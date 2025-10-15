Зарплата вчителів в Україні наразі не перевищує 70% від середньої по країні

В Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні.

При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Середні вчительські зарплати відносять до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій. Навіть із доплатами й надбавками вони в середньому не перевищують 14-16 тис. грн, коли середня зарплата по країні – майже 26 тис. грн (дані за серпень 2025 року)", – зазначив Бабак.

За його словами, із зарплатою молодих спеціалістів ситуація ще гірша: без стажу й категорії молодий вчитель отримує приблизно 8-9 тис. грн.

"Радянський принцип: низька базова ставка + численні надбавки + фіксовані доплати – непрозора, заплутана, до того ж велику роль у такому нарахуванні відіграє суб'єктивний фактор. Окрім того, низька базова ставка – це відсутність шансів для молоді. Чи чекатиме молодий фахівець, поки напрацюється стаж, підвищиться категорія? Ймовірніше, а так зараз і відбувається, просто піде шукати іншу роботу, більш фінансово привабливу", – зауважив Бабак.

Він підкреслив, що таким чином професія, де зарплата становить максимум 70% від середньої по країні, втрачає престиж, а люди перестають іти працювати в заклади освіти в будь-якому віці.

"Зараз уперше маємо реальний шанс це змінити. Стоятиму на цьому, щоб розмір заробітної плати українського вчителя "на руки" на ставку в школі становив 19-28 тис грн. Відповідну правку подав до Держбюджету на 2026 рік", – резюмував Бабак.

На початку вересня міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті України немає коштів на виконання статті закону "Про освіту" стосовно оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачить збереження доплат учителям у розмірі 2 тис. грн на місяць для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників.

Наприкінці травня міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявляв, що сума "вчительської доплати" в Україні може бути збільшена в 2026 році, якщо буде знайдено додаткове фінансування.

Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: