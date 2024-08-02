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48% украинцев негативно оценили деятельность "Слуги народа", а позитивно - 13%, - опрос

Більшість українців негативно ставляться до

Среди девяти политических партий, по которым проводился опрос, украинцы выразили наиболее негативное отношение к "Слуге народа", "Батькивщине" и запрещенной ОПЗЖ, наиболее положительное - к партии Сергея Притулы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае.

Согласно результатам опроса, к партии "Слуга народа" негативно относятся 48% украинцев из числа опрошенных, нейтрально - 32%, положительно - 13%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57% украинцев считают, что война будет продолжаться еще долго, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Свое отношение как негативное к ВО "Батькивщина" оценили 57% украинцев, 31% выразил нейтральное отношение и 9% - положительное.

Также 71% украинцев отнеслись очень негативно к запрещенной ОПЗЖ, нейтрально оценивают эту политсилу 19% и положительно 4% украинцев.

Більшість українців негативно ставляться до "Слуги народу"

Мнения относительно партии, возглавляемой Сергеем Притулой, разделились, положительное и отрицательное отношение к ней составляет 28% соответственно.

Положительное отношение к "Европейской солидарности" выразили 23%, а отрицательное - 47% украинцев. Партию "Удар" негативно оценили 34% из числа опрошенных респондентов, и только 18% - положительно.

Уровень негативной оценки среди украинцев к партиям "Разумная политика" и "Голос" почти на одинаковом уровне - 27% и 29%. Положительное отношение к ним выразили 18% и 13% из числа опрошенных респондентов соответственно.

Читайте: 72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Исследование продолжалось 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Автор: 

опрос (2820) Притула Сергей (84) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+55
Хто взагалі може оцінити позитивно так звану роботу цього зброду СН ?
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02.08.2024 15:26
+49
Притула вже вчить роль Голобородька?
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02.08.2024 15:27
+44
48% українців негативно оцінили діяльність "Слуги народу", - опитування Джерело:

Знову дурні соціологи цифори поплутали - не 48, а 84 %
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02.08.2024 15:26
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Куколдоводом Пінчуком.

Бо Притула сам по собі такий же куколд, як і ЗЄ.
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02.08.2024 16:08 Ответить
Справа не в зеленському. Справа в тому, що народ тупий. Мало зеленського, ялинковича, хочуть ще притулу в президенти. Це трагедія
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02.08.2024 16:09 Ответить
Справа в тому, що наріду втокмачують, що він -- мудрий!
Геть загальне виборче право!
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02.08.2024 16:50 Ответить
Розумні українці. Притула такий же проект банкової
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02.08.2024 16:09 Ответить
Притула замовив опитування?
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02.08.2024 16:12 Ответить
А у Колі Рязанова спитали?
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02.08.2024 16:13 Ответить
аха нагадує прокурора пшонку
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02.08.2024 17:13 Ответить
Меньше слухайте ціх ************ соціологів. Всі ці кмиси,розумковці і т.п.. Телефонували мені теж ці довбні .Питання ще так перекручені - якби ні , но такі да.. І нахабні аж занадто - три разі ***** посилал, а він своє далдоніт, як дебил. Не звертайте уваги на їхні ціферки , то все муйня.
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02.08.2024 16:15 Ответить
Нє.
Беремо пересічного селюка, який більшість інфи бере з телека, а в інеті дивиться тільки котиків та цицьки.

Така картина світу у нього мабуть і є. СН засідають, працюють, щось там приймають. По телеку ні слова про крадіжки, мародерство, бабло у конвертаз та держзраду депутатів СН.
Притула - красава щось там купує для ЗСУ.
От це саме "щось там" - це теж феномен.
Довбойоби не знають і не хочуть знати деталей. Бо треба бурачки полити, машину на СТО загнати...

