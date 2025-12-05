РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12284 посетителя онлайн
Новости Бюджет 2026
1 436 23

"ЕС" призвала Зеленского ветировать Госбюджет-2026: Нужно поднять зарплаты военным

Зеленского призвали ветировать Бюджет-2026

"Европейская Солидарность" призвала президента Зеленского ветировать принятый Радой проект Госбюджета на 2026 год.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Мы предлагали уменьшить расходы на тыловые структуры и органы государственной власти и перенаправить их на ВСУ. Мы нашли в бюджете на это дополнительные 68 млрд. Мы единственная фракция, которая не голосовала ни за бюджет, ни за смету ВР и имеем полное моральное право требовать вето", - подчеркнула парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР стремится к капитуляции Украины. В бюджете-2026 в очередной раз забыли о зарплатах для военных, - Стерненко

Также Геращенко напомнила, что "ЕС" предлагала голосовать бюджет по статьям, направив соответствующее письмо спикеру под стенограмму трижды озвучили это предложение в Верховной Раде.

"Нас никто не услышал. Но Верховный главнокомандующий должен услышать Армию, которая возмущена этим бюджетом, и заветировать его! У нас есть несколько недель до начала 2026 года, чтобы пересмотреть бюджет и поступить справедливо по отношению к Армии, подняв выплаты военным", - подытожила сопредседатель фракции.

Читайте: Нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя во время войны, - "слуга народа" Фролов

Что предшествовало?

Читайте также: Российский план неприемлем в любой форме, - заявление "Европейской Солидарности"

Автор: 

вето (369) Геращенко Ирина (1635) госбюджет (1206) Европейская Солидарность (1092)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Треба - урізати зарплати депутатам суддям прокурорам різним кураторам почекати з дорогою на Буковель .........
показать весь комментарий
05.12.2025 10:14 Ответить
+5
гребуть зелені ,нічим не гребують ,поспішають ...мабуть перед своїм крахом ...
показать весь комментарий
05.12.2025 10:13 Ответить
+5
та зелі пох на ЗСУ
показать весь комментарий
05.12.2025 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди поділося $1,5 мільярда?

У звітах фонду UNITED24 та Мінцифри Федорова знайшли розбіжність у сумах залучених коштів.

На сайті фонду вказано,що UNITED24 вдалося зібрати $2,9 млрд.

А на сайті Мінцифри фігурує зовсім інша сума-$1,4 млрд, майже вдвічі менше.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:10 Ответить
Зарплати військовим потрібно зменшити, як і зарплати бюджетникам, депутатам, прокурорам, суддям, та будь яким іншим державним службовцям та працівникам підприємств з державною формою власності. Також потрібно обмежити всі види пенсій та виплат з державного бюджету! Дірку в бюджеті потрібно ліквідувати!
показать весь комментарий
05.12.2025 10:50 Ответить
Ці зроблять в своїх найкращих традиціях. Народ бажає - ок, піднімаємо. Просто буде долар по 70. Офіс простих рішень.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:12 Ответить
😁 капіталізм ручного управління
показать весь комментарий
05.12.2025 10:58 Ответить
гребуть зелені ,нічим не гребують ,поспішають ...мабуть перед своїм крахом ...
показать весь комментарий
05.12.2025 10:13 Ответить
Треба - урізати зарплати депутатам суддям прокурорам різним кураторам почекати з дорогою на Буковель .........
показать весь комментарий
05.12.2025 10:14 Ответить
а як Яжнелох будет тікати, по поганим дорогам ?
А Дермак буде їхати на Закарпатський фронт теж по поганій дорозі ?

ви що
показать весь комментарий
05.12.2025 10:23 Ответить
та зелі пох на ЗСУ
показать весь комментарий
05.12.2025 10:15 Ответить
"ЄС" закликала Зеленського ветувати Держбюджет-2026: Треба підняти зарплати військовим і за низьку продуктивність праці влади в Україні (за козлодуєвим Гетьманцевим"))).яка привела до злиднів народ України обрізати їм і зарплату і надбавки до рівня 50-80 тис.грн
показать весь комментарий
05.12.2025 10:16 Ответить
Держбюджет-2026
Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн,

Які військові ..... про себе красивих та привабливих вони не забули

3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень . Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:35 Ответить
Чихал он на вийсковых,чинушки на брони и всякие тыловые воины его опора и его друзья.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:16 Ответить
не получиться! там уже на содержание толстомордых "слуг" и их ******, в три раза повысили расходы, военные перетопчуться - "не на часи". "мы могли бы увеличить зарплату военным в 2-3 раза, но тогда депутанам не хватит на пятый дом, восьмую машину и содержание гарема ******"
показать весь комментарий
05.12.2025 10:18 Ответить
Если зарплата 20000, то как гробовые могут быть 15 миллионов? Это зарплата за 65 лет непрерывной службы? Нигде в мире такого никогда не было. А ведь это придумали когда доллар 25 был. Если есть такие деньги, их тратить нужно на зарплаты живым и уход за ранеными/ инвалидами войны.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:19 Ответить
Допоки не почнуть "закликати" лопатою по голові, ніхто нікого не почує)
показать весь комментарий
05.12.2025 10:20 Ответить
Головне що собі зарплату підвищили ,а ще тим хто їх охороняє від народу, а також передвиборчі забаганки "неайвеличнішого". Надто страшно відповідати за те що накоїв разом з слугами.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:22 Ответить
Знову пустопорожні заклики. Ото вони "руку набили" на закликах.
Яка влада - така і "опозція"
показать весь комментарий
05.12.2025 10:29 Ответить
ця опозиція віддає ЗСУ свої гроші , а чисельність її ,результат вибору 73% ,тих х то втомився від війни , Армія Мова Віра була не на часі ...тепер маємо ,горе , розруху ,та злидні ...
показать весь комментарий
05.12.2025 10:47 Ответить
Не розмазуйте, Славік! Репліка хитромудрого!
показать весь комментарий
05.12.2025 10:52 Ответить
"славики" наголосовали зедёно-рыгов, а теперь опозоция плохая)))
показать весь комментарий
05.12.2025 11:08 Ответить
.... А депутатам не потрібно зменшити в три рази?
показать весь комментарий
05.12.2025 10:39 Ответить
Вангую, що величний може і ветувати. І знову цар бояр покарає. Може і таке заради рейтингу
показать весь комментарий
05.12.2025 10:56 Ответить
Там спочатку необхідно провести аудит поточних виплат 108 млрд в місяць це достатньо для повноцінних виплат 200тис без постійного урізання для 400 тис військових що на ЛБЗ та 35 тис для тилу. Можливо у нас забагато високопоставлених офіцерів з зарплатами по 150тис+ і т.д. наприклад скорочення штабів при об'єднанні в корпуси.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:58 Ответить
Ті хто проголосував проти військових потрібно самих відправити воювати.
А ще настав час трохи скоротити дармоїдів, з країни виїхало 8 мільйонів, отож і кількість депутатів треба скорочувати. Кількість 450 депутатів рохраховувалась у 1991 році на кількість населення 51,944 мільйони чоловік
показать весь комментарий
05.12.2025 11:02 Ответить
 
 