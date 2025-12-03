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Новини Бюджет-2026
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Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2026 рік: дефіцит - близько 2,4 трлн грн

Рада проголосувала за бюджет на 2026 рік

Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Результати голосування

Рішення у другому читанні підтримав 261 нардеп.

В цілому - 257 нардепів.

Верховна Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2026 рік

Рада проголосувала за бюджет на 2026 рік

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Подробиці

Глава Мінфіну Сергій Марченко перед голосуванням заявив, що обсяг бюджетних видатків становитиме 4,781 трильйона гривень.

До другого читання заклали додатково 19 млрд грн у резервний фонд. Також там передбачено поетапне підвищення зарплат педагогам, виконання державних житлових програм та інше.

Також, за словами Марченка, було збільшено майже на 6 млрд грн граничний обсяг дефіциту Держбюджету - до 1,9 трлн грн.

Рівень дефіциту бюджету становить 18,5% ВВП, або близько 2,4 трлн грн.

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Очільниця бюджетного комітету ВР Підласа раніше закликала нардепів підтримати рішення:

  • додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності),
  • відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету),
  • +1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми "військового резерву"),
  • +244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резервного фонду).
  •  

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% БЕЗ будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - зазначила вона.

Бюджет-2026

Як повідомлялося, Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.

Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.

Водночас ухвалення держбюджету на 2026 рік є однією з попередніх умов нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ на загальну суму близько $8,1 мільярда.

Нагадаємо, Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

Читайте: На освіту в проєкті бюджету на наступний рік заплановано 274 мільярди. Це на 75 мільярдів більше, ніж цьогоріч, – Мінфін

Автор: 

ВР (15176) держбюджет (2561)
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Топ коментарі
+22
******** .. пофіг за що голосувати аби конверти вчасно заносили
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03.12.2025 15:20 Відповісти
+15
Коаліція в ВР є.
Тільки питання - з кого вона складається?
Вфдповідь на це питання дає поімений список нардепів, що проголосували за цей бюджет.
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03.12.2025 15:22 Відповісти
+12
Підвищення зарплат військовим не передбачено у 2026-му році: більше того - в бюджеті діра майже в $50 млрд, - проект бюджету.
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03.12.2025 15:58 Відповісти
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******** .. пофіг за що голосувати аби конверти вчасно заносили
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03.12.2025 15:20 Відповісти
Коаліція в ВР є.
Тільки питання - з кого вона складається?
Вфдповідь на це питання дає поімений список нардепів, що проголосували за цей бюджет.
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03.12.2025 15:22 Відповісти
Сн+жпж+бют
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03.12.2025 15:28 Відповісти
Помилився,бют не дав голосів
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03.12.2025 18:20 Відповісти
Не треба видавати, оте випадкове ********* гешефтних осіб, за «Каоліцію у ВРУ»!! Це, все рівно, як образи Ромео і Джульєтту, напялювати на тимошенчиху і лазаренка!!
Її цим порівнянням розсмішив ******, під час відомої їх злучки в мацковії!!
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03.12.2025 15:40 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/128741 Верховна Рада ухвалила держбюджет 2026 в цілому. «За» проголосували 257 нардепів.

Хто голосував за популістичний бюджет:
 Слуга - 193
Платформа за життя та мир - 16
Відновлення - 11
За майбутнє - 11
Довіра - 16
Голос - 1
Позафракційні - 9
ЄС та Батьківщина - 0

