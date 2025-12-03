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Новини Бюджет-2026
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Железняк пояснив, чому голосуватиме проти Бюджету-2026: "Не розумію, як можна залишати діру у фінансуванні армії"

железняк,ярослав

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час голосування за Бюджет-2026 він натисне червону кнопку (проти).

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснив, що не розуміє, як під час четвертого року повномасштабної війни можна залишати великі "діри" у фінансуванні Збройних Сил та мінімальних зарплат військових.

Також нардеп критикує видатки на соціальні ініціативи та популістські програми, зокрема:

  • "марафон"

  • "кешбек"

  • роздачу "1000 грн"

  • стратегічні комунікації на 4 млрд

  • дороги

  • інші популістські витрати

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?

Железняк наголосив, що такий бюджет ускладнює отримання фінансування від міжнародних партнерів, а вимоги МВФ щодо фінансової дисципліни залишаються під великим питанням.

"Бюджет другого читання - це виключно відповідальність депутатів. Сподіваюся, мою позицію червоною кнопкою ви зрозумієте", - написав нардеп.

Він також зазначив, що близько 240 голосів іншої думки і будуть тиснути зелену.

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Проєкт Держбюджету-2026

Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.

Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.

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железняк про держбюджет

Автор: 

бюджет (3402) Железняк Ярослав (751)
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Топ коментарі
+5
Фінансування під час війни всіляких кешбеків, марахвонів, асфальтів - це злочин.
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03.12.2025 14:47 Відповісти
+4
щоб ти вдавився ZE покидьок з своєю мерзотою і тою "1000", і ті 3000 км тобі в могилу з твоїми вилупками
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03.12.2025 14:33 Відповісти
+1
А де ти був раніше, як комуняки коливався разом з лінією партії, або обділили
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03.12.2025 15:59 Відповісти
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Бач який, він щось проти вавиної 1000 щось має. А ти ж так надіялось...
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03.12.2025 14:59 Відповісти
щоб ти вдавився ZE покидьок з своєю мерзотою і тою "1000", і ті 3000 км тобі в могилу з твоїми вилупками
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03.12.2025 14:33 Відповісти
Фінансування під час війни всіляких кешбеків, марахвонів, асфальтів - це злочин.
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03.12.2025 14:47 Відповісти
Сам ти злочин, там такі гроші відмивають, та ще без всяких клопоту
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03.12.2025 16:03 Відповісти
"Не розумію, як можна залишати діру у фінансуванні армії" Джерело: https://censor.net/ua/n3588419
Шож тут не зрозуміло? Аби у фінансуванні "гівномарахвону" діри не було!
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03.12.2025 14:55 Відповісти
А ти бажав щоб діра була в фінансуванні ради, або ще гірше оп, або кму
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03.12.2025 16:01 Відповісти
Усі перелічені "кантори" взагалі можуть обійтися без бюджетного фінансування. Їх цілком можуть утримувати власним коштом повнолітніх родичів "працівників" цих "кантор", які (родичі), всі без виключення, якимось дивом є мегауспішними бізнесменами.
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03.12.2025 16:43 Відповісти
тому що зе в 2026-му вже не воюватиме, нафуй та армія і гроші на неї
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03.12.2025 15:13 Відповісти
А де ти був раніше, як комуняки коливався разом з лінією партії, або обділили
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03.12.2025 15:59 Відповісти
куля в лоб
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03.12.2025 20:11 Відповісти
 
 