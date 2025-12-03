АГУ призывает сохранить в бюджетах громад реверсную дотацию и 64% НДФЛ. ВИДЕО

Ассоциация городов Украины призывает сохранить в доходах бюджетов территориальных громад средства реверсной дотации и 64% НДФЛ.

Об этом сообщила пресс-служба АГУ, передает Цензор.НЕТ.

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Состоялось заседание совещания по проекту постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг" о повышении должностных окладов работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг в 2,5 раза.

Представители органов местного самоуправления подтвердили, что уровень оплаты труда социальных работников, педагогов очень низкий, значительно ниже среднего уровня заработных плат.

Там подчеркнули, что достойный уровень оплаты труда возможен только в случае сохранения в бюджетах громад реверсной дотации и 64% НДФЛ.

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Реверсная дотация

"Реверсная дотация возникла после полномасштабного вторжения в тех территориальных громадах, которые больше всего приняли внутренне перемещенных лиц, больше всего перемещенных с людьми бизнеса и обеспечивают сейчас помощью и социальным, реабилитационным обслуживанием наибольшее количество пострадавших от войны", - отметили в АГУ.

Отмечается, что заработанные в общинах налоги должны оставаться в этих громадах для обеспечения ВПЛ, реабилитации, социального обслуживания жителей и для стимула развивать в громадах предпринимательство, стимулировать местную экономику.

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Что предлагают в АГУ?

При рассмотрении проекта Госбюджета на 2026 год следует:

сохранить в доходах бюджетов территориальных громад средства реверсной дотации и 64% НДФЛ;

предусмотреть дополнительные доходы на финансирование оплаты труда работников, предоставляющих социальные, реабилитационные, образовательные услуги.

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