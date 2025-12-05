"ЄС" закликала Зеленського ветувати Держбюджет-2026: Треба підняти зарплати військовим

"Європейська Солідарність" закликала президента Зеленського ветувати ухвалений Радою проєкт Держбюджету на 2026-й рік.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми пропонували зменшити видатки на тилові структури і органи державної влади і перенаправити їх на ЗСУ. Ми знайшли в бюджеті на це додатковий 68 млрд. Ми єдина фракція, яка не голосувала ані за бюджет, ані за кошторис ВР і маємо повне моральне право вимагати вето", - наголосила парламентарка.

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Також Геращенко нагадала, що "ЄС" пропонувала голосувати бюджет постатейно, направивши відповідного листа спікеру під стенограму тричі озвучили цю пропозицію у Верховній Раді.

"Нас ніхто не чув. Але Верховний головнокомандувач має почути Армію, яка обурена цим бюджетом, і заветувати його! Маємо кілька тижнів до початку 2026 року, аби переглянути бюджет і вчинити справедливо до Армії, піднявши виплати військовим", - підсумувала співголова фракції.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.

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