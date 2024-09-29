Близько 200 нардепів від "Слуги народу" могли отримувати доплати в конвертах, - ЗМІ

Тема "доплат у конвертах" для представників провладних фракцій завжди була однією з найбільших таємниць, яку зберігали під куполом Верховної Ради народні обранці багатьох скликань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму дослідженні пише видання NV.

Як зазначається, видання поспілкувалося із двома десятками джерел - депутатами СН, опозиціонерами і правоохоронцям, щоб дізнатися, чи поширена така практика серед "Слуги народу".

Чи є доплати для "слуг народу"?

Як вдалося з’ясувати редакції, партія влади, схоже, використовує неофіційні доплати принаймні щодо частини своїх депутатів.

У листопаді 2019 року зі "Слуги народу" зі скандалом виключали перших членів фракції - Ганну Скороход та Антона Полякова. Їх звинуватили у відсутності підтримки рішень фракції під час голосувань у парламенті. Поляков став першим парламентарем, хто публічно озвучив, що депутатам СН розпочали платити "неофіційні" кошти.

У листопаді 2019-го він розповів, що видача розпочалась місяцем раніше.

"Протягом тижня-двох усім підгрупам акуратно роздали конверти по $ 5 тис", - зазначав Поляков.

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Втім "слуга народу" Олександр Корнієнко (нині заступник голови ВР. - Ред.) цю інформацію заперечив: "Ні, платять в касах і на картку. У касі Верховної Ради, зрозуміло".

За кілька тижнів колега Полякова, Ганна Скороход, вийшла зі схожим звинуваченням. За її даними, у кожного депутата були свої умови, на яких вони отримували додаткові до офіційної зарплати кошти.

"У когось щомісячно, а в когось ні. Багато з колег, хто сказав: так, це суперкруто (що роздають гроші). Я була в шоці. Це принизливо. Тут зарплати по $ 5 тис. в конвертах", - запевняла нардепка.

"Це плата за покірність. Вони розуміють, що якщо не вони будуть їх (депутатів СН. - Ред.) тримати, то їх візьме під крило хтось інший", - додавала вона.

Ще одним критиком влади Зеленського став колишній депутат СН Гео Лерос, який свого часу висунув ряд звинувачень на адресу голови ОП Андрія Єрмака.

На Прямому каналі Лерос заявив, що майже 95% фракції СН отримують нелегальні кошти: "236 народних депутатів фракції "Слуга народу" одержують ці конверти. Це найбільший факт підкупу чиновників у Європі".

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Згодом ці звинувачення частково підтвердив вже екскерівник ОП Андрій Богдан. На питання Дмитра Гордона, чи платять щомісячно "гроші в конвертах" в СН, він відповів: "Ну, так. Я чув, що платять".

Усі співрозмовники редакції (журналіст видання спілкувався з топпредставниками фракції СН, ексчленами монобільшості, опозиційними депутатами, що підтримують ділові та особисті стосунки з членами провладної фракції. - Ред.) дали позитивну відповідь щодо сплати депутатам "коштів у конвертах" до повномасштабного вторгнення. Заа їхніми даними, наприкінці 2019-го ключові персоналії з команди Зеленського (їхні прізвища співрозмовники редакції називати відмовились) жваво обговорювали доцільність запровадження неофіційних доплат представникам монобільшості через вичерпання "легальних" методів впливу на керованість фракції СН в парламенті.

Хто не підтримував ідею доплат у конвертах?

Існувало й інше коло тогочасних представників влади в оточенні Зеленського, які відмовляли колег від рішення про застосування "конвертів". За даними двох джерел NV у парламенті, до цієї умовної групи могли належати Андрій Богдан, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков та тогочасний спікер ВР Дмитро Разумков.

Одним з перших, до кого прийшли з фінансовою пропозицією, був норовливий спікер парламенту Разумков. В оточенні цього політика NV підтвердили, що у 2019 році "один із керівників СН на прохання ОП пропонував $ 50 тис. на місяць", щоб Разумков не затримував законопроєкти, написані в ОП.

"Діма (Разумков. - Ред.) відповів їм: мені на хліб з маслом вистачає", - пояснив цей співрозмовник редакції.

"Зі мною розмовляли мовою натяків. Йшлося про начебто додаткову підтримку чи щось подібне", - зазначив колишній представник СН.

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За словами одного з депутатів СН, "посланці Банкової" діяли вкрай обережно, адже НАБУ при Артемі Ситнику мало репутацію грізної структури. "На Банковій був страх, що хтось може побігти в НАБУ і це буде кінець", - розповів цей парламентар.

Як з'ясувало видання, упродовж місяця на "додаткові бонуси" зголосилось трохи більше третини депутатів СН. Так, згідно з твердженнями двох колишніх топпредставників президентської фракції, від доплат відмовились близько десяти депутатів прозахідних поглядів.

З плином часу на зарплатні бонуси все ж погодилась близько 200 представників СН, вважають опитані NV джерела.

У 2021 році Ігор Палиця, лідер фракції За Майбутнє, у студії Право на владу стверджував: в СН сума неофіційних доплат сягнула $ 20 тис. на місяць.

У НАБУ повідомили, що станом на грудень 2023 року не розслідують справ по "конвертах".

NV вдалось дізнатися у впливового співробітника САП, що прокурори та детективи здійснювали негласні слідчі дії щодо представників монобільшості, але згорнули цю діяльність після 24 лютого - адже "виплати припинилися".

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Чи є доплати для "слуг народу" зараз?

Топпредставник фракції СН у розмові з NV визнав, що "кошти у конвертах" все ж таки розбестили фракцію, тому керівництво зробило свої висновки та не збирається знову йти тим самим шляхом. Водночас чотири джерела всередині ВР (два представники монокоаліції та два опозиціонери) стверджують, що близько півроку тому виплати для депутатів СН повернули у розмірі $ 2 тис.