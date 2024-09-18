"Слугу народа" Одарченко, сбежавшего за границу, могут объявить в розыск, - НАБУ
Нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, который сбежал за границу, могут объявить в розыск.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным оперативным данным детективов НАБУ действующий народный депутат Украины, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, нарушил возложенные на него процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.
Сейчас прокурором заявлено ходатайство о взыскании внесенного обвиняемым залога в сумме 15 млн грн в доход государства и объявления его в розыск.
Дело "слуги народа" Одарченко
Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.
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ого, як ПОТУЖНО!!!!
Зебурений!!!
Більш ніж увесь народ України!!
тОЖ ТАВАЙТЕ ЩЕ ОДНУ БРИГАДУ ПРОКУРОРІВ
ЩОБ ВЕЛИ ДІЛО РОКІВ З 10
отримуючи зряплатню
бо мав мацкальський пашпорт
це як вхідний квіток до зебанди
Через корупцію в результаті якої недостатньо коштів на озброєння, гинуть багато військових
Команда Зе та їх 9 пунктів житія
1. отримав статус депутата та персональне корито
2.накрав
3. переказав гроші за кордон
4. купівля нерухомості
5.Сів у сізо
6.підкуп: суддів, прокуратури чи інших органів
7. відпущений під заставу
8. підкуп прикордонників, митниці
9. втеча з країни
Додаємо:
10. імітація розшуку