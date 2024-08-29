Столичная громада закупила более 1300 беспилотников для защитников и распределяет их между 5 бригадами, - Кличко

Общиной Киева было приобретено более 1300 дронов для военных. На сегодняшнем заседании Киевсовета решается вопрос распределения беспилотников между бригадами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет должен распределить, чтобы передать бойцам на передовую БпЛА, закупленные городом. Это 1310 дронов MAVIC 3T. Крайне необходимые на фронте квадрокоптеры будут переданы пяти бригадам", - сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что дроны получат 3 штурмовая и 5 штурмовая бригады, 112 и 241 бригады территориальной обороны Киева, а также 4 бригада Нацгвардии Украины "Рубеж".

"Также передадим трем военным частям 5 автомобилей, которые были на балансе Муниципальной охраны Киева. Столица должна и на следующий год продолжить программу "Защитник Киева", чтобы в дальнейшем помогать силам безопасности и обороны", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что с начала года Киев направил на помощь военным уже 7,5 млрд грн.