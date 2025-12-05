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Новини Бюджет-2026
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"ЄС" закликала Зеленського ветувати Держбюджет-2026: Треба підняти зарплати військовим

Зеленського закликали ветувати Бюджет-2026

"Європейська Солідарність" закликала президента Зеленського ветувати ухвалений Радою проєкт Держбюджету на 2026-й рік.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми пропонували зменшити видатки на тилові структури і органи державної влади і перенаправити їх на ЗСУ. Ми знайшли в бюджеті на це додатковий 68 млрд. Ми єдина фракція, яка не голосувала ані за бюджет, ані за кошторис ВР і маємо повне моральне право вимагати вето", - наголосила парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР прагне капітуляції України. У Бюджеті-2026 вкотре забули про зарплати для військових, - Стерненко

Також Геращенко нагадала, що "ЄС" пропонувала голосувати бюджет постатейно, направивши відповідного листа спікеру під стенограму тричі озвучили цю пропозицію у Верховній Раді.

"Нас ніхто не чув. Але Верховний головнокомандувач має почути Армію, яка обурена цим бюджетом, і заветувати його! Маємо кілька тижнів до початку 2026 року, аби переглянути бюджет і вчинити справедливо до Армії, піднявши виплати військовим", - підсумувала співголова фракції.

Читайте: Нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе під час війни, - "слуга народу" Фролов

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
  • Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.

Читайте також: Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"

Автор: 

вето (202) Геращенко Ірина (1123) держбюджет (2561) Європейська Солідарність (1104)
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Топ коментарі
+12
та зелі пох на ЗСУ
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05.12.2025 10:15 Відповісти
+11
гребуть зелені ,нічим не гребують ,поспішають ...мабуть перед своїм крахом ...
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05.12.2025 10:13 Відповісти
+9
Треба - урізати зарплати депутатам суддям прокурорам різним кураторам почекати з дорогою на Буковель .........
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05.12.2025 10:14 Відповісти
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Куди поділося $1,5 мільярда?

У звітах фонду UNITED24 та Мінцифри Федорова знайшли розбіжність у сумах залучених коштів.

На сайті фонду вказано,що UNITED24 вдалося зібрати $2,9 млрд.

А на сайті Мінцифри фігурує зовсім інша сума-$1,4 млрд, майже вдвічі менше.
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05.12.2025 10:10 Відповісти
Чому за про.оби влади, повинні розплачуватись звичайні люди? Особливо ті хто не голосував цю владу?
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05.12.2025 11:24 Відповісти
Ці зроблять в своїх найкращих традиціях. Народ бажає - ок, піднімаємо. Просто буде долар по 70. Офіс простих рішень.
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05.12.2025 10:12 Відповісти
😁 капіталізм ручного управління
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05.12.2025 10:58 Відповісти
Ну такий капіталізм)
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05.12.2025 11:25 Відповісти
Називається наї...алово
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05.12.2025 11:38 Відповісти
Он навіть за кріпацтва можна було з дозволу пана поїхати попрацювати в місто, підзаробити грошей, але власністю пана від того ти бути не переставав. Він міг вирішити, що ти більш потрібен там, де грошей не заробиш. А якщо багато десь заробив, то вдавалося й викупитися. Так що елементи капіталізму є завжди, навіть в кріпацтві)
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05.12.2025 11:46 Відповісти
Знову на граблі ногою.
Тільки граблі змінюють на нові
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05.12.2025 12:53 Відповісти
гребуть зелені ,нічим не гребують ,поспішають ...мабуть перед своїм крахом ...
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05.12.2025 10:13 Відповісти
Треба - урізати зарплати депутатам суддям прокурорам різним кураторам почекати з дорогою на Буковель .........
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05.12.2025 10:14 Відповісти
а як Яжнелох будет тікати, по поганим дорогам ?
А Дермак буде їхати на Закарпатський фронт теж по поганій дорозі ?

ви що
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05.12.2025 10:23 Відповісти
та зелі пох на ЗСУ
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05.12.2025 10:15 Відповісти
"ЄС" закликала Зеленського ветувати Держбюджет-2026: Треба підняти зарплати військовим і за низьку продуктивність праці влади в Україні (за козлодуєвим Гетьманцевим"))).яка привела до злиднів народ України обрізати їм і зарплату і надбавки до рівня 50-80 тис.грн
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05.12.2025 10:16 Відповісти
Держбюджет-2026
Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн,

Які військові ..... про себе красивих та привабливих вони не забули

3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень . Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби.
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05.12.2025 10:35 Відповісти
Ти таки читай уважно .про що іде мова ,і кому потрібно обрізати зарплатню.
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05.12.2025 14:52 Відповісти
Які військові ????????????????