По суті це опитування відображає співвідношення невігласів до критично думаючих.
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02.08.2024 16:18 Ответить
О, котики і цицьки - це ж так романтично... А десь якась війна...
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02.08.2024 16:44 Ответить
і ні одна прошмантовка в ..марахвоні.. за два з половиною роки війни не показала скільки ПОРОШЕНКО закупив для ЗСУ --- ні одна курва не згадала -- ні масейчук-каломойськая ні мазур -каломойськая взагалі ніхто ---як до вовіка взагалі нічого не було і про те як крадуть прокурори . судьї . нач. адміністрацій . нач тцк . таможня теж ні слова в марахвоні . масейчук-каломойськая сказала ..не на часі.. не можна розхитувати човна СКОРІШЕ Б ВИБОРИ
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02.08.2024 18:04 Ответить
Я корінний міський житель,але інколи буваю в селах.Ваш коментар про селян-брехня.Це де ж такі села є,в яких у всіх людей немає інтернету і смартфонів?І не потрібно тримати сільських жителів за невігласів.Зелені у Києві виграли вибори у 2019 і досі багато киян обожнюють боневтіка і слуг.Те саме з жителями інших міст.Критично думаючих найбільше серед жителів Львівщини,як показали вибори 2019.
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02.08.2024 21:16 Ответить
Я не писав, що інтернету та смартіонів нема.
Я писав, що цих людей у тому інтернеті цікавить.

Люмпени - вони такі. Це не гарно і не погано це просто так є.
Саме реднеки у США підтримують Трампа, наприклад.

Дійсно погано те, що їх так багато.
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02.08.2024 21:23 Ответить
то "барін-білокровка" , глист з рошенівської страки всіх українців вважає билом сільським
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02.08.2024 23:05 Ответить
ще усрись зебіл штопаний.
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03.08.2024 09:05 Ответить
На Львівщині трохи більше половини, в сусідніх областях трохи менше. Волинь окупував Палиця. При доброму прищемленні хвоста(ніби він Світязь вичерпав), навіть голова БПП в облраді пішов під "Майбах".
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03.08.2024 08:24 Ответить
досі багато киян обожнюють боневтіка і слуг.Те саме з жителями інших міст
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ты что, опросы в городах проводила, что так заявляешь?
Лишь бы ляпнуть?
Человек все по делу написал.
Даже сейчас ты перепутала "отсутствие интернета" с тем, что селян интересует в инете.
А что тогда говорить про остальных селян, которые прийдя домой уставшими, хотят поесть и отдохнуть, посмотрев в инете что-то интересное - "котиків та цицьки".
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03.08.2024 10:55 Ответить
ні. без листів опитувань, бо я вже сумніваюся, навіть в первинній виборці - справи не буде! соціологи КМІС - доведіть.
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02.08.2024 21:20 Ответить
марне сподівання, легше тут Цензорі щось опитати, бо лягли вже всі під дЄрьмОПу.
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03.08.2024 17:50 Ответить
А моя доця - "практична, як "удар сокири" "Офіцерська" дочка! І з сім"єю справляється і гайку закрутить може! У блокаді хлопцям з ТРО їсти варила А зараз отримала права на машину Якщо чоловіка призвуть (хоч він і признаний непридатним) - будуть "з колесами"
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03.08.2024 10:00 Ответить
Навіть додати нічого! Все так і є!
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03.08.2024 12:55 Ответить
Звідкіля оці опитування?

95 % украінців відносятся НЕГАТИВНО до перелічених партій, котрі як би мають якусь довіру.

5% - це оці партіі, котрі тільки своі зацікавленості лобують, а не України!

Треба заборонити політични партіі на Україні, а тільки депутати від народа, а не рішалов бюджету!
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02.08.2024 16:36 Ответить
"На Україні",. Товаріщ майор, ви тупо палитесь.
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02.08.2024 19:59 Ответить
Як казав Кучма Л.Д. "Це ж було вже!" ***, 1917 рік, "вся власть савєтам", зємля крестьянам фабрікі рабочім.. " Депутати були народні, в "совєтах". А в 32 році чомусь дітей своїх їли...

