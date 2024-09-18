"Слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук, - НАБУ

Нардепа "Слуги народу" Андрія Одарченка, який втік за кордон, можуть оголосити в розшук.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми оперативними даними детективів НАБУ чинний народний депутат України, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, порушив покладені на нього процесуальні обов'язки та незаконно перетнув державний кордон", - йдеться в повідомленні.

Зараз прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у сумі 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

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