Уряд спростив процедуру оформлення виплати у разі загибелі чи інвалідності військових

24 вересня Кабінет міністрів України затвердив постанову про спрощення процедури призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у постанові уряду № 1090.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі військових призначається та виплачується членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули.

Документ встановлює, що рішення про призначення та виплату одноразової допомоги ухвалюватиме Мінветеранів, а самі кошти переказуватиме також Мінветеранів на банківський рахунок одержувача (раніше кошти виплачували органи соціального захисту населення).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ виплатить пораненим воїнам по 45 тис. гривень на додаток до державних виплат, - Кличко

Процедура дозволить прискорити строки проведення виплат

Суму виплат цей документ не змінює, вони залишаються на попередньому рівні:

у разі загибелі (смерті) осіб у розмірі 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (2,27 млн);

у разі встановлення інвалідності I групи — 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн);

у разі встановлення інвалідності II групи — 300 прожиткових мінімумів (908,4 тис. грн);

у разі встановлення інвалідності III групи — 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через "Дію".

Наразі прожитковий мінімум становить 3 028 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видатки держбюджету на виплати військовим у серпні перевищили 82 мільярди, – Мінфін

Нагадаємо, після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.