Нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя во время войны, - "слуга народа" Фролов
Парламентарии не должны во время войны повышать расходы на свое содержание.
Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Верховная Рада приняла бюджет-2026. И, к сожалению, в нем втрое увеличили расходы на содержание народных депутатов. Не зарплату - а фонд на выполнение депутатских полномочий: приемные, поездки, канцелярия.
Я не поддержал это решение", - отметил он.
Нардеп подчеркнул, что во время войны нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя.
"Каждая гривна должна работать на оборону, поддержку ВПЛ, социальные программы, громады. Из-за этой позиции я, честно говоря, потерял друзей и коллег в парламенте.
Людей, с которыми много лет работал бок о бок. Только потому, что я не готов голосовать за то, что считаю неправильным. После этого началась волна критики и откровенной грязи.
Но врагами бюджета точно не являются те, кто голосует против увеличения собственных расходов в три раза. Настоящая ответственность - не поднимать себе финансирование в разгар войны", - отметил Фролов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.
Це кажу для вашої готовності зустріти кардинально протилежну людському співчуттю думку.
(я не пенсійного віку)
Що вони покращили???
Цих дармоїдів пора перевести на відрядну оплату праці
Якщо депутат чи чиновник, приніс користь державі ідеями чи законом який покращить стан економіки чи доброту людей - заплатити, якщо ні - нехай сидять і виживають на мінімалці, як і багато людей!
Для початку усіх нардепів будь якого "рангу" тре посадити на "мінімалку" та зняти геть усі привілеї/ надбавки/доплати, щоби вони знали, шо йдуть виконувати певну відповідальну роботу на користь Держави, а не просто немаленькі гроші з бюджету цмулити, сидячи у комфорті у білих сорочках з краватками.
Ті яких в Раду посадив народ самі собі установлюють зарплату.Совість де була там щось в штанях виросло.Є там кадри які сидять по двадцять з лишнім років.Виборці чекали від них що приведуть до процвітання тільки жити ставало все гірше.
Є ще каста гарно оплачуваних всіх не перечислиш:чиновники,управлінці,наглядові радиі особливі це судді і прокурори,які 80-90 % отримують від зарплати пенсії та пожиттєві утримання + інвалідність з раннім виходом на пенсію.Ось і виходе ХТО ВЕЗЕ НА ТОМУ І ЇДУТЬ!
Можливо, зламався і потребує допомоги психолога
Але ж він мабуть боїться повторити долю Полякова, тому нічого не скаже...
Також, ввести поняття коефіцієнт корисної дії депутата і вже згідно ККД нараховувати їм зарплату та пільги
а дармоїди - лісом!