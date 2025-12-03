Зеленський про Держбюджет-2026: Чітке свідчення для партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде
Президент Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року.
Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що це є важливим сигналом стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.
"Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!" - наголосив президент.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То ж парламент і кабмін генерують кеш.
А економіка нам не потрібна.