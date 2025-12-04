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Новини Бюджет-2026
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ВР прагне капітуляції України. У Бюджеті-2026 вкотре забули про зарплати для військових, - Стерненко

Стерненко розкритикував ухвалений Держбюджет на 2026 рік

Волонтер Сергій Стерненко вважає, що ухвалення Держбюджету-2026 без підвищення зарплат військовим є показником того, що Рада хоче капітуляції України.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Верховна Рада України прагне капітуляції та знищення України як держави.

Народні депутати жадають, щоб російські військові катували і вбивали цивільне населення, щоб злочин геноциду набув ще більшого масштабу, щоб наша нація не мала шансів на виживання.

Інакше складно пояснити прийняття бюджету, де заклали кошти на телемарафон та збільшення розміру фондів депутатів, але знову забули про грошове забезпечення військових. Вже вкотре", - наголосив Стерненко.

Також читайте: Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко

Волонтер вважає, що іншим поясненням може бути те, що депутати ігнорують реальність.

"В такому разі вони недалекоглядні та розумово відсталі, неспроможні скласти 2+2 люди, які явно не усвідомлюють масштабів загрози, яка нині нависла над нашою державністю.

Не усі депутати такі, звісно, є і достойні люди. Але їхніх голосів та зусиль критично мало. Якщо ігнорувати реальність, вона не зміниться сама по собі. Вона дуже боляче вдарить по голові", - підсумував він.

Читайте: Зеленський про Держбюджет-2026: Чітке свідчення для партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде

Що передувало?

Читайте: ДБР та Офіс генпрокурора взяли на роботу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Стерненко розкритикував ухвалений Держбюджет на 2026 рік

Автор: 

ВР (15176) держбюджет (2561) Стерненко Сергій (405)
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Топ коментарі
+23
Головне вони не забули собі зарплати підняти, а все інше їм пофуй!
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04.12.2025 11:47 Відповісти
+19
не заважайте красти зеленій наволочі
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04.12.2025 11:45 Відповісти
+14
Влада проросійського клоуна за військових навіть не згадує ,підвищує собі зарплати ,це нормально коли в воюючій країні зарплати і пенсії суддів ,прокурорів та інших 200-300 тисяч гривень ? в сумнозвісного ківалова ворога України пенсія 350 тисяч гривень за що це ? В той час як для ЗСУ на дрони ,автомобілі та іншу техніку збирають волонтери ,допомагають збирати пенсіонери і навіть діти ,ну а бидло бикує ,в цьому році було ввезено автомобілів преміум класу понад 70 тисяч штук ,хтось думає про армію і те що ворог просуваєтся.
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04.12.2025 12:00 Відповісти
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не заважайте красти зеленій наволочі
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04.12.2025 11:45 Відповісти
Як то кажуть хто на що вчився. Одни пахати як воли інши приймати закон про те, що вони отци аснаватєлі гоям.
Цікаво, чому цензор, Стерненко, Лаченков і інші борці за Україну не друкують цієї ганебної новини:
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
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04.12.2025 12:07 Відповісти
Блд
Ця країна пропаща
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04.12.2025 12:12 Відповісти
Уявляєте розмах мразоти в цих істотах? Він «не імєєт граніц» як любить казати їх пастирь *****.
Де депутат і де НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ!!!
Це ДВІ ГАЛАКТИКИ НА ВІДСТАНІ МІЛЬЙОНІВ СВІТЛОВИХ РОКІВ!
Але ця падаль моральною стороною цього питання не переймається взагалі.

