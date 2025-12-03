Зеленский о Госбюджете-2026: Четкое свидетельство для партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех парламентариев, поддержавших бюджет следующего года.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что это является важным сигналом устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года.

"Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов. Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет. Слава Украине!" - подчеркнул президент.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.