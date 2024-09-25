Правительство упростило процедуру оформления выплаты в случае гибели или инвалидности военных
24 сентября Кабинет министров Украины утвердил постановление об упрощении процедуры назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства № 1090.
Единовременное денежное пособие в случае гибели военных назначается и выплачивается членам семьи погибшего защитника или защитницы в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли.
Документ устанавливает, что решение о назначении и выплате единовременного пособия будет принимать Минветеранов, а сами средства будет переводить также Минветеранов на банковский счет получателя (ранее средства выплачивали органы социальной защиты населения).
Процедура позволит ускорить сроки проведения выплат
Сумму выплат этот документ не меняет, они остаются на прежнем уровне:
- в случае гибели (смерти) лиц в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (2,27 млн);
- в случае установления инвалидности I группы - 400 прожиточных минимумов (1,21 млн);
- в случае установления инвалидности II группы - 300 прожиточных минимумов (908,4 тыс. грн);
- в случае установления инвалидности III группы - 250 прожиточных минимумов (757 тыс. грн).
Отныне подать заявление для назначения и выплаты единовременной денежной помощи в Министерство по делам ветеранов можно в электронной или бумажной форме, а также через "Дію".
Сейчас прожиточный минимум составляет 3 028 грн.
Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременной денежной помощи в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.
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https://www.youtube.com/watch?v=GY0htWIV9Wc ЖОДНИХ ВИПЛАТ ВІД ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ
У випадку загибелі внаслідок бойових дій виплачується 15 мільйонів, відповідно до постанови №168 від 28 лютого 2022.
Варто було б це додати до статті.
Сім'я зможе отримати якісь виплати. А от якої якості буде це "поповнення", і як його зустрінуть в окопах, то вже діло десяте, головне - статистика. Так само "для галочки" працюють і ТЦК.
А тих, хто у 50 "на ладан дихає", навіть наша ВЛК на фронт не пустить.
"За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го - 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го - 70,9 року."
А взагалі 50-річний чолов'яга зовсім зараз не старий.
Звісно, через війну середній вік буде скорочуватись. Бо якщо 30-річний загинув, а 90-річний помер, то в середньому два чоловіки прожили по 60 років. От тобі і статистика.
А щодо тривалості життя, то вона на протязі останніх 70-ти років лише трохи змінювалося:
1950 - 61,3
1955 - 1990 - 67,9...65,2
1995 - 61,3
2000 - 62,3
2004 - 62,0
2008 - 62,2
2013 - 66,3
2019 - 66,9
Як бачите, 80++ тут і близько не було і немає.