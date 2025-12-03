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Новини Державний бюджет Бюджет-2026
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Зеленський про Держбюджет-2026: Чітке свідчення для партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде

Зеленський про Держбюжет-2026

Президент Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Він наголосив, що це є важливим сигналом стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.

"Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!" - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Железняк пояснив, чому голосуватиме проти Бюджету-2026: "Не розумію, як можна залишати діру у фінансуванні армії"

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

Автор: 

держбюджет (2561) Зеленський Володимир (28036)
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Топ коментарі
+17
яке воно убоге,проблем нема,знов бабло в конвертах засівали щоб тупі ненажерлеві гупі проголосували як треба....
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03.12.2025 16:24 Відповісти
+8
Чітке свідчення, що рекомендації партнерів, які фінансують Україну, для зЄ по цимбалах. На піар себе коханого все, а ЗСУ фігу
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03.12.2025 16:33 Відповісти
+7
Україна стабільна як ніколи - найбільше в розшматуванні бюджета
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03.12.2025 16:25 Відповісти
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та ти шоооооо......
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03.12.2025 16:22 Відповісти
яке воно убоге,проблем нема,знов бабло в конвертах засівали щоб тупі ненажерлеві гупі проголосували як треба....
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03.12.2025 16:24 Відповісти
Україна стабільна як ніколи - найбільше в розшматуванні бюджета
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03.12.2025 16:25 Відповісти
Та канешна.
То ж парламент і кабмін генерують кеш.
А економіка нам не потрібна.
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03.12.2025 16:26 Відповісти
Ну якщо на марахфон, то дійсно, все стабільно...
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03.12.2025 16:28 Відповісти
Це він типу серйозно? +224 млн. з резервного фонду на БЕП (це по суті колишня податкова міліція), і це при дифіциті 18,5% ВВП, або близько 2,4 трлн. грн. І це як один з моментів. Ну да, все стабільно...
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03.12.2025 16:32 Відповісти
Чітке свідчення, що рекомендації партнерів, які фінансують Україну, для зЄ по цимбалах. На піар себе коханого все, а ЗСУ фігу
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03.12.2025 16:33 Відповісти
Чітке свідчення для партнерів: "крали, крадемо і будемо красти".
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03.12.2025 16:35 Відповісти
Стабілізєц грошам, виділеним партнерами на 2026/2027 рр.
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03.12.2025 16:37 Відповісти
Cтабільна срака продовжуватиметься. Зате стабільна...
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03.12.2025 16:48 Відповісти
Повір, це ще не срака. Справжня срака тільки починається.
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03.12.2025 16:51 Відповісти
Залежно з чим порівнювати. Якщо із Сомалі, то у нас все чудово. Є ще куди спускатись.
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03.12.2025 16:54 Відповісти
Особливо якщо моє оточення красти не буде, тільки в це я не вірю
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03.12.2025 16:52 Відповісти
откуда стабильность? аааааа стабильно нет ни денег ни экономики, тогда -да
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03.12.2025 17:06 Відповісти
Дефіцит бюджету - близько 2,4 трлн грн або 18,5% ВВП. Про яку стабільність говорить? Може зі своєї кишені додасть на стабільність
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03.12.2025 17:28 Відповісти
в мене вже нема нових матірних висловів, а запас старих я давно вичерпав.
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03.12.2025 17:33 Відповісти
"всьо харашо прєкрасная маркіза"V.O,Zєлєнскій
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03.12.2025 18:31 Відповісти
Лохові тексти пишуть, які відношення до реальності не мають. А він читає, і радується, як у нас все чітко і потужно.
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03.12.2025 19:30 Відповісти
 
 