За незалежність зараз народ і його народне ВІЙСЬКО! А не ця *******.
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04.12.2025 12:23 Відповісти
73% того захотіли, так що все тут разом, поряд, які там мільйони світлових...
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04.12.2025 12:37 Відповісти
Припиняйте цю ху..ю з образами народу. Припиняйте!
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04.12.2025 12:47 Відповісти
А де тут образа?! 73% то образа? Чи, що то все поряд, без мільйонів світлових?
Перепрошую, припиняйте ту ху..ю з образами народу! Припиняйте!
Чи нагадування про відповідальність за дебілізм і дурість, то образа? А то вже перепрошую... на цвинтар сходіть, там то скажіть...
Бач, ображається вона...
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04.12.2025 13:00 Відповісти
Зарплати військовим і цивільним, а також всі пенсії та виплати потрібно зменшувати щоб зменшити діру в бюджеті! Грошова винагорода не є достатнім мотивом для участі громадян у відбитті збройної агресії рф! ТЦК змушені буквально ловити людей на вулиці, немає черг добровольців які бажають долучитись до ЗСУ! Це говорить про те що влада не створила реальної мотивації для цивільних долучатись до ЗСУ! Отже високі зарплати військовим не працюють, а витрачаються безглуздо! Або грошова винагорода недостатньо висока, або гроші взагалі не сприймаються населенням як адекватне відшкодування всіх ризиків військової служби. Потрібно шукати інші механізми та мотивацію залучення громадян до лав ЗСУ, збільшувати пропаганду, покращувати її якість, вводити інші пільги, запроваджувати чіткі терміни служби, щоб цивільна людина знала що вона відслужить 4 місяці і буде рік вдома, або відслужить 8 місяців і буде два роки вдома, або відслужить 12 місяців і буде 3 роки вдома! Має бути чіткий і всім зрозумілий план як ми ведемо бойові дії, має бути чітка позиція влади - всі на фронт, без виключень та броні. Яким би ти не був важливим фахівцем, на 4-8 місяців ти можеш відірватись від роботи і країна не постраждає від цього. Всі менти, прокурори, судді, депутати та чиновники мають пройти через фронт, обов'язково! А закидувати грошима цивільних людей, які розуміють що це дорога в один кінець без можливості звільнитись - це не мотивація! Перестаньте дурно витрачати державні кошти!
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04.12.2025 12:51 Відповісти
Гетьманцев це ти, отєц аснаватель, борець за нещалежність України до останнього її подиху?!!!!

Чому не має.у вашему переліку негайного скорочення заоплат депусратів і цілої армії їх помічників, чому не має вимоги негайних змін в ККУ ТПА КПК України про скасування застав для корупціонерів, крадіїв, міндічів та гетьманцевих з алібабами, а виключно посадка в сізо?
де серед ваших вимог вимога скасування термінів про прииягнення до кримінальної відповідальності крадіїв, корупціонерів, та прирівнення їх до державних злочинців??
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04.12.2025 14:30 Відповісти
А чим поясниш збільшення бюджету телемарафону та інших статей розходу не повязаних з війною?
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04.12.2025 17:27 Відповісти
Головне вони не забули собі зарплати підняти, а все інше їм пофуй!
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04.12.2025 11:47 Відповісти
Ну, чого ж все? Персональний популізм від Зе профінансовано, жодної "тисячі" не забули.
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04.12.2025 11:57 Відповісти
Зарплати та пенсії піднімають їм автоматично, а простий людей це не стосується, пенсійний фонд виконує якщо є рішенні суду. Нас це не стосується, бо суд теж робить якщо є гроші
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04.12.2025 11:57 Відповісти
Як зарплати - ви недостатньо працюєте (данька г.)

Як пенсії - нема грошей, гагага, самі таку заробили (треба було красти і схематозить)

Як підняти мєнтам і тиловим щурам зарплати й пенсії - можна. Їм суди рішення видають.

Про підарасів у вр мовчу взагалі.

