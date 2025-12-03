РУС
671

Зеленский о Госбюджете-2026: Четкое свидетельство для партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет

Зеленский о Госбюджете-2026

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех парламентариев, поддержавших бюджет следующего года.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что это является важным сигналом устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года.

"Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов. Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет. Слава Украине!" - подчеркнул президент.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.

+10
яке воно убоге,проблем нема,знов бабло в конвертах засівали щоб тупі ненажерлеві гупі проголосували як треба....
03.12.2025 16:24 Ответить
+5
Чітке свідчення, що рекомендації партнерів, які фінансують Україну, для зЄ по цимбалах. На піар себе коханого все, а ЗСУ фігу
03.12.2025 16:33 Ответить
+4
Україна стабільна як ніколи - найбільше в розшматуванні бюджета
03.12.2025 16:25 Ответить
та ти шоооооо......
03.12.2025 16:22 Ответить
Та канешна.
То ж парламент і кабмін генерують кеш.
А економіка нам не потрібна.
03.12.2025 16:26 Ответить
Ну якщо на марахфон, то дійсно, все стабільно...
03.12.2025 16:28 Ответить
Це він типу серйозно? +224 млн. з резервного фонду на БЕП (це по суті колишня податкова міліція), і це при дифіциті 18,5% ВВП, або близько 2,4 трлн. грн. І це як один з моментів. Ну да, все стабільно...
03.12.2025 16:32 Ответить
Чітке свідчення для партнерів: "крали, крадемо і будемо красти".
03.12.2025 16:35 Ответить
Стабілізєц грошам, виділеним партнерами на 2026/2027 рр.
03.12.2025 16:37 Ответить
Cтабільна срака продовжуватиметься. Зате стабільна...
03.12.2025 16:48 Ответить
Повір, це ще не срака. Справжня срака тільки починається.
03.12.2025 16:51 Ответить
Залежно з чим порівнювати. Якщо із Сомалі, то у нас все чудово. Є ще куди спускатись.
03.12.2025 16:54 Ответить
Особливо якщо моє оточення красти не буде, тільки в це я не вірю
03.12.2025 16:52 Ответить
откуда стабильность? аааааа стабильно нет ни денег ни экономики, тогда -да
03.12.2025 17:06 Ответить
 
 