У бюджеті немає грошей на підвищення зарплат вчителям, – Лісовий

На сьогодні в державному бюджеті України немає коштів на виконання статті закону "Про освіту" стосовно оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів. Ми маємо встановлену додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка в цьому році складає 2 тис. грн і відповідно в бюджеті наступного року ці кошти також передбачені", – розповів Лісовий.

Він додав, що Міносвіти спільно з Міністерством фінансів за дорученням президента та прем'єр-міністра, опрацьовує можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.

"Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони", – зауважив Лісовий.

У середині серпня повідомлялося, що Кабінет Міністрів готує другий пакет підтримки прифронтових громад, він фокусуватиметься на розширенні можливостей для бізнесу та соціальній допомозі.

Скільки заробляють учителі в Україні

Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці:

  • з 1 січня 2025 року у розмірі 1,3 тис. грн. (1000 грн "на руки");
  • з 1 вересня 2025 року й до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – розміром 2,6 тис. грн. (2000 грн "на руки").

освіта (249) Міносвіти (241) вчитель (72) зарплата (1170) Лісовий Оксен (18)
все пішло інвалідам прокурорам та мусорам .. розуміємо

звертайся до свого хазяїна Оманської Гниди
05.09.2025 16:59 Відповісти
пам'ятаю як вчителі усіма сім'ями бігли на вибори.
05.09.2025 16:58 Відповісти
Яке нах їм підвищення з їх зп у 4000 долярів на місяць?
05.09.2025 17:00 Відповісти
пам'ятаю як вчителі усіма сім'ями бігли на вибори.
05.09.2025 16:58 Відповісти
Так їм шо, зараз 4000$ зарплатні мало?!
05.09.2025 17:17 Відповісти
хотіли підвищення до 4200$ у зв'язку з інфляцією, але ж чомусь у бюджеті не стало грошей.
05.09.2025 17:49 Відповісти
Й кричали в один голос: "Він з родини вителя. Він такий як ми, ми такі як він"! А в реалії виявилось все не так, - Ви не він, а Він клав на Вас!
05.09.2025 17:22 Відповісти
все пішло інвалідам прокурорам та мусорам .. розуміємо

звертайся до свого хазяїна Оманської Гниди
05.09.2025 16:59 Відповісти
Яке нах їм підвищення з їх зп у 4000 долярів на місяць?
05.09.2025 17:00 Відповісти
Це що, зєля збрехав?! Не може цього бути!
05.09.2025 17:01 Відповісти
"Ідітє лєсом", прозоро натякає пан Лісовий
05.09.2025 17:06 Відповісти
вчителі "тіхо ушлі в лєс".
05.09.2025 17:51 Відповісти
Ви хотіли сказати, - ідіте на*уй зі своєю освітою , в лоб каже Оксен Лісовий!
05.09.2025 17:52 Відповісти
А судьям, прокурорам, депутатам и их помощникам - всегда пожалуйста
05.09.2025 17:06 Відповісти
"надбавку за роботу в складних умовах, яка в цьому році складає 2 тис. грн"

мусора за "роботу" в цих же умовах отримують +10 тис грн ))

гнида лісовий - йди лісом нах
05.09.2025 17:07 Відповісти
Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн. Джерело: https://censor.net/n3540737

При цьому працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тис. грн за роботу під час воєнного стану, а в областях, де тривають бойові дії, доплати становлять 30 тис. грн. Джерело: https://censor.net/n3540737

Україна - зельона мусорна (поліцейська) держава

поржали, зебіли ?
05.09.2025 17:14 Відповісти
Місце роботи вчителя - це як лотерея: усе залежить від регіону та фінансових можливостей місцевої громади. У великих містах, таких як Київ, Львів чи Одеса, зарплати вищі завдяки більшим надбавкам і преміям. Наприклад, за даними Jooble, середня зарплата вчителя в Києві становить 18 271 грн на місяць, тоді як у цілій Україні - 12 096 грн.
05.09.2025 17:15 Відповісти
середня зарплата доцента в Одесі - 15000
показати весь коментар
Головне щоб залишалося на красиве життя магометрасуловим, вітюкам та їхнім колегам з набу, сбу, дбр, прокуратури, мвс, митниці, мсек та тцк.
05.09.2025 17:12 Відповісти
Так вони в піжамах дома біля ноутбуків вже 6 років сидять...
показати весь коментар
Ось Вам реалії обійцянок банди z-резидента!
У такому випадку весь уряд, - Прем'р-мінстра, Міністра освіти і науки Оксена Лісового у ВІДСТАВКУ!
Пішли на*уй!
Преz-еденту імпічмент, як затятому брехуну, російському реz-еденту та методичному вбивці Української науки,о світи, а значить - національної ідентичності!
05.09.2025 17:20 Відповісти
Голда Меїр казала:
«Зробіть 3 професії найбільш шанованими та високооплачуваними.
Саме це у її розумінні є фундаментом успішної країни.



Це військові, вчителі та лікарі

знайдіть різницю з Україною - корумповані судді, мусора, чиновники, депутати
05.09.2025 17:21 Відповісти
Ви ще забули, - Тцк та СП! Незабаром будуть бусифіковувати прямо з аудиторій!
показати весь коментар
Для тих, хто ще й досі довіряють реz-еденту з числа 73% його фан-клубу пояснюю відверто й популярно, - z-влада в лоб "мудрому наріду" заявила, що на фінансування освіти у бюджеті грошей немає й не буде, а значить, - школи, коледжі, університети будуть закривати масово, всіх хто досяг призовного віку - на мобілізацію!
показати весь коментар
головне щоб "правооронцям" вистачило грошей з бюджету, бо вчителі не зможуть п*дити незгідних
показати весь коментар
Дивно, а судді з вакс (чорна) спокійно відсуджують у Держави, млн грн, без ЖОДНОЇ апеляції від керівника апарату цього суду! І сисдоренко тихо сидить, кі кує, ні меле, за Регламентом КМУ!! Акакаяразніца ….
А тут, якісь там учителя??
05.09.2025 18:11 Відповісти

