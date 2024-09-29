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Новости
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Около 200 нардепов от "Слуги народа" могли получать доплаты в конвертах, - СМИ

Доплати для Слуг народу

Тема "доплат в конвертах" для представителей провластных фракций всегда была одной из самых больших тайн, которую хранили под куполом Верховной Рады народные избранники многих созывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем исследовании пишет издание NV.

Как отмечается, издание пообщалось с двумя десятками источников - депутатами СН, оппозиционерами и правоохранителям, чтобы узнать, распространена ли такая практика среди "Слуги народа".

Есть ли доплаты для "слуг народа"?

Как удалось выяснить редакции, партия власти, похоже, использует неофициальные доплаты по крайней мере в отношении части своих депутатов.

В ноябре 2019 года из "Слуги народа" со скандалом исключали первых членов фракции - Анну Скороход и Антона Полякова. Их обвинили в отсутствии поддержки решений фракции во время голосований в парламенте. Поляков стал первым парламентарием, кто публично озвучил, что депутатам СН начали платить "неофициальные" средства.

В ноябре 2019-го он рассказал, что выдача началась месяцем раньше.

"В течение недели-двух всем подгруппам аккуратно раздали конверты по $5 тыс", - отмечал Поляков.

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Впрочем, "слуга народа" Александр Корниенко (ныне заместитель председателя ВР. - Ред.) эту информацию опроверг: "Нет, платят в кассах и на карточку. В кассе Верховной Рады, разумеется".

Через несколько недель коллега Полякова, Анна Скороход, вышла с похожим обвинением. По ее данным, у каждого депутата были свои условия, на которых они получали дополнительные к официальной зарплате средства.

"У кого-то ежемесячно, а у кого-то нет. Многие из коллег, кто сказал: да, это суперкруто (что раздают деньги). Я была в шоке. Это унизительно. Здесь зарплаты по $5 тыс. в конвертах", - уверяла нардеп.

"Это плата за покорность. Они понимают, что если не они будут их (депутатов СН. - Ред.) держать, то их возьмет под крыло кто-то другой", - добавляла она.

Еще одним критиком власти Зеленского стал бывший депутат СН Гео Лерос, который в свое время выдвинул ряд обвинений в адрес главы ОП Андрея Ермака.

На Прямом канале Лерос заявил, что почти 95% фракции СН получают нелегальные средства: "236 народных депутатов фракции "Слуга народа" получают эти конверты. Это самый большой факт подкупа чиновников в Европе".

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Впоследствии эти обвинения частично подтвердил уже экс-руководитель ОП Андрей Богдан. На вопрос Дмитрия Гордона, платят ли ежемесячно "деньги в конвертах" в СН, он ответил: "Ну, да. Я слышал, что платят".

Все собеседники редакции (журналист издания общался с топ-представителями фракции СН, экс-членами монобольшинства, оппозиционными депутатами, поддерживающими деловые и личные отношения с членами провластной фракции. - Ред.) дали положительный ответ относительно уплаты депутатам "средств в конвертах" до полномасштабного вторжения. По их данным, в конце 2019-го ключевые персоналии из команды Зеленского (их фамилии собеседники редакции называть отказались) живо обсуждали целесообразность введения неофициальных доплат представителям монобольшинства из-за исчерпания "легальных" методов влияния на управляемость фракции СН в парламенте.

Кто не поддерживал идею доплат в конвертах?

Существовал и другой круг тогдашних представителей власти в окружении Зеленского, которые отговаривали коллег от решения о применении "конвертов". По данным двух источников NV в парламенте, к этой условной группе могли принадлежать Андрей Богдан, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков и тогдашний спикер ВР Дмитрий Разумков.

Одним из первых, к кому пришли с финансовым предложением, был своенравный спикер парламента Разумков. В окружении этого политика NV подтвердили, что в 2019 году "один из руководителей СН по просьбе ОП предлагал $50 тыс в месяц", чтобы Разумков не задерживал законопроекты, написанные в ОП.

"Дима (Разумков. - Ред.) ответил им: мне на хлеб с маслом хватает", - пояснил этот собеседник редакции.

"Со мной разговаривали на языке намеков. Речь шла о якобы дополнительной поддержке или что-то подобное", - отметил бывший представитель СН.

