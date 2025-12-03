РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости Бюджет 2026
1 684 6

Рада поддержала проект Госбюджета на 2026 год

Рада проголосовала за бюджет на 2026 год

Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение во втором чтении поддержали 261 нардеп.

В целом - 257 нардепов.

Верховна Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2026 рік

Смотрите также: АГУ призывает сохранить в бюджетах общин реверсную дотацию и 64% НДФЛ. ВИДЕО

Бюджет-2026

Как сообщалось, Верховная Рада должна была принять закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" до 20 ноября. Но голосование отложили как минимум на две недели - до начала декабря.

Среди причин депутаты называют отсутствие поддержки в зале из-за кризиса, вызванного скандалом вокруг причастности окружения президента к коррупции в "Энергоатоме", а также имеющиеся нерешенные разногласия с правительством по отдельным нормам бюджета.

В то же время принятие госбюджета на 2026 год является одним из предварительных условий новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ на общую сумму около $8,1 миллиарда.

Напомним, Кабмин 5 ноября утвердил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению с учетом предложений парламента. В то же время первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что ряд предложений депутатов остался неучтенным.

Читайте: На образование в проекте бюджета на следующий год запланировано 274 миллиарда. Это на 75 миллиардов больше, чем в этом году, – Минфин

Автор: 

ВР (29485) госбюджет (1202)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******** .. пофіг за що голосувати аби конверти вчасно заносили
показать весь комментарий
03.12.2025 15:20 Ответить
Коаліція в ВР є.
Тільки питання - з кого вона складається?
Вфдповідь на це питання дає поімений список нардепів, що проголосували за цей бюджет.
показать весь комментарий
03.12.2025 15:22 Ответить
Сн+жпж+бют
показать весь комментарий
03.12.2025 15:28 Ответить
Не треба видавати, оте випадкове ********* гешефтних осіб, за «Каоліцію у ВРУ»!! Це, все рівно, як образи Ромео і Джульєтту, напялювати на тимошенчиху і лазаренка!!
Її цим порівнянням розсмішив ******, під час відомої їх злучки в мацковії!!
показать весь комментарий
03.12.2025 15:40 Ответить
ЗЕлена пліснява продовжує роз'їдати Україну з середини.
показать весь комментарий
03.12.2025 15:36 Ответить
Скільки там на телемарафон виділили, є інфа?
показать весь комментарий
03.12.2025 15:42 Ответить
 
 