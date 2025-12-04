РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10827 посетителей онлайн
Новости Бюджет 2026
1 704 36

Нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя во время войны, - "слуга народа" Фролов

Слуга народа Фролов критикует увеличение расходов на содержание нардепов

Парламентарии не должны во время войны повышать расходы на свое содержание.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Павел Фролов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера Верховная Рада приняла бюджет-2026. И, к сожалению, в нем втрое увеличили расходы на содержание народных депутатов. Не зарплату - а фонд на выполнение депутатских полномочий: приемные, поездки, канцелярия.

Я не поддержал это решение", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что во время войны нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя.

Читайте: ВР стремится к капитуляции Украины. В бюджете-2026 в очередной раз забыли о зарплатах для военных, - Стерненко

"Каждая гривна должна работать на оборону, поддержку ВПЛ, социальные программы, громады. Из-за этой позиции я, честно говоря, потерял друзей и коллег в парламенте.

Людей, с которыми много лет работал бок о бок. Только потому, что я не готов голосовать за то, что считаю неправильным. После этого началась волна критики и откровенной грязи.

Но врагами бюджета точно не являются те, кто голосует против увеличения собственных расходов в три раза. Настоящая ответственность - не поднимать себе финансирование в разгар войны", - отметил Фролов.

Читайте: В ноябре в местные бюджеты перечислено 17 млрд грн: это ‒ 100% от запланированного, ‒ Минфин. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Читайте также: Зарплаты депутатов вырастут: Рада утвердила смету на 2026 год

Слуга народа Фролов критикует увеличение расходов на содержание нардепов

Автор: 