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По словам одного из депутатов СН, "посланцы Банковой" действовали крайне осторожно, ведь НАБУ при Артеме Сытнике имело репутацию грозной структуры. "На Банковой был страх, что кто-то может побежать в НАБУ и это будет конец", - рассказал этот парламентарий.

Как выяснило издание, в течение месяца на "дополнительные бонусы" согласилось чуть больше трети депутатов СН. Так, согласно утверждениям двух бывших топ-представителей президентской фракции, от доплат отказались около десяти депутатов прозападных взглядов.

С течением времени на зарплатные бонусы все же согласилась около 200 представителей СН, считают опрошенные NV источники.

В 2021 году Игорь Палица, лидер фракции За Майбутнє, в студии Право на власть утверждал: в СН сумма неофициальных доплат достигла $20 тыс. в месяц.

В НАБУ сообщили, что по состоянию на декабрь 2023 года не расследуют дел по "конвертам".

NV удалось узнать у влиятельного сотрудника САП, что прокуроры и детективы осуществляли негласные следственные действия в отношении представителей монобольшинства, но свернули эту деятельность после 24 февраля - ведь "выплаты прекратились".

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Есть ли доплаты для "слуг народа" сейчас?

Топ-представитель фракции СН в разговоре с NV признал, что "средства в конвертах" все же развратили фракцию, поэтому руководство сделало свои выводы и не собирается снова идти тем же путем. В то же время четыре источника внутри ВР (два представителя монокоалиции и два оппозиционера) утверждают, что около полугода назад выплаты для депутатов СН вернули в размере $ 2 тыс.

Автор: 

выплаты (651) Слуга народа (2632) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+28
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29.09.2024 13:30
+24
Вони зробили усіх разом. Но поганий Порошенко як завжди.
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29.09.2024 13:25
+21
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29.09.2024 14:20
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Вони зробили усіх разом. Но поганий Порошенко як завжди.
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29.09.2024 13:25 Ответить
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29.09.2024 13:31 Ответить
А я памʼятаю за що вбили Анатолія Полякова
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29.09.2024 14:01 Ответить
Антона?
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29.09.2024 16:21 Ответить
А ні Порошенко , а ні Тимошенко , а ні Гриценко -- вже ніколи не повернуться до влади . Хоча в очевидь кожен був би крайщий за телепня й його "весільних фотографів" .

Але час цих політиків минув на завжди , бо в них величезний антирейтинг . Причому ... через їх самих , бо кожен з них встиг вилити тонну бруду один на іншого й через те народ усіх заніс у свої чорні списки , бо в політиці й в різниці між ними не тямає й не повинен розбиратися ...
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29.09.2024 18:05 Ответить
До речі ... й "телепні" відживають у політичному мейнстрімі останні місяці .. ну може йще рік . Бо вони теж вже старні обличяя -- так бумеренг й до їх завітав !
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29.09.2024 18:07 Ответить
Ну тобі то з іщраїлю видніше
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29.09.2024 20:21 Ответить
Виднійше , так , бо моя професія -- це аналітика ... а можно торгувати сладощами десь на Печерську й рівно нічого в політичних розкладах не розуміти від слова взагалі .
Думайте , чому ЗЕ-телепень виграв вибори в тому числі й на Франківщині , й на Волині , й на Тернопільщині ?!! Саме через те, що подавна більшість й там нічого не розуміла в політичних розкладах .
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29.09.2024 20:28 Ответить
Сбітий льотчик!!!!!! Аналітик!!!!Арестович,то ти?
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29.09.2024 20:30 Ответить
Ти психично хворий -- я ж кажу , що моя професія інша за "бла-бла-бла" ?! Мій диплом інженерно-математичний й я займаюсь розробкою алгоритмів .
А ардрестович це позер й не більше ... зігравший в кількох серіальчиках в жіночому одязі . Такий же кловун як й усі ЗЕ-телепні .

Майбутню владу буде формувати ветеранська спільнота ... Найбільш верогідний кандидат на Банкову -- Залужний ... Або Буданов !

