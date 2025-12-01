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Новини Бюджет-2026
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Кабмін пропонує спрямувати 4 млрд грн на "стратегічні комунікації", вдесятеро більше, ніж минулого року, - Сюмар

Влада планує збільшити витрати на стратегічні комунікації

Кабінет Міністрів у новому проєкті бюджету на 2026 рік пропонує збільшити в 10 разів витрати на "стратегічні комунікації".

Про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі у Раді обговорюють проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

"А ви знаєте скільки уряд, якому не вистачає сотні мільярдів на армію, хоче спрямувати на "стратегічні комунікації"? 4 мільярди гривень в 2026 році!

В нинішньому році по цій же програмі ( код 3801030) на інформбезпеку та стратегічні комунікації було 405 мільйонів гривень. Тобто йдеться про збільшення в десять разів!" - наголосила парламентарка.

За її словами, жодної деталізації програми немає.

Також читайте: Рада має ухвалити затвердити держбюджет на 2026 рік не пізніше 2 грудня, – Свириденко

"В один пакет, тобто в одну стрічку бюджету, змішувати розважальні фільми та інформбезпеку щонайменше дивно. Уявіть, що це три річні бюджети телемарафону, на який закладеш суму в 1 мільярд 557 млн грн), можете уявити обсяг?

Щось мені підказує що найбільшими "стратегічними комунікаторами" в країні виявляться анонімні телеграм-канали з оплатою їхніх послуг поширення фейків та інформлайна під видом просування українських інформаційних інтересів. І ці ТГ помийки зроблять все можливе, аби країна обговорювала якийсь брєд замість того, аби побачити розпил 4 мільярдів на купівлю медіа", - додала Сюмар.

Нардепка наголосила, що статті в 4 млрд грн мають бути максимально розписаними і деталізованими.

"І бажано йти на зброю, а не на створення віртуальної реальності. Реальна реальність без адекватного фінансування безпеки надто боляче бʼє сьогодні по українцям. Надто висока ціна такого бюджетного пірування", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На освіту в проєкті бюджету на наступний рік заплановано 274 мільярди. Це на 75 мільярдів більше, ніж цьогоріч, – Мінфін

Проєкт Держбюджету-2026

Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.

Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.

Також читайте: Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко

Влада планує збільшити витрати на стратегічні комунікації

Автор: 

держбюджет (2561) Кабмін (14244) Сюмар Вікторія (301)
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Топ коментарі
+25
Просто суки
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01.12.2025 14:18 Відповісти
+19
Тоб то, Вова виришив с3,14здитище більше грошей і вбити ще більше українців.
******** це ви робити з ним РАЗОМ.
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01.12.2025 14:24 Відповісти
+17
Здається, ми дійсно приречені на суцільну зелену плісняву.
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01.12.2025 14:25 Відповісти
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01.12.2025 14:18 Відповісти
а може "стратегічні комунікації" то захищені антидроновими сітками логістичні шляхи на нуль ?

що, не вгадав?
єто что-то другоє...

курви !

.
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01.12.2025 15:28 Відповісти
Тоб то, Вова виришив с3,14здитище більше грошей і вбити ще більше українців.
******** це ви робити з ним РАЗОМ.
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01.12.2025 14:24 Відповісти
Здається, ми дійсно приречені на суцільну зелену плісняву.
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01.12.2025 14:25 Відповісти
інакше як через поразку та похабний мир від вітькоффа ми ЗЄльної плісняви не позбудемось

ВИБОРИ !!!!

.
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01.12.2025 15:32 Відповісти
Гадаєш українці оберуть краще?
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01.12.2025 19:00 Відповісти
Якби то було на користь Українців, тоді ще, куди не йшло б, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Костін, Милованов, серлєщ, міндіч, гончарук, шмигаль, свириденко, Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
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01.12.2025 14:27 Відповісти
Мабуть, з прицілом на рік виборів! Зепропаганду треба посилити!
Вижити на Банковій - вище за життя держави!
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01.12.2025 14:30 Відповісти
А вєєтнамських ботів за шо купувати ?
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01.12.2025 14:35 Відповісти
"Стратегічні комунікації" - це людською мовою зветься пропагандон?
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01.12.2025 14:35 Відповісти
поки "зелено -антиукраїнську " спільноту з Укрїни не вислати на їхню батьківщину (палестину) вони з України зроблять те ж саме.що їхні родичі постійно роблять з палестини(руїну) при цьому заробляють непогані гроші на руйнуваннях і смерті народу...
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01.12.2025 14:39 Відповісти
При чем здесь Палестина? Имеешь ввиду Израиль?
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01.12.2025 14:49 Відповісти
ні,я маю на увазі саме Палестину...
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01.12.2025 14:50 Відповісти
Кінець епохи бідності і брехні -2
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01.12.2025 14:46 Відповісти
кожному міністру Старлінк поставити на дах
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01.12.2025 14:46 Відповісти
Детализирую: Двушечка на москву...
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01.12.2025 14:59 Відповісти
Це диверсія та шкідництво
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01.12.2025 15:15 Відповісти
це ж в 10 разів більше можна ********
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01.12.2025 15:15 Відповісти
Не вистачає на новий серіал «слуги народу» сезон 2 ?!
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01.12.2025 15:21 Відповісти
Ну... Так звану "опозицію" це напевно влаштовує...
Бо далі дописів їх вже не хватає...
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01.12.2025 15:23 Відповісти
Це для команди ще гнид, щоб НАБУ не могли і носа підточити, бо заважають стратегічному спілкуванні земіндічей?
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01.12.2025 16:06 Відповісти
а не забагато на коммунікації буде в той час, коли бригадам на авто і дрони конче гроши потрібні озброєння, розбудова ЗСУ вже не в приоритеті?
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01.12.2025 16:24 Відповісти
То шо, справа не в Єрмаку?
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01.12.2025 17:05 Відповісти
На такі гарні справу як комунікації і комуналка треба закладати більше разів в сто! А будувати житло для переселенців це 7 мільйонів громадян? Для кого, для тих бомжів?
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01.12.2025 18:23 Відповісти
 
 