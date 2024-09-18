УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини
3 245 39
НАБУ (4981) розшук (644) Одарченко (43) Слуга народу (2800)

"Слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук, - НАБУ

Слугу народу Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук

Нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми оперативними даними детективів НАБУ чинний народний депутат України, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, порушив покладені на нього процесуальні обов'язки та незаконно перетнув державний кордон", - йдеться в повідомленні.

Зараз прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у сумі 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

Читайте: НАБУ завершило слідство щодо двох депутатів у справі про спробу підкупу Найєма

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Як їм вдається ані в Карпатах не заблукати, ані в Тисі не потонути?
Містіфікасьйон! (с)
показати весь коментар
18.09.2024 16:14
+18
"...МОЖУТЬ оголосити у розшук...."
ого, як ПОТУЖНО!!!!
показати весь коментар
18.09.2024 16:15
+13
Поки не втекли, зразу подавайте в розшук всю зешоблу...
показати весь коментар
18.09.2024 16:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як їм вдається ані в Карпатах не заблукати, ані в Тисі не потонути?
Містіфікасьйон! (с)
показати весь коментар
18.09.2024 16:14 Відповісти
Добре, а Баканова й не треба шукати- він з Бєнєй в картишки грає? Ставки які на темі - ЗДАСТЬ ЇХ МАЛЮК ЧИ НІ?
показати весь коментар
18.09.2024 16:21 Відповісти
І як саме цей "служка" втік? Невже Тису переплив? Лайно, блін...
показати весь коментар
18.09.2024 16:14 Відповісти
Клоуни зеленського втікають з тонучого корабля...
показати весь коментар
18.09.2024 16:14 Відповісти
"...МОЖУТЬ оголосити у розшук...."
ого, як ПОТУЖНО!!!!
показати весь коментар
18.09.2024 16:15 Відповісти
А можуть і не подавати.. Їх же ніхто не контролює
показати весь коментар
18.09.2024 16:28 Відповісти
Поки не втекли, зразу подавайте в розшук всю зешоблу...
показати весь коментар
18.09.2024 16:15 Відповісти
Самі себе і в розшук?
показати весь коментар
18.09.2024 16:21 Відповісти
Ти така провидиця, що бачиш, хто написав повідомлення!? Краще стули пельку....
показати весь коментар
18.09.2024 16:24 Відповісти
Ти свою не роззявляй занадто широко в публічних місцях.
показати весь коментар
18.09.2024 16:30 Відповісти
Можуть? - нігуя собі дівки гуляють
показати весь коментар
18.09.2024 16:16 Відповісти
"Зробимо їх разом"?(с)
показати весь коментар
18.09.2024 16:21 Відповісти
уявляю як Зенеральний прокурор
Зебурений!!!
Більш ніж увесь народ України!!
тОЖ ТАВАЙТЕ ЩЕ ОДНУ БРИГАДУ ПРОКУРОРІВ
ЩОБ ВЕЛИ ДІЛО РОКІВ З 10
отримуючи зряплатню
показати весь коментар
18.09.2024 16:21 Відповісти
Какой там розыск? Он уже давно Адарченков с российским паспортом
показати весь коментар
18.09.2024 16:22 Відповісти
та його до зелених приняли
бо мав мацкальський пашпорт
це як вхідний квіток до зебанди
показати весь коментар
18.09.2024 16:26 Відповісти
Ага, вже на часі!
показати весь коментар
18.09.2024 16:22 Відповісти
а є в цьому світи хоч якийсь слуга народу, який не втік і якого розголосили в розшук?
показати весь коментар
18.09.2024 16:24 Відповісти
Дубінський?
показати весь коментар
18.09.2024 16:33 Відповісти
той, випадково, наступив бубі на булаву - наш замориш такого не прощяє...
показати весь коментар
18.09.2024 16:38 Відповісти
а так красти можна - опа дала дозвіл!
показати весь коментар
18.09.2024 16:39 Відповісти
"Слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук, - НАБУ -------- а можуть и не оголосити --- це шо, новина чи підйобка ???
показати весь коментар
18.09.2024 16:24 Відповісти
тобто тільки Дубінський лузер? всі інщі фартові
показати весь коментар
18.09.2024 16:27 Відповісти
Всі інші- то лояльні ОПі...тому безкарні...
показати весь коментар
18.09.2024 16:31 Відповісти
Толку якщо навіть на Заході ваш зебільний "розшук" усі країни ігнорять.
показати весь коментар
18.09.2024 16:30 Відповісти
Складається враження що нардепи із президентської фракції розпочали змагання- вкрасти більше,втекти швидше..!😁
показати весь коментар
18.09.2024 16:30 Відповісти
Можна спитати чому вам смішно?

Через корупцію в результаті якої недостатньо коштів на озброєння, гинуть багато військових
показати весь коментар
18.09.2024 16:50 Відповісти
Дмитрука оголосили. І шо?
показати весь коментар
18.09.2024 16:33 Відповісти
Арестуйте ермака,пока не убежал в росии тогда зеленский даст показания на всех.
показати весь коментар
18.09.2024 16:51 Відповісти
Біг замотавшись у картату ковдру, класика жанру
Команда Зе та їх 9 пунктів житія
1. отримав статус депутата та персональне корито
2.накрав
3. переказав гроші за кордон
4. купівля нерухомості
5.Сів у сізо
6.підкуп: суддів, прокуратури чи інших органів
7. відпущений під заставу
8. підкуп прикордонників, митниці
9. втеча з країни

Додаємо:

10. імітація розшуку
показати весь коментар
18.09.2024 16:58 Відповісти
що значить можуть , повинн1 зразу обявити
показати весь коментар
18.09.2024 17:11 Відповісти
Як звичайного мужика забити до смерті в якомусь бусі - так то норм, самі помирають, від єпілєпсіі. А як такіх підарів крадіів - так "фіть" і втік за кордон. І як ми рашку переможемо коли ми цих підарів в верховній зраді перемогти не можемо
показати весь коментар
18.09.2024 17:20 Відповісти
Та ви що???Смішно дуже.Розшук?А що ви когось розшукали???
показати весь коментар
18.09.2024 17:26 Відповісти
В розшук! - це так потужно, принципово, тобто по-українськи: своїм-все, ворогам - все по закону!
показати весь коментар
18.09.2024 17:27 Відповісти
Переконаються, що той сховався надійно, і відразу оголосять!
показати весь коментар
18.09.2024 18:11 Відповісти
Цікаво, а у буковель, на курси підвищення кваліфікації всі приїдуть, чи тіки лохи, котрі ще не збігли з цієї країни.
показати весь коментар
18.09.2024 18:16 Відповісти
Какая-то спортивная рыбалка, блин! поймали-взвесили (оценили)-отпустили-объявили в розыск..
показати весь коментар
18.09.2024 20:49 Відповісти
Идиоты.
показати весь коментар
18.09.2024 22:16 Відповісти
 
 