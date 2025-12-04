Нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя во время войны, - "слуга народа" Фролов

Парламентарии не должны во время войны повышать расходы на свое содержание.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Павел Фролов.

"Вчера Верховная Рада приняла бюджет-2026. И, к сожалению, в нем втрое увеличили расходы на содержание народных депутатов. Не зарплату - а фонд на выполнение депутатских полномочий: приемные, поездки, канцелярия.

Я не поддержал это решение", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что во время войны нардепы не имеют морального права увеличивать расходы на себя.

"Каждая гривна должна работать на оборону, поддержку ВПЛ, социальные программы, громады. Из-за этой позиции я, честно говоря, потерял друзей и коллег в парламенте.

Людей, с которыми много лет работал бок о бок. Только потому, что я не готов голосовать за то, что считаю неправильным. После этого началась волна критики и откровенной грязи.

Но врагами бюджета точно не являются те, кто голосует против увеличения собственных расходов в три раза. Настоящая ответственность - не поднимать себе финансирование в разгар войны", - отметил Фролов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.

