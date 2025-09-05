У бюджеті немає грошей на підвищення зарплат вчителям, – Лісовий

На сьогодні в державному бюджеті України немає коштів на виконання статті закону "Про освіту" стосовно оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів. Ми маємо встановлену додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка в цьому році складає 2 тис. грн і відповідно в бюджеті наступного року ці кошти також передбачені", – розповів Лісовий.

Він додав, що Міносвіти спільно з Міністерством фінансів за дорученням президента та прем'єр-міністра, опрацьовує можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.

"Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони", – зауважив Лісовий.

У середині серпня повідомлялося, що Кабінет Міністрів готує другий пакет підтримки прифронтових громад, він фокусуватиметься на розширенні можливостей для бізнесу та соціальній допомозі.

Скільки заробляють учителі в Україні

Раніше на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: