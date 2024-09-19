Киев выплатит раненым воинам по 45 тыс. гривен в дополнение к государственным выплатам, - Кличко
Столица вводит дополнительную материальную помощь для киевлян-военнослужащих, получивших ранения. Кроме надлежащих государственных выплат раненые киевляне-защитники получат еще и единовременную выплату в 45 000 гривен из бюджета Киева.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 грн", - написал Кличко.
Мэр Киева отметил, что это важное решение и выразил убеждение, что его поддержат все депутаты.
Как сообщалось, ранее Киев ввел дополнительную выплату для жителей города Киева, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Кроме надлежащих государственных выплат мобилизованные киевляне получают от города дополнительную единовременную помощь в размере 30 000 гривен.
Пожалуйста, подождите...
Зараз блохєри ОПи знову почнуть хором "накидувати" на Кличка по всіх соцмережах.
Десь вичитала за 600 грн на місяць - і давай розносити по мережі.
Я бачив бійців, яким платили по 614 грн. В розпорядження виводили не тому, що поранені, а тому що травми небойові і косячили не на жарт. По п'яні в ДТП - за що йому платити?
"Тисячі важкопоранених, хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат. Вони прикуті до своїх військових частин і не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 грн на місяць.
Держава має й далі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим - дати можливість легко звільнитися із ЗСУ, якщо вони мають таке бажання."
https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
За словами бійця, він пішов добровольцем пішов на війну в грудні 2022 року. Після звернення до центру комплектування, отримав направлення у військову частину в Гвардійську Дніпропетровської області. Воював у десантно-штурмових військах Збройних сил України. У січні цього року біля Луганська отримав поранення.
"Мінус 10 сантиметрів кістки, був у мене перелом. Після цього мені туди поставили пластину та робили пластику нерва. З ноги брали нерв та нарощували. Але він не прижився і мені зробили іншу операцію - з перенаправлення сухожилля в зап'ясті. Після цього рука повинна працювати, але відсотків на 30 від того, як вона працювала раніше", - розповів військовий......
https://suspilne.media/ternopil/638044-poranenih-bijciv-vivodat-poza-stat-vijskovoi-castini-i-zminuut-viplati-istoria-maksima-zorova/
https://www.youtube.com/watch?v=2yPAoQKuSn8
так от. на моїй пам'яті лише один раз пораненого так бортанули. Тому що сам винний. В усіх інших випадках (а їх було позамежно багато) - все було нормально.
Як саме нормально?
Алла, купа дорослих чоловіків на війні - це реальний дитячий садок. Якщо не контролювати і не гарчати - все буде хєрово.
Поранений побратим має право на виплати - виплати похерять, вся рота скидується з бойових на допомогу. Не раз і не десять казав і робив. Їдемо в штаб, б'ємо хлебальники. От тоді працює.
Нічого не губиться, все записується, рапорти та накази штампуються. Деякий час.
Потім знову ))))
Негативних випадків багато, це бачать сусіди, родичі, просто знайомі таких військових.
І це також демотивує тих військовозобов'язаних, які ще не на фронті.
Найближчим часом взагалі не зрозуміло що буде із зарплатами і виплатами в ЗСУ, бо найвища влада ДУМАЛА, планувала, що цього року активні бойові дії закінчаться і свідомо не заклала в бюджет на це кошти.
Тому що у нас таке неможливо.
Напевно, пощастило, що після ТрО на самому початку, в Ірпені, познайомився. Воювали поруч. Само собою, мобілізувався вже в "Карпатську Січ".
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Відвоювався, стерся, повернувся. Але це моя родина. Серед ближчих - лише сім'я.
Розкажіть це рідним
Буває, штабні починають чудити. Так було й не раз, що приїжджали в штаб в повній бойовій відразу після позиції. Один з наших навіть стелю їм розстріляв )) Після такого - якийсь час все рівно. Потім все одно починають вважати, що не вони для війни, а війна для них.
Але на ура пройшов поділ на касти
Яка різниця між тими, хто поранений з Києва
і хто поранений з Петрівки?
Це відповідальність, перш за все, влади країни і потім вже кожної місцевої влади, яку обрали САМІ жителі кожного окремого міста, села.
Зрозуміло, що можливості в усіх різні, але повно випадків, коли влада менших за Київ міст тупо краде з бюджету замість допомоги тим же пораненим.