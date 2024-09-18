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"Слугу народа" Одарченко, сбежавшего за границу, могут объявить в розыск, - НАБУ

Слугу народу Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук

Нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, который сбежал за границу, могут объявить в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным оперативным данным детективов НАБУ действующий народный депутат Украины, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, нарушил возложенные на него процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.

Сейчас прокурором заявлено ходатайство о взыскании внесенного обвиняемым залога в сумме 15 млн грн в доход государства и объявления его в розыск.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

Читайте также: "Слуга народа" Одарченко: "Я сам в антикоррупционном комитете, если зацепят, то потом не будет ни настроения, ни счастья, ничего"

Автор: 

НАБУ (4221) розыск (840) Одарченко Андрей (173) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+18
Як їм вдається ані в Карпатах не заблукати, ані в Тисі не потонути?
Містіфікасьйон! (с)
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18.09.2024 16:14
+18
"...МОЖУТЬ оголосити у розшук...."
ого, як ПОТУЖНО!!!!
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18.09.2024 16:15
+13
Поки не втекли, зразу подавайте в розшук всю зешоблу...
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18.09.2024 16:15
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Як їм вдається ані в Карпатах не заблукати, ані в Тисі не потонути?
Містіфікасьйон! (с)
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18.09.2024 16:14 Ответить
Добре, а Баканова й не треба шукати- він з Бєнєй в картишки грає? Ставки які на темі - ЗДАСТЬ ЇХ МАЛЮК ЧИ НІ?
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18.09.2024 16:21 Ответить
І як саме цей "служка" втік? Невже Тису переплив? Лайно, блін...
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18.09.2024 16:14 Ответить
Клоуни зеленського втікають з тонучого корабля...
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18.09.2024 16:14 Ответить
"...МОЖУТЬ оголосити у розшук...."
ого, як ПОТУЖНО!!!!
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18.09.2024 16:15 Ответить
А можуть і не подавати.. Їх же ніхто не контролює
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18.09.2024 16:28 Ответить
Поки не втекли, зразу подавайте в розшук всю зешоблу...
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18.09.2024 16:15 Ответить
Самі себе і в розшук?
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18.09.2024 16:21 Ответить
Ти така провидиця, що бачиш, хто написав повідомлення!? Краще стули пельку....
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18.09.2024 16:24 Ответить
Ти свою не роззявляй занадто широко в публічних місцях.
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18.09.2024 16:30 Ответить
Можуть? - нігуя собі дівки гуляють
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18.09.2024 16:16 Ответить
"Зробимо їх разом"?(с)
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18.09.2024 16:21 Ответить
уявляю як Зенеральний прокурор
Зебурений!!!
Більш ніж увесь народ України!!
тОЖ ТАВАЙТЕ ЩЕ ОДНУ БРИГАДУ ПРОКУРОРІВ
ЩОБ ВЕЛИ ДІЛО РОКІВ З 10
отримуючи зряплатню
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18.09.2024 16:21 Ответить
Какой там розыск? Он уже давно Адарченков с российским паспортом
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18.09.2024 16:22 Ответить
та його до зелених приняли
бо мав мацкальський пашпорт
це як вхідний квіток до зебанди
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18.09.2024 16:26 Ответить
Ага, вже на часі!
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18.09.2024 16:22 Ответить
а є в цьому світи хоч якийсь слуга народу, який не втік і якого розголосили в розшук?
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18.09.2024 16:24 Ответить
Дубінський?
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18.09.2024 16:33 Ответить
той, випадково, наступив бубі на булаву - наш замориш такого не прощяє...
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18.09.2024 16:38 Ответить
а так красти можна - опа дала дозвіл!
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18.09.2024 16:39 Ответить
"Слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук, - НАБУ -------- а можуть и не оголосити --- це шо, новина чи підйобка ???
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18.09.2024 16:24 Ответить
тобто тільки Дубінський лузер? всі інщі фартові
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18.09.2024 16:27 Ответить
Всі інші- то лояльні ОПі...тому безкарні...
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18.09.2024 16:31 Ответить
Толку якщо навіть на Заході ваш зебільний "розшук" усі країни ігнорять.
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18.09.2024 16:30 Ответить
Складається враження що нардепи із президентської фракції розпочали змагання- вкрасти більше,втекти швидше..!😁
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18.09.2024 16:30 Ответить
Можна спитати чому вам смішно?

Через корупцію в результаті якої недостатньо коштів на озброєння, гинуть багато військових
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18.09.2024 16:50 Ответить
Дмитрука оголосили. І шо?
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18.09.2024 16:33 Ответить
Арестуйте ермака,пока не убежал в росии тогда зеленский даст показания на всех.
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18.09.2024 16:51 Ответить
Біг замотавшись у картату ковдру, класика жанру
Команда Зе та їх 9 пунктів житія
1. отримав статус депутата та персональне корито
2.накрав
3. переказав гроші за кордон
4. купівля нерухомості
5.Сів у сізо
6.підкуп: суддів, прокуратури чи інших органів
7. відпущений під заставу
8. підкуп прикордонників, митниці
9. втеча з країни

Додаємо:

10. імітація розшуку
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18.09.2024 16:58 Ответить
що значить можуть , повинн1 зразу обявити
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18.09.2024 17:11 Ответить
Як звичайного мужика забити до смерті в якомусь бусі - так то норм, самі помирають, від єпілєпсіі. А як такіх підарів крадіів - так "фіть" і втік за кордон. І як ми рашку переможемо коли ми цих підарів в верховній зраді перемогти не можемо
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18.09.2024 17:20 Ответить
Та ви що???Смішно дуже.Розшук?А що ви когось розшукали???
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18.09.2024 17:26 Ответить
В розшук! - це так потужно, принципово, тобто по-українськи: своїм-все, ворогам - все по закону!
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18.09.2024 17:27 Ответить
Переконаються, що той сховався надійно, і відразу оголосять!
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18.09.2024 18:11 Ответить
Цікаво, а у буковель, на курси підвищення кваліфікації всі приїдуть, чи тіки лохи, котрі ще не збігли з цієї країни.
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18.09.2024 18:16 Ответить
Какая-то спортивная рыбалка, блин! поймали-взвесили (оценили)-отпустили-объявили в розыск..
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18.09.2024 20:49 Ответить
Идиоты.
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18.09.2024 22:16 Ответить
 
 