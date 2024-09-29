Около 200 нардепов от "Слуги народа" могли получать доплаты в конвертах, - СМИ

Тема "доплат в конвертах" для представителей провластных фракций всегда была одной из самых больших тайн, которую хранили под куполом Верховной Рады народные избранники многих созывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем исследовании пишет издание NV.

Как отмечается, издание пообщалось с двумя десятками источников - депутатами СН, оппозиционерами и правоохранителям, чтобы узнать, распространена ли такая практика среди "Слуги народа".

Есть ли доплаты для "слуг народа"?

Как удалось выяснить редакции, партия власти, похоже, использует неофициальные доплаты по крайней мере в отношении части своих депутатов.

В ноябре 2019 года из "Слуги народа" со скандалом исключали первых членов фракции - Анну Скороход и Антона Полякова. Их обвинили в отсутствии поддержки решений фракции во время голосований в парламенте. Поляков стал первым парламентарием, кто публично озвучил, что депутатам СН начали платить "неофициальные" средства.

В ноябре 2019-го он рассказал, что выдача началась месяцем раньше.

"В течение недели-двух всем подгруппам аккуратно раздали конверты по $5 тыс", - отмечал Поляков.

Читайте: Черниговский мэр Атрошенко требует расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями по поводу "конвертов" для "слуг народа" в Раде

Впрочем, "слуга народа" Александр Корниенко (ныне заместитель председателя ВР. - Ред.) эту информацию опроверг: "Нет, платят в кассах и на карточку. В кассе Верховной Рады, разумеется".

Через несколько недель коллега Полякова, Анна Скороход, вышла с похожим обвинением. По ее данным, у каждого депутата были свои условия, на которых они получали дополнительные к официальной зарплате средства.

"У кого-то ежемесячно, а у кого-то нет. Многие из коллег, кто сказал: да, это суперкруто (что раздают деньги). Я была в шоке. Это унизительно. Здесь зарплаты по $5 тыс. в конвертах", - уверяла нардеп.

"Это плата за покорность. Они понимают, что если не они будут их (депутатов СН. - Ред.) держать, то их возьмет под крыло кто-то другой", - добавляла она.

Еще одним критиком власти Зеленского стал бывший депутат СН Гео Лерос, который в свое время выдвинул ряд обвинений в адрес главы ОП Андрея Ермака.

На Прямом канале Лерос заявил, что почти 95% фракции СН получают нелегальные средства: "236 народных депутатов фракции "Слуга народа" получают эти конверты. Это самый большой факт подкупа чиновников в Европе".

Читайте также: Правительство упростило процедуру оформления выплаты в случае гибели или инвалидности военных

Впоследствии эти обвинения частично подтвердил уже экс-руководитель ОП Андрей Богдан. На вопрос Дмитрия Гордона, платят ли ежемесячно "деньги в конвертах" в СН, он ответил: "Ну, да. Я слышал, что платят".

Все собеседники редакции (журналист издания общался с топ-представителями фракции СН, экс-членами монобольшинства, оппозиционными депутатами, поддерживающими деловые и личные отношения с членами провластной фракции. - Ред.) дали положительный ответ относительно уплаты депутатам "средств в конвертах" до полномасштабного вторжения. По их данным, в конце 2019-го ключевые персоналии из команды Зеленского (их фамилии собеседники редакции называть отказались) живо обсуждали целесообразность введения неофициальных доплат представителям монобольшинства из-за исчерпания "легальных" методов влияния на управляемость фракции СН в парламенте.

Кто не поддерживал идею доплат в конвертах?

Существовал и другой круг тогдашних представителей власти в окружении Зеленского, которые отговаривали коллег от решения о применении "конвертов". По данным двух источников NV в парламенте, к этой условной группе могли принадлежать Андрей Богдан, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков и тогдашний спикер ВР Дмитрий Разумков.

Одним из первых, к кому пришли с финансовым предложением, был своенравный спикер парламента Разумков. В окружении этого политика NV подтвердили, что в 2019 году "один из руководителей СН по просьбе ОП предлагал $50 тыс в месяц", чтобы Разумков не задерживал законопроекты, написанные в ОП.

"Дима (Разумков. - Ред.) ответил им: мне на хлеб с маслом хватает", - пояснил этот собеседник редакции.

"Со мной разговаривали на языке намеков. Речь шла о якобы дополнительной поддержке или что-то подобное", - отметил бывший представитель СН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% украинцев негативно оценили деятельность "Слуги народа", а положительно - 13%, - опрос

По словам одного из депутатов СН, "посланцы Банковой" действовали крайне осторожно, ведь НАБУ при Артеме Сытнике имело репутацию грозной структуры. "На Банковой был страх, что кто-то может побежать в НАБУ и это будет конец", - рассказал этот парламентарий.

Как выяснило издание, в течение месяца на "дополнительные бонусы" согласилось чуть больше трети депутатов СН. Так, согласно утверждениям двух бывших топ-представителей президентской фракции, от доплат отказались около десяти депутатов прозападных взглядов.

С течением времени на зарплатные бонусы все же согласилась около 200 представителей СН, считают опрошенные NV источники.

В 2021 году Игорь Палица, лидер фракции За Майбутнє, в студии Право на власть утверждал: в СН сумма неофициальных доплат достигла $20 тыс. в месяц.

В НАБУ сообщили, что по состоянию на декабрь 2023 года не расследуют дел по "конвертам".

NV удалось узнать у влиятельного сотрудника САП, что прокуроры и детективы осуществляли негласные следственные действия в отношении представителей монобольшинства, но свернули эту деятельность после 24 февраля - ведь "выплаты прекратились".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Одарченко, сбежавшего за границу, могут объявить в розыск, - НАБУ

Есть ли доплаты для "слуг народа" сейчас?

Топ-представитель фракции СН в разговоре с NV признал, что "средства в конвертах" все же развратили фракцию, поэтому руководство сделало свои выводы и не собирается снова идти тем же путем. В то же время четыре источника внутри ВР (два представителя монокоалиции и два оппозиционера) утверждают, что около полугода назад выплаты для депутатов СН вернули в размере $ 2 тыс.