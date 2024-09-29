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Новини
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Близько 200 нардепів від "Слуги народу" могли отримувати доплати в конвертах, - ЗМІ

Доплати для Слуг народу

Тема "доплат у конвертах" для представників провладних фракцій завжди була однією з найбільших таємниць, яку зберігали під куполом Верховної Ради народні обранці багатьох скликань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму дослідженні пише видання NV.

Як зазначається, видання поспілкувалося із двома десятками джерел - депутатами СН, опозиціонерами і правоохоронцям, щоб дізнатися, чи поширена така практика серед "Слуги народу".

Чи є доплати для "слуг народу"?

Як вдалося з’ясувати редакції, партія влади, схоже, використовує неофіційні доплати принаймні щодо частини своїх депутатів.

У листопаді 2019 року зі "Слуги народу" зі скандалом виключали перших членів фракції - Ганну Скороход та Антона Полякова. Їх звинуватили у відсутності підтримки рішень фракції під час голосувань у парламенті. Поляков став першим парламентарем, хто публічно озвучив, що депутатам СН розпочали платити "неофіційні" кошти.

У листопаді 2019-го він розповів, що видача розпочалась місяцем раніше.

"Протягом тижня-двох усім підгрупам акуратно роздали конверти по $ 5 тис", - зазначав Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігівський мер Атрошенко вимагає розслідувати, як смерть Полякова пов’язана з його свідченнями щодо "конвертів" для "слуг народу" у Раді

Втім "слуга народу" Олександр Корнієнко (нині заступник голови ВР. - Ред.) цю інформацію заперечив: "Ні, платять в касах і на картку. У касі Верховної Ради, зрозуміло".

За кілька тижнів колега Полякова, Ганна Скороход, вийшла зі схожим звинуваченням. За її даними, у кожного депутата були свої умови, на яких вони отримували додаткові до офіційної зарплати кошти.

"У когось щомісячно, а в когось ні. Багато з колег, хто сказав: так, це суперкруто (що роздають гроші). Я була в шоці. Це принизливо. Тут зарплати по $ 5 тис. в конвертах", - запевняла нардепка.

"Це плата за покірність. Вони розуміють, що якщо не вони будуть їх (депутатів СН. - Ред.) тримати, то їх візьме під крило хтось інший", - додавала вона.

Ще одним критиком влади Зеленського став колишній депутат СН Гео Лерос, який свого часу висунув ряд звинувачень на адресу голови ОП Андрія Єрмака.

На Прямому каналі Лерос заявив, що майже 95% фракції СН отримують нелегальні кошти: "236 народних депутатів фракції "Слуга народу" одержують ці конверти. Це найбільший факт підкупу чиновників у Європі".

Читайте: "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН". 

Згодом ці звинувачення частково підтвердив вже екскерівник ОП Андрій Богдан. На питання Дмитра Гордона, чи платять щомісячно "гроші в конвертах" в СН, він відповів: "Ну, так. Я чув, що платять".

Усі співрозмовники редакції (журналіст видання спілкувався з топпредставниками фракції СН, ексчленами монобільшості, опозиційними депутатами, що підтримують ділові та особисті стосунки з членами провладної фракції. - Ред.) дали позитивну відповідь щодо сплати депутатам "коштів у конвертах" до повномасштабного вторгнення. Заа їхніми даними, наприкінці 2019-го ключові персоналії з команди Зеленського (їхні прізвища співрозмовники редакції називати відмовились) жваво обговорювали доцільність запровадження неофіційних доплат представникам монобільшості через вичерпання "легальних" методів впливу на керованість фракції СН в парламенті.

Хто не підтримував ідею доплат у конвертах?

Існувало й інше коло тогочасних представників влади в оточенні Зеленського, які відмовляли колег від рішення про застосування "конвертів". За даними двох джерел NV у парламенті, до цієї умовної групи могли належати Андрій Богдан, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков та тогочасний спікер ВР Дмитро Разумков.

Одним з перших, до кого прийшли з фінансовою пропозицією, був норовливий спікер парламенту Разумков. В оточенні цього політика NV підтвердили, що у 2019 році "один із керівників СН на прохання ОП пропонував $ 50 тис. на місяць", щоб Разумков не затримував законопроєкти, написані в ОП.

"Діма (Разумков. - Ред.) відповів їм: мені на хліб з маслом вистачає", - пояснив цей співрозмовник редакції.

"Зі мною розмовляли мовою натяків. Йшлося про начебто додаткову підтримку чи щось подібне", - зазначив колишній представник СН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців негативно оцінили діяльність "Слуги народу", а позитивно - 13%, - опитування

За словами одного з депутатів СН, "посланці Банкової" діяли вкрай обережно, адже НАБУ при Артемі Ситнику мало репутацію грізної структури. "На Банковій був страх, що хтось може побігти в НАБУ і це буде кінець", - розповів цей парламентар.

Як з'ясувало видання, упродовж місяця на "додаткові бонуси" зголосилось трохи більше третини депутатів СН. Так, згідно з твердженнями двох колишніх топпредставників президентської фракції, від доплат відмовились близько десяти депутатів прозахідних поглядів.

З плином часу на зарплатні бонуси все ж погодилась близько 200 представників СН, вважають опитані NV джерела.

У 2021 році Ігор Палиця, лідер фракції За Майбутнє, у студії Право на владу стверджував: в СН сума неофіційних доплат сягнула $ 20 тис. на місяць.

У НАБУ повідомили, що станом на грудень 2023 року не розслідують справ по "конвертах".

NV вдалось дізнатися у впливового співробітника САП, що прокурори та детективи здійснювали негласні слідчі дії щодо представників монобільшості, але згорнули цю діяльність після 24 лютого - адже "виплати припинилися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" підвищили зарплати помічників депутатів у півтора рази

Чи є доплати для "слуг народу" зараз?

Топпредставник фракції СН у розмові з NV визнав, що "кошти у конвертах" все ж таки розбестили фракцію, тому керівництво зробило свої висновки та не збирається знову йти тим самим шляхом. Водночас чотири джерела всередині ВР (два представники монокоаліції та два опозиціонери) стверджують, що близько півроку тому виплати для депутатів СН повернули у розмірі $ 2 тис.

Автор: 

виплати (1052) Слуга народу (2814) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+28
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29.09.2024 13:30
+24
Вони зробили усіх разом. Но поганий Порошенко як завжди.
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29.09.2024 13:25
+21
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29.09.2024 14:20
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Вони зробили усіх разом. Но поганий Порошенко як завжди.
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29.09.2024 13:25 Відповісти
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29.09.2024 13:31 Відповісти
А я памʼятаю за що вбили Анатолія Полякова
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29.09.2024 14:01 Відповісти
Антона?
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29.09.2024 16:21 Відповісти
А ні Порошенко , а ні Тимошенко , а ні Гриценко -- вже ніколи не повернуться до влади . Хоча в очевидь кожен був би крайщий за телепня й його "весільних фотографів" .

Але час цих політиків минув на завжди , бо в них величезний антирейтинг . Причому ... через їх самих , бо кожен з них встиг вилити тонну бруду один на іншого й через те народ усіх заніс у свої чорні списки , бо в політиці й в різниці між ними не тямає й не повинен розбиратися ...
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29.09.2024 18:05 Відповісти
До речі ... й "телепні" відживають у політичному мейнстрімі останні місяці .. ну може йще рік . Бо вони теж вже старні обличяя -- так бумеренг й до їх завітав !
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29.09.2024 18:07 Відповісти
Ну тобі то з іщраїлю видніше
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29.09.2024 20:21 Відповісти
Виднійше , так , бо моя професія -- це аналітика ... а можно торгувати сладощами десь на Печерську й рівно нічого в політичних розкладах не розуміти від слова взагалі .
Думайте , чому ЗЕ-телепень виграв вибори в тому числі й на Франківщині , й на Волині , й на Тернопільщині ?!! Саме через те, що подавна більшість й там нічого не розуміла в політичних розкладах .
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29.09.2024 20:28 Відповісти
Сбітий льотчик!!!!!! Аналітик!!!!Арестович,то ти?
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29.09.2024 20:30 Відповісти
Ти психично хворий -- я ж кажу , що моя професія інша за "бла-бла-бла" ?! Мій диплом інженерно-математичний й я займаюсь розробкою алгоритмів .
А ардрестович це позер й не більше ... зігравший в кількох серіальчиках в жіночому одязі . Такий же кловун як й усі ЗЕ-телепні .

Майбутню владу буде формувати ветеранська спільнота ... Найбільш верогідний кандидат на Банкову -- Залужний ... Або Буданов !

Я ж прихильник сутто парламенської сістеми , бо вважає президентську середньовічним анахронізмом й ностальгією народу до монархії в будь якому вигляді .
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29.09.2024 20:59 Відповісти
Та фіг там.Нарід не буде ветеранів обирати.Наріду пох на ветеранів.Вангую що якщо не весь піксель то принаймі убдешників позбавлять на 20-30р виборчого права.(за згадку блогера буданова особливо смішно)"коли приходить ворог-згадують Бога та армію.Коли пепемагають ворога-про Бога забувають а армію зневажають.Не досліано памятаю чийсь вислів.Вже чути"ми вас туди не посилали" ,"на війні заробляють","ви не так воюєте".Ти щось там прогнозуєш мірками Ізраїля
Але Україна не Ізраїль,у нас війна не для всіх.
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29.09.2024 21:39 Відповісти
«Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують»
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29.09.2024 21:46 Відповісти
А остальные слуги урода что, лохи?
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29.09.2024 13:26 Відповісти
Америку відкрили)
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29.09.2024 13:29 Відповісти
Сіроткі
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29.09.2024 13:30 Відповісти
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29.09.2024 14:20 Відповісти
свиноматки та запліднювач чи хряк із дЄрьмаком у .опі?
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29.09.2024 14:43 Відповісти
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29.09.2024 15:46 Відповісти
доллари в конвертах ? так вони ж "слуги народу", від народу і получали
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29.09.2024 13:29 Відповісти
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29.09.2024 13:30 Відповісти
Тобто - всі активісти , в Україні , годуються з того багажнику ?!
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29.09.2024 15:27 Відповісти
Почему могли? Они их и получали регулярно. Смотришь - пришел или пришла в раду нищим, а сейчас кум королю и родня массово скупает недвижимость на сотни тысяч баксов или строит новые "сиротские" виллы.
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29.09.2024 13:31 Відповісти
Двісті з 250-ти?
Та невже? Щоб інші 50 влаштували бунт і сказали про конверти?
Я знаю, що там всі суціль злодії, ригоколаборанти та корупціонери. Але ж там не дурні зібрались!
Якщо один Гео Лерос про це публічно заявляє, - це одна сторона проблеми для них, похідна сторона. Якщо ж 50 заявлять - то це вже буде доконаний факт!
Ні, там не дурні - там всі до одного отримували конверти!
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29.09.2024 13:31 Відповісти
Та ладно!
Це чисто "таємниця Полішинеля"!
З самого початку було БЕЗЛІЧ відомостей про доплати у конвертах.
Про це неодноразово говорила і опозиція і САМИ "слуги"!
Навіть керівництво "слуг" протікали зливами про "конверти".
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29.09.2024 13:32 Відповісти
Якась фуйня. Чому близко 200 а не всі?
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29.09.2024 13:33 Відповісти
А попередники яким боком-люстратор...?!
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29.09.2024 14:02 Відповісти
Як це яким? Ну не визнавати ж себе лохом якого розвели не ХужеНеБудет ЗробилиСебеРазом?
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29.09.2024 14:22 Відповісти
Вони не в конвертах отримували, а в кейсах та чюмоданах!
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29.09.2024 13:40 Відповісти
Доплачували - а коли потік зменшився - рішили тікати в різні сторони - Арахам почав іх ловити
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29.09.2024 13:43 Відповісти
уєсос сівковича Гетьманцев,невтомний борець з бізнесом в Україні, скільки отримував наліком???
В касі Верховної ради......
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29.09.2024 13:47 Відповісти
І без РРО...яке воно втюхало дрібним ФОПам...
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29.09.2024 14:01 Відповісти
Там всі отримують в конвертах, і вже 30 років підряд.
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29.09.2024 13:50 Відповісти
Ви добре подумали перш ніж таке писати..?! А війна у нас повномасштабна теж 30 років чи при цих слугах наріду розпочалася..?!!!
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29.09.2024 14:00 Відповісти
Ну звісно, раніше там ніколи ніхто не брав бабло в конвертах. )))
Скільки вам років?
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29.09.2024 14:08 Відповісти
Ну, тоді, давайте факти, а не узагальнюйте. Бо ні для кого не таємниця, що такого нахабного, тотального грабунку, як за часів ****************** не було ні при жодній владі.
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29.09.2024 14:25 Відповісти
Не кіпішуй, попустись. Жінці своїй будеш умови ставити.
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29.09.2024 14:33 Відповісти
Все це фігня насправді, так як, не 2-5-20 тис баксів не пояснюють куплені вілли за кордоном, десятки квартир, преміум авто і т.п.
Це гроші на кишенькові витрати їх дітям, а реальні "заробітки" цих слуг набагато більші, адже до їх рук прилипають суттєвіші суми від тендерів, розпилів, крадіжок.... Там кожного потрібно садити, і починати навіть не з Слуг Верховної ради, починати потрібно з слуг в місцевих радах, де кожен з них - злодій.
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29.09.2024 13:52 Відповісти
Цинізму цій ситуації додає той факт що нардепи підняли собі зарплати...і своїм помічникам,яких у них на хвилиночку близько 4 тис ..за деякими даними ...
А тим часом слугі наріду проголосували за ПІДВИЩЕННЯ податків...!!!
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29.09.2024 13:58 Відповісти
щоб голосувати вигідні для рашиста антиукраїнські закони , куйло платить щедро
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29.09.2024 14:03 Відповісти
Бессовестные.☹️
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29.09.2024 14:06 Відповісти
Це звучить надто інтелігентно, для зелених щурів.
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29.09.2024 15:02 Відповісти
А наріду *****.Тому що нарід обрав до вру не кращих з себе а таких же як вони.І на місці дкпутата що бере готівку в конверті за слухняність його виборець би робив так само.Вони відносяться до депутата що пройшов по їхньому окрузі як до родича мєнта.З заздрістю що сусід прорвався до корита і з надією що їм щось колись перепаде.Вони не бакланять мєнта сусіда а заіскують з надією шо той колись допоможе щось порєшати.Я песиміст?Не знаю.Можливо.Але я точно не оптиміст з нашим населенням
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29.09.2024 14:08 Відповісти
та вже давно відомо що вони отримують
всі слуги давно мільйонери , наразі мільярд заробляють
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29.09.2024 14:08 Відповісти
А що, ще є сумніви? Це мерота така як і їх лідор.
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29.09.2024 14:11 Відповісти
Війна війною, а ''плюшки'' за розкладом. Тих зелених вже не судити треба (бо відкупляться) а просто знищувати, наче саранчу, масово!
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29.09.2024 14:18 Відповісти
Ти як вчорашній- про зарплати депутатів в конвертах останні 20 років тільки лінивий не говорив..при чому всі фракції без виключень ..
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29.09.2024 14:49 Відповісти
а у юрському періоді взагалі жах що творилося!!!
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29.09.2024 14:53 Відповісти
Та не прикидуйся ти дурачком
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29.09.2024 14:56 Відповісти
Цим можна. Це ж "еліта" "серце націі" ..... ******
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29.09.2024 14:56 Відповісти
Народ, не ведитесь на джинсу. Чисто заказная статья. Опубликованы давно отшумевшие, хорошо всем известные факты.
Вся статья написана для двух предложений:
"Дима (Разумков. - Ред.) ответил им: мне на хлеб с маслом хватает", - пояснил этот собеседник редакции. Источник:
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29.09.2024 15:10 Відповісти
если правда вывод один-200 сн *********!
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29.09.2024 15:36 Відповісти
Це іпсо !!! не може такого бути!
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29.09.2024 15:47 Відповісти
Зекономіка
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29.09.2024 15:48 Відповісти
А що тут такого особливого? Всім партіям ВР і не лише ВР з 2014 до теперішнього часу можна збагачуватися, а СН виявляється Америку в Україні відкрили.
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29.09.2024 16:02 Відповісти
Тобто під час. Війни підвищувати. Видатки та грабувати українців , насильно бусифікувати та вбивати у підвалах тцк за наказом партії сн можна . А винуваті у цьому папереднікі?
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29.09.2024 18:10 Відповісти
Де я написав, що винні попередники? Я написав тільки те, якщо одні збагачуються щонайменше 10 років, то чому ж це не можна робити іншим.
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29.09.2024 18:44 Відповісти
Тому що зараз війна . За таке треба лишати посад та мандата. З повною конфіскацією та посадкою. Тому що крадуть мільярдами. Тому що татаров. Тому що портнов. Плюс ермак з рашнацистськими кротами. Тому що нас із-за цих ви... ків можуть знищити. Назавжди.
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29.09.2024 20:40 Відповісти
.... звичайно що доплачують у конвертах, бо завищення цін у тендерах для наближених осіб ,або мільйонні статки чиновників які грабують, то ж без ,,,общака,,, не можна ніяк.
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29.09.2024 18:58 Відповісти
І уся ця гниль буде тікати обовязково за кордон ,а на даний час вони мародерять, грабують , і носять вишиванки
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29.09.2024 19:10 Відповісти
Закінчилась епоха бідності...
Хоть паржалі... 73%........
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29.09.2024 19:51 Відповісти
Лояльність правлячої коаліції у парламенті тупо купують.

Яка корупція...

Да от така - на рівні президента.
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29.09.2024 22:41 Відповісти
 
 