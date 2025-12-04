ВР стремится к капитуляции Украины. В бюджете-2026 в очередной раз забыли о зарплатах для военных, - Стерненко

Волонтер Сергей Стерненко считает, что принятие Госбюджета-2026 без повышения зарплат военным является показателем того, что Рада хочет капитуляции Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Верховная Рада Украины стремится к капитуляции и уничтожению Украины как государства.

Народные депутаты жаждут, чтобы российские военные пытали и убивали гражданское население, чтобы преступление геноцида приобрело еще больший масштаб, чтобы наша нация не имела шансов на выживание.

Иначе сложно объяснить принятие бюджета, где заложили средства на телемарафон и увеличение размера фондов депутатов, но снова забыли о денежном обеспечении военных. Уже в который раз", - подчеркнул Стерненко.

Волонтер считает, что другим объяснением может быть то, что депутаты игнорируют реальность.

"В таком случае они недальновидны и умственно отсталые, неспособные сложить 2+2 люди, которые явно не осознают масштабов угрозы, которая сейчас нависла над нашей государственностью.

Не все депутаты такие, конечно, есть и достойные люди. Но их голосов и усилий критически мало. Если игнорировать реальность, она не изменится сама по себе. Она очень больно ударит по голове", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.

