Кабмін пропонує спрямувати 4 млрд грн на "стратегічні комунікації", вдесятеро більше, ніж минулого року, - Сюмар
Кабінет Міністрів у новому проєкті бюджету на 2026 рік пропонує збільшити в 10 разів витрати на "стратегічні комунікації".
Про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наразі у Раді обговорюють проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
"А ви знаєте скільки уряд, якому не вистачає сотні мільярдів на армію, хоче спрямувати на "стратегічні комунікації"? 4 мільярди гривень в 2026 році!
В нинішньому році по цій же програмі ( код 3801030) на інформбезпеку та стратегічні комунікації було 405 мільйонів гривень. Тобто йдеться про збільшення в десять разів!" - наголосила парламентарка.
За її словами, жодної деталізації програми немає.
"В один пакет, тобто в одну стрічку бюджету, змішувати розважальні фільми та інформбезпеку щонайменше дивно. Уявіть, що це три річні бюджети телемарафону, на який закладеш суму в 1 мільярд 557 млн грн), можете уявити обсяг?
Щось мені підказує що найбільшими "стратегічними комунікаторами" в країні виявляться анонімні телеграм-канали з оплатою їхніх послуг поширення фейків та інформлайна під видом просування українських інформаційних інтересів. І ці ТГ помийки зроблять все можливе, аби країна обговорювала якийсь брєд замість того, аби побачити розпил 4 мільярдів на купівлю медіа", - додала Сюмар.
Нардепка наголосила, що статті в 4 млрд грн мають бути максимально розписаними і деталізованими.
"І бажано йти на зброю, а не на створення віртуальної реальності. Реальна реальність без адекватного фінансування безпеки надто боляче бʼє сьогодні по українцям. Надто висока ціна такого бюджетного пірування", - підсумувала вона.
Проєкт Держбюджету-2026
Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.
Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.
Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.
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курви !
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******** це ви робити з ним РАЗОМ.
ВИБОРИ !!!!
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Костін, Милованов, серлєщ, міндіч, гончарук, шмигаль, свириденко, Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
Вижити на Банковій - вище за життя держави!
Бо далі дописів їх вже не хватає...