А нах..я така країна тоді?
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04.12.2025 12:17 Відповісти
Себе ж не забули - значить з пам"яттю все норм
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04.12.2025 11:49 Відповісти
Ці зелені тварини вміють тільки красти, а не працювати на оборону Держави.
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04.12.2025 11:50 Відповісти
В ти їх питав, вони таке слово працювати знають. Працювати для них це голосувати за те що більше коштує
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04.12.2025 12:00 Відповісти
А ти що,депутат?
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04.12.2025 12:15 Відповісти
А ще цікаво - от батько трьох дітей може заробляти для них гроші в цивільному житті й ще й бути вдома, а скажімо мобнутий батько двох дітей зі своїх 20 штук має шось закинути на передок, купити собі одяг, ліки й таке інше, і ще й додому шось прислати бажано. Хіба може я не в курсі, й на кожну дитину військового держава автоматично платить щомісяця, щоб так би мовити вирівняти це.
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04.12.2025 11:51 Відповісти
«Батько тьрох дітей» слідкує за генофондом. За трьома тяжче чим за двома, та й у бвльшості «совєцький стандарт»: дві дитини. Тому так
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04.12.2025 17:29 Відповісти
Знову Зе не винен?
Повторюєшся, сірожа
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04.12.2025 11:51 Відповісти
Ну так, ну так! Стєрнєнко хоче переконати нас, що Верховна Рада - цілком самостійна і суб'єктна. Ну щось типу "Зєдєнскій не керує, царь хароший, а боярє - бяки.
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04.12.2025 12:29 Відповісти
серьожка чує що влада ослабла та скоро вибори,тапки міняє на ходу,а бюджет минулого року був краще чи тоді розклади були інші????
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04.12.2025 11:52 Відповісти
нє, ну ти як напишеш.
тут же очевидна річ!
шліть більше донатів стерненку!
тільки він підтримує знедолені зсу!
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04.12.2025 12:15 Відповісти
О два пздбола, бачу, підсуєтились: валіть додому, Єрмак вже не заплатить!
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04.12.2025 17:30 Відповісти
нині нового блиску та сенсу набуває посил: "Зійтися десь посередині!" (ніхто і не брехав)... так, терорист та гвалтівник ззовні, зелена шваль - зсередині, але мета єдина...
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04.12.2025 11:53 Відповісти
В ВР не можуть нічого зробити, крім красти, бо там 99%, тільки виконують накази, бо ні освіти ні мозку не мають. Так що вони не забули, а просто виконували наказ, за що отримують або конверти, або підвищення їхньої зарплати.
Це не вр, а це купа зрадників України
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04.12.2025 11:54 Відповісти
Теж мені сікрєт полішинеля. Шо народники жадають смерті холопів. Це ж було ж вже
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04.12.2025 11:55 Відповісти
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04.12.2025 11:57 Відповісти
тези правильні, але причина неправильна, проблема в тім, що в бюджеті не передбачені гроші на стратегічні засоби стримування русні у вигляді ядерної, хімічної, біологічної зброї, а зарплати військових то фігня в стратегічному плані.
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04.12.2025 11:59 Відповісти
Женя, проспись, рівень стратегічного мислення скомороха не далі понеділка, небуде ніякого яз, xз і т.д. вони не здатні звичайну бомбу зробити, на 150 кабів щодня відповідь 2-3 авіаудари, не тому що немає літаків, тому шо нема шо кидати.
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04.12.2025 12:13 Відповісти
Які бомби у нас мінування відсутнє, тому що мін не має. Каби то взагалі космічні технології, простіше наклепати китайських конструкторів та освоїти гроші. Трохи союзники дали от і всі каби.
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04.12.2025 12:29 Відповісти
Ти оце зараз серйозно про «стратегічне мислення», чи це стьоб?
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04.12.2025 17:32 Відповісти
тупорилу владу міг обрати тільки тупорилий народ - "ржом дальше"
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04.12.2025 11:59 Відповісти
в демократії хто керує змі, той і обирає владу, "народ" просто ставить хрестики на папірцях.
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04.12.2025 12:02 Відповісти
100%
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04.12.2025 12:11 Відповісти
Влада проросійського клоуна за військових навіть не згадує ,підвищує собі зарплати ,це нормально коли в воюючій країні зарплати і пенсії суддів ,прокурорів та інших 200-300 тисяч гривень ? в сумнозвісного ківалова ворога України пенсія 350 тисяч гривень за що це ? В той час як для ЗСУ на дрони ,автомобілі та іншу техніку збирають волонтери ,допомагають збирати пенсіонери і навіть діти ,ну а бидло бикує ,в цьому році було ввезено автомобілів преміум класу понад 70 тисяч штук ,хтось думає про армію і те що ворог просуваєтся.
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04.12.2025 12:00 Відповісти
Верховний Головнокомандувач настільки "турбується" про порятунок України, що на такі "дрібничкі" не має часу звертати увагу.
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04.12.2025 12:02 Відповісти
Як сказав один зелений комсомолець " солдат должен біть патріотом! защіщать родіну за деньгі не патріотічно!"
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04.12.2025 12:03 Відповісти
З лав сил оборони пишеш?
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04.12.2025 12:10 Відповісти
з дивану
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04.12.2025 12:11 Відповісти
Себе з залниці дістань.Тільки чмо останнє з дивану може ложити на зп сил оборони.спробуй проживи сам і сімі допомогти з 21.6.Хіба що "пощастить" і буде 100 премії.тільки на 0 ще прожити якось треба.Так ще раз-йди до біса
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04.12.2025 12:17 Відповісти
Це потрібно враховувати конвертацію тіх часів, наприклад британський солдат отримував 58 фунтів на добу. Порахуйте якщо так цікаво.
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04.12.2025 12:15 Відповісти
>In 1939, an infantry private was paid two shillings a day, which is equivalent to a little over £5 today.

