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Правительство упростило процедуру оформления выплаты в случае гибели или инвалидности военных

Кабмін спростив процедуру отримання виплат у разі загибелі чи поранення військових

24 сентября Кабинет министров Украины утвердил постановление об упрощении процедуры назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства № 1090.

Единовременное денежное пособие в случае гибели военных назначается и выплачивается членам семьи погибшего защитника или защитницы в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли.

Документ устанавливает, что решение о назначении и выплате единовременного пособия будет принимать Минветеранов, а сами средства будет переводить также Минветеранов на банковский счет получателя (ранее средства выплачивали органы социальной защиты населения).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев выплатит раненым воинам по 45 тыс. гривен в дополнение к государственным выплатам, - Кличко

Процедура позволит ускорить сроки проведения выплат

Сумму выплат этот документ не меняет, они остаются на прежнем уровне:

  • в случае гибели (смерти) лиц в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (2,27 млн);
  • в случае установления инвалидности I группы - 400 прожиточных минимумов (1,21 млн);
  • в случае установления инвалидности II группы - 300 прожиточных минимумов (908,4 тыс. грн);
  • в случае установления инвалидности III группы - 250 прожиточных минимумов (757 тыс. грн).

Отныне подать заявление для назначения и выплаты единовременной денежной помощи в Министерство по делам ветеранов можно в электронной или бумажной форме, а также через "Дію".

Сейчас прожиточный минимум составляет 3 028 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расходы госбюджета на выплаты военным в августе превысили 82 миллиарда, - Минфин

Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременной денежной помощи в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

Автор: 

выплаты (649) Кабмин (14028) прожиточный минимум (181) военнослужащие (6148)


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Топ комментарии
+7
Ця виплата - якщо загибель відбулася не у бойових діях.
У випадку загибелі внаслідок бойових дій виплачується 15 мільйонів, відповідно до постанови №168 від 28 лютого 2022.
Варто було б це додати до статті.
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25.09.2024 12:48
+4
це замість 15млн.?
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25.09.2024 12:23
+2
росіяни природжені бути на....баними
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25.09.2024 12:10
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Правила форума Совет форумчан
допомога не прийшла, нас знову наї...али
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25.09.2024 12:05 Ответить
росіяни природжені бути на....баними
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25.09.2024 12:10 Ответить
іпать.............. так там у держ чиновників місячні зарплати такі, як ці разові нікчемні виплати............
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25.09.2024 12:11 Ответить
Прожитковий 3028 грн - вау. Це все, що важливо знати.
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25.09.2024 12:13 Ответить
Цього цілком вистачить, щоб оплатити комунальні послуги (раз чи двічі) і здохнути.
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25.09.2024 12:16 Ответить
Двічі..... хіба що десь у селі де немає газу....
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25.09.2024 13:34 Ответить
Ага, спростив, затвердив, призначив...
Розкажіть про це таким людям:
https://www.youtube.com/watch?v=GY0htWIV9Wc ЖОДНИХ ВИПЛАТ ВІД ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ
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25.09.2024 12:13 Ответить
це замість 15млн.?
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25.09.2024 12:23 Ответить
Нічого не зрозуміло - 15млн.,чи 2.27?
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25.09.2024 12:26 Ответить
22 млн. 700 тис. Цеж болюче питання, а в ЗМІ гуляють різні цифри. Таке враження, що ці новини, причому в різних ресурсах, набирають розумововідсталі...
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25.09.2024 12:36 Ответить
моя донька встигла частину з 15млн отримати, тепер блазень забере назад?
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25.09.2024 12:34 Ответить
Ця виплата - якщо загибель відбулася не у бойових діях.
У випадку загибелі внаслідок бойових дій виплачується 15 мільйонів, відповідно до постанови №168 від 28 лютого 2022.
Варто було б це додати до статті.
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25.09.2024 12:48 Ответить
Дякую,зрозуміло.
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25.09.2024 13:19 Ответить
ЗМІ дивно доносять таку інформацію. Мова йде не про тих, хто загунув в умовах бойових дій. А про тих проходить службу і помер з якихось причин будучи військовосліжбовцем не у зоні бойових дій.
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25.09.2024 12:49 Ответить
Для тих, кому 50++ і хто вже "на ладан дихає", це чудовий стимул мобілізуватися.
Сім'я зможе отримати якісь виплати. А от якої якості буде це "поповнення", і як його зустрінуть в окопах, то вже діло десяте, головне - статистика. Так само "для галочки" працюють і ТЦК.
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25.09.2024 14:11 Ответить
А тобі, внучьок, скільки років? До твого відома зараз чоловіки в Україні в більшості доживають до 80++.
А тих, хто у 50 "на ладан дихає", навіть наша ВЛК на фронт не пустить.
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25.09.2024 18:42 Ответить
Доживай і далі, "знавець". До твого відома, офіційна статистика каже зовсім інше:
"За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го - 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го - 70,9 року."
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26.09.2024 07:56 Ответить
Ну так то ж через війну! Сам подумай.
А взагалі 50-річний чолов'яга зовсім зараз не старий.
Звісно, через війну середній вік буде скорочуватись. Бо якщо 30-річний загинув, а 90-річний помер, то в середньому два чоловіки прожили по 60 років. От тобі і статистика.
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26.09.2024 08:50 Ответить
Повинні працювати ВЛК. Не виконувати спущений згори план, а саме працювати.
А щодо тривалості життя, то вона на протязі останніх 70-ти років лише трохи змінювалося:
1950 - 61,3
1955 - 1990 - 67,9...65,2
1995 - 61,3
2000 - 62,3
2004 - 62,0
2008 - 62,2
2013 - 66,3
2019 - 66,9
Як бачите, 80++ тут і близько не було і немає.
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26.09.2024 09:08 Ответить
Я ж тобі вже розписав, як рахує статистика!!!
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26.09.2024 09:32 Ответить
Ну тоді сходіть на кладовище, та почитайте там, у якому віці помирають люди. Немає там і близько ваших 80++, так що не вигадуйте.
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26.09.2024 09:35 Ответить
 
 