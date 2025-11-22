Переговорна команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко наголосив, що зараз один із найвідповідальніших моментів новітньої української історії, який вимагає внутрішньої єдності, відповідальності і професіоналізму.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми вступаємо у фазу, де кожна помилка може коштувати надто дорого — не у політичному чи рейтинговому сенсі, а у значенні людських життів, територій, майбутніх можливостей держави. У такі моменти внутрішня єдність перестає бути побажанням — стає стратегічною умовою. Саме тому ми не критикуємо заради критики, а пропонуємо рішення. Ми хочемо, щоб Україна увійшла в переговори сильною, відповідальною та захищеною",- заявив Порошенко.

Перша умова миру - припинення вогню

Політик зазначив, що першою умовою будь-якої можливої мирної формули має бути негайне припинення вогню.

"Проти цього ніхто не може заперечити. Це — базовий тест на серйозність намірів путіна. І в двоетапності мирної угоди зацікавлені всі. Саме так ми діяли під час найважчих переговорів у мінському форматі у 2014–2015 роках. Попри надзвичайно складні обставини, нам вдалося добитися паузи, яка дала Україні час: на відновлення армії, на створення оборонно-промислової вертикалі, на фундаментальні реформи та рух до Європейського Союзу",- нагадав п'ятий президент.

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Залучення європейських партнерів

"Зараз перед нами стоїть подібне завдання — але масштаб відповідальності значно більший. Тому друга принципова річ полягає в тому, що переговори України з адміністрацією Трампа не можуть бути двостороннім діалогом у вузькому форматі. Наші європейські партнери — це держави, які протягом усіх років війни були найвідданішими союзниками України. Вони постачали зброю, відкривали коридори підтримки, створювали пакет санкційного тиску на росію. І вони є нашими майбутніми партнерами у Європейському Союзі",- сказав лідер "ЄС".

За його словами, лише спільна позиція ЄС та США може стати оптимальним та безпечним майбутнім компромісом для України.

"Треба повторити успішний досвід обʼєднання зусиль в Білому домі у липні 2025 року після Аляски. Будь-які переговори, позбавлені цієї тристоронньої архітектури, приречені бути хиткими. І ми не можемо дозволити собі крихкий результат у питанні, де йдеться про нашу державність", – вважає Порошенко.

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Професійність української переговорної групи

"Третій ключовий елемент — професійність і довіра до української переговорної групи. Такі історичні перемовини мають вести дипломати високого рівня, з досвідом складних міжнародних процесів, з репутацією, яку поважають у світі. Тут не може бути кадрових експериментів. У питаннях миру кадрова помилка неминуче перетворюється на помилку стратегічну — а стратегічна помилка сьогодні може дорого обійтися всій країні",- заявив Порошенко.

"Саме тому призначення переговорної групи на чолі з панами Єрмаком і Умєровим, які є фігурантами корупційного скандалу, що набув глобального розголосу, виглядає проявом слабкості української сторони. Це створює сумніви там, де нам потрібна бездоганна довіра. І такі рішення неминуче матимуть наслідки за столом переговорів. Ніхто не ставить під сумнів право влади вирішувати, як вести переговори. Але ми вважаємо, що команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією", - наголошує далі політик.

Він наголосив, що йдеться про відповідальність перед мільйонами українців.

"Перед тими, хто стоїть на фронті. Перед пам’яттю загиблих. Перед нашою історією та нашим майбутнім. Безумовно, жодні плани, розроблені без України, не можуть бути нав’язані Україні, в якій існує повний консенсус щодо "червоних ліній", які не можуть бути порушені", - заявив лідер "ЄС".

"Україна має прийти до фіналу цієї війни не ослабленою, а зміцнілою. Ми маємо завершити її не будь-якою ціною, а правильно — так, аби гарантувати безпеку, справедливість і незворотність нашого європейського курсу. Ми готові працювати заради цього, готові об’єднати зусилля заради результату, готові захищати українські інтереси на кожному етапі в складі єдиної української команди, яка не ділиться за політичними ознаками. Бо йдеться про відповідальність кожного. Відповідальність перед людьми та історією… І це має сьогодні усвідомити кожен", – резюмує Порошенко.

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