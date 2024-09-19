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виплати (994) Київ (19116) Кличко (3477)

Київ виплатить пораненим воїнам по 45 тис. гривень на додаток до державних виплат, - Кличко

Київ збільшує допомогу воїнам на 1 млрд грн

Столиця запроваджує додаткову матеріальну допомогу для киян-військовослужбовців, які отримали поранення. Окрім належних державних виплат поранені кияни-захисники отримають ще й одноразову виплату в 45 000 гривень з бюджету Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам. Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн", - написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що це важливе рішення і висловив переконання, що його підтримають всі депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столична громада закупила понад 1300 безпілотників для захисників та розподіляє їх між 5 бригадами, - Кличко

Як повідомлялося, раніше Київ запровадив додаткову виплату для мешканців міста Києва, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Окрім належних державних виплат мобілізовані кияни отримують від міста додаткову одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень.

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Топ коментарі
+8
Це реальна допомога для тих, кому Зеленський віддячує 600-ма гривнями на місяць за захист і поранення.

Зараз блохєри ОПи знову почнуть хором "накидувати" на Кличка по всіх соцмережах.
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19.09.2024 16:34
+7
браво, Віталік... в ОПІ напряглися вже
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19.09.2024 16:35
+5
Не "десь". Про це писали немало ЗМІ, які брали інтерв'ю у військових.

"Тисячі важкопоранених, хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат. Вони прикуті до своїх військових частин і не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 грн на місяць.
Держава має й далі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим - дати можливість легко звільнитися із ЗСУ, якщо вони мають таке бажання."

https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
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19.09.2024 16:42
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Це реальна допомога для тих, кому Зеленський віддячує 600-ма гривнями на місяць за захист і поранення.

Зараз блохєри ОПи знову почнуть хором "накидувати" на Кличка по всіх соцмережах.
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19.09.2024 16:34 Відповісти
"Чули дзвін та не знають де він".
Десь вичитала за 600 грн на місяць - і давай розносити по мережі.
Я бачив бійців, яким платили по 614 грн. В розпорядження виводили не тому, що поранені, а тому що травми небойові і косячили не на жарт. По п'яні в ДТП - за що йому платити?
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19.09.2024 16:38 Відповісти
Не "десь". Про це писали немало ЗМІ, які брали інтерв'ю у військових.

"Тисячі важкопоранених, хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат. Вони прикуті до своїх військових частин і не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 грн на місяць.
Держава має й далі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим - дати можливість легко звільнитися із ЗСУ, якщо вони мають таке бажання."

https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
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19.09.2024 16:42 Відповісти
Військовослужбовця Максима Жорова після поранення вивели поза штат військової частини і давали по 522 гривні зарплатні. Боєць із Чернігова, воював у десантно-штурмових військах ЗСУ.Про це воїн розповів https://suspilne.media/regions/ternopil-region/ Суспільному .

За словами бійця, він пішов добровольцем пішов на війну в грудні 2022 року. Після звернення до центру комплектування, отримав направлення у військову частину в Гвардійську Дніпропетровської області. Воював у десантно-штурмових військах Збройних сил України. У січні цього року біля Луганська отримав поранення.

"Мінус 10 сантиметрів кістки, був у мене перелом. Після цього мені туди поставили пластину та робили пластику нерва. З ноги брали нерв та нарощували. Але він не прижився і мені зробили іншу операцію - з перенаправлення сухожилля в зап'ясті. Після цього рука повинна працювати, але відсотків на 30 від того, як вона працювала раніше", - розповів військовий......

https://suspilne.media/ternopil/638044-poranenih-bijciv-vivodat-poza-stat-vijskovoi-castini-i-zminuut-viplati-istoria-maksima-zorova/
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19.09.2024 16:46 Відповісти
Військові отримують копійчану зарплату? Що насправді відбувається.

https://www.youtube.com/watch?v=2yPAoQKuSn8

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19.09.2024 16:49 Відповісти
Майже 20 місяців був в ЗСУ. Більше, але до червня 22-го ще був добробат.
так от. на моїй пам'яті лише один раз пораненого так бортанули. Тому що сам винний. В усіх інших випадках (а їх було позамежно багато) - все було нормально.
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19.09.2024 17:01 Відповісти
"В усіх інших випадках (а їх було позамежно багато) - все було нормально."

