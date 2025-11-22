Переговорна команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією, - Порошенко
П'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко наголосив, що зараз один із найвідповідальніших моментів новітньої української історії, який вимагає внутрішньої єдності, відповідальності і професіоналізму.
Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вступаємо у фазу, де кожна помилка може коштувати надто дорого — не у політичному чи рейтинговому сенсі, а у значенні людських життів, територій, майбутніх можливостей держави. У такі моменти внутрішня єдність перестає бути побажанням — стає стратегічною умовою. Саме тому ми не критикуємо заради критики, а пропонуємо рішення. Ми хочемо, щоб Україна увійшла в переговори сильною, відповідальною та захищеною",- заявив Порошенко.
Перша умова миру - припинення вогню
Політик зазначив, що першою умовою будь-якої можливої мирної формули має бути негайне припинення вогню.
"Проти цього ніхто не може заперечити. Це — базовий тест на серйозність намірів путіна. І в двоетапності мирної угоди зацікавлені всі. Саме так ми діяли під час найважчих переговорів у мінському форматі у 2014–2015 роках. Попри надзвичайно складні обставини, нам вдалося добитися паузи, яка дала Україні час: на відновлення армії, на створення оборонно-промислової вертикалі, на фундаментальні реформи та рух до Європейського Союзу",- нагадав п'ятий президент.
Залучення європейських партнерів
"Зараз перед нами стоїть подібне завдання — але масштаб відповідальності значно більший. Тому друга принципова річ полягає в тому, що переговори України з адміністрацією Трампа не можуть бути двостороннім діалогом у вузькому форматі. Наші європейські партнери — це держави, які протягом усіх років війни були найвідданішими союзниками України. Вони постачали зброю, відкривали коридори підтримки, створювали пакет санкційного тиску на росію. І вони є нашими майбутніми партнерами у Європейському Союзі",- сказав лідер "ЄС".
За його словами, лише спільна позиція ЄС та США може стати оптимальним та безпечним майбутнім компромісом для України.
"Треба повторити успішний досвід обʼєднання зусиль в Білому домі у липні 2025 року після Аляски. Будь-які переговори, позбавлені цієї тристоронньої архітектури, приречені бути хиткими. І ми не можемо дозволити собі крихкий результат у питанні, де йдеться про нашу державність", – вважає Порошенко.
Професійність української переговорної групи
"Третій ключовий елемент — професійність і довіра до української переговорної групи. Такі історичні перемовини мають вести дипломати високого рівня, з досвідом складних міжнародних процесів, з репутацією, яку поважають у світі. Тут не може бути кадрових експериментів. У питаннях миру кадрова помилка неминуче перетворюється на помилку стратегічну — а стратегічна помилка сьогодні може дорого обійтися всій країні",- заявив Порошенко.
"Саме тому призначення переговорної групи на чолі з панами Єрмаком і Умєровим, які є фігурантами корупційного скандалу, що набув глобального розголосу, виглядає проявом слабкості української сторони. Це створює сумніви там, де нам потрібна бездоганна довіра. І такі рішення неминуче матимуть наслідки за столом переговорів. Ніхто не ставить під сумнів право влади вирішувати, як вести переговори. Але ми вважаємо, що команда, яка представляє Україну, має бути максимально сильною і з бездоганною репутацією", - наголошує далі політик.
Він наголосив, що йдеться про відповідальність перед мільйонами українців.
"Перед тими, хто стоїть на фронті. Перед пам’яттю загиблих. Перед нашою історією та нашим майбутнім. Безумовно, жодні плани, розроблені без України, не можуть бути нав’язані Україні, в якій існує повний консенсус щодо "червоних ліній", які не можуть бути порушені", - заявив лідер "ЄС".
"Україна має прийти до фіналу цієї війни не ослабленою, а зміцнілою. Ми маємо завершити її не будь-якою ціною, а правильно — так, аби гарантувати безпеку, справедливість і незворотність нашого європейського курсу. Ми готові працювати заради цього, готові об’єднати зусилля заради результату, готові захищати українські інтереси на кожному етапі в складі єдиної української команди, яка не ділиться за політичними ознаками. Бо йдеться про відповідальність кожного. Відповідальність перед людьми та історією… І це має сьогодні усвідомити кожен", – резюмує Порошенко.
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Конституційна та корупційна криза, зараз саме у сруля!!
Valerii Prozapas
https://x.com/prozapas77
@prozapas77
Після таких успішних дипломатичних кейсів як "розмінування" і "розведення", "всеосяжних перемирій", призначень сексологінь, 28 угод ні про що, "форумів миру" тощо - звичайно нема кому очолити делегацію в США (які вже заявляли про двопартійне несприйняття Єрмака). ... Ура!
пОслица инструктор по миннету
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Есть ещё вариант министр энергетики
Бывшая. Или кто его знает...станет министром в другой сфере.
Пикалов кошевой кравец . И юзик. И падла с номером сиськадовска.
Сильнее найти трудно. Можно советника льусьу арестовича. Бывших не бывает
видать, їм позвонили з жОПи, виагають роботу...
до президента США Трампа наші вимоги до кремлівського
терориста !!
Поки війська не отримали якийсь стрьомний наказ від Vерховного міндіча , як ото було зі здачею позицій та з загибеллю Сержанта Журавля...
Зараз в столиці вирішується доля країни!! Зносьте міндіч-кагал! Невже Київ не підніметься на порятунок країни ???
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.