https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/71/a1108171.shtml
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04.12.2025 12:21 Відповісти
П'ять фунтів на добу, негуйово, якщо порівнювати з ********* ЗСУ.
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04.12.2025 12:25 Відповісти
Важко підрахувати, потрібно знати ціни на послуги на продукти тіх часів.
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04.12.2025 12:33 Відповісти
Це тоді коли Британія мала за колонію півсвіту? Ага
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04.12.2025 17:34 Відповісти
Німецький лейтенант у 1943 році отримував 220 рейхсмарок у місяць, знов потрібно перерахувати стосовно до сьогодення. Але я вважаю що більш ніж лейтенан ЗСУ у 2025 році.
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04.12.2025 12:22 Відповісти
В 1943 році в Німеччині сума в 220 рейхсмарок (RM) була досить дивною: це були "великі гроші" на папері, але "фантики" в реальності без карток. Для розуміння: це приблизно місячна зарплата кваліфікованого робітника або чиновника середньої ланки (середня зарплата становила близько 180-240 RM "брудними").

Те, що ви могли купити, залежало від того, де ви купували: у державному магазині (за картками) чи на чорному ринку. Офіційні ціни (Магазин + Картки)

Якщо у вас були відповідні продуктові картки (Lebensmittelkarten) або дозволи на покупку речей (Bezugscheine), 220 марок мали величезну купівельну спроможність. Держава жорстко заморозила ціни на рівні 1936 року.

На 220 марок можна було б купити (теоретично):

Оренда: Сплатити за 4-6 місяців оренди невеликої квартири в Берліні (35-50 RM/місяць).

Автомобіль: Це приблизно 1/5 вартості "народного автомобіля" (KdF-Wagen, майбутній Volkswagen Beetle), який коштував 990 RM (хоча отримати його було неможливо).

Їжа (офіційно):

~600 кг чорного хліба (0.35 RM/кг).

~80 кг свинини (2.60-2.80 RM/кг).~300 л пива (0.70-0.90 RM/л).

~50 кг вершкового масла (4.40 RM/кг).

~4000 цигарок (звичайні Eckstein або R6 коштували 4-6 пфенігів за штуку).

Реальність: У вас просто не було стільки карток. Гроші накопичувалися у населення, бо їх нікуди було витрачати. . Чорний ринок (Реальність 1943 року)

У 1943 році, після Сталінграда, довіра до марки почала падати, і на чорному ринку ціни злетіли. Тут 220 марок перетворювалися на дріб'язок.

На 220 марок можна було купити лише:

Цигарки: Справжньою валютою були не марки, а цигарки. Одна цигарка на чорному ринку коштувала 3-5 марок.

За 220 марок: 4-5 пачок цигарок (замість 4000 штук офіційно).

Їжа:

1-1.5 кг вершкового масла (ціна доходила до 150-200 RM за кг).

2-3 кг м'яса (залежно від регіону та ризику).

0.5 кг справжньої кави (кава була дефіцитом №1, ціна могла сягати 300-400 RM за кг).

Одяг:Старий чоловічий костюм міг коштувати 500-800 RM. Тобто за 220 марок ви могли купити хіба що одну пару вживаних черевиків або гарну сорочку, якщо пощастить.

Висновок:

За 220 рейхсмарок у 1943 році ви могли:

Офіційно: Прожити скромно цілий місяць (оплатити житло, комуналку і викупити всі пайки за картками).

На чорному ринку: Купити кілограм масла і дві пачки цигарок.