А знайти спосіб примусити жити всіх згідно закону, нє,не приходила в голову така ідея?
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02.08.2024 20:02 Ответить
Багато хто зі співвітчизників походять, як казав О.Бендер, не від мавпи, а від корови. Туго доходить.
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02.08.2024 16:40 Ответить
!!!
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02.08.2024 16:53 Ответить
Цифры местами не перепутали?
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02.08.2024 16:41 Ответить
Наявність в опитуванні «партії Притули» - це доказ того що соцопитування брехливе і направлено штучно підняти комусь рейтинги.
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02.08.2024 16:48 Ответить
саме так все починалось для Вови-боневтіка, коли актор-п..здобол з чиєїсь подачі раптом опинився в рейтингах...
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02.08.2024 17:13 Ответить
Не треба "негативно", не треба...
Треба реально *****ти прямо на вулиці, як шуфрича.
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02.08.2024 16:59 Ответить
Партія Притули це хто взагалі, хочь одне прізвище назвіть?))
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02.08.2024 17:01 Ответить
Пританцула, Супутник, Хомутиннік, теща не Шумахер...
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03.08.2024 09:08 Ответить
Якщо це дійсно так, то цій країні доволі скоро прийде ПІZДА. Вибачте мою хранцузьську.
Після епічних зашкварів СН і патологічного розкрадання ними коштів українців ті самі українчики тільки на 48% невдоволені Слугою Урода?
Для них слизький пройдисвіт, пов'язаний з крадіями з ОПЗЖ серьожа прітула - мало не панацея від їхнього злиденного існування?? Чудово! 🤪
Якщо ж це "голосування" проводилося серед ухилянтів та т.зв "золотої" молоді - тоді і питань нема...
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02.08.2024 17:05 Ответить
Таке враження, що опитування проводилося серед прислуги зелених небожителів
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02.08.2024 17:07 Ответить
Так красти, так красти, та ще й під час війни можуть тільки зелені мудараси!
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02.08.2024 17:17 Ответить
Хто ще не зрозумів ,пояснюю ,почалась підготовка до післявоєнних виборів з заміною скомпрометованих "Слуг " на чергові "Новиє ліца " під назвою "Партія притули " .
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02.08.2024 17:24 Ответить
Відданий учень коломойського - пінчука притула поступив з Голосом так само, як коломойша із Дніпром, а піня із Озимим поколінням та Самопоміччю. Проте виникає питання до соціологів: чому травневі опитування представляються як актуальні? Чи не тому, що поточні взагалі катастрофічні для влади?
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02.08.2024 17:25 Ответить
Так, зек був, артист Аригінального жанру ще й досі не бажає звільнятись. Залишилось нове обличчя - або бомж, або ... шеф-кухар робочої їдальні. Чи працівника бюро інтимних послуг. Ну, щоб всіх обслуговував по фірмі.
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02.08.2024 17:43 Ответить
багата наша земля довбо..обами
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02.08.2024 17:27 Ответить
Не "довбо..обами", а зрадниками. Згадайте, скільки сталін сюди біосміття з московії завіз замість знищених українців.
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02.08.2024 17:34 Ответить
Є така християнська притча, що коли раби плакали і взивали до Бога, за що він дав їм такого жорстокого і страшного правителя (Ірода), то Бог відповів: " Це тому, що не знайшов нікого гіршого"
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03.08.2024 19:40 Ответить
А що позитивного зробила " партія притулки " ?!
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02.08.2024 17:28 Ответить
Відкрила Закон всесвітнього тяготіння. Пахарів до ледарів.
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02.08.2024 17:44 Ответить
жоден з перелічених типів і типуль та їх клубів за інтересами президентства не гідний. хоча Притула дійсно виглядає краще інших.
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02.08.2024 17:36 Ответить
Виглядає звідки? Швагро регіонала Хомутинника, обслуга Пінчука.
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03.08.2024 08:28 Ответить
З якої дупи виглядає цей слизький вар'ят?
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03.08.2024 10:15 Ответить
Я у шоці ! Це ким потрібно бути, щоб тих, хто нічого не зробив і не робить, крім Великого крадівництва, ще довіряти і ... кохати ? Якщо дружина не дала, то її ******* як перед весіллям ? О які українці - альтруїсти !!! Весь світ здивували ... своїм довір'ям.
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02.08.2024 17:39 Ответить
а хто такий притула . що воно таке . а куди пропали 73 проц. ..хоть паржем . какая разницца.. ?????
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02.08.2024 17:43 Ответить
Притула новий клоун. Старий проївся.
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03.08.2024 08:29 Ответить
Не 48% а 148% против этой мерзотной 5-й колонны !!!
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02.08.2024 17:43 Ответить
Ви що дійсно впевнені що цей тупорилий недоаферист прутила очолює рейтинг ..
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02.08.2024 17:45 Ответить
Чоиу бідні? Бо дурні. А чому дурні? Бо бідні... Какой нафиг Притула? Он великолепный комик и стендапер, великолепный волонтер. Но, ляха-муха, он не политик. Одного уже выбрали, теперь надеемся на другого? Что за долбанная блажь когда гибнет на фронте цвет нации? Еще одного комика в президенты? Да вы хоть начнете понимать что вместе с президентством он принимает длжность Верхлвного Главнокомандующего ЗСУ во время ВОЙНЫ??????????
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02.08.2024 17:57 Ответить
Він дорогий волонтер. Дешево не купляє, тільки в два дорога, за відкат.
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03.08.2024 08:30 Ответить
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02.08.2024 18:11 Ответить
