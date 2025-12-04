РУС
3 432 76

ВР стремится к капитуляции Украины. В бюджете-2026 в очередной раз забыли о зарплатах для военных, - Стерненко

Стерненко раскритиковал принятый Госбюджет на 2026 год

Волонтер Сергей Стерненко считает, что принятие Госбюджета-2026 без повышения зарплат военным является показателем того, что Рада хочет капитуляции Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Верховная Рада Украины стремится к капитуляции и уничтожению Украины как государства.

Народные депутаты жаждут, чтобы российские военные пытали и убивали гражданское население, чтобы преступление геноцида приобрело еще больший масштаб, чтобы наша нация не имела шансов на выживание.

Иначе сложно объяснить принятие бюджета, где заложили средства на телемарафон и увеличение размера фондов депутатов, но снова забыли о денежном обеспечении военных. Уже в который раз", - подчеркнул Стерненко.

Волонтер считает, что другим объяснением может быть то, что депутаты игнорируют реальность.

"В таком случае они недальновидны и умственно отсталые, неспособные сложить 2+2 люди, которые явно не осознают масштабов угрозы, которая сейчас нависла над нашей государственностью.

Не все депутаты такие, конечно, есть и достойные люди. Но их голосов и усилий критически мало. Если игнорировать реальность, она не изменится сама по себе. Она очень больно ударит по голове", - подытожил он.

Что предшествовало?

Стерненко раскритиковал принятый Госбюджет на 2026 год

ВР (29488) госбюджет (1202) Стерненко Сергей (416)
Головне вони не забули собі зарплати підняти, а все інше їм пофуй!
не заважайте красти зеленій наволочі
Влада проросійського клоуна за військових навіть не згадує ,підвищує собі зарплати ,це нормально коли в воюючій країні зарплати і пенсії суддів ,прокурорів та інших 200-300 тисяч гривень ? в сумнозвісного ківалова ворога України пенсія 350 тисяч гривень за що це ? В той час як для ЗСУ на дрони ,автомобілі та іншу техніку збирають волонтери ,допомагають збирати пенсіонери і навіть діти ,ну а бидло бикує ,в цьому році було ввезено автомобілів преміум класу понад 70 тисяч штук ,хтось думає про армію і те що ворог просуваєтся.
Як то кажуть хто на що вчився. Одни пахати як воли інши приймати закон про те, що вони отци аснаватєлі гоям.
Цікаво, чому цензор, Стерненко, Лаченков і інші борці за Україну не друкують цієї ганебної новини:
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
Блд
Ця країна пропаща
Уявляєте розмах мразоти в цих істотах? Він «не імєєт граніц» як любить казати їх пастирь *****.
Де депутат і де НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ!!!
Це ДВІ ГАЛАКТИКИ НА ВІДСТАНІ МІЛЬЙОНІВ СВІТЛОВИХ РОКІВ!
Але ця падаль моральною стороною цього питання не переймається взагалі.

