Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2026 рік: дефіцит - близько 2,4 трлн грн

Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Результати голосування

Рішення у другому читанні підтримав 261 нардеп.

В цілому - 257 нардепів.

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Подробиці

Глава Мінфіну Сергій Марченко перед голосуванням заявив, що обсяг бюджетних видатків становитиме 4,781 трильйона гривень.

До другого читання заклали додатково 19 млрд грн у резервний фонд. Також там передбачено поетапне підвищення зарплат педагогам, виконання державних житлових програм та інше.

Також, за словами Марченка, було збільшено майже на 6 млрд грн граничний обсяг дефіциту Держбюджету - до 1,9 трлн грн.

Рівень дефіциту бюджету становить 18,5% ВВП, або близько 2,4 трлн грн.

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Очільниця бюджетного комітету ВР Підласа раніше закликала нардепів підтримати рішення:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності),

відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету),

+1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми "військового резерву"),

+244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резервного фонду).



"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% БЕЗ будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - зазначила вона.

Бюджет-2026

Як повідомлялося, Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.

Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.

Водночас ухвалення держбюджету на 2026 рік є однією з попередніх умов нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ на загальну суму близько $8,1 мільярда.

Нагадаємо, Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

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