Я ж прихильник сутто парламенської сістеми , бо вважає президентську середньовічним анахронізмом й ностальгією народу до монархії в будь якому вигляді .
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29.09.2024 20:59 Ответить
Та фіг там.Нарід не буде ветеранів обирати.Наріду пох на ветеранів.Вангую що якщо не весь піксель то принаймі убдешників позбавлять на 20-30р виборчого права.(за згадку блогера буданова особливо смішно)"коли приходить ворог-згадують Бога та армію.Коли пепемагають ворога-про Бога забувають а армію зневажають.Не досліано памятаю чийсь вислів.Вже чути"ми вас туди не посилали" ,"на війні заробляють","ви не так воюєте".Ти щось там прогнозуєш мірками Ізраїля
Але Україна не Ізраїль,у нас війна не для всіх.
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29.09.2024 21:39 Ответить
«Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують»
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29.09.2024 21:46 Ответить
А остальные слуги урода что, лохи?
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29.09.2024 13:26 Ответить
Америку відкрили)
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29.09.2024 13:29 Ответить
Сіроткі
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29.09.2024 13:30 Ответить
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29.09.2024 14:20 Ответить
свиноматки та запліднювач чи хряк із дЄрьмаком у .опі?
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29.09.2024 14:43 Ответить
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29.09.2024 15:46 Ответить
доллари в конвертах ? так вони ж "слуги народу", від народу і получали
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29.09.2024 13:29 Ответить
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29.09.2024 13:30 Ответить
Тобто - всі активісти , в Україні , годуються з того багажнику ?!
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29.09.2024 15:27 Ответить
Почему могли? Они их и получали регулярно. Смотришь - пришел или пришла в раду нищим, а сейчас кум королю и родня массово скупает недвижимость на сотни тысяч баксов или строит новые "сиротские" виллы.
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29.09.2024 13:31 Ответить
Двісті з 250-ти?
Та невже? Щоб інші 50 влаштували бунт і сказали про конверти?
Я знаю, що там всі суціль злодії, ригоколаборанти та корупціонери. Але ж там не дурні зібрались!
Якщо один Гео Лерос про це публічно заявляє, - це одна сторона проблеми для них, похідна сторона. Якщо ж 50 заявлять - то це вже буде доконаний факт!
Ні, там не дурні - там всі до одного отримували конверти!
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29.09.2024 13:31 Ответить
Та ладно!
Це чисто "таємниця Полішинеля"!
З самого початку було БЕЗЛІЧ відомостей про доплати у конвертах.
Про це неодноразово говорила і опозиція і САМИ "слуги"!
Навіть керівництво "слуг" протікали зливами про "конверти".
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29.09.2024 13:32 Ответить
Якась фуйня. Чому близко 200 а не всі?
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29.09.2024 13:33 Ответить
А попередники яким боком-люстратор...?!
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29.09.2024 14:02 Ответить
Як це яким? Ну не визнавати ж себе лохом якого розвели не ХужеНеБудет ЗробилиСебеРазом?
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29.09.2024 14:22 Ответить
Вони не в конвертах отримували, а в кейсах та чюмоданах!
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29.09.2024 13:40 Ответить
Доплачували - а коли потік зменшився - рішили тікати в різні сторони - Арахам почав іх ловити
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29.09.2024 13:43 Ответить
уєсос сівковича Гетьманцев,невтомний борець з бізнесом в Україні, скільки отримував наліком???
В касі Верховної ради......
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29.09.2024 13:47 Ответить
І без РРО...яке воно втюхало дрібним ФОПам...
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29.09.2024 14:01 Ответить
Там всі отримують в конвертах, і вже 30 років підряд.
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29.09.2024 13:50 Ответить
Ви добре подумали перш ніж таке писати..?! А війна у нас повномасштабна теж 30 років чи при цих слугах наріду розпочалася..?!!!
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29.09.2024 14:00 Ответить
Ну звісно, раніше там ніколи ніхто не брав бабло в конвертах. )))
Скільки вам років?
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29.09.2024 14:08 Ответить
Ну, тоді, давайте факти, а не узагальнюйте. Бо ні для кого не таємниця, що такого нахабного, тотального грабунку, як за часів ****************** не було ні при жодній владі.
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29.09.2024 14:25 Ответить
Не кіпішуй, попустись. Жінці своїй будеш умови ставити.
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29.09.2024 14:33 Ответить
Все це фігня насправді, так як, не 2-5-20 тис баксів не пояснюють куплені вілли за кордоном, десятки квартир, преміум авто і т.п.
