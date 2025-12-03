Железняк объяснил, почему будет голосовать против Бюджета-2026: "Не понимаю, как можно оставлять дыру в финансировании армии"

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время голосования за Бюджет-2026 он нажмет красную кнопку (против).

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он объяснил, что не понимает, как в четвертый год полномасштабной войны можно оставлять большие "дыры" в финансировании Вооруженных Сил и минимальных зарплат военных.

Также нардеп критикует расходы на социальные инициативы и популистские программы, в частности:

"марафон"

"кэшбэк"

раздачу "1000 грн"

стратегические коммуникации на 4 млрд

дороги

другие популистские расходы

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады одобрил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению. Что изменилось?

Железняк подчеркнул, что такой бюджет затрудняет получение финансирования от международных партнеров, а требования МВФ по финансовой дисциплине остаются под большим вопросом.

"Бюджет второго чтения - это исключительно ответственность депутатов. Надеюсь, мою позицию красной кнопкой вы поймете", - написал нардеп.

Он также отметил, что около 240 голосов другого мнения и будут нажимать зеленую кнопку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает направить 4 млрд грн на "стратегические коммуникации", в десять раз больше, чем в прошлом году, - Сюмар

Проект Госбюджета-2026

Кабмин 5 ноября утвердил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению с учетом предложений парламента. В то же время первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что ряд предложений депутатов остался неучтенным.

Верховная Рада должна была принять закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" до 20 ноября. Но голосование отложили как минимум на две недели – до начала декабря.

Среди причин депутаты называют отсутствие поддержки в зале из-за кризиса, вызванного скандалом вокруг причастности окружения президента к коррупции в "Энергоатоме", а также имеющиеся нерешенные разногласия с правительством по отдельным нормам бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк