, а на засадах професіоналізму, патріотизму та відповідальності. Уряд, здатний протистояти викликам, які стоять перед державою", – пояснює Порошенко.

"Не можна недооцінювати масштаб підриву довіри до влади з боку народу і довіри до України з боку партнерів. Зупинити це падіння можуть чіткі кроки з усунення всіх корумпантів від влади. Інакше можемо залишитися сам на сам із ворогом", – застерігає лідер "ЄС".

"Міндічгейт" — символ системної зради і втрати довіри до влади

"Міндічгейт" — це також зрада військових. Тому влада (і Офіс Президента, і монобільшість) має нести політичну відповідальність за свої призначення. Вже запізно і замало робити цапів-відбувайлів із окремих міністрів, навіть винних. Це – косметика, яка нікого не повинна ввести в оману. І хіба це не комедія, коли зараз четверо членів РНБО, які фігурують на плівках, будуть вводити санкції проти своїх поплічників по криміналу, які вже встигли втекти", – зауважує Порошенко.

"Лише відставка усього уряду — це мінімально необхідний крок, який покаже, що державний механізм здатний очиститись. І хоча з рупорів Банкової лунають голоси, що ці теми варто піднімати вже після перемоги — ні. Треба діяти зараз — задля Перемоги", – резюмує Порошенко.

Якщо в мене знайдуть мого Свинарчука, я піду!

- А якщо Міндіча?

- Ніт! Тільки Свинарчука! (с)
12.11.2025 18:15 Відповісти
Так і протермінований «президент» зеленський повинен піти у відставку!
А далі випити свою гірку чашу до дна - підозра, суд, тюрма!
12.11.2025 18:13 Відповісти
І недоношений приЗЕдент також
12.11.2025 18:11 Відповісти
12.11.2025 18:11 Відповісти
А чому тільки уряд? Заплямований корупціє уряд, парламент та Президент, всі мають йти у відставку одночасно!
12.11.2025 19:18 Відповісти
12.11.2025 18:11 Відповісти
При народженні може й недоношений, але зараз явно переношений!
12.11.2025 18:15 Відповісти
Просрочений!
12.11.2025 18:18 Відповісти
Недоношений він по життю
12.11.2025 18:24 Відповісти
А бо, як кажуть у нас, недодєланий!
12.11.2025 18:33 Відповісти
або зроблений через сраку
12.11.2025 19:39 Відповісти
12.11.2025 18:13 Відповісти
уряд не піде у відставку,бо "а где же я харчеваться буду?!"
а дуже хотілось би мати саме професійний Кабінет Міністрів,,,
12.11.2025 18:15 Відповісти
12.11.2025 18:15 Відповісти
піти для нього в"язниця ,тому буде чіплятись до останього
12.11.2025 18:17 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9494 Дивно, але тепер Шабунін почав каятися, що "роздули свинарчуків"; напевне, зрозумів, що красти запчастини для військової техніки ЗСУ на касапських складах - це благо для України, навіть подвиг...
12.11.2025 20:10 Відповісти
Свинарчуки то взагалі тема Бігуса
12.11.2025 20:36 Відповісти
у іншій державі після такого скандалу прем"єрміністр йде у відставку. А у нас як з гуся вода. У Сірка очі позичила і сидить. До Шмигаля також нема питань.
12.11.2025 18:16 Відповісти
У іншій країні люди би вже стояли з вилами під парламентом,а в Україні окрім як гнівні пости писати в коментах, далі справа не заходить,ТЕРПІЛИ.
12.11.2025 18:44 Відповісти
по перше - не один раз,
а по друге - і чим тобі, бідося, це не сподобалося?
12.11.2025 21:28 Відповісти
Он (Карлсон) улетел, но обещал вернуться")))