За незалежність зараз народ і його народне ВІЙСЬКО! А не ця *******.
73% того захотіли, так що все тут разом, поряд, які там мільйони світлових...
Припиняйте цю ху..ю з образами народу. Припиняйте!
А де тут образа?! 73% то образа? Чи, що то все поряд, без мільйонів світлових?
Перепрошую, припиняйте ту ху..ю з образами народу! Припиняйте!
Чи нагадування про відповідальність за дебілізм і дурість, то образа? А то вже перепрошую... на цвинтар сходіть, там то скажіть...
Бач, ображається вона...
Зарплати військовим і цивільним, а також всі пенсії та виплати потрібно зменшувати щоб зменшити діру в бюджеті! Грошова винагорода не є достатнім мотивом для участі громадян у відбитті збройної агресії рф! ТЦК змушені буквально ловити людей на вулиці, немає черг добровольців які бажають долучитись до ЗСУ! Це говорить про те що влада не створила реальної мотивації для цивільних долучатись до ЗСУ! Отже високі зарплати військовим не працюють, а витрачаються безглуздо! Або грошова винагорода недостатньо висока, або гроші взагалі не сприймаються населенням як адекватне відшкодування всіх ризиків військової служби. Потрібно шукати інші механізми та мотивацію залучення громадян до лав ЗСУ, збільшувати пропаганду, покращувати її якість, вводити інші пільги, запроваджувати чіткі терміни служби, щоб цивільна людина знала що вона відслужить 4 місяці і буде рік вдома, або відслужить 8 місяців і буде два роки вдома, або відслужить 12 місяців і буде 3 роки вдома! Має бути чіткий і всім зрозумілий план як ми ведемо бойові дії, має бути чітка позиція влади - всі на фронт, без виключень та броні. Яким би ти не був важливим фахівцем, на 4-8 місяців ти можеш відірватись від роботи і країна не постраждає від цього. Всі менти, прокурори, судді, депутати та чиновники мають пройти через фронт, обов'язково! А закидувати грошима цивільних людей, які розуміють що це дорога в один кінець без можливості звільнитись - це не мотивація! Перестаньте дурно витрачати державні кошти!
Ну, чого ж все? Персональний популізм від Зе профінансовано, жодної "тисячі" не забули.
показать весь комментарий
Зарплати та пенсії піднімають їм автоматично, а простий людей це не стосується, пенсійний фонд виконує якщо є рішенні суду. Нас це не стосується, бо суд теж робить якщо є гроші
показать весь комментарий
Як зарплати - ви недостатньо працюєте (данька г.)

Як пенсії - нема грошей, гагага, самі таку заробили (треба було красти і схематозить)

Як підняти мєнтам і тиловим щурам зарплати й пенсії - можна. Їм суди рішення видають.

Про підарасів у вр мовчу взагалі.

А нах..я така країна тоді?
Ці зелені тварини вміють тільки красти, а не працювати на оборону Держави.
В ти їх питав, вони таке слово працювати знають. Працювати для них це голосувати за те що більше коштує
А ти що,депутат?
А ще цікаво - от батько трьох дітей може заробляти для них гроші в цивільному житті й ще й бути вдома, а скажімо мобнутий батько двох дітей зі своїх 20 штук має шось закинути на передок, купити собі одяг, ліки й таке інше, і ще й додому шось прислати бажано. Хіба може я не в курсі, й на кожну дитину військового держава автоматично платить щомісяця, щоб так би мовити вирівняти це.
Знову Зе не винен?
Повторюєшся, сірожа
Ну так, ну так! Стєрнєнко хоче переконати нас, що Верховна Рада - цілком самостійна і суб'єктна. Ну щось типу "Зєдєнскій не керує, царь хароший, а боярє - бяки.
серьожка чує що влада ослабла та скоро вибори,тапки міняє на ходу,а бюджет минулого року був краще чи тоді розклади були інші????
нє, ну ти як напишеш.
тут же очевидна річ!
шліть більше донатів стерненку!
тільки він підтримує знедолені зсу!
нині нового блиску та сенсу набуває посил: "Зійтися десь посередині!" (ніхто і не брехав)... так, терорист та гвалтівник ззовні, зелена шваль - зсередині, але мета єдина...
В ВР не можуть нічого зробити, крім красти, бо там 99%, тільки виконують накази, бо ні освіти ні мозку не мають. Так що вони не забули, а просто виконували наказ, за що отримують або конверти, або підвищення їхньої зарплати.
Це не вр, а це купа зрадників України
Теж мені сікрєт полішинеля. Шо народники жадають смерті холопів. Це ж було ж вже
тези правильні, але причина неправильна, проблема в тім, що в бюджеті не передбачені гроші на стратегічні засоби стримування русні у вигляді ядерної, хімічної, біологічної зброї, а зарплати військових то фігня в стратегічному плані.
Женя, проспись, рівень стратегічного мислення скомороха не далі понеділка, небуде ніякого яз, xз і т.д. вони не здатні звичайну бомбу зробити, на 150 кабів щодня відповідь 2-3 авіаудари, не тому що немає літаків, тому шо нема шо кидати.
Які бомби у нас мінування відсутнє, тому що мін не має. Каби то взагалі космічні технології, простіше наклепати китайських конструкторів та освоїти гроші. Трохи союзники дали от і всі каби.
тупорилу владу міг обрати тільки тупорилий народ - "ржом дальше"
в демократії хто керує змі, той і обирає владу, "народ" просто ставить хрестики на папірцях.
100%
Влада проросійського клоуна за військових навіть не згадує ,підвищує собі зарплати ,це нормально коли в воюючій країні зарплати і пенсії суддів ,прокурорів та інших 200-300 тисяч гривень ? в сумнозвісного ківалова ворога України пенсія 350 тисяч гривень за що це ? В той час як для ЗСУ на дрони ,автомобілі та іншу техніку збирають волонтери ,допомагають збирати пенсіонери і навіть діти ,ну а бидло бикує ,в цьому році було ввезено автомобілів преміум класу понад 70 тисяч штук ,хтось думає про армію і те що ворог просуваєтся.
Верховний Головнокомандувач настільки "турбується" про порятунок України, що на такі "дрібничкі" не має часу звертати увагу.
Як сказав один зелений комсомолець " солдат должен біть патріотом! защіщать родіну за деньгі не патріотічно!"
З лав сил оборони пишеш?
з дивану
Себе з залниці дістань.Тільки чмо останнє з дивану може ложити на зп сил оборони.спробуй проживи сам і сімі допомогти з 21.6.Хіба що "пощастить" і буде 100 премії.тільки на 0 ще прожити якось треба.Так ще раз-йди до біса
Це потрібно враховувати конвертацію тіх часів, наприклад британський солдат отримував 58 фунтів на добу. Порахуйте якщо так цікаво.
>In 1939, an infantry private was paid two shillings a day, which is equivalent to a little over £5 today.

