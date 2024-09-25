Правительство упростило процедуру оформления выплаты в случае гибели или инвалидности военных

24 сентября Кабинет министров Украины утвердил постановление об упрощении процедуры назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства № 1090.

Единовременное денежное пособие в случае гибели военных назначается и выплачивается членам семьи погибшего защитника или защитницы в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли.

Документ устанавливает, что решение о назначении и выплате единовременного пособия будет принимать Минветеранов, а сами средства будет переводить также Минветеранов на банковский счет получателя (ранее средства выплачивали органы социальной защиты населения).

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Процедура позволит ускорить сроки проведения выплат

Сумму выплат этот документ не меняет, они остаются на прежнем уровне:

в случае гибели (смерти) лиц в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (2,27 млн);

в случае установления инвалидности I группы - 400 прожиточных минимумов (1,21 млн);

в случае установления инвалидности II группы - 300 прожиточных минимумов (908,4 тыс. грн);

в случае установления инвалидности III группы - 250 прожиточных минимумов (757 тыс. грн).

Отныне подать заявление для назначения и выплаты единовременной денежной помощи в Министерство по делам ветеранов можно в электронной или бумажной форме, а также через "Дію".

Сейчас прожиточный минимум составляет 3 028 грн.

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Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременной денежной помощи в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.