12.11.2025 19:13 Відповісти
12.11.2025 19:52 Відповісти
Негайно корумпований уряд має йти к відставку. Створити новий уряд спасіння України, пока ще це можливо. Бо складається таке враження, що Зе призначає все найгірше що є, мабуть щоб допомогти знищити Україну.
12.11.2025 18:22 Відповісти
Це не враження, це нормальний висновок
12.11.2025 21:31 Відповісти
Іншими словами - ВСІ 😁
12.11.2025 18:22 Відповісти
Готовлю картонку : "Уряд у відставку"!!!
12.11.2025 18:22 Відповісти
На іншій стороні: "Потрібний Уряд рятування України"!!!
12.11.2025 18:24 Відповісти
НАЦІОНАЛЬНИЙ уряд НАЦІОНАЛЬНОГО порятунку.
12.11.2025 20:11 Відповісти
Це важка задача , уряд бандюковський ,руснею провіренний ...а 🤡 зеленський тіпу хворе на голову ,нікого не чує ,слугі прикриті силовіками , собачіми хвостами Банкової , малюк допомагає їх прикривати ,хоч і не його профіль , здається шо всі вони ,шось знають ,і тому поспішають як найбільше урвати ...
12.11.2025 18:23 Відповісти
Зеля 🤡ніколи на це не погодиться, бо кумовство на першому місці. Ніяких професіоналів, тільки близьких та родичів на головних засадах. 💩💩💩
12.11.2025 18:26 Відповісти
Зєлю геть. Вибори(Залужного)
12.11.2025 18:26 Відповісти
щоб врятувати Україну, потрібно Порошенко назначати Прем'єром....інакше майбутнє страшно навіть уявити
12.11.2025 18:27 Відповісти
Обрати президентом. Тоді точно з ЗЄшобли шмаття буде летіти у всі сторони.
12.11.2025 18:35 Відповісти
добре, що тебе все менше підтримують
ще менше ідіотів, які хочуть обирати
старечу корумповану владу, яка
і передала у спадок всі ці схеми.
12.11.2025 19:11 Відповісти
Кого треба у Президенти? Прізвище. Бо інакше хто завгодно, тільки не Порошенко.
12.11.2025 20:01 Відповісти
вона хоче тягнисрака або вошдя в білому
12.11.2025 20:18 Відповісти
А президентом залишити піськограя? А Раду залишити зеленою монобільшістю?
12.11.2025 18:38 Відповісти
так званий президент по Конституції на даний час вже нелегітимний....раду в 2004 та 2014 побороли, там теж була проросійська риготня...самі втечуть, як запахне жареним
12.11.2025 18:44 Відповісти
Дитячий садочок. Підготовча група
12.11.2025 22:37 Відповісти
Згоден на всі 100% з Вашою пропозицією +++🙂
12.11.2025 18:43 Відповісти
порошенко був вже прем"єром
при янеку
12.11.2025 21:11 Відповісти
так в парламенті ж більшість у отамана зєльоного

новий уряд призначать з таких же зєлєних "перевірених кадрів"

вже тоді треба парламент переобирати

ну і президента заодно щоб два рази не голосувати
12.11.2025 18:28 Відповісти
У відставку всього? Не на нари?
12.11.2025 18:29 Відповісти
100%
12.11.2025 18:39 Відповісти
О, пан Петро! Цікаво, зе-ботва прилетить або мовчки проковтне, бо в теми крадіжок та мародерства Зеленського лохам соромно заходити, а тут можна "липецкахфабрикасъелбраталукватб"
12.11.2025 18:30 Відповісти
Зеленський самотужки не покине крісло президента , а
прийдеться виносити вперед ногами , так як знає , що
Його чекає вʼязниця в кращому випадку , а найгірший - це варіант
руминського президента !!
12.11.2025 18:32 Відповісти
Другий у рази КРАЩИЙ.
12.11.2025 18:37 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼+++
12.11.2025 18:45 Відповісти
колективна відповідальність ?
12.11.2025 18:48 Відповісти
Ні, ні, тільки після вас, жертви 95 кварталу
12.11.2025 18:59 Відповісти
я в шоці....у всіх на вустах корупційний скандал Державного маштабу, а вони готують ще одну корупціонерку на посаду
https://epravda.com.ua/power/figurantka-plivok-nabu-ta-lyudina-galushchenka-mozhe-ocholiti-strategichne-******************-814084
12.11.2025 18:50 Відповісти
О, два представника зе-ботви вже насрали
12.11.2025 18:55 Відповісти
На цей раз Порошенко каже вірно.
12.11.2025 19:04 Відповісти
Ще одна жертва 95 кварталу
12.11.2025 19:23 Відповісти
Три вас, замало
12.11.2025 19:24 Відповісти
Ти знаєш, що золотий унітаз Міндічу особисто Порошенко встановив? Достовірна інфа
12.11.2025 19:26 Відповісти
Хто перший кричить "Тримай злодія"?
12.11.2025 19:33 Відповісти
ЗЕ кричал чтото. Ножкой топал. "Нулевая терпимость"!!!! во всю глотку проорал ))))
12.11.2025 19:35 Відповісти
Та шо ж ти так кричиш?
12.11.2025 20:11 Відповісти
Только Уряд Порятунку!! Не тяните.
12.11.2025 19:34 Відповісти
Злодії - геть!
12.11.2025 19:52 Відповісти
"І хіба це не комедія, коли зараз четверо членів РНБО, які фігурують на плівках, будуть вводити санкції проти своїх поплічників по криміналу, які вже встигли втекти" Джерело: https://censor.net/ua/n3584716
