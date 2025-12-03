АГУ призывает сохранить в бюджетах громад реверсную дотацию и 64% НДФЛ. ВИДЕО
Ассоциация городов Украины призывает сохранить в доходах бюджетов территориальных громад средства реверсной дотации и 64% НДФЛ.
Об этом сообщила пресс-служба АГУ, передает Цензор.НЕТ.
Состоялось заседание совещания по проекту постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг" о повышении должностных окладов работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг в 2,5 раза.
Представители органов местного самоуправления подтвердили, что уровень оплаты труда социальных работников, педагогов очень низкий, значительно ниже среднего уровня заработных плат.
Там подчеркнули, что достойный уровень оплаты труда возможен только в случае сохранения в бюджетах громад реверсной дотации и 64% НДФЛ.
Реверсная дотация
"Реверсная дотация возникла после полномасштабного вторжения в тех территориальных громадах, которые больше всего приняли внутренне перемещенных лиц, больше всего перемещенных с людьми бизнеса и обеспечивают сейчас помощью и социальным, реабилитационным обслуживанием наибольшее количество пострадавших от войны", - отметили в АГУ.
Отмечается, что заработанные в общинах налоги должны оставаться в этих громадах для обеспечения ВПЛ, реабилитации, социального обслуживания жителей и для стимула развивать в громадах предпринимательство, стимулировать местную экономику.
Что предлагают в АГУ?
При рассмотрении проекта Госбюджета на 2026 год следует:
- сохранить в доходах бюджетов территориальных громад средства реверсной дотации и 64% НДФЛ;
- предусмотреть дополнительные доходы на финансирование оплаты труда работников, предоставляющих социальные, реабилитационные, образовательные услуги.
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