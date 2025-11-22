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Новини Мирні перемовини
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Переговорна команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією, - Порошенко

Порошенко наголосив, що переговорна команда України має бути максимально сильною

П'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко наголосив, що зараз один із найвідповідальніших моментів новітньої української історії, який вимагає внутрішньої єдності, відповідальності і професіоналізму.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми вступаємо у фазу, де кожна помилка може коштувати надто дорого — не у політичному чи рейтинговому сенсі, а у значенні людських життів, територій, майбутніх можливостей держави. У такі моменти внутрішня єдність перестає бути побажанням — стає стратегічною умовою. Саме тому ми не критикуємо заради критики, а пропонуємо рішення. Ми хочемо, щоб Україна увійшла в переговори сильною, відповідальною та захищеною",- заявив Порошенко.

Перша умова миру - припинення вогню

Політик зазначив, що першою умовою будь-якої можливої мирної формули має бути негайне припинення вогню.

"Проти цього ніхто не може заперечити. Це — базовий тест на серйозність намірів путіна. І в двоетапності мирної угоди зацікавлені всі. Саме так ми діяли під час найважчих переговорів у мінському форматі у 2014–2015 роках. Попри надзвичайно складні обставини, нам вдалося добитися паузи, яка дала Україні час: на відновлення армії, на створення оборонно-промислової вертикалі, на фундаментальні реформи та рух до Європейського Союзу",- нагадав п'ятий президент.

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Залучення європейських партнерів

"Зараз перед нами стоїть подібне завдання — але масштаб відповідальності значно більший. Тому друга принципова річ полягає в тому, що переговори України з адміністрацією Трампа не можуть бути двостороннім діалогом у вузькому форматі. Наші європейські партнери — це держави, які протягом усіх років війни були найвідданішими союзниками України. Вони постачали зброю, відкривали коридори підтримки, створювали пакет санкційного тиску на росію. І вони є нашими майбутніми партнерами у Європейському Союзі",- сказав лідер "ЄС".

За його словами, лише спільна позиція ЄС та США може стати оптимальним та безпечним майбутнім компромісом для України.

"Треба повторити успішний досвід обʼєднання зусиль в Білому домі у липні 2025 року після Аляски. Будь-які переговори, позбавлені цієї тристоронньої архітектури, приречені бути хиткими. І ми не можемо дозволити собі крихкий результат у питанні, де йдеться про нашу державність", – вважає Порошенко.

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Професійність української переговорної групи

"Третій ключовий елемент — професійність і довіра до української переговорної групи. Такі історичні перемовини мають вести дипломати високого рівня, з досвідом складних міжнародних процесів, з репутацією, яку поважають у світі. Тут не може бути кадрових експериментів. У питаннях миру кадрова помилка неминуче перетворюється на помилку стратегічну — а стратегічна помилка сьогодні може дорого обійтися всій країні",- заявив Порошенко.

"Саме тому призначення переговорної групи на чолі з панами Єрмаком і Умєровим, які є фігурантами корупційного скандалу, що набув глобального розголосу, виглядає проявом слабкості української сторони. Це створює сумніви там, де нам потрібна бездоганна довіра. І такі рішення неминуче матимуть наслідки за столом переговорів. Ніхто не ставить під сумнів право влади вирішувати, як вести переговори. Але ми вважаємо, що команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією", - наголошує далі політик.

Він наголосив, що йдеться про відповідальність перед мільйонами українців.

"Перед тими, хто стоїть на фронті. Перед пам’яттю загиблих. Перед нашою історією та нашим майбутнім. Безумовно, жодні плани, розроблені без України, не можуть бути нав’язані Україні, в якій існує повний консенсус щодо "червоних ліній", які не можуть бути порушені", - заявив лідер "ЄС".

"Україна має прийти до фіналу цієї війни не ослабленою, а зміцнілою. Ми маємо завершити її не будь-якою ціною, а правильно — так, аби гарантувати безпеку, справедливість і незворотність нашого європейського курсу. Ми готові працювати заради цього, готові об’єднати зусилля заради результату, готові захищати українські інтереси на кожному етапі в складі єдиної української команди, яка не ділиться за політичними ознаками. Бо йдеться про відповідальність кожного. Відповідальність перед людьми та історією… І це має сьогодні усвідомити кожен", – резюмує Порошенко.

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Автор: 

перемовини (3805) Порошенко Петро (14968) Європейська Солідарність (1103)
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Топ коментарі
+39
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22.11.2025 22:10 Відповісти
+23
У ватника (зрадника) зеленського не може бути жодної порядної команди в принципі!
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22.11.2025 22:13 Відповісти
+20
Петро звертається до бандитів з ОПи ,у яких руки по шию в крові українців, які розграбували і грабують далі ЗСУ ... там вибрані дітки Богом землі обетованої ,якім пох...на Україну ,і які навіть ніколи не те шо пробачення не попросять, а і не згадають тих , хто їм повірив...а народ Петро Олексійовичу Вам вірить , але шо можно зробити з торчковою командою зеленського 🤡 ?!!! ...
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22.11.2025 22:17 Відповісти
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22.11.2025 22:05 Відповісти
Без боневтіка подоляки чи агрохламідії бо вони ходячі біди
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22.11.2025 22:07 Відповісти
вже пішла інфа що Ермак очоле
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22.11.2025 22:58 Відповісти
Поїхали одні силачі і незап"ятнані
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22.11.2025 22:07 Відповісти
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22.11.2025 22:10 Відповісти
СтарШой Алі баба з КабМіндічами, поїхали від сруля для себе амністію виписувати!! Яка там Україна ???
Конституційна та корупційна криза, зараз саме у сруля!!
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22.11.2025 22:20 Відповісти
Може закричати - зніміть мене - "сруля"
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22.11.2025 22:23 Відповісти
Може сруль кричати, щоб і палець зігнули?!? Бо сповзає, в корупційне лайно та Конституційну кризу!!!
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22.11.2025 22:28 Відповісти
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22.11.2025 22:07 Відповісти
Як з'ясувалось серед фламінгоносих є й більш гидкі персонажі!
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22.11.2025 22:53 Відповісти
Очевидно її очолять старі,перевірені Зюзею бійці: Єрмак,Арахамія,Умеров,Міндіч (он лайн)....
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22.11.2025 22:08 Відповісти
А вони роблять все навпаки…
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22.11.2025 22:08 Відповісти
https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas



