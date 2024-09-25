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Новини
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Уряд спростив процедуру оформлення виплати у разі загибелі чи інвалідності військових

Кабмін спростив процедуру отримання виплат у разі загибелі чи поранення військових

24 вересня Кабінет міністрів України затвердив постанову про спрощення процедури призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців ЗСУ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у постанові уряду № 1090.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі військових призначається та виплачується членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули.

Документ встановлює, що рішення про призначення та виплату одноразової допомоги ухвалюватиме Мінветеранів, а самі кошти переказуватиме також Мінветеранів на банківський рахунок одержувача (раніше кошти виплачували органи соціального захисту населення).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ виплатить пораненим воїнам по 45 тис. гривень на додаток до державних виплат, - Кличко

Процедура дозволить прискорити строки проведення виплат

Суму виплат цей документ не змінює, вони залишаються на попередньому рівні:

  • у разі загибелі (смерті) осіб у розмірі 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (2,27 млн);
  • у разі встановлення інвалідності I групи — 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн);
  • у разі встановлення інвалідності II групи — 300 прожиткових мінімумів (908,4 тис. грн);
  • у разі встановлення інвалідності III групи — 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через "Дію".

Наразі прожитковий мінімум становить 3 028 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видатки держбюджету на виплати військовим у серпні перевищили 82 мільярди, – Мінфін 

Нагадаємо, після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

Автор: 

виплати (1049) Кабмін (14098) прожитковий мінімум (119) військовослужбовці (4765)


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Топ коментарі
+7
Ця виплата - якщо загибель відбулася не у бойових діях.
У випадку загибелі внаслідок бойових дій виплачується 15 мільйонів, відповідно до постанови №168 від 28 лютого 2022.
Варто було б це додати до статті.
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25.09.2024 12:48
+4
це замість 15млн.?
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25.09.2024 12:23
+2
росіяни природжені бути на....баними
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25.09.2024 12:10
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допомога не прийшла, нас знову наї...али
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25.09.2024 12:05 Відповісти
росіяни природжені бути на....баними
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25.09.2024 12:10 Відповісти
іпать.............. так там у держ чиновників місячні зарплати такі, як ці разові нікчемні виплати............
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25.09.2024 12:11 Відповісти
Прожитковий 3028 грн - вау. Це все, що важливо знати.
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25.09.2024 12:13 Відповісти
Цього цілком вистачить, щоб оплатити комунальні послуги (раз чи двічі) і здохнути.
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25.09.2024 12:16 Відповісти
Двічі..... хіба що десь у селі де немає газу....
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25.09.2024 13:34 Відповісти
Ага, спростив, затвердив, призначив...
Розкажіть про це таким людям:
https://www.youtube.com/watch?v=GY0htWIV9Wc ЖОДНИХ ВИПЛАТ ВІД ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ
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25.09.2024 12:13 Відповісти
це замість 15млн.?
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25.09.2024 12:23 Відповісти
Нічого не зрозуміло - 15млн.,чи 2.27?
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25.09.2024 12:26 Відповісти
22 млн. 700 тис. Цеж болюче питання, а в ЗМІ гуляють різні цифри. Таке враження, що ці новини, причому в різних ресурсах, набирають розумововідсталі...
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25.09.2024 12:36 Відповісти
моя донька встигла частину з 15млн отримати, тепер блазень забере назад?
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25.09.2024 12:34 Відповісти
Ця виплата - якщо загибель відбулася не у бойових діях.
У випадку загибелі внаслідок бойових дій виплачується 15 мільйонів, відповідно до постанови №168 від 28 лютого 2022.
Варто було б це додати до статті.
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25.09.2024 12:48 Відповісти
Дякую,зрозуміло.
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25.09.2024 13:19 Відповісти
ЗМІ дивно доносять таку інформацію. Мова йде не про тих, хто загунув в умовах бойових дій. А про тих проходить службу і помер з якихось причин будучи військовосліжбовцем не у зоні бойових дій.
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25.09.2024 12:49 Відповісти
Для тих, кому 50++ і хто вже "на ладан дихає", це чудовий стимул мобілізуватися.
Сім'я зможе отримати якісь виплати. А от якої якості буде це "поповнення", і як його зустрінуть в окопах, то вже діло десяте, головне - статистика. Так само "для галочки" працюють і ТЦК.
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25.09.2024 14:11 Відповісти
А тобі, внучьок, скільки років? До твого відома зараз чоловіки в Україні в більшості доживають до 80++.
А тих, хто у 50 "на ладан дихає", навіть наша ВЛК на фронт не пустить.
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25.09.2024 18:42 Відповісти
Доживай і далі, "знавець". До твого відома, офіційна статистика каже зовсім інше:
"За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го - 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го - 70,9 року."
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26.09.2024 07:56 Відповісти
Ну так то ж через війну! Сам подумай.
А взагалі 50-річний чолов'яга зовсім зараз не старий.
Звісно, через війну середній вік буде скорочуватись. Бо якщо 30-річний загинув, а 90-річний помер, то в середньому два чоловіки прожили по 60 років. От тобі і статистика.
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26.09.2024 08:50 Відповісти
Повинні працювати ВЛК. Не виконувати спущений згори план, а саме працювати.
А щодо тривалості життя, то вона на протязі останніх 70-ти років лише трохи змінювалося:
1950 - 61,3
1955 - 1990 - 67,9...65,2
1995 - 61,3
2000 - 62,3
2004 - 62,0
2008 - 62,2
2013 - 66,3
2019 - 66,9
Як бачите, 80++ тут і близько не було і немає.
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26.09.2024 09:08 Відповісти
Я ж тобі вже розписав, як рахує статистика!!!
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26.09.2024 09:32 Відповісти
Ну тоді сходіть на кладовище, та почитайте там, у якому віці помирають люди. Немає там і близько ваших 80++, так що не вигадуйте.
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26.09.2024 09:35 Відповісти
 
 