"ЕС" призвала Зеленского ветировать Госбюджет-2026: Нужно поднять зарплаты военным

"Европейская Солидарность" призвала президента Зеленского ветировать принятый Радой проект Госбюджета на 2026 год.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы предлагали уменьшить расходы на тыловые структуры и органы государственной власти и перенаправить их на ВСУ. Мы нашли в бюджете на это дополнительные 68 млрд. Мы единственная фракция, которая не голосовала ни за бюджет, ни за смету ВР и имеем полное моральное право требовать вето", - подчеркнула парламентарий.

Также Геращенко напомнила, что "ЕС" предлагала голосовать бюджет по статьям, направив соответствующее письмо спикеру под стенограмму трижды озвучили это предложение в Верховной Раде.

"Нас никто не услышал. Но Верховный главнокомандующий должен услышать Армию, которая возмущена этим бюджетом, и заветировать его! У нас есть несколько недель до начала 2026 года, чтобы пересмотреть бюджет и поступить справедливо по отношению к Армии, подняв выплаты военным", - подытожила сопредседатель фракции.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.

После этого ряд нардепов, политиков и активистов критиковали главную смету страны, поскольку там не было никаких предпосылок для повышения зарплаты украинским военным.