Це гроші на кишенькові витрати їх дітям, а реальні "заробітки" цих слуг набагато більші, адже до їх рук прилипають суттєвіші суми від тендерів, розпилів, крадіжок.... Там кожного потрібно садити, і починати навіть не з Слуг Верховної ради, починати потрібно з слуг в місцевих радах, де кожен з них - злодій.
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29.09.2024 13:52 Ответить
Цинізму цій ситуації додає той факт що нардепи підняли собі зарплати...і своїм помічникам,яких у них на хвилиночку близько 4 тис ..за деякими даними ...
А тим часом слугі наріду проголосували за ПІДВИЩЕННЯ податків...!!!
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29.09.2024 13:58 Ответить
щоб голосувати вигідні для рашиста антиукраїнські закони , куйло платить щедро
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29.09.2024 14:03 Ответить
Бессовестные.☹️
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29.09.2024 14:06 Ответить
Це звучить надто інтелігентно, для зелених щурів.
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29.09.2024 15:02 Ответить
А наріду *****.Тому що нарід обрав до вру не кращих з себе а таких же як вони.І на місці дкпутата що бере готівку в конверті за слухняність його виборець би робив так само.Вони відносяться до депутата що пройшов по їхньому окрузі як до родича мєнта.З заздрістю що сусід прорвався до корита і з надією що їм щось колись перепаде.Вони не бакланять мєнта сусіда а заіскують з надією шо той колись допоможе щось порєшати.Я песиміст?Не знаю.Можливо.Але я точно не оптиміст з нашим населенням
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29.09.2024 14:08 Ответить
та вже давно відомо що вони отримують
всі слуги давно мільйонери , наразі мільярд заробляють
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29.09.2024 14:08 Ответить
А що, ще є сумніви? Це мерота така як і їх лідор.
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29.09.2024 14:11 Ответить
Війна війною, а ''плюшки'' за розкладом. Тих зелених вже не судити треба (бо відкупляться) а просто знищувати, наче саранчу, масово!
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29.09.2024 14:18 Ответить
Ти як вчорашній- про зарплати депутатів в конвертах останні 20 років тільки лінивий не говорив..при чому всі фракції без виключень ..
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29.09.2024 14:49 Ответить
а у юрському періоді взагалі жах що творилося!!!
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29.09.2024 14:53 Ответить
Та не прикидуйся ти дурачком
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29.09.2024 14:56 Ответить
Цим можна. Це ж "еліта" "серце націі" ..... ******
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29.09.2024 14:56 Ответить
Народ, не ведитесь на джинсу. Чисто заказная статья. Опубликованы давно отшумевшие, хорошо всем известные факты.
Вся статья написана для двух предложений:
"Дима (Разумков. - Ред.) ответил им: мне на хлеб с маслом хватает", - пояснил этот собеседник редакции. Источник:
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29.09.2024 15:10 Ответить
если правда вывод один-200 сн *********!
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29.09.2024 15:36 Ответить
Це іпсо !!! не може такого бути!
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29.09.2024 15:47 Ответить
Зекономіка
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29.09.2024 15:48 Ответить
А що тут такого особливого? Всім партіям ВР і не лише ВР з 2014 до теперішнього часу можна збагачуватися, а СН виявляється Америку в Україні відкрили.
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29.09.2024 16:02 Ответить
Тобто під час. Війни підвищувати. Видатки та грабувати українців , насильно бусифікувати та вбивати у підвалах тцк за наказом партії сн можна . А винуваті у цьому папереднікі?
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29.09.2024 18:10 Ответить
Де я написав, що винні попередники? Я написав тільки те, якщо одні збагачуються щонайменше 10 років, то чому ж це не можна робити іншим.
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29.09.2024 18:44 Ответить
Тому що зараз війна . За таке треба лишати посад та мандата. З повною конфіскацією та посадкою. Тому що крадуть мільярдами. Тому що татаров. Тому що портнов. Плюс ермак з рашнацистськими кротами. Тому що нас із-за цих ви... ків можуть знищити. Назавжди.
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29.09.2024 20:40 Ответить
.... звичайно що доплачують у конвертах, бо завищення цін у тендерах для наближених осіб ,або мільйонні статки чиновників які грабують, то ж без ,,,общака,,, не можна ніяк.
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29.09.2024 18:58 Ответить
І уся ця гниль буде тікати обовязково за кордон ,а на даний час вони мародерять, грабують , і носять вишиванки
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29.09.2024 19:10 Ответить
Закінчилась епоха бідності...
Хоть паржалі... 73%........
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29.09.2024 19:51 Ответить
Лояльність правлячої коаліції у парламенті тупо купують.

Яка корупція...

Да от така - на рівні президента.
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29.09.2024 22:41 Ответить
 
 