ВР (29488) госбюджет (1206) заработная плата (2410) Фролов Павел (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Будьте вы прокляты черти зеленые
показать весь комментарий
04.12.2025 14:55 Ответить
+6
Так покажи приклад. Відмовся від тієї надбавки та закликай всіх слуг не оббирати панів які вас найняли на роботу та утримують на свої податки.
показать весь комментарий
04.12.2025 14:55 Ответить
+5
Про яке моральне прово глаголить цей нардеп, який досі не полишив ряди цих так званих "слуг народа"? Де совість ампутована, там моралі нема. А Фролову варто залишити цю фракцію суцільної ганьби, щоб не заляпатись їхнім лайном і щоб знести законно їхню монокоаліцію.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте вы прокляты черти зеленые
показать весь комментарий
04.12.2025 14:55 Ответить
Так, а шо йим робить ? вони ж вже звикли, зеленський через міндіча годував йих як вірних псів конвертами з валютой, а зараз все, поки отой янелох організуе нове корито треба ж якось жить ото і будуть доїть бюджет, вони ж слуги лохів які йих обрали то і радуйтесь що хоть втричи а не в 33 рази.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:56 Ответить
Так покажи приклад. Відмовся від тієї надбавки та закликай всіх слуг не оббирати панів які вас найняли на роботу та утримують на свої податки.
показать весь комментарий
04.12.2025 14:55 Ответить
Піднімав кіпіш у ВР - чи аби в пабліках засвітитися?
показать весь комментарий
04.12.2025 14:56 Ответить
Після голосування, пішли пост фактум собі заявами бали набивати... Ну так хто проти відмовтися на користь зсу. Ситуація як 73% зараз, ніхто за Зе як послухати не голосував але він є... Так і з бюджетом 2026.
показать весь комментарий
04.12.2025 14:56 Ответить
Про яке моральне прово глаголить цей нардеп, який досі не полишив ряди цих так званих "слуг народа"? Де совість ампутована, там моралі нема. А Фролову варто залишити цю фракцію суцільної ганьби, щоб не заляпатись їхнім лайном і щоб знести законно їхню монокоаліцію.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:01 Ответить
ну да, они ж бедные им нужнее, у матери 4200 пенсия, без меня в 80 лет шарила бы по помойкам что бы от голода не умереть, а этим убогим страдальцам в три раза повысили, ну ок, им нужнее ...
показать весь комментарий
04.12.2025 15:02 Ответить
Зазвичай, на цензорі є команда, яка хейтить пенсів. Самі вибрали, самі заробили, тобто, не заробили, самі й винні. Типу - заткнулись і здохли.
Це кажу для вашої готовності зустріти кардинально протилежну людському співчуттю думку.
(я не пенсійного віку)
показать весь комментарий
04.12.2025 15:22 Ответить
Тут ще потрібно з"ясувати за які заслуги ми їм повинні платити?
Що вони покращили???
Цих дармоїдів пора перевести на відрядну оплату праці
Якщо депутат чи чиновник, приніс користь державі ідеями чи законом який покращить стан економіки чи доброту людей - заплатити, якщо ні - нехай сидять і виживають на мінімалці, як і багато людей!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:04 Ответить
Оце ж маячня!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:19 Ответить
Ну, заслуга, то таке... Для когось--перемога, комусь--зрада.
Для початку усіх нардепів будь якого "рангу" тре посадити на "мінімалку" та зняти геть усі привілеї/ надбавки/доплати, щоби вони знали, шо йдуть виконувати певну відповідальну роботу на користь Держави, а не просто немаленькі гроші з бюджету цмулити, сидячи у комфорті у білих сорочках з краватками.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:27 Ответить
Де нардепи, а де "моральне право". Насмішили, їй богу.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:09 Ответить
Прямо трутень проти меду
показать весь комментарий
04.12.2025 15:10 Ответить
Зазвичай кажуть "бджоли проти меду", але тут ви прямо саму суть піймали 💯
показать весь комментарий
04.12.2025 15:15 Ответить
Що подумав зараз : пройде час,закінчиться війна,в країні буде багато учасників бойових дій,учасників війни.Колись вони достигнуть пенсійного віку,можливо,держава зробить пільги і на 5 років підуть раніше.Тільки пенсію достойну захисники можуть і не отримати так я основна зарплата 20-25 тис грн а решта доплата,скажімо ,на нулі. 100 тис./міс +70 тис.за які єдиний соціальний внесок не утримується.В результаті до нарахування пенсій візьмуть ті 20-25 тис.
Ті яких в Раду посадив народ самі собі установлюють зарплату.Совість де була там щось в штанях виросло.Є там кадри які сидять по двадцять з лишнім років.Виборці чекали від них що приведуть до процвітання тільки жити ставало все гірше.
Є ще каста гарно оплачуваних всіх не перечислиш:чиновники,управлінці,наглядові радиі особливі це судді і прокурори,які 80-90 % отримують від зарплати пенсії та пожиттєві утримання + інвалідність з раннім виходом на пенсію.Ось і виходе ХТО ВЕЗЕ НА ТОМУ І ЇДУТЬ!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:13 Ответить
Грошей, які українці сплачують у Пенсійний фонд, давно не вистачає, щоб покривати пенсії, а дефіцит покривають коштом державного бюджету. До того ж війна вдарила по демографії України, через що реформу пенсійної системи, яку ігнорували ще до початку великої війни, відклали на «майбутнє».. Про пенсії забудь
показать весь комментарий
04.12.2025 15:21 Ответить
Гарно провернули
показать весь комментарий
04.12.2025 15:24 Ответить
Нетиповий "слуга".
Можливо, зламався і потребує допомоги психолога
показать весь комментарий
04.12.2025 15:13 Ответить
Зараз ці зелено-сині покидьки швиденько почнуть чесними патріотами прикидатися. Нехай це мудило краще звітує з трибуни ВР скільки він на ЗСУ задонатив з реальним підтвердженням сказаного.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:15 Ответить
І скільки "конвертів" встиг отримати, нехай розповість.
Але ж він мабуть боїться повторити долю Полякова, тому нічого не скаже...
показать весь комментарий
04.12.2025 15:24 Ответить
Так ти ж баран з моносброда що за це голоси дав?!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:18 Ответить
а військові мають моральне право вас вішати....
показать весь комментарий
04.12.2025 15:18 Ответить
мають, не мають. збільшили і ні в кого не спитали. до речі, пенсіонерам отим зажратим, що отримують по 3-5 тисяч, теж підвищать пенсії. гривень на 100. можливо
показать весь комментарий
04.12.2025 15:21 Ответить
Пора запровади індивідуальну картку депутата та чиновника, де буде відображено чим це тіло займалося, які закони напрацювало, які здійснило депутатські ініціативи і що покращило!
Також, ввести поняття коефіцієнт корисної дії депутата і вже згідно ККД нараховувати їм зарплату та пільги
показать весь комментарий
04.12.2025 15:30 Ответить
Залишиться два депутата на зарплаті, яки шось розуміють і патріотичні, а останні перейдуть на підтримку від хабарів
показать весь комментарий
04.12.2025 15:46 Ответить
То й добре, буде видно хто на що гараздий, то й залишимо двох на високій зарплаті,
а дармоїди - лісом!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:53 Ответить
Не повинні, але, як колись казав знайомий депутат, то ми в залі вороги, а біля каси та в їдальні ми всі друзі.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:43 Ответить
Це не депутати це гандони
показать весь комментарий
04.12.2025 15:44 Ответить
нет, это враги народа, которые вместе с путиным уничтожают страну
показать весь комментарий
04.12.2025 16:20 Ответить
Ну народ чого ви---хлопець хоче відійти від мародерів,а ви його хаєте І це при тому ,що майже всі ми нічого про нього не знаємо. Хренови ви і аналітикі і "політикі" і експерти---таких потрібно ПІДТРИМАТИ і переманити на сторону ,яка буде проти шахраїв,бандитів і ворогів України. Правда на цензорі здебільшого "править бал" балабол і піарщик.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:45 Ответить
Це мабуть та біла ворона, якій вистачає і конвертів
показать весь комментарий
04.12.2025 15:47 Ответить
Утримався і Проти - це трошки різне відношення до підтримки. Ви утримались.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:46 Ответить
Нашёлся один полупорядочный.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:54 Ответить
это не нардепы- это враги народа, как и все жидье у власти - резниковы, мидичи, шефиры
показать весь комментарий
04.12.2025 16:17 Ответить
В зелёном балагане любят собираться жулики, кидалы, воры всех мастей….(В.Токарев). Зелені мляді, а як самім не соромно??? Треба вас скоротити до 100 депутатів, враховуючи кількість населення в Україні зараз!!! І провести вибори в Раду якомога швидше, ви всіх **** …. Тьфу заколєбали!!!!
показать весь комментарий
04.12.2025 16:31 Ответить
але не всі такі ,є і такі як Пастор з команди Пороха ...Людина з великої букви ...
показать весь комментарий
04.12.2025 16:32 Ответить
 
 