Уряд спростив процедуру оформлення виплати у разі загибелі чи інвалідності військових
24 вересня Кабінет міністрів України затвердив постанову про спрощення процедури призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у постанові уряду № 1090.
Одноразова грошова допомога в разі загибелі військових призначається та виплачується членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули.
Документ встановлює, що рішення про призначення та виплату одноразової допомоги ухвалюватиме Мінветеранів, а самі кошти переказуватиме також Мінветеранів на банківський рахунок одержувача (раніше кошти виплачували органи соціального захисту населення).
Процедура дозволить прискорити строки проведення виплат
Суму виплат цей документ не змінює, вони залишаються на попередньому рівні:
- у разі загибелі (смерті) осіб у розмірі 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (2,27 млн);
- у разі встановлення інвалідності I групи — 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн);
- у разі встановлення інвалідності II групи — 300 прожиткових мінімумів (908,4 тис. грн);
- у разі встановлення інвалідності III групи — 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).
Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через "Дію".
Наразі прожитковий мінімум становить 3 028 грн.
Нагадаємо, після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.
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https://www.youtube.com/watch?v=GY0htWIV9Wc ЖОДНИХ ВИПЛАТ ВІД ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ
У випадку загибелі внаслідок бойових дій виплачується 15 мільйонів, відповідно до постанови №168 від 28 лютого 2022.
Варто було б це додати до статті.
Сім'я зможе отримати якісь виплати. А от якої якості буде це "поповнення", і як його зустрінуть в окопах, то вже діло десяте, головне - статистика. Так само "для галочки" працюють і ТЦК.
А тих, хто у 50 "на ладан дихає", навіть наша ВЛК на фронт не пустить.
"За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року, 2023-го - 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го - 70,9 року."
А взагалі 50-річний чолов'яга зовсім зараз не старий.
Звісно, через війну середній вік буде скорочуватись. Бо якщо 30-річний загинув, а 90-річний помер, то в середньому два чоловіки прожили по 60 років. От тобі і статистика.
А щодо тривалості життя, то вона на протязі останніх 70-ти років лише трохи змінювалося:
1950 - 61,3
1955 - 1990 - 67,9...65,2
1995 - 61,3
2000 - 62,3
2004 - 62,0
2008 - 62,2
2013 - 66,3
2019 - 66,9
Як бачите, 80++ тут і близько не було і немає.