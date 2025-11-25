На освіту в проєкті бюджету на наступний рік заплановано 274 мільярди. Це на 75 мільярдів більше, ніж цьогоріч, – Мінфін

У проєкті державного бюджету України на 2026 рік на освіту заплановано 274 млрд грн, що на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Як повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, загальний обсяг видатків для оплати праці у сфері освіти становитиме 190,5 млрд грн.

Єрмоличев також звернув увагу на необхідність ефективного використання коштів, що значною мірою залежить від управлінців – як на рівні міністерств, так і на рівні громад і шкіл, адже навіть значні ресурси не дадуть результату, якщо відсутнє відповідальне та мотивоване управління.

Окрім того, Єрмоличев наголосив щодо поліпшення якості освіти в Україні.

"Україні потрібна Національна стратегія якості освіти як комплексна рамка дій держави, спрямована на створення сучасної, конкурентоспроможної та доступної системи освіти, яка відповідає стандартам Європейського Союзу, потребам економіки та викликам безпеки", – зазначив він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, раніше Єрмоличев заявив, що в Міністерстві фінансів вважають, що підвищення посадових зарплат вчителів до рівня трьох мінімальних зарплат із вересня 2026 року є занадто витратним і може створити небезпечний прецедент.

Утім, ще влітку 2024 року міністр освіти Оксен Лісовий вважав підняття зарплат вчителям нереалістичним, так як понад 70% державного бюджету наразі спрямовується на оборону. Однак після завершення війни з’явиться можливість насамперед реалізувати цю концепцію.

Скільки заробляють учителі в Україні

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляв, що в Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні. При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%.

На початку вересня міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті України немає коштів на виконання статті закону "Про освіту" стосовно оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачить збереження доплат учителям у розмірі 2 тис. грн на місяць для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників.

Наприкінці травня міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявляв, що сума "вчительської доплати" в Україні може бути збільшена в 2026 році, якщо буде знайдено додаткове фінансування.

Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: