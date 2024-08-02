48% украинцев негативно оценили деятельность "Слуги народа", а позитивно - 13%, - опрос
Среди девяти политических партий, по которым проводился опрос, украинцы выразили наиболее негативное отношение к "Слуге народа", "Батькивщине" и запрещенной ОПЗЖ, наиболее положительное - к партии Сергея Притулы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае.
Согласно результатам опроса, к партии "Слуга народа" негативно относятся 48% украинцев из числа опрошенных, нейтрально - 32%, положительно - 13%.
Свое отношение как негативное к ВО "Батькивщина" оценили 57% украинцев, 31% выразил нейтральное отношение и 9% - положительное.
Также 71% украинцев отнеслись очень негативно к запрещенной ОПЗЖ, нейтрально оценивают эту политсилу 19% и положительно 4% украинцев.
Мнения относительно партии, возглавляемой Сергеем Притулой, разделились, положительное и отрицательное отношение к ней составляет 28% соответственно.
Положительное отношение к "Европейской солидарности" выразили 23%, а отрицательное - 47% украинцев. Партию "Удар" негативно оценили 34% из числа опрошенных респондентов, и только 18% - положительно.
Уровень негативной оценки среди украинцев к партиям "Разумная политика" и "Голос" почти на одинаковом уровне - 27% и 29%. Положительное отношение к ним выразили 18% и 13% из числа опрошенных респондентов соответственно.
Исследование продолжалось 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).
Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.
Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.
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Бо Притула сам по собі такий же куколд, як і ЗЄ.
Геть загальне виборче право!
Беремо пересічного селюка, який більшість інфи бере з телека, а в інеті дивиться тільки котиків та цицьки.
Така картина світу у нього мабуть і є. СН засідають, працюють, щось там приймають. По телеку ні слова про крадіжки, мародерство, бабло у конвертаз та держзраду депутатів СН.
Притула - красава щось там купує для ЗСУ.
От це саме "щось там" - це теж феномен.
Довбойоби не знають і не хочуть знати деталей. Бо треба бурачки полити, машину на СТО загнати...
По суті це опитування відображає співвідношення невігласів до критично думаючих.
Я писав, що цих людей у тому інтернеті цікавить.
Люмпени - вони такі. Це не гарно і не погано це просто так є.
Саме реднеки у США підтримують Трампа, наприклад.
Дійсно погано те, що їх так багато.
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Ты что, опросы в городах проводила, что так заявляешь?
Лишь бы ляпнуть?
Человек все по делу написал.
Даже сейчас ты перепутала "отсутствие интернета" с тем, что селян интересует в инете.
А что тогда говорить про остальных селян, которые прийдя домой уставшими, хотят поесть и отдохнуть, посмотрев в инете что-то интересное - "котиків та цицьки".
95 % украінців відносятся НЕГАТИВНО до перелічених партій, котрі як би мають якусь довіру.
5% - це оці партіі, котрі тільки своі зацікавленості лобують, а не України!
Треба заборонити політични партіі на Україні, а тільки депутати від народа, а не рішалов бюджету!
А знайти спосіб примусити жити всіх згідно закону, нє,не приходила в голову така ідея?
Треба реально *****ти прямо на вулиці, як шуфрича.
Після епічних зашкварів СН і патологічного розкрадання ними коштів українців ті самі українчики тільки на 48% невдоволені Слугою Урода?
Для них слизький пройдисвіт, пов'язаний з крадіями з ОПЗЖ серьожа прітула - мало не панацея від їхнього злиденного існування?? Чудово! 🤪
Якщо ж це "голосування" проводилося серед ухилянтів та т.зв "золотої" молоді - тоді і питань нема...
А кого оберуть клоуни? Звісно свого! Клоуна!
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одних зебілів опитували щи що?
Математика по-украински. Прямо как на россии, только у них 146% вместо 100, а у нас 93%.
А де ви тут бачили українські партії? Партії для українців, але не українські.
Майже третина українців у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Ще майже чверть респондентів (24%) - хоча б на рік. Про намір залишитися назавжди повідомили 8% респондентів. Про це свідчать результати дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах", проведеного Міграційною платформою EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
У Нідерландах 44% громадян України мають намір залишитися в країні на кілька років. Понад п'ята частина респондентів (21%) планує залишитися хоча б на рік і лише 6% планують залишитися назавжди. Однак слід зазначити, що існує значний відсоток тих, хто не визначився: 18% -у Німеччині та 19% - у Нідерландах не ухвалили рішення, залишатися на довший період у своїй поточній країні проживання чи повернутися на Батьківщину. Це все що треба знати про "біженців"-виборців Зеленського і Слуг. Проголосували з метою "хоть поржом" і коли їх кумир привів війну в країну.....негайно здриснули за довгим євро в Європу....Тепер там ржуть...
@_dopeless
З усіх партій українці найкраще ставляться до НЕІСНУЮЧОЇ партії Притули. Це все, що треба знати про те, як українці вчаться на своїх помилках, саморозвиваються та поступово перетворюються на суспільно та політично свідомих громадян.
А ще цікаво, чому за єдину притомну партію (ЄС) так мало? Тому це опитування просто НІАЧОМ.
Якась клоунада.
Який ще демократичний інститут в країні де відсутня демократія. Де виборцям приходиться обирати між ставлениками олігархів.
Хто з олігархів фінансує цей "демократичний" інститут?