Все це точно знову повторюється ! Про що свідчать опитування, проведене 23. 08. 2012 соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Про катастрофічну ситуацію яка була з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом зрадників від яких мало чим відрізняється і влада українофобів ЗЕбілів корупціонерів яка злочинно підтримує московську церкву МП. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського ригоАнального парламенту ЗЕКА мізерно лише - 4%, Кабміну - 7%. Так ще трохи і теж такий ж катастрофічний рейтинг який був у прокремлівській - антиукраїнській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у продажній антиукраїнській - прокремлівській банді ЗЕбілів - хапуг (слуг кремля) які тільки шалено нестримно крадуть та несамовито підтримують ворожу московську церкву МП. Але український народ їх також як і ригоАналів жорстко змете їх з Олімпу влади і викине до ЗЕКА в паРашу.
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02.08.2024 18:27 Ответить
У Росії заблокують Google, YouTube, Android та iOS - депутат Держдуми РФ
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02.08.2024 18:31 Ответить
притула? це вже якийсь сюр. з кловуна до кловуна. не всіх дурнів в Україні війна повбивала, як що це правда, а не заказ ж опи.
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02.08.2024 18:34 Ответить
Клоун-пересидент тримає інших клоунів подалі від фронту.
А кого оберуть клоуни? Звісно свого! Клоуна!
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02.08.2024 19:33 Ответить
Не надо путать слуг народа и Зеленского. Большинство в интернете побить готовы за Зеленского. Это удивляет.
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02.08.2024 18:50 Ответить
це в неті, бо їм за це платять, то боти подляковські, а по факту, в житті то чмошники, що ніколи слова не скажуть на підтримку того лайна
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02.08.2024 19:05 Ответить
ну з прислугами урода все зрозуміло, крім подоляцького лайна їх ніхто не підтримує, а от де ванья суліма, всеволод підарченко, він же підарчелло, упороті тЮлькорасти?
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02.08.2024 19:00 Ответить
**** *****, дебилы необучаемые, Притула *****.
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02.08.2024 19:03 Ответить
Хто це? Де вони? Які вони? Хто утой Притула?..ла...ла..ла?! ....і ЛА-ЛАЛА!
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02.08.2024 19:22 Ответить
Шо це за муйня??? Кого опитували? ,,Слуги урода" вирішили переіменувати себе в ,,партію притули"? ПНХ і притула і слуги урода і ЗаЖОПники. Соцопитування явно від фонаря
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02.08.2024 19:35 Ответить
Позитивне ставлення до "Європейської солідарності" висловили 23%, а негативне - 47% українців
========
одних зебілів опитували щи що?
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02.08.2024 19:52 Ответить
"Скрябіназнищили". З вами все зрозуміло. Скрябіна знищило спиртне.
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03.08.2024 08:35 Ответить
флюгер, що починав за партію "Зелених", а закінчив обсмоктуванням яникОвоща, має тут трьох дебіло-виборців...
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03.08.2024 09:16 Ответить
О ще одне тупориле створіння вилізло! ІДи лікуйся зевоша! Доречі скрябін топив за ригів, але ти ж тупориле-і-інічого нечуло!
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03.08.2024 12:58 Ответить
цифри переставти і вийде 84% що буде реалістично.
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02.08.2024 20:13 Ответить
Хто з присутніх на цензорі був опитаний? Все це брехня і лайно зелених покидьків.
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02.08.2024 20:15 Ответить
ось цей щасливчик:
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03.08.2024 09:18 Ответить
Як показує це опитування, то більшість українців хворі на голову. "партія притули" це що таке? Це інша голова однієї і тоєї гідри. Люди!!! Ви дебіли??? Господи помилуй, дай поїхати кудись геть з цієї держави хворих на голову...
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02.08.2024 20:22 Ответить
Дерьмак давно створює свою партєйку, на роль вожака призначив Притулу. А партєйка не вимальовується. Вийшов Кабачок 12 стільців і *волонтерять* як Корєйкі. Як завжди, опитування намалював ще в травні справну цифру. І аж на початку серпня показав холєрику Бубону. Получив одобрямс. Слуги цепеніють.
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02.08.2024 22:13 Ответить
вы стадо, тупое послушное стадо.
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02.08.2024 22:30 Ответить
> негативно ставляться 48% українців з-поміж опитуваних, нейтрально - 32%, позитивно - 13%.
Математика по-украински. Прямо как на россии, только у них 146% вместо 100, а у нас 93%.
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02.08.2024 23:43 Ответить
Розрахунок всіх шайок, які зараз рвонули у владу, як "свіжі патріоти", тільки на одне - на тупість, наглість та хохляцтво т.з. "українців", тобто громадян України, які в більшості своїй не є українцями вже давно.
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02.08.2024 23:54 Ответить
Як на мене, щось дуже дофуя тих партій наплодилось. Така вже ментальність українців - кожен вважає себе крутим гетьманом, але то таке...А щодо різних там "опитувань" - ще раз доводить, що люди думають очима, вухами, животом тільки не бошкою. А це вже діагноз...
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03.08.2024 04:07 Ответить
Кожен українець вважає себе крутим гетьманом?
А де ви тут бачили українські партії? Партії для українців, але не українські.
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04.08.2024 06:33 Ответить
13 % ідіотів, і ще 32% довбнів
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03.08.2024 06:29 Ответить
Лише 16% українських біженців в Німеччині та 5% в Нідерландах заявили, що збираються якомога швидше повернутись в Україну. Водночас 64% планує залишатись в Німеччині на термін від щонайменше року, і 71% - у Нідерландах,

Майже третина українців у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Ще майже чверть респондентів (24%) - хоча б на рік. Про намір залишитися назавжди повідомили 8% респондентів. Про це свідчать результати дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах", проведеного Міграційною платформою EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

У Нідерландах 44% громадян України мають намір залишитися в країні на кілька років. Понад п'ята частина респондентів (21%) планує залишитися хоча б на рік і лише 6% планують залишитися назавжди. Однак слід зазначити, що існує значний відсоток тих, хто не визначився: 18% -у Німеччині та 19% - у Нідерландах не ухвалили рішення, залишатися на довший період у своїй поточній країні проживання чи повернутися на Батьківщину. Це все що треба знати про "біженців"-виборців Зеленського і Слуг. Проголосували з метою "хоть поржом" і коли їх кумир привів війну в країну.....негайно здриснули за довгим євро в Європу....Тепер там ржуть...
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03.08.2024 07:06 Ответить
Що зайвий раз підтверджує-українці, в своїй більшості, це не нація,а тупий,недалекий,обмежений нарідішко! Партії СН,притули і їм подібні мають більшу прихильність, ніж дійсно патріотична,проукраїнська ЄС! А підтримка зрадника-недоумка зенаркомана яка? Отож бо й воно!
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03.08.2024 08:14 Ответить
Це вся ця *******, що голосує за них, сидять за кордоном і плещуть в долоні! Нехай приїдуть сюди і розділять зі мною, ту всю радість, яку вони принесли в рідний дім!
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03.08.2024 08:50 Ответить
Я вас благаю. який притула, про що ви говорите! Слуги набрали би хоча б 15%, чому 15%, томущо ще є дебіли!!!
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03.08.2024 08:46 Ответить
Yes! Dopeless