https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/71/a1108171.shtml
П'ять фунтів на добу, негуйово, якщо порівнювати з ********* ЗСУ.
Важко підрахувати, потрібно знати ціни на послуги на продукти тіх часів.
Німецький лейтенант у 1943 році отримував 220 рейхсмарок у місяць, знов потрібно перерахувати стосовно до сьогодення. Але я вважаю що більш ніж лейтенан ЗСУ у 2025 році.
В 1943 році в Німеччині сума в 220 рейхсмарок (RM) була досить дивною: це були "великі гроші" на папері, але "фантики" в реальності без карток. Для розуміння: це приблизно місячна зарплата кваліфікованого робітника або чиновника середньої ланки (середня зарплата становила близько 180-240 RM "брудними").

Те, що ви могли купити, залежало від того, де ви купували: у державному магазині (за картками) чи на чорному ринку. Офіційні ціни (Магазин + Картки)

Якщо у вас були відповідні продуктові картки (Lebensmittelkarten) або дозволи на покупку речей (Bezugscheine), 220 марок мали величезну купівельну спроможність. Держава жорстко заморозила ціни на рівні 1936 року.

На 220 марок можна було б купити (теоретично):

Оренда: Сплатити за 4-6 місяців оренди невеликої квартири в Берліні (35-50 RM/місяць).

Автомобіль: Це приблизно 1/5 вартості "народного автомобіля" (KdF-Wagen, майбутній Volkswagen Beetle), який коштував 990 RM (хоча отримати його було неможливо).

Їжа (офіційно):

~600 кг чорного хліба (0.35 RM/кг).

~80 кг свинини (2.60-2.80 RM/кг).~300 л пива (0.70-0.90 RM/л).

~50 кг вершкового масла (4.40 RM/кг).

~4000 цигарок (звичайні Eckstein або R6 коштували 4-6 пфенігів за штуку).

