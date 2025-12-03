АМУ закликає зберегти в бюджетах громад реверсну дотацію та 64% ПДФО. ВIДЕО
Асоціація міст України закликає зберегти в доходах бюджетів територіальних громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО.
Про це повідомила пресслужба АМУ, передає Цензор.НЕТ.
Відбулося засідання наради щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг" щодо підвищення посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг у 2,5 раза.
Представники органів місцевого самоврядування підтвердили, що рівень оплати праці в соціальних працівників, освітян дуже низький, значно нижчий за середній рівень заробітних плат.
Там наголосили, що гідний рівень оплати праці можливий лише в разі збереження в бюджетах громад реверсної дотації й 64% ПДФО.
Реверсна дотація
"Реверсна дотація виникла після повномасштабного вторгнення в тих територіальних громадах, які найбільше прийняли внутрішньо переміщених осіб, найбільше релокованого з людьми бізнесу та забезпечують наразі допомогою та соціальним, реабілітаційним обслуговуванням найбільшу кількість постраждалих від війни", - зазначили в АМУ.
Наголошується, що зароблені в громадах податки повинні залишатися в цих громадах для забезпечення ВПО, реабілітації, соціального обслуговування жителів і для стимулу розвивати в громадах підприємництво, стимулювати місцеву економіку.
Що пропонують в АМУ?
Під час розгляду проєкту Держбюджету на 2026 рік варто:
- зберегти в доходах бюджетів територіальних громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО;
- передбачити додаткові доходи на фінансування оплати праці працівників надавачів соціальних, реабілітаційних, освітніх послуг.
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