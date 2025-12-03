Зеленський про Держбюджет-2026: Чітке свідчення для партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде

Президент Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Він наголосив, що це є важливим сигналом стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.

"Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!" - наголосив президент.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.