Як саме нормально?
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19.09.2024 17:03 Відповісти
100 000 на місяць. І плюс, ще волонтери допомагають. Теж був з пораненням в 23-му.
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19.09.2024 17:09 Відповісти
100 000 на місяць протягом якого часу після поранення?
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19.09.2024 17:14 Відповісти
Не знаю. Там є декілька рівнів реабілітації.
Алла, купа дорослих чоловіків на війні - це реальний дитячий садок. Якщо не контролювати і не гарчати - все буде хєрово.
Поранений побратим має право на виплати - виплати похерять, вся рота скидується з бойових на допомогу. Не раз і не десять казав і робив. Їдемо в штаб, б'ємо хлебальники. От тоді працює.
Нічого не губиться, все записується, рапорти та накази штампуються. Деякий час.
Потім знову ))))
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19.09.2024 17:26 Відповісти
Але ж не всюди є такий колектив, як у вас! Не всі підрозділи, напевно, мають волонтерів, які готові підтримувати коштами поранених. МО повинне контролювати ці процеси і розглядати, моніторити випадки виведення поза штат, щоб виплати в таких випадках не доводилось вирішувати мордобоєм.
Негативних випадків багато, це бачать сусіди, родичі, просто знайомі таких військових.
І це також демотивує тих військовозобов'язаних, які ще не на фронті.

Найближчим часом взагалі не зрозуміло що буде із зарплатами і виплатами в ЗСУ, бо найвища влада ДУМАЛА, планувала, що цього року активні бойові дії закінчаться і свідомо не заклала в бюджет на це кошти.
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19.09.2024 17:39 Відповісти
Алла, мені теж дикувато таке чути. В тому році зловив, лежав в госпіталі. Спочатку в Харкові, потім в Кременчузі. наслухався, що розповідають - хапався за голову.
Тому що у нас таке неможливо.
Напевно, пощастило, що після ТрО на самому початку, в Ірпені, познайомився. Воювали поруч. Само собою, мобілізувався вже в "Карпатську Січ".
==
Відвоювався, стерся, повернувся. Але це моя родина. Серед ближчих - лише сім'я.
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19.09.2024 17:52 Відповісти
Класична схема. В селі хлопця мобільнути, два місяці після навчання осколок в руку, виймали не витримало сердце..... Виплат 0 бо не помер не від бойового поранення..... Зато герой.
Розкажіть це рідним
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19.09.2024 16:55 Відповісти
Буває й таке. Але це значить лише, що ротному, взводному та батальйонним медикам на людину було насрати. Навіть не уявляю подібного. У нас усі максимально близькі побратими. Ніхто нікого нізащо не кине в біді.
Буває, штабні починають чудити. Так було й не раз, що приїжджали в штаб в повній бойовій відразу після позиції. Один з наших навіть стелю їм розстріляв )) Після такого - якийсь час все рівно. Потім все одно починають вважати, що не вони для війни, а війна для них.
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19.09.2024 17:05 Відповісти
браво, Віталік... в ОПІ напряглися вже
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19.09.2024 16:35 Відповісти
Зараз Віталіку прилетить..зеленожОПі - злопам'ятні сцикуни..
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19.09.2024 16:59 Відповісти
Сума виплат -ніяка
Але на ура пройшов поділ на касти
Яка різниця між тими, хто поранений з Києва
і хто поранений з Петрівки?
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19.09.2024 17:40 Відповісти
Влада Києва не може виплачувати кошти всім пораненим в Україні.
Це відповідальність, перш за все, влади країни і потім вже кожної місцевої влади, яку обрали САМІ жителі кожного окремого міста, села.
Зрозуміло, що можливості в усіх різні, але повно випадків, коли влада менших за Київ міст тупо краде з бюджету замість допомоги тим же пораненим.
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19.09.2024 17:59 Відповісти
Є різниця , на щастя кияни вибрали нормального мера . Як би 73 % подумали і вибрали нормального президента , мерів , то було б всім щастя .
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19.09.2024 20:48 Відповісти
 
 