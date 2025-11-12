Порошенко: Уряд, заплямований корупцією, має піти у відставку

Петро Порошенко на тлі корупційного скандалу у владі закликав парламент повернути собі суб’єктність, сформувати відповідальну коаліцію та затвердити новий склад професійного Кабінету Міністрів. Порошенко наголошує: уряд, який заплямував себе корупційними схемами, має піти у відставку, бо напівзаходами не вдасться відновити довіру армії та західних союзників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Парламент має повернути суб’єктність і відповідальність

"Україна потрапила в небезпечний політичний шторм. І ця турбулентність загрожує знести нашу державу. Бо ворог нікуди не дівся, а корупція нищить країну зсередини. Хаос в енергетиці, розкрадання, схематози і підірвана довіра союзників такі ж небезпечні, як і російські ракети та дрони. Ця наростаюча криза потребує негайної реакції і об’єднання усіх здорових сил суспільства", – наголосив політик.

"Протягом усієї нашої історії, у найскрутніші часи саме парламент брав на себе відповідальність і ставав на захист Конституції та державності. Сьогодні депутати з різних фракцій мають шанс зробити історичний крок — зупинити безлад, який руйнує країну, і повернути українцям відчуття справедливості. Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює відставку Кабміну. Напівзаходи не допоможуть, і косметичне фарбування плям не врятує. Щотижня відправляти у відставку по два міністри — не допоможе, включно з новими фігурантами плівок", – пише Порошенко.

Три ключові виклики для України: війна, демократія та корупція

"Перед нами стоять три ключові виклики. Перший — російські окупанти, яких героїчно стримують Збройні Сили України. Але війську потрібна мотивація, а ще — сучасна зброя, дрони, ракети і, врешті-решт, довіра до влади. Другий виклик — це загроза відкату демократії та свободи слова. Ми не можемо зараз говорити про вибори, бо в них буде один переможець — путін. Але відновлення субʼєктності парламенту як ключового представницького органу, обраного народом України — це зараз ключове завдання. Це ознака сильної демократії. Саме Верховна Рада зобов’язана повернути повноцінний парламентський контроль над виконавчою владою і зупинити руйнацію основ держави", – переконаний лідер опозиції.

"Третій виклик — це українські корумпанти, які жирують по всій вертикалі влади. Вони не просто грабують стікаючу кров’ю країну — вони руйнують довіру всередині держави і ззовні. Руйнують довіру союзників, довіру наших міжнародних партнерів", – застерігає Порошенко.

Порошенко пропонує сформувати нову коаліцію та професійний уряд

"Що треба робити негайно? Те, що в таких ситуаціях роблять у демократичних країнах. Скомпроментований уряд має піти у відставку, а парламент має сформувати нову коаліцію. Яка в свою чергу призначить уряд – не за критеріями особистої лояльності чи політичної приналежності, а на засадах професіоналізму, патріотизму та відповідальності. Уряд, здатний протистояти викликам, які стоять перед державою", – пояснює Порошенко.

"Не можна недооцінювати масштаб підриву довіри до влади з боку народу і довіри до України з боку партнерів. Зупинити це падіння можуть чіткі кроки з усунення всіх корумпантів від влади. Інакше можемо залишитися сам на сам із ворогом", – застерігає лідер "ЄС".

"Міндічгейт" — символ системної зради і втрати довіри до влади

"Міндічгейт" — це також зрада військових. Тому влада (і Офіс Президента, і монобільшість) має нести політичну відповідальність за свої призначення. Вже запізно і замало робити цапів-відбувайлів із окремих міністрів, навіть винних. Це – косметика, яка нікого не повинна ввести в оману. І хіба це не комедія, коли зараз четверо членів РНБО, які фігурують на плівках, будуть вводити санкції проти своїх поплічників по криміналу, які вже встигли втекти", – зауважує Порошенко.

"Лише відставка усього уряду — це мінімально необхідний крок, який покаже, що державний механізм здатний очиститись. І хоча з рупорів Банкової лунають голоси, що ці теми варто піднімати вже після перемоги — ні. Треба діяти зараз — задля Перемоги", – резюмує Порошенко.

