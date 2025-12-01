РУС
1 234 15

Кабмин предлагает направить 4 млрд грн на "стратегические коммуникации", в десять раз больше, чем в прошлом году, - Сюмар

Власть планирует увеличить расходы на стратегические коммуникации

Кабинет Министров в новом проекте бюджета на 2026 год предлагает увеличить в 10 раз расходы на "стратегические коммуникации".

Об этом сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Сейчас в Раде обсуждают проект Государственного бюджета на 2026 год.

"А вы знаете, сколько правительство, которому не хватает сотни миллиардов на армию, хочет направить на "стратегические коммуникации"? 4 миллиарда гривен в 2026 году!

В нынешнем году по этой же программе (код 3801030) на информбезопасность и стратегические коммуникации было 405 миллионов гривен. То есть речь идет об увеличении в десять раз!" - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, никакой детализации программы нет.

"В один пакет, то есть в одну ленту бюджета, смешивать развлекательные фильмы и информбезопасность как минимум странно. Представьте, что это три годовых бюджета телемарафона, на который заложишь сумму в 1 миллиард 557 млн грн), можете представить объем?

Что-то мне подсказывает, что крупнейшими "стратегическими коммуникаторами" в стране окажутся анонимные телеграмм-каналы с оплатой их услуг по распространению фейков и информлайна под видом продвижения украинских информационных интересов. И эти ТГ помойки сделают все возможное, чтобы страна обсуждала какой-то бред вместо того, чтобы увидеть распил 4 миллиардов на покупку медиа", - добавила Сюмар.

Нардеп подчеркнула, что статьи в 4 млрд грн должны быть максимально расписаны и детализированы.

"И желательно идти на оружие, а не на создание виртуальной реальности. Реальная реальность без адекватного финансирования безопасности слишком больно бьет сегодня по украинцам. Слишком высока цена такого бюджетного пирувания", - подытожила она.

Проект Госбюджета-2026

Кабмин 5 ноября утвердил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению с учетом предложений парламента. В то же время первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что ряд предложений депутатов остался неучтенным.

Верховная Рада должна была принять закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" до 20 ноября. Но голосование отложили как минимум на две недели – до начала декабря.

Среди причин депутаты называют отсутствие поддержки в зале из-за кризиса, вызванного скандалом вокруг причастности окружения президента к коррупции в "Энергоатоме", а также имеющиеся нерешенные разногласия с правительством по отдельным нормам бюджета.

+10
Просто суки
01.12.2025 14:18
+5
Тоб то, Вова виришив с3,14здитище більше грошей і вбити ще більше українців.
******** це ви робити з ним РАЗОМ.
01.12.2025 14:24
+5
Здається, ми дійсно приречені на суцільну зелену плісняву.
01.12.2025 14:25
Якби то було на користь Українців, тоді ще, куди не йшло б, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Костін, Милованов, серлєщ, міндіч, гончарук, шмигаль, свириденко, Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
01.12.2025 14:27
Мабуть, з прицілом на рік виборів! Зепропаганду треба посилити!
Вижити на Банковій - вище за життя держави!
01.12.2025 14:30
А вєєтнамських ботів за шо купувати ?
01.12.2025 14:35
"Стратегічні комунікації" - це людською мовою зветься пропагандон?
01.12.2025 14:35
поки "зелено -антиукраїнську " спільноту з Укрїни не вислати на їхню батьківщину (палестину) вони з України зроблять те ж саме.що їхні родичі постійно роблять з палестини(руїну) при цьому заробляють непогані гроші на руйнуваннях і смерті народу...
01.12.2025 14:39
При чем здесь Палестина? Имеешь ввиду Израиль?
01.12.2025 14:49
ні,я маю на увазі саме Палестину...
01.12.2025 14:50
Кінець епохи бідності і брехні -2
01.12.2025 14:46
кожному міністру Старлінк поставити на дах
01.12.2025 14:46
Детализирую: Двушечка на москву...
01.12.2025 14:59
Це диверсія та шкідництво
01.12.2025 15:15
це ж в 10 разів більше можна ********
01.12.2025 15:15
 
 