"ЄС" закликала Зеленського ветувати Держбюджет-2026: Треба підняти зарплати військовим
"Європейська Солідарність" закликала президента Зеленського ветувати ухвалений Радою проєкт Держбюджету на 2026-й рік.
Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми пропонували зменшити видатки на тилові структури і органи державної влади і перенаправити їх на ЗСУ. Ми знайшли в бюджеті на це додатковий 68 млрд. Ми єдина фракція, яка не голосувала ані за бюджет, ані за кошторис ВР і маємо повне моральне право вимагати вето", - наголосила парламентарка.
Також Геращенко нагадала, що "ЄС" пропонувала голосувати бюджет постатейно, направивши відповідного листа спікеру під стенограму тричі озвучили цю пропозицію у Верховній Раді.
"Нас ніхто не чув. Але Верховний головнокомандувач має почути Армію, яка обурена цим бюджетом, і заветувати його! Маємо кілька тижнів до початку 2026 року, аби переглянути бюджет і вчинити справедливо до Армії, піднявши виплати військовим", - підсумувала співголова фракції.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.
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У звітах фонду UNITED24 та Мінцифри Федорова знайшли розбіжність у сумах залучених коштів.
На сайті фонду вказано,що UNITED24 вдалося зібрати $2,9 млрд.
А на сайті Мінцифри фігурує зовсім інша сума-$1,4 млрд, майже вдвічі менше.
Тільки граблі змінюють на нові
А Дермак буде їхати на Закарпатський фронт теж по поганій дорозі ?
ви що
Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн,
Які військові ..... про себе красивих та привабливих вони не забули
3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень . Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби.
..... депутати про себе красивих та привабливих не забули !!!
підвищели виплати народним депутатам на 120 тисяч гривень
читай уважно..
депутати думають тільки про про себе красивих та привабливих !!!
а любити Батьківщину з-за кордоном завжди простіше, і не лише вам.
А ще настав час трохи скоротити дармоїдів, з країни виїхало 8 мільйонів, отож і кількість депутатів треба скорочувати. Кількість 450 депутатів рохраховувалась у 1991 році на кількість населення 51,944 мільйони чоловік
Про мінімалки: там взагалі і нічого казати-країна мрії.
ВСЕ РЕШТА - НАВЧАННЯ, МЕДИЦИНА, СПОРТ, КУЛЬТУРА МОЖУТЬ Й ПОЧЕКАТИ, БО КОЛИ ОКУПАНТ ПРИЙДЕ, ТО ВСЕ ВИЩЕ ПЕРЕРАХОВАНЕ ВЖЕ СТАНЕ НЕ В ПРИГОДІ!