Слуги не змогли навіть дати навіть 200 голосів. Довелось добирати у ОПЗЖ.
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03.12.2025 15:55 Відповісти
ЗЕлена пліснява продовжує роз'їдати Україну з середини.
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03.12.2025 15:36 Відповісти
Скільки там на телемарафон виділили, є інфа?
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03.12.2025 15:42 Відповісти
Підвищення зарплат військовим не передбачено у 2026-му році: більше того - в бюджеті діра майже в $50 млрд, - проект бюджету.
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03.12.2025 15:58 Відповісти
Я думаю це і буде перша крапля перед ще більшого сзч, 500 тисяч думаю перекриемо..в депутатам збільшують зарплати.
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03.12.2025 17:26 Відповісти
Весь дефіцит перекриває Алі-Баба, Міндіч і Цукерман.
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03.12.2025 16:40 Відповісти
Чому Україна не позивається проти Бельгії з вимогою конфіскування росактивів в бюджет України? Є міжнародні суди...
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03.12.2025 16:41 Відповісти
запитання поставлене трохи невірно.
Більш точно: "Чому зелена пошесть-влада не позивається проти Бельгії з вимогою конфіскування росактивів в бюджет України?" Але й тут для точності потрібна відповідь: ця влада не хоче цього, і не здатна
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03.12.2025 17:01 Відповісти
Вороги України підтвердили своє нутро, гроші, яких нема, на забаганки зЄ, слуг урода, але нуль на підвищення на ЗСУ
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03.12.2025 17:03 Відповісти
Де знесуни,де ви суки,чому не виходите з іграшковими карлсонами,чому не гавкаєте про " двушечку на москву", про бюджет якій не фінансує ЗСУ, а фінансує бидломарафон, забаганки вашого обранця,чому ви ***** язики собі до дупи позасовували і мовчите??
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03.12.2025 17:37 Відповісти
Спецпенсії у сотні тисяч гривен при середній по країні 6 з чимось знову залишаються?
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03.12.2025 17:50 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZVYUE81syOZwvmlto7hjV7djT1ruIlSb6jh4Vd2m3d15b6FQzuxoi9yQMgEgBYgiqLmnooatRSs0KaHQg2K3NudbvLa7_9eYlgywzV924rvMfAU9z1_JDH0_Ds6-**********************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02NgFGR5qPeDQkCcyxLpCaHN1Cd3WnS8NP7ULij6u4BDvWwWBoZxDDP5Bzv698R9YKl?__cft__[0]=AZVYUE81syOZwvmlto7hjV7djT1ruIlSb6jh4Vd2m3d15b6FQzuxoi9yQMgEgBYgiqLmnooatRSs0KaHQg2K3NudbvLa7_9eYlgywzV924rvMfAU9z1_JDH0_Ds6-**********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·

Я підтримала збільшення виплат нардепам, бо вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки «біле» грошове забезпечення.

Сама ніколи не отримувала нардепом ніяких конвертів і готова це засвідчити за будь-яких обставин та на будь-якому поліграфі.

Підвищення офіційного грошового забезпечення для зменшення ризику корумпованості колег - це відвертий крок до цивілізованого розуміння, хто такий державний діяч і що та як він має отримувати за свою діяльність, а не популістичних лозунгів відмови від офіційної зарплати та «чорного кешу» за лобістські правки у закони тощо.
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03.12.2025 18:07 Відповісти
Навіщо цю ******* рекламувати?
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03.12.2025 18:21 Відповісти
Зміни до податкового кодексу, цим бюджетом, в бандитський спосіб, не забули знов провести?
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03.12.2025 18:35 Відповісти
Верховна Рада України 257 голосами "за" "підтримала" проєкт Держбюджету на 2026 рік (https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57325) Дефіцит бюджету- близько 2,378 трлн грн. На момент голосування в залі ВР всього знаходилось 216 депутатів. https://timeze2019.blogspot.com/
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03.12.2025 18:42 Відповісти
Кнопкодавство? Здається, ми з цим боролись на Майдані..
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03.12.2025 19:15 Відповісти
Народні депутати збільшили собі виплати втричі - до 200 тисяч гривень
https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=ukranews.com&utm_term=1299576&utm_content=11902596
Це гроші на роботу з виборцями? Коли виборами і не пахне..
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03.12.2025 19:13 Відповісти
Тупо вийшли з берегів, вирішили, що можна все на шиї в стікаючого кров'ю народа.
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03.12.2025 19:16 Відповісти
Дефицит бюджета Украины совпадает с дефицитом бюджета **********, совпадение?! да совпадение!!!
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03.12.2025 19:23 Відповісти
Паразити будуть пирувати на крові/костях/могилах поки зможуть шикувати, щоб кишені свої набивати за рахунок життя дітей України.
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03.12.2025 20:07 Відповісти
 
 