https://x.com/prozapas77

@prozapas77


Після таких успішних дипломатичних кейсів як "розмінування" і "розведення", "всеосяжних перемирій", призначень сексологінь, 28 угод ні про що, "форумів миру" тощо - звичайно нема кому очолити делегацію в США (які вже заявляли про двопартійне несприйняття Єрмака). ... Ура!
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22.11.2025 22:09 Відповісти
Ніби Петро не знає, що у блазня, з бездоганною репутацією, нікого немає. Одні холуї.
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22.11.2025 22:09 Відповісти
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22.11.2025 22:10 Відповісти
У ватника (зрадника) зеленського не може бути жодної порядної команди в принципі!
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22.11.2025 22:13 Відповісти
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22.11.2025 22:13 Відповісти
А для чого зеленському дві голови? Йому б два члени щоб ефективніше проявляти музичний талант!
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22.11.2025 22:44 Відповісти
Це Трамп у формі російської курки
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23.11.2025 04:03 Відповісти
Взагалі не давати гроші ні на що! Ото в них срака підгорить
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23.11.2025 11:22 Відповісти
Безуглу нехай не забудуть на переговори з собою прихватити .бо усеха не відать
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22.11.2025 22:14 Відповісти
Та даз...ZеМіндічі пошлють на перемовини дві корабельні сосни , кацапського крота ірмака ,якогось некомпкентного чувака з МЗС ,тіпа ,кулєби і абхазьсбку мартишку...а , ще чєбурєка.забув.
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22.11.2025 22:16 Відповісти
Петро звертається до бандитів з ОПи ,у яких руки по шию в крові українців, які розграбували і грабують далі ЗСУ ... там вибрані дітки Богом землі обетованої ,якім пох...на Україну ,і які навіть ніколи не те шо пробачення не попросять, а і не згадають тих , хто їм повірив...а народ Петро Олексійовичу Вам вірить , але шо можно зробити з торчковою командою зеленського 🤡 ?!!! ...
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22.11.2025 22:17 Відповісти
"План Трампа - це шлях до закінчення української державності", - командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко
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22.11.2025 22:19 Відповісти
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22.11.2025 22:20 Відповісти
Пропоную Василя Вірастюка, він хоча б виглядає солідно🤡
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22.11.2025 22:26 Відповісти
Трохи не по темі, але, літаки не літають, Вова та його банда їздить на "зустрічі" поїздами... Зформувати правильну команду може будь-який патріотичний підрозділ. Звичайно на чолі з президентом Зеленським. Просто без менеджерів, вони по дорозі могли б загубитись, по частинам, на очах Володьки.
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22.11.2025 22:27 Відповісти
Алі-баба і шобло розбійників почує ці поради від Пороха і зробить ще гірше йому і нам на зло.
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22.11.2025 22:30 Відповісти
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22.11.2025 22:32 Відповісти
Колега зебіл, розкажи про це докладніше, хочу це використовувати в полеміці з порохоботами
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22.11.2025 22:37 Відповісти
Ще можна регулярно відправляти двушки на москву...
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22.11.2025 22:39 Відповісти
А кто там у нас в политике с безупречной репутацией?
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22.11.2025 22:40 Відповісти
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22.11.2025 22:45 Відповісти
Это да. Золотой фонд
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22.11.2025 22:47 Відповісти
Сильная. В понимании зели..
пОслица инструктор по миннету
.
Есть ещё вариант министр энергетики
Бывшая. Или кто его знает...станет министром в другой сфере.
Пикалов кошевой кравец . И юзик. И падла с номером сиськадовска.
Сильнее найти трудно. Можно советника льусьу арестовича. Бывших не бывает
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22.11.2025 22:52 Відповісти
Відправте до них когось з АЗОВА
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22.11.2025 22:53 Відповісти
А чия думка тобі цікава?
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22.11.2025 23:02 Відповісти
нічого з перерахованого у тій команді нема.
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22.11.2025 23:01 Відповісти
Запорукою сильнішої позиції України є внутрішня згуртованність і тільки так... Хто міг би найти спільну мову з Трампом так це Порошенко П.О., бо бізнесмени, а для Трампа це має значення! Якщо в Верховній раді є люди з здоровим глуздом, то потрібно гуртуватись навколо Порошенко П.О. і обирати його Головою Верховної Ради (якщо він ще й погодиться) і хай працює. Зеленському достатньо чим займатись і хай теж зосередися на своїх обовязках, та й свій бруд хай розгрібає, бо в країні безлад і всім потрібно системно займатись кожному хто що вміє...
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22.11.2025 23:03 Відповісти
Подляцькі боти - Захар Коломбет, Василий Васильев, Antony Saplin - пізно вилізли з власною срачною брехнею. Мабуть, не очікували, що адміни так пізно ввечері зарепостять порошенків пост.
видать, їм позвонили з жОПи, виагають роботу...
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22.11.2025 23:05 Відповісти
Тільки Петро Олексійович знає як і в змозі донести
до президента США Трампа наші вимоги до кремлівського
терориста !!
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22.11.2025 23:17 Відповісти
майбутні переговорні ко_манди, напряглись на окружній! їхній зірковий час зпереду! )
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22.11.2025 23:44 Відповісти
Тобто Уряд Єдності і Порятунку!!
Поки війська не отримали якийсь стрьомний наказ від Vерховного міндіча , як ото було зі здачею позицій та з загибеллю Сержанта Журавля...
Зараз в столиці вирішується доля країни!! Зносьте міндіч-кагал! Невже Київ не підніметься на порятунок країни ???
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22.11.2025 23:53 Відповісти
Зебидло не візьме в команду патріотів, бо має знищити Україну. Мабуть, саме такий наказ має від пуйла.
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23.11.2025 08:16 Відповісти
Навколишнє середовище навколо Зеленського формувався як попсова тусовка, як шашлична компанія, тому переговорна група сформована "из того что было" - з людського сміття, людей без всякої підготовки - переважно з "вахтовиків" - з осіб які, можливо, мають нерухомість за кордоном і рахунки в іноземних банках, "щирих патріотів України по должності, бо так треба для кар'єри" винисених мутно. піною бродіння "демократії" в українському виконанні "на ловлю счастья и чинов".
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23.11.2025 08:42 Відповісти
З бездоганною репутацією не буде. У нас нема таких) А от шавок на кшталт Єрмака бути точно не повинно
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23.11.2025 09:24 Відповісти
Да Господин Порошенко! Именно Вы можете об этом говорить!Вы в 14году сидя без карт за столом С Путиным и Меркель давили на Вас и Вы без Армии, денег,поддержки, эмбарго на оружие остановили наступление а потом ещё и 25%территории отстояли!Завели Путина в соглашения с названием "Миссия не выполнима"Так чтобы и волки были сыты и овцы целы!😉 Только эти овцы в 19году смогли голосовать и имеем то,что имеем!
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23.11.2025 13:01 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:13 Відповісти
 
 