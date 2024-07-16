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Новини
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"Слуги народу" підвищили зарплати помічників депутатів у півтора рази

третьякова

Верховна Рада внесла зміни до постанови "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів" щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів.

Відповідний проєкт постанови №11384 на засіданні у вівторок, 16 липня, підтримали 264 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

У тому числі постанову підтримали 189 депутатів від "Слуги народу", 13 – від "Голосу", по 12 – від ВО "Батьківщина" та груп "Відновлення України" і "Довіра", 8 – від "Платформи За життя та мир", 7 – від "Європейської солідарності" та групи "Партія "За майбутнє", а також 4 позафракційні.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що за законом "Про статус народного депутата України" кожен нардеп може мати до 31 помічника-консультанта. Водночас фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором, у 2024 році встановлений на рівні 29,2 прожиткового мінімуму або 88,4 тис.грн на місяць.

"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", – вважає ініціаторка проєкту постанови, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

Відтак, постанова передбачає збільшення з 1 липня 2024 року місячного фонду оплати праці помічників нардепів до 43,8 прожиткового мінімуму або 132,63 тис. грн.

Збільшення фонду оплати праці помічників передбачається за рахунок економії видатків на оплату відпусток народних депутатів, на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, та зменшення видатків на оплату праці працівників Апарату Верховної Ради.

Читайте також: Скандал через зарплати у Раді: Депутати звинуватили Апарат ВР у зламі електронної системи парламенту

Як повідомлялося, раніше ініціаторка постанови Галина Третьякова звинуватила співробітників Апарату ВР у втручанні в електронну систему, щоб завадити перенаправленню коштів з фінансування Апарату на виплати помічникам депутатів.

За її словами, наразі у Апараті ВР 200 вільних посад, кошти, передбачені на їх утримання, перерозподіляються на доплати керівництву. Водночас депутати пропонували спрямувати їх на збільшення фонду оплати праці своїх помічників.

Скільки витрачає держава на утримання депутатів

Кошторис Верховної Ради на 2024 рік передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВР на загальну суму 2,95 млрд грн, це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на минулий рік.

Збільшення видатків у парламенті пояснювали зокрема тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн (у поточному бюджетному періоді він становить 2 684 грн).

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів. На 2023 рік на виплати депутатам передбачалось витратити 840 млн грн.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту передбачено 1,13 млрд грн, у тому числі 1,01 млрд грн – на оплату праці.

При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 198,3 млн грн. У тому числі 169,18 млн грн виділять саме телеканалу "Рада", що відповідає рівню 2023 року.

Автор: 

ВР (2910) депутат (127) парламент (1969) помічник депутата (4) Слуга народу (189) Третьякова Галина (2)


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Топ коментарі
+30
Скотиняки.
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16.07.2024 18:46 Відповісти
+15
А ви, хлопи, сидіть без світла по 14-16 годин і готуйтеся до життя в концтаборі.
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16.07.2024 19:30 Відповісти
+13
Такого нема навіть в США!

Щоб один нардеп мав 30 (!) помічників за державні гроші!
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16.07.2024 20:51 Відповісти
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Скотиняки.
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16.07.2024 18:46 Відповісти
Де там , розумні люди , підганяють зарплату помічників під планку економічного бронювання ((
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16.07.2024 19:27 Відповісти
Кожен , 73%🦠🐑хто голосував за БАНДУ ЗЕІУДИ , винен в цій катастрофі, страшній війні , і ганьбищі !
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16.07.2024 20:06 Відповісти
Такого нема навіть в США!

Щоб один нардеп мав 30 (!) помічників за державні гроші!
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16.07.2024 20:51 Відповісти
Їм ще й зарплати платять? Посвідченням помічника депутата багато не заробиш?
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16.07.2024 18:54 Відповісти
Ще й як платять. А помічник не один і 5 і 10 може бути.
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16.07.2024 18:57 Відповісти
Третякова знову вилізла. Замінила безуглу..

А взагалі, ніфігова зп. Але ж відомо, що отак когось пристроїти на посаду помічника - то типу щось на кшталт хабаря. І помічники беруть благодарочки для депутатів за вирішення питань..