Саме тому солдати часто надсилали додому не гроші, а посилки з окупованих територій (їжу, речі), бо самі по собі рейхсмарки в Німеччині вже втрачали сенс без карток.
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04.12.2025 12:45 Відповісти
Стерненнко приміряє папаху опозиціонера.Правда ручного опозиціонера
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04.12.2025 12:08 Відповісти
чекаємо ще одного сирожу безпритуленка,який арендував супутник і притулився десь у штатах....
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04.12.2025 12:16 Відповісти
А ви двоє бачу купили по 1000 дронів минулого місяця
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04.12.2025 17:35 Відповісти
Вони прагнуть лише прібарахліться.
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04.12.2025 12:09 Відповісти
притула, наш президент!
стерненко, ген прокурор!
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04.12.2025 12:12 Відповісти
як шутка звучить....
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04.12.2025 12:17 Відповісти
Це влаштує Зеленського та Путлера !
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04.12.2025 12:31 Відповісти
а как он будет другого волонтёра судить? Вон зе еле ермака уволил, а тут надо ещё и посадить друзей.
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04.12.2025 12:34 Відповісти
Щось не бачу закликів сєрьожі до зєлі, не підписувати цей бюджет!
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04.12.2025 12:13 Відповісти
Якби ти був розумний, то тобі можна було би шось пояснювати. А так, я просто запитаю: ти сьогодні 20 вже задонатив, чи на півас дешевий потратив?
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04.12.2025 17:38 Відповісти
Там можливо необхідно поточний зарплатний фонд, перевірити куди ідуть кошти, оптимізувати посади старших офіцерів, може виявитись що стільки штабів не потрібно.
Мінфін звітує про 100 млрд. в місяць, якщо порахувати приблизно то є резерви на повне забезпечення особового складу.
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04.12.2025 12:13 Відповісти
придворный волонтер начал прозревать, но пока виноваты только депутаты, Бубочка просто не знает
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04.12.2025 12:17 Відповісти
Льоша, йди додому, Єрмак вже не заплатить)))
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04.12.2025 17:36 Відповісти
з задоволенням піду додому, але чомусь кажуть що це буде якесь там СЗЧ, шо то воно таке?
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04.12.2025 19:39 Відповісти
чого репетувати на Раду ? вони просто дали згоду ,шо приймуть 🤡 капітуляцію України , на законадавчому рівні ...тому і платьню їм збільшили офіційно ...
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04.12.2025 12:23 Відповісти
Верховній зРаді просто пох .. На все . Для депутатів війни немає . Вони переймаються лише своїми особистими проблемами .
Читаю відгуки військових в соцмережах , це просто жах . Там суцільна деморалізація .
Пишуть - руки опускаються . Найбільше їх гнітить те що депутати про всіх подумали , про всіх крім військових .
імхо Якщо зарплати й піднімати то - всім або нікому . Так буде справедливо .
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04.12.2025 12:26 Відповісти
В навіщо їм Україна, у них є Ізраїль !
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04.12.2025 12:28 Відповісти
земіндич вже переміг, в своїй голові
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04.12.2025 12:30 Відповісти
Скільки різних жовчогінних коментаторів ль'ють гівно на Стерненко, пишуть різний бред. Стерненко кожен день збирає гроші і відправляє на фронт 200 - 400 безпілотників. В за час війни вже більше 200000 дронів від спільноти Стерненко полетіли в пику рашистам. Хочеться спитати у вас - лайномети та всепропальщики - що ви зробили для ЗСУ?
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04.12.2025 12:31 Відповісти
Син, коли пішов добровольцем в березні 2022 року в військо, за власні гроші купив собі всю амуніцію, крім вогнепальної зброї. Навіть добрий бронежилет прислав йому друг з США.
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04.12.2025 12:43 Відповісти
ВРУшка - сборище ненасытного жлобья
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04.12.2025 12:43 Відповісти
Кончєні
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04.12.2025 12:45 Відповісти
Сказали "Проста дєнєг нєт! Нам на схематози не вистачає. Но ви дєржітєсь там!"
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04.12.2025 12:45 Відповісти
вошь, ты когда пойдешь родину защищать в оковы покровска?
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04.12.2025 12:48 Відповісти
Зате про зарплати дупутатам у 200000 не забули!
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04.12.2025 13:18 Відповісти
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04.12.2025 13:24 Відповісти
Волонтер вважає, що іншим поясненням може бути те, що депутати ігнорують реальність Джерело: https://censor.net/ua/n3588609
- а чому всі мовчать ? Хто заважає кільком військовим прийти до ВР і повернути всіх до реальності - пояснити який треба прймати бюджет ...?
Мовчите ? Все подобається ? Ну і мовчить далі ...
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04.12.2025 14:14 Відповісти
Не Рада!Не нужно обобщать! Нужно скачать,что ЕС блокировали трибуну а их ещё и обвиняли!Хватит уже держать Стену против Порошенко и называть вещи своими именами!
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04.12.2025 14:36 Відповісти
Я не розумію тих, хто в цьому сумнівається ще з Вагнергейту, ВР не запустила процедуру імпічменту і цим все було сказано.
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04.12.2025 16:13 Відповісти
 
 