@_dopeless

З усіх партій українці найкраще ставляться до НЕІСНУЮЧОЇ партії Притули. Це все, що треба знати про те, як українці вчаться на своїх помилках, саморозвиваються та поступово перетворюються на суспільно та політично свідомих громадян.
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03.08.2024 09:39 Ответить
13 відсотків це ті мародери, які роздирають цю державу та їм все рівно доля цієї держави
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03.08.2024 10:25 Ответить
Це тупий залізобетонний електорат зе.
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03.08.2024 13:12 Ответить
Эти проценты берутся из воздуха? Я живу больше 60 лет, но ни разу у меня, членов моей семьи и моих знакомых никто ничего не спрашивал. Хотя все они жили вместе со мной в городе миллионнике. Рейтинг у клоуна должен быть ниже плинтуса. И это данные не из "рейтингов" а из жизни.
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03.08.2024 10:55 Ответить
От дивно мені: як можна "нейтрально" ставитися до крадіїв і шахраїв? В твоєму домі твоєю долею орудує негідник і вор, а тобі на це -- байдуже...
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03.08.2024 13:14 Ответить
WTF?
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03.08.2024 13:26 Ответить
Тупорилое ЗЕ Бидло нужно отправлять на 0, а так как там большинсво єто одинокие полу климаксичние "волчици" винника на курси фельдшеров и на Бахмут, биомусор не жалко....
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03.08.2024 14:11 Ответить
Партія притули. Хтось чув хто там є, крім притули? Його супутник, мать. Ще одні слуги, курва. Т а й бу вдома, корли дружині набрали , мовляв опитування з 15 питань 10 про притулу. Ні, це не замовне, це так співпало.
А ще цікаво, чому за єдину притомну партію (ЄС) так мало? Тому це опитування просто НІАЧОМ.
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03.08.2024 16:53 Ответить
"свідчить https://kiis.com.ua/materials/pr/20240801_n/May%202024%20Opportunities%20and%20Challenges%20Facing%20Ukraine%E2%80%99s%20Democratic%20Transition%20%28Ukrainian%29.pdf?fbclid=IwY2xjawEZb4RleHRuA2FlbQIxMAABHRPC2CM_k1I3a7NaIXJq9_6SkooTBG-4v76mWxQ10XoIq2PfcTDrJrvXHA_aem_5S9DtaQATMawh-10a4yXzw опитування Національного Демократичного інституту".

Якась клоунада.
Який ще демократичний інститут в країні де відсутня демократія. Де виборцям приходиться обирати між ставлениками олігархів.
Хто з олігархів фінансує цей "демократичний" інститут?
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04.08.2024 07:03 Ответить
Кого нам підсовують для вибору. Краще вже було б обирати між партіями Гриценко, Смешко і Залужного.
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04.08.2024 07:15 Ответить
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