Цікаво б було перелік помічників з прив'язками до депутатів подивитись))
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16.07.2024 19:01 Відповісти
А ще з приводу чого вони їх консультують, бо ніякої ефективної роботи депутатів немає, а країна котиться, а точніше вони ж її і котять, у прірву!
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16.07.2024 19:49 Відповісти
А чого ж так скромно? Давайте більше витрачати на гівно і гівнюків. Проголосували представники всіх кончених партій. Тобто вся верховна рада це просто купа гівна. Немає електроенергії і можливо не буде. Невідомо як там хтось має зиму пережити. А тут збільшують витрати невідомо на що і на кого. Зелений не тільки бубочка. Ха ха ха.
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16.07.2024 19:17 Відповісти
Не называйте ******** бубочкой. Просто *****.
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17.07.2024 10:11 Відповісти
Це святе. Без цього ніяк.... Підара,,и!
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16.07.2024 19:19 Відповісти
А людям штрафи підвищили в 5 разів! Не даром депутати працюють!
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16.07.2024 19:21 Відповісти
До Е-бронювання підтягують?
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16.07.2024 19:22 Відповісти
Кінець епохи бідності сам себе не почне . Почали з помічників депутатів
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16.07.2024 19:23 Відповісти
Останні 5 років консультувати просто нікого... Для цих хххххх головний консультант "Калькулятор".
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16.07.2024 19:25 Відповісти
Вони і у ньому без помічників не розберуться , згадайте кілю мітбола з лимонами біля розваленої багатоповерхівки з фразою : " Мені сказали привези кілька лимонів " ((
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16.07.2024 19:30 Відповісти
Це попри те, що людей в країні стало менше, і потрібно скорочувати як кількість депутатів так і помічників!
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16.07.2024 19:26 Відповісти
Сокращать надо только путём отстрела.
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17.07.2024 10:13 Відповісти
Собі та помічникам підвищують зарплати, а нам вони хочуть підвищити податки
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16.07.2024 19:28 Відповісти
То он наверное для помощников требовал... а теперь им подняли зарплату и он больше так не будет.

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16.07.2024 19:29 Відповісти
та що там тих 3 мільйони що він вимагав , вечір у велюрі посидіти((
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16.07.2024 19:31 Відповісти
А ви, хлопи, сидіть без світла по 14-16 годин і готуйтеся до життя в концтаборі.
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16.07.2024 19:30 Відповісти
Не бачити Україні просвіту з такими депутатами і чиновниками.
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16.07.2024 19:33 Відповісти
Мабуть ТЦК почали штрафи вж виписувати
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16.07.2024 19:34 Відповісти
Ой як файно....
И на часі....
Файно, дуже файно і вчасно.....
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16.07.2024 19:39 Відповісти
З приводу чого депутати взагалі консультуються? Кожен депутат що, втілює в країні якісь реформи, проекти, чи працює над покращенням добробуту людей, навіщо кожному депутату по три оплачуваних нами, консультанти? Яка користь??
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16.07.2024 19:40 Відповісти
Вам не подобався Порох ...барига, ну то сосить лапу при зеленських 🤡 нах!
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16.07.2024 19:40 Відповісти
То то я починаю розуміти про весь анти комуністичний наратив: там тоді було погано, де ВСІ БУЛИ РІВНІ ! А от ми зробимо країну мрій, де буде як колись за часів Тараса Григоровича Шевченка: будуть пани і будуть кріпаки ! Країна Шевченка!
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16.07.2024 19:43 Відповісти
Фабрики робітникам, земля селянам на чолі з лєніним путіним!
Не соромся, тут зрозуміють.
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16.07.2024 19:52 Відповісти
Вже є пани і кріпаки яких пани ловлять і кидають в пекло війни.
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16.07.2024 20:25 Відповісти
ВР, у повному складі, пора на смітник
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16.07.2024 19:45 Відповісти
зедарасти
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16.07.2024 19:49 Відповісти
Слив нема..тварюки...
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16.07.2024 19:50 Відповісти
Это наверное "помощников" готовят или сразу в депутаты?
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16.07.2024 19:52 Відповісти
Фотка Третякової дуже влучно.
Насолоджуйтесь!
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16.07.2024 19:58 Відповісти
це прелєсно!