Реальність: У вас просто не було стільки карток. Гроші накопичувалися у населення, бо їх нікуди було витрачати. . Чорний ринок (Реальність 1943 року)

У 1943 році, після Сталінграда, довіра до марки почала падати, і на чорному ринку ціни злетіли. Тут 220 марок перетворювалися на дріб'язок.

На 220 марок можна було купити лише:

Цигарки: Справжньою валютою були не марки, а цигарки. Одна цигарка на чорному ринку коштувала 3-5 марок.

За 220 марок: 4-5 пачок цигарок (замість 4000 штук офіційно).

Їжа:

1-1.5 кг вершкового масла (ціна доходила до 150-200 RM за кг).

2-3 кг м'яса (залежно від регіону та ризику).

0.5 кг справжньої кави (кава була дефіцитом №1, ціна могла сягати 300-400 RM за кг).

Одяг:Старий чоловічий костюм міг коштувати 500-800 RM. Тобто за 220 марок ви могли купити хіба що одну пару вживаних черевиків або гарну сорочку, якщо пощастить.

Висновок:

За 220 рейхсмарок у 1943 році ви могли:

Офіційно: Прожити скромно цілий місяць (оплатити житло, комуналку і викупити всі пайки за картками).

На чорному ринку: Купити кілограм масла і дві пачки цигарок.

Саме тому солдати часто надсилали додому не гроші, а посилки з окупованих територій (їжу, речі), бо самі по собі рейхсмарки в Німеччині вже втрачали сенс без карток.
Стерненнко приміряє папаху опозиціонера.Правда ручного опозиціонера
чекаємо ще одного сирожу безпритуленка,який арендував супутник і притулився десь у штатах....
Вони прагнуть лише прібарахліться.
притула, наш президент!
стерненко, ген прокурор!
як шутка звучить....
Це влаштує Зеленського та Путлера !
а как он будет другого волонтёра судить? Вон зе еле ермака уволил, а тут надо ещё и посадить друзей.
Щось не бачу закликів сєрьожі до зєлі, не підписувати цей бюджет!
Там можливо необхідно поточний зарплатний фонд, перевірити куди ідуть кошти, оптимізувати посади старших офіцерів, може виявитись що стільки штабів не потрібно.
Мінфін звітує про 100 млрд. в місяць, якщо порахувати приблизно то є резерви на повне забезпечення особового складу.
придворный волонтер начал прозревать, но пока виноваты только депутаты, Бубочка просто не знает
чого репетувати на Раду ? вони просто дали згоду ,шо приймуть 🤡 капітуляцію України , на законадавчому рівні ...тому і платьню їм збільшили офіційно ...
Верховній зРаді просто пох .. На все . Для депутатів війни немає . Вони переймаються лише своїми особистими проблемами .
Читаю відгуки військових в соцмережах , це просто жах . Там суцільна деморалізація .
Пишуть - руки опускаються . Найбільше їх гнітить те що депутати про всіх подумали , про всіх крім військових .
імхо Якщо зарплати й піднімати то - всім або нікому . Так буде справедливо .
В навіщо їм Україна, у них є Ізраїль !
земіндич вже переміг, в своїй голові
Скільки різних жовчогінних коментаторів ль'ють гівно на Стерненко, пишуть різний бред. Стерненко кожен день збирає гроші і відправляє на фронт 200 - 400 безпілотників. В за час війни вже більше 200000 дронів від спільноти Стерненко полетіли в пику рашистам. Хочеться спитати у вас - лайномети та всепропальщики - що ви зробили для ЗСУ?
Син, коли пішов добровольцем в березні 2022 року в військо, за власні гроші купив собі всю амуніцію, крім вогнепальної зброї. Навіть добрий бронежилет прислав йому друг з США.
ВРУшка - сборище ненасытного жлобья
Кончєні
Сказали "Проста дєнєг нєт! Нам на схематози не вистачає. Но ви дєржітєсь там!"
вошь, ты когда пойдешь родину защищать в оковы покровска?
Зате про зарплати дупутатам у 200000 не забули!
Поділись СВОЇМИ СТАТКАМИ....
