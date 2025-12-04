ВР стремится к капитуляции Украины. В бюджете-2026 в очередной раз забыли о зарплатах для военных, - Стерненко
Волонтер Сергей Стерненко считает, что принятие Госбюджета-2026 без повышения зарплат военным является показателем того, что Рада хочет капитуляции Украины.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Верховная Рада Украины стремится к капитуляции и уничтожению Украины как государства.
Народные депутаты жаждут, чтобы российские военные пытали и убивали гражданское население, чтобы преступление геноцида приобрело еще больший масштаб, чтобы наша нация не имела шансов на выживание.
Иначе сложно объяснить принятие бюджета, где заложили средства на телемарафон и увеличение размера фондов депутатов, но снова забыли о денежном обеспечении военных. Уже в который раз", - подчеркнул Стерненко.
Волонтер считает, что другим объяснением может быть то, что депутаты игнорируют реальность.
"В таком случае они недальновидны и умственно отсталые, неспособные сложить 2+2 люди, которые явно не осознают масштабов угрозы, которая сейчас нависла над нашей государственностью.
Не все депутаты такие, конечно, есть и достойные люди. Но их голосов и усилий критически мало. Если игнорировать реальность, она не изменится сама по себе. Она очень больно ударит по голове", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, чому цензор, Стерненко, Лаченков і інші борці за Україну не друкують цієї ганебної новини:
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.
Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.
Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.
Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.
Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
Ця країна пропаща
Де депутат і де НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ!!!
Це ДВІ ГАЛАКТИКИ НА ВІДСТАНІ МІЛЬЙОНІВ СВІТЛОВИХ РОКІВ!
Але ця падаль моральною стороною цього питання не переймається взагалі.
За незалежність зараз народ і його народне ВІЙСЬКО! А не ця *******.
Перепрошую, припиняйте ту ху..ю з образами народу! Припиняйте!
Чи нагадування про відповідальність за дебілізм і дурість, то образа? А то вже перепрошую... на цвинтар сходіть, там то скажіть...
Бач, ображається вона...
Як пенсії - нема грошей, гагага, самі таку заробили (треба було красти і схематозить)
Як підняти мєнтам і тиловим щурам зарплати й пенсії - можна. Їм суди рішення видають.
Про підарасів у вр мовчу взагалі.
А нах..я така країна тоді?
Повторюєшся, сірожа
тут же очевидна річ!
шліть більше донатів стерненку!
тільки він підтримує знедолені зсу!
Це не вр, а це купа зрадників України
https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/71/a1108171.shtml
Те, що ви могли купити, залежало від того, де ви купували: у державному магазині (за картками) чи на чорному ринку. Офіційні ціни (Магазин + Картки)
Якщо у вас були відповідні продуктові картки (Lebensmittelkarten) або дозволи на покупку речей (Bezugscheine), 220 марок мали величезну купівельну спроможність. Держава жорстко заморозила ціни на рівні 1936 року.
На 220 марок можна було б купити (теоретично):
Оренда: Сплатити за 4-6 місяців оренди невеликої квартири в Берліні (35-50 RM/місяць).
Автомобіль: Це приблизно 1/5 вартості "народного автомобіля" (KdF-Wagen, майбутній Volkswagen Beetle), який коштував 990 RM (хоча отримати його було неможливо).
Їжа (офіційно):
~600 кг чорного хліба (0.35 RM/кг).
~80 кг свинини (2.60-2.80 RM/кг).~300 л пива (0.70-0.90 RM/л).
~50 кг вершкового масла (4.40 RM/кг).
~4000 цигарок (звичайні Eckstein або R6 коштували 4-6 пфенігів за штуку).
Реальність: У вас просто не було стільки карток. Гроші накопичувалися у населення, бо їх нікуди було витрачати. . Чорний ринок (Реальність 1943 року)
У 1943 році, після Сталінграда, довіра до марки почала падати, і на чорному ринку ціни злетіли. Тут 220 марок перетворювалися на дріб'язок.
На 220 марок можна було купити лише:
Цигарки: Справжньою валютою були не марки, а цигарки. Одна цигарка на чорному ринку коштувала 3-5 марок.
За 220 марок: 4-5 пачок цигарок (замість 4000 штук офіційно).
Їжа:
1-1.5 кг вершкового масла (ціна доходила до 150-200 RM за кг).
2-3 кг м'яса (залежно від регіону та ризику).
0.5 кг справжньої кави (кава була дефіцитом №1, ціна могла сягати 300-400 RM за кг).
Одяг:Старий чоловічий костюм міг коштувати 500-800 RM. Тобто за 220 марок ви могли купити хіба що одну пару вживаних черевиків або гарну сорочку, якщо пощастить.
Висновок:
За 220 рейхсмарок у 1943 році ви могли:
Офіційно: Прожити скромно цілий місяць (оплатити житло, комуналку і викупити всі пайки за картками).
На чорному ринку: Купити кілограм масла і дві пачки цигарок.
Саме тому солдати часто надсилали додому не гроші, а посилки з окупованих територій (їжу, речі), бо самі по собі рейхсмарки в Німеччині вже втрачали сенс без карток.
стерненко, ген прокурор!
Мінфін звітує про 100 млрд. в місяць, якщо порахувати приблизно то є резерви на повне забезпечення особового складу.
Читаю відгуки військових в соцмережах , це просто жах . Там суцільна деморалізація .
Пишуть - руки опускаються . Найбільше їх гнітить те що депутати про всіх подумали , про всіх крім військових .
імхо Якщо зарплати й піднімати то - всім або нікому . Так буде справедливо .