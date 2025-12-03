Рада поддержала проект Госбюджета на 2026 год
Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение во втором чтении поддержали 261 нардеп.
В целом - 257 нардепов.
Бюджет-2026
Как сообщалось, Верховная Рада должна была принять закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" до 20 ноября. Но голосование отложили как минимум на две недели - до начала декабря.
Среди причин депутаты называют отсутствие поддержки в зале из-за кризиса, вызванного скандалом вокруг причастности окружения президента к коррупции в "Энергоатоме", а также имеющиеся нерешенные разногласия с правительством по отдельным нормам бюджета.
В то же время принятие госбюджета на 2026 год является одним из предварительных условий новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ на общую сумму около $8,1 миллиарда.
Напомним, Кабмин 5 ноября утвердил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению с учетом предложений парламента. В то же время первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что ряд предложений депутатов остался неучтенным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки питання - з кого вона складається?
Вфдповідь на це питання дає поімений список нардепів, що проголосували за цей бюджет.
Її цим порівнянням розсмішив ******, під час відомої їх злучки в мацковії!!