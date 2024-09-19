Киев выплатит раненым воинам по 45 тыс. гривен в дополнение к государственным выплатам, - Кличко

Столица вводит дополнительную материальную помощь для киевлян-военнослужащих, получивших ранения. Кроме надлежащих государственных выплат раненые киевляне-защитники получат еще и единовременную выплату в 45 000 гривен из бюджета Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 грн", - написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что это важное решение и выразил убеждение, что его поддержат все депутаты.

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Как сообщалось, ранее Киев ввел дополнительную выплату для жителей города Киева, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Кроме надлежащих государственных выплат мобилизованные киевляне получают от города дополнительную единовременную помощь в размере 30 000 гривен.