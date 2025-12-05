"ЕС" призвала Зеленского ветировать Госбюджет-2026: Нужно поднять зарплаты военным
"Европейская Солидарность" призвала президента Зеленского ветировать принятый Радой проект Госбюджета на 2026 год.
Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы предлагали уменьшить расходы на тыловые структуры и органы государственной власти и перенаправить их на ВСУ. Мы нашли в бюджете на это дополнительные 68 млрд. Мы единственная фракция, которая не голосовала ни за бюджет, ни за смету ВР и имеем полное моральное право требовать вето", - подчеркнула парламентарий.
Также Геращенко напомнила, что "ЕС" предлагала голосовать бюджет по статьям, направив соответствующее письмо спикеру под стенограмму трижды озвучили это предложение в Верховной Раде.
"Нас никто не услышал. Но Верховный главнокомандующий должен услышать Армию, которая возмущена этим бюджетом, и заветировать его! У нас есть несколько недель до начала 2026 года, чтобы пересмотреть бюджет и поступить справедливо по отношению к Армии, подняв выплаты военным", - подытожила сопредседатель фракции.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.
- После этого ряд нардепов, политиков и активистов критиковали главную смету страны, поскольку там не было никаких предпосылок для повышения зарплаты украинским военным.
У звітах фонду UNITED24 та Мінцифри Федорова знайшли розбіжність у сумах залучених коштів.
На сайті фонду вказано,що UNITED24 вдалося зібрати $2,9 млрд.
А на сайті Мінцифри фігурує зовсім інша сума-$1,4 млрд, майже вдвічі менше.
А Дермак буде їхати на Закарпатський фронт теж по поганій дорозі ?
ви що
Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн,
Які військові ..... про себе красивих та привабливих вони не забули
3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень . Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби.
Яка влада - така і "опозція"
А ще настав час трохи скоротити дармоїдів, з країни виїхало 8 мільйонів, отож і кількість депутатів треба скорочувати. Кількість 450 депутатів рохраховувалась у 1991 році на кількість населення 51,944 мільйони чоловік