Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2026 рік: дефіцит - близько 2,4 трлн грн
Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Результати голосування
Рішення у другому читанні підтримав 261 нардеп.
В цілому - 257 нардепів.
Подробиці
Глава Мінфіну Сергій Марченко перед голосуванням заявив, що обсяг бюджетних видатків становитиме 4,781 трильйона гривень.
До другого читання заклали додатково 19 млрд грн у резервний фонд. Також там передбачено поетапне підвищення зарплат педагогам, виконання державних житлових програм та інше.
Також, за словами Марченка, було збільшено майже на 6 млрд грн граничний обсяг дефіциту Держбюджету - до 1,9 трлн грн.
Рівень дефіциту бюджету становить 18,5% ВВП, або близько 2,4 трлн грн.
Очільниця бюджетного комітету ВР Підласа раніше закликала нардепів підтримати рішення:
- додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності),
- відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету),
- +1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми "військового резерву"),
- +244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резервного фонду).
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"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% БЕЗ будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - зазначила вона.
Бюджет-2026
Як повідомлялося, Верховна Рада мала ухвалити закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" до 20 листопада. Але голосування відклали щонайменше на два тижні – до початку грудня.
Серед причин депутати називають відсутність підтримки в залі через кризу, спричинену скандалом навколо причетності оточення президента до корупції в "Енергоатомі", а також наявні невирішені розбіжності з урядом щодо окремих норм бюджету.
Водночас ухвалення держбюджету на 2026 рік є однією з попередніх умов нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ на загальну суму близько $8,1 мільярда.
Нагадаємо, Кабмін 5 листопада затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання з урахуванням пропозицій парламенту. Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.
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Тільки питання - з кого вона складається?
Вфдповідь на це питання дає поімений список нардепів, що проголосували за цей бюджет.
Її цим порівнянням розсмішив ******, під час відомої їх злучки в мацковії!!
Хто голосував за популістичний бюджет:
✅ Слуга - 193
✅ Платформа за життя та мир - 16
✅ Відновлення - 11
✅ За майбутнє - 11
✅ Довіра - 16
✅ Голос - 1
✅ Позафракційні - 9
❌ ЄС та Батьківщина - 0
Слуги не змогли навіть дати навіть 200 голосів. Довелось добирати у ОПЗЖ.
Більш точно: "Чому зелена пошесть-влада не позивається проти Бельгії з вимогою конфіскування росактивів в бюджет України?" Але й тут для точності потрібна відповідь: ця влада не хоче цього, і не здатна
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02NgFGR5qPeDQkCcyxLpCaHN1Cd3WnS8NP7ULij6u4BDvWwWBoZxDDP5Bzv698R9YKl?__cft__[0]=AZVYUE81syOZwvmlto7hjV7djT1ruIlSb6jh4Vd2m3d15b6FQzuxoi9yQMgEgBYgiqLmnooatRSs0KaHQg2K3NudbvLa7_9eYlgywzV924rvMfAU9z1_JDH0_Ds6-**********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·
Я підтримала збільшення виплат нардепам, бо вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки «біле» грошове забезпечення.
Сама ніколи не отримувала нардепом ніяких конвертів і готова це засвідчити за будь-яких обставин та на будь-якому поліграфі.
Підвищення офіційного грошового забезпечення для зменшення ризику корумпованості колег - це відвертий крок до цивілізованого розуміння, хто такий державний діяч і що та як він має отримувати за свою діяльність, а не популістичних лозунгів відмови від офіційної зарплати та «чорного кешу» за лобістські правки у закони тощо.
https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=ukranews.com&utm_term=1299576&utm_content=11902596
Це гроші на роботу з виборцями? Коли виборами і не пахне..