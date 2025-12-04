ВР прагне капітуляції України. У Бюджеті-2026 вкотре забули про зарплати для військових, - Стерненко

Волонтер Сергій Стерненко вважає, що ухвалення Держбюджету-2026 без підвищення зарплат військовим є показником того, що Рада хоче капітуляції України.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Верховна Рада України прагне капітуляції та знищення України як держави.

Народні депутати жадають, щоб російські військові катували і вбивали цивільне населення, щоб злочин геноциду набув ще більшого масштабу, щоб наша нація не мала шансів на виживання.

Інакше складно пояснити прийняття бюджету, де заклали кошти на телемарафон та збільшення розміру фондів депутатів, але знову забули про грошове забезпечення військових. Вже вкотре", - наголосив Стерненко.

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Волонтер вважає, що іншим поясненням може бути те, що депутати ігнорують реальність.

"В такому разі вони недалекоглядні та розумово відсталі, неспроможні скласти 2+2 люди, які явно не усвідомлюють масштабів загрози, яка нині нависла над нашою державністю.

Не усі депутати такі, звісно, є і достойні люди. Але їхніх голосів та зусиль критично мало. Якщо ігнорувати реальність, вона не зміниться сама по собі. Вона дуже боляче вдарить по голові", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

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