Кабмин предлагает направить 4 млрд грн на "стратегические коммуникации", в десять раз больше, чем в прошлом году, - Сюмар

Кабинет Министров в новом проекте бюджета на 2026 год предлагает увеличить в 10 раз расходы на "стратегические коммуникации".

Об этом сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Раде обсуждают проект Государственного бюджета на 2026 год.

"А вы знаете, сколько правительство, которому не хватает сотни миллиардов на армию, хочет направить на "стратегические коммуникации"? 4 миллиарда гривен в 2026 году!

В нынешнем году по этой же программе (код 3801030) на информбезопасность и стратегические коммуникации было 405 миллионов гривен. То есть речь идет об увеличении в десять раз!" - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, никакой детализации программы нет.

"В один пакет, то есть в одну ленту бюджета, смешивать развлекательные фильмы и информбезопасность как минимум странно. Представьте, что это три годовых бюджета телемарафона, на который заложишь сумму в 1 миллиард 557 млн грн), можете представить объем?

Что-то мне подсказывает, что крупнейшими "стратегическими коммуникаторами" в стране окажутся анонимные телеграмм-каналы с оплатой их услуг по распространению фейков и информлайна под видом продвижения украинских информационных интересов. И эти ТГ помойки сделают все возможное, чтобы страна обсуждала какой-то бред вместо того, чтобы увидеть распил 4 миллиардов на покупку медиа", - добавила Сюмар.

Нардеп подчеркнула, что статьи в 4 млрд грн должны быть максимально расписаны и детализированы.

"И желательно идти на оружие, а не на создание виртуальной реальности. Реальная реальность без адекватного финансирования безопасности слишком больно бьет сегодня по украинцам. Слишком высока цена такого бюджетного пирувания", - подытожила она.

Проект Госбюджета-2026

Кабмин 5 ноября утвердил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению с учетом предложений парламента. В то же время первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что ряд предложений депутатов остался неучтенным.

Верховная Рада должна была принять закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" до 20 ноября. Но голосование отложили как минимум на две недели – до начала декабря.

Среди причин депутаты называют отсутствие поддержки в зале из-за кризиса, вызванного скандалом вокруг причастности окружения президента к коррупции в "Энергоатоме", а также имеющиеся нерешенные разногласия с правительством по отдельным нормам бюджета.

