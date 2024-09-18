"Слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук, - НАБУ
Нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми оперативними даними детективів НАБУ чинний народний депутат України, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, порушив покладені на нього процесуальні обов'язки та незаконно перетнув державний кордон", - йдеться в повідомленні.
Зараз прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у сумі 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук.
Справа "слуги народу" Одарченка
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
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Містіфікасьйон! (с)
ого, як ПОТУЖНО!!!!
Зебурений!!!
Більш ніж увесь народ України!!
тОЖ ТАВАЙТЕ ЩЕ ОДНУ БРИГАДУ ПРОКУРОРІВ
ЩОБ ВЕЛИ ДІЛО РОКІВ З 10
отримуючи зряплатню
бо мав мацкальський пашпорт
це як вхідний квіток до зебанди
Через корупцію в результаті якої недостатньо коштів на озброєння, гинуть багато військових
Команда Зе та їх 9 пунктів житія
1. отримав статус депутата та персональне корито
2.накрав
3. переказав гроші за кордон
4. купівля нерухомості
5.Сів у сізо
6.підкуп: суддів, прокуратури чи інших органів
7. відпущений під заставу
8. підкуп прикордонників, митниці
9. втеча з країни
Додаємо:
10. імітація розшуку