..... депутати про себе красивих та привабливих не забули !!!
підвищели виплати народним депутатам на 120 тисяч гривень

читай уважно..
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05.12.2025 18:21 Відповісти
: Треба підняти зарплати військовим і за низьку продуктивність праці влади в Україні (за козлодуєвим Гетьманцевим"))).яка привела до злиднів народ України обрізати їм і зарплату і надбавки до рівня 50-80 тис.грн ((((в тебе думалка геть чисто поламалася.якщо не розуміє що до чого??? одним словом проходимо ,,,,
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05.12.2025 20:24 Відповісти
А як виглядає амекацька думалка ?

депутати думають тільки про про себе красивих та привабливих !!!

а любити Батьківщину з-за кордоном завжди простіше, і не лише вам.
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05.12.2025 20:37 Відповісти
Чихал он на вийсковых,чинушки на брони и всякие тыловые воины его опора и его друзья.
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05.12.2025 10:16 Відповісти
не получиться! там уже на содержание толстомордых "слуг" и их ******, в три раза повысили расходы, военные перетопчуться - "не на часи". "мы могли бы увеличить зарплату военным в 2-3 раза, но тогда депутанам не хватит на пятый дом, восьмую машину и содержание гарема ******"
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05.12.2025 10:18 Відповісти
Если зарплата 20000, то как гробовые могут быть 15 миллионов? Это зарплата за 65 лет непрерывной службы? Нигде в мире такого никогда не было. А ведь это придумали когда доллар 25 был. Если есть такие деньги, их тратить нужно на зарплаты живым и уход за ранеными/ инвалидами войны.
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05.12.2025 10:19 Відповісти
Допоки не почнуть "закликати" лопатою по голові, ніхто нікого не почує)
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05.12.2025 10:20 Відповісти
Головне що собі зарплату підвищили ,а ще тим хто їх охороняє від народу, а також передвиборчі забаганки "неайвеличнішого". Надто страшно відповідати за те що накоїв разом з слугами.
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05.12.2025 10:22 Відповісти
ця опозиція віддає ЗСУ свої гроші , а чисельність її ,результат вибору 73% ,тих х то втомився від війни , Армія Мова Віра була не на часі ...тепер маємо ,горе , розруху ,та злидні ...
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05.12.2025 10:47 Відповісти
Не розмазуйте, Славік! Репліка хитромудрого!
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05.12.2025 10:52 Відповісти
"славики" наголосовали зедёно-рыгов, а теперь опозоция плохая)))
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05.12.2025 11:08 Відповісти
Можете привести приклад дійсних закликів та головне дієвих дій - хто, де, коли.
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05.12.2025 11:22 Відповісти
.... А депутатам не потрібно зменшити в три рази?
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05.12.2025 10:39 Відповісти
Вангую, що величний може і ветувати. І знову цар бояр покарає. Може і таке заради рейтингу
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05.12.2025 10:56 Відповісти
Там спочатку необхідно провести аудит поточних виплат 108 млрд в місяць це достатньо для повноцінних виплат 200тис без постійного урізання для 400 тис військових що на ЛБЗ та 35 тис для тилу. Можливо у нас забагато високопоставлених офіцерів з зарплатами по 150тис+ і т.д. наприклад скорочення штабів при об'єднанні в корпуси.
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05.12.2025 10:58 Відповісти
Ті хто проголосував проти військових потрібно самих відправити воювати.
А ще настав час трохи скоротити дармоїдів, з країни виїхало 8 мільйонів, отож і кількість депутатів треба скорочувати. Кількість 450 депутатів рохраховувалась у 1991 році на кількість населення 51,944 мільйони чоловік
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05.12.2025 11:02 Відповісти
250 депутатів у середу проголосували. Хоча ще у вівторок не було такої кількості голосів. Шо сталось - а ось шо - для себе, коханих, депутати підняли зарплатню - 200000 гривень. ЕС та Голос голосували проти цього бюджету.
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05.12.2025 11:25 Відповісти
Зарплати військовим не підвищути,нардепам підняти виплати і дірка в бюджеті в 50млд.грн.
Про мінімалки: там взагалі і нічого казати-країна мрії.
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05.12.2025 11:37 Відповісти
ДЕРЖБЮДЖЕТ - 2026 ПОВИНЕН НА 95,5% БУТИ СПРЯМОВАНИЙ НА ОБОРОНУ УКРАЇНИ!
ВСЕ РЕШТА - НАВЧАННЯ, МЕДИЦИНА, СПОРТ, КУЛЬТУРА МОЖУТЬ Й ПОЧЕКАТИ, БО КОЛИ ОКУПАНТ ПРИЙДЕ, ТО ВСЕ ВИЩЕ ПЕРЕРАХОВАНЕ ВЖЕ СТАНЕ НЕ В ПРИГОДІ!
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05.12.2025 11:42 Відповісти
ні зеля краще двушку на мацкву зашле....наволоч
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05.12.2025 12:42 Відповісти
Не разумію , що обговорювати рішення цієї зрадницької влади? Єдине , що вона повинна чути від людей - ПНХ !
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05.12.2025 16:29 Відповісти
 
 