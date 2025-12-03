АМУ закликає зберегти в бюджетах громад реверсну дотацію та 64% ПДФО. ВIДЕО

Асоціація міст України закликає зберегти в доходах бюджетів територіальних громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО.

Про це повідомила пресслужба АМУ, передає Цензор.НЕТ.

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Відбулося засідання наради щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг" щодо підвищення посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг у 2,5 раза.

Представники органів місцевого самоврядування підтвердили, що рівень оплати праці в соціальних працівників, освітян дуже низький, значно нижчий за середній рівень заробітних плат.

Там наголосили, що гідний рівень оплати праці можливий лише в разі збереження в бюджетах громад реверсної дотації й 64% ПДФО.

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Реверсна дотація

"Реверсна дотація виникла після повномасштабного вторгнення в тих територіальних громадах, які найбільше прийняли внутрішньо переміщених осіб, найбільше релокованого з людьми бізнесу та забезпечують наразі допомогою та соціальним, реабілітаційним обслуговуванням найбільшу кількість постраждалих від війни", - зазначили в АМУ.

Наголошується, що зароблені в громадах податки повинні залишатися в цих громадах для забезпечення ВПО, реабілітації, соціального обслуговування жителів і для стимулу розвивати в громадах підприємництво, стимулювати місцеву економіку.

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Що пропонують в АМУ?

Під час розгляду проєкту Держбюджету на 2026 рік варто:

зберегти в доходах бюджетів територіальних громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО;

передбачити додаткові доходи на фінансування оплати праці працівників надавачів соціальних, реабілітаційних, освітніх послуг.

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