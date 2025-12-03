Железняк пояснив, чому голосуватиме проти Бюджету-2026: "Не розумію, як можна залишати діру у фінансуванні армії"

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час голосування за Бюджет-2026 він натисне червону кнопку (проти).

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснив, що не розуміє, як під час четвертого року повномасштабної війни можна залишати великі "діри" у фінансуванні Збройних Сил та мінімальних зарплат військових.

Також нардеп критикує видатки на соціальні ініціативи та популістські програми, зокрема:

"марафон"

"кешбек"

роздачу "1000 грн"

стратегічні комунікації на 4 млрд

дороги

інші популістські витрати

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Железняк наголосив, що такий бюджет ускладнює отримання фінансування від міжнародних партнерів, а вимоги МВФ щодо фінансової дисципліни залишаються під великим питанням.

"Бюджет другого читання - це виключно відповідальність депутатів. Сподіваюся, мою позицію червоною кнопкою ви зрозумієте", - написав нардеп.

Він також зазначив, що близько 240 голосів іншої думки і будуть тиснути зелену.

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Проєкт Держбюджету-2026

Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.

Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.

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