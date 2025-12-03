РУС
Новости Бюджет 2026
1 298 8

Железняк объяснил, почему будет голосовать против Бюджета-2026: "Не понимаю, как можно оставлять дыру в финансировании армии"

железняк,ярослав

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время голосования за Бюджет-2026 он нажмет красную кнопку (против).

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что не понимает, как в четвертый год полномасштабной войны можно оставлять большие "дыры" в финансировании Вооруженных Сил и минимальных зарплат военных.

Также нардеп критикует расходы на социальные инициативы и популистские программы, в частности:

  • "марафон"

  • "кэшбэк"

  • раздачу "1000 грн"

  • стратегические коммуникации на 4 млрд

  • дороги

  • другие популистские расходы

Железняк подчеркнул, что такой бюджет затрудняет получение финансирования от международных партнеров, а требования МВФ по финансовой дисциплине остаются под большим вопросом.

"Бюджет второго чтения - это исключительно ответственность депутатов. Надеюсь, мою позицию красной кнопкой вы поймете", - написал нардеп.

Он также отметил, что около 240 голосов другого мнения и будут нажимать зеленую кнопку.

Проект Госбюджета-2026

Кабмин 5 ноября утвердил проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению с учетом предложений парламента. В то же время первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что ряд предложений депутатов остался неучтенным.

Верховная Рада должна была принять закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год" до 20 ноября. Но голосование отложили как минимум на две недели – до начала декабря.

Среди причин депутаты называют отсутствие поддержки в зале из-за кризиса, вызванного скандалом вокруг причастности окружения президента к коррупции в "Энергоатоме", а также имеющиеся нерешенные разногласия с правительством по отдельным нормам бюджета.

железняк о госбюджете

Автор: 

бюджет (4879) Железняк Ярослав (515)
Не вилазить з новин - скоро викладе шо в нього на обід - а сам ше недавно голосував шоб журналісти не чіплялись до прокравшихся очільників
показать весь комментарий
03.12.2025 14:21 Ответить
Бач який, він щось проти вавиної 1000 щось має. А ти ж так надіялось...
показать весь комментарий
03.12.2025 14:59 Ответить
То хай має - я пишу який він двуликий Янус - можеш полистати як він у листопаді голосував проти журналістів - розслідувачів
показать весь комментарий
03.12.2025 15:03 Ответить
сутула собака чує кінець зЕшоблі і наближення виборів і починає грати в опозицію....цікаво я чим всі хто транслюють з себе опозицію відрізніються від загальної маси виродків з ради??більшість антиКонституційних законів голосували разом,а головне-де введення СТАНУ ВІЙНИ як воно повинно бути а не якесь положення яке вийде нам всім боком у майбутьньому.....
показать весь комментарий
03.12.2025 14:30 Ответить
щоб ти вдавився ZE покидьок з своєю мерзотою і тою "1000", і ті 3000 км тобі в могилу з твоїми вилупками
показать весь комментарий
03.12.2025 14:33 Ответить
Фінансування під час війни всіляких кешбеків, марахвонів, асфальтів - це злочин.
показать весь комментарий
03.12.2025 14:47 Ответить
Шож тут не зрозуміло? Аби у фінансуванні "гівномарахвону" діри не було!
показать весь комментарий
03.12.2025 14:55 Ответить
тому що зе в 2026-му вже не воюватиме, нафуй та армія і гроші на неї
показать весь комментарий
03.12.2025 15:13 Ответить
 
 