хто там зі слуг скиглив вчора про дефіцит 500 мільярдів?
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16.07.2024 19:59 Відповісти
Вони ще й кредит перенаправили на додаткові виплати чиновникам, тому що ті бідні перетруджуються коли працюють з грантами та освоєнням західних коштів
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16.07.2024 20:03 Відповісти
Підласа, яка щонеділі змінює сумочки кожна ціною у автівку((
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16.07.2024 23:09 Відповісти
Більше чим на першій лінії
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16.07.2024 20:01 Відповісти
Побажання:
витрачайте ці гроші виключно для себе і своїх рідних
на лікування
 в стаціонарі пожиттєво !!
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16.07.2024 20:03 Відповісти
Чому на ВР України ні один кинджал не впав ? І це питання у всіх виникає я його чую все більше і більше ...То чому ? Може їх туди ніхто не запускає от і все
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16.07.2024 20:07 Відповісти
450 депутатів у кожного три (це мінімум) нами оплачуваних помічника = 1350 помічників 5 років отримували зарплату, у середньому 22500 грн. Питання, чим вони допомогли Україні, що покращили?
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16.07.2024 20:08 Відповісти
На сьогодні виплата кожному депутату на помічників становить 132 600 грн
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17.07.2024 13:29 Відповісти
Невже хтось із депутатів відмовиться від цього? Є звичайно, депутати не згодні з владою, але вони не настільки дурні, щоб відмовляти своїм помічникам у такій радості.😁
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16.07.2024 20:18 Відповісти
А як же діра в 500 ярдів ? А , то ж для нас ..((
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16.07.2024 20:20 Відповісти
А у служек все в шоколаде.
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16.07.2024 20:22 Відповісти
Жаль нету хакеров, которые такие решения будут публиковать на всех екранах. Пусть лохторат ЗЕбаранчиков испытает жжение сзади
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16.07.2024 20:21 Відповісти
Ich bin davon ausgegangen, das sich das Land im Krieg befindet.
Was erhalten die Soldaten an der Front, die jede Sekunde ihr Leben auf Spiel setzen um so welche zu beschützen.
Ich frage mich auch, wozu bis zu 31 Assistenten, das sind mindestens 21 die Ihre Arbeit an der Front leisten können.

Mich stellt sich ****** die Frage, Existenzminimum: wieviel erhalten dieses und welches Privileg hat dann die Politische Führung Ihre Bezüge aufzustocken. ohne sich vorher um die schwächsten zu kümmern.
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16.07.2024 20:33 Відповісти
Ти пятушура на зарплаті, не скигли, чи тобі на рашкостані стільки не платять, і тобі завидно?
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16.07.2024 21:18 Відповісти
Ты судя по сему д*бил полый ....
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16.07.2024 21:22 Відповісти
Так то катлєта, для помічників у ВРУ по тумбочкам, бабло розкладав??
Задорожний з безумною служкою теж ??
А на дрони для ЗСУ, як там з грошима, у охлявшого Стефанчук+Корнієнка???
Видно тепловий удар у моношобли з ВРУ !!
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16.07.2024 20:45 Відповісти
Це вже якими треба бути паскудами що б таке творити під час війни та розстріляти вас мало і це гроші платників податків як наших так і дружніх країн які нам допомагають ,будьте прокляті.
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16.07.2024 20:48 Відповісти
Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів. На 2023 рік на виплати депутатам передбачалось витратити 840 млн грн.
Всьо. Досить.
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16.07.2024 20:50 Відповісти
Ну потужно ж!!! І як таких зламати?)))
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16.07.2024 21:00 Відповісти
Не обирати знову
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16.07.2024 21:07 Відповісти
Зеленому виборцю ура!!!!!! Так тримати. Шкода що це підвищення не з їхньої кишені. Тищенко треба більше помічників, є кого бити. Стефанчуку тільки продуктів закупити бригада потрібна. Тому що дівок вибирав , теж фахівцям треба більше коштів і тд і тп. А у тебе народе України,війна. Якось так.
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16.07.2024 21:10 Відповісти
132,63 тис. грн. це 30 днів на "нулі" солдата
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16.07.2024 21:15 Відповісти
це хабар своїм сраколизам прости мене господи
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16.07.2024 21:16 Відповісти
"Слуги народу" підвищили зарплати помічників депутатів у півтора рази Джерело: https://biz.censor.net/n3500022
Гніди гнойні випрабовують народне терпіння як тільки можна ....
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16.07.2024 21:17 Відповісти
Ну ми ж терпимо, виходить -заслуговуємо таку владу
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16.07.2024 23:07 Відповісти
вже в край о%уїли
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16.07.2024 21:40 Відповісти
Україну знищують паразити
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16.07.2024 21:58 Відповісти
ну-ууу, якщо тупі бездарні помічники тупих бездарних депітатів отримують 130'000, то 500'000 гендиректору Укренерго - замало! А може всеж не утримувати ці гнидники коштом українців, а прив'язати всі зарплати помічників, депутатів, гендиректорів і інших "потужних менеджерів" ОП і всяких нагл.рад до якості реформ, ефективності, загального ПО КРАЇНІ рівня добробуту і мінімальної зарплати ?
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16.07.2024 22:09 Відповісти
А солдат так і отримує 20 тис
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16.07.2024 22:19 Відповісти
а солдат тилу взагалі 2 тис
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16.07.2024 22:39 Відповісти
Як же потрібно зневажати народ, 48 процентів якого обрали собі за Владу в таких слуг:
стрімке зростання тарифів - це для "мудрого наріду", збільшення фонду на виплати помічникам слуг - це нам, вашим слугам. Якось же потрібно виживати слугам (та помічникам самих слуг) в умовах, коли і тарифи зростають, і ціни))
Ну, що з*-дебіли, ви нарешті "наржались"?
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16.07.2024 22:47 Відповісти
Тварини
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16.07.2024 22:56 Відповісти
Класс!
А в ВПО жалюгідні 2тис відібрали!
Ось так і останні розбіжаться, хто буде обслуговувати цих кнурів та свиноматок?
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16.07.2024 23:00 Відповісти
Це просто свято якесь, штурмовикам ,що йдуть у пекельні атаки 100тис, а цим підкладкам депутунів -на 30% вище!
Ну тепер можна і пАржати...
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16.07.2024 23:05 Відповісти
100тис це для преси ,рахується тільки виходи на нуль це премія 3т за день,зп не міняється
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16.07.2024 23:50 Відповісти
Скорее всего что рейтинг слуг упал ниже нулевой отметки, и они это знают. Поэтому им стесняться уже нечего. Теперь будут грабить мудрый нарид по полной.
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16.07.2024 23:10 Відповісти
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17.07.2024 00:52 Відповісти
З початку виборчого процесу ще далеко до виборів постійно говорив*Що ця влада буде найгіршою,ніж усі попередні*Задавали питання, *чому*?Відповідав.*що вони себе УЗАКОНЯТЬ в нових олігархів і буде шалена ПОЛІТИЧНА корупція*.Не помилився.Злоби нема,а тільки брезглівість,особисто до президента.
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17.07.2024 00:58 Відповісти
Причому - легко, яскраво. А скіки Порох лютував на отій гандораді шоб військовим повернули всі виплати. Йдіть захищайте зеленского - він вас не обдурить - він вас скурить та винюхає.
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17.07.2024 08:20 Відповісти
Не гоните особо волну!
Повышение за счёт зарплат отсутствующих депутатов ОРДЛО, без дополнительного финансирования.
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17.07.2024 09:26 Відповісти
Свинособаки!
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17.07.2024 10:15 Відповісти
Все правильно вони роБЛЯТЬ! Люди не повинні страждати!

https://biz.censor.net/news/3499992/gryvnya_vpala_do_novogo_istorychnogo_rekordu
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17.07.2024 10:36 Відповісти
Такой шаг может очень поставить под вопрос следующий военно-финансовый транш США и членов ЕС Украине! Скажут, зачем Вам деньги?! Вы же себе жалование повышаете. У Вас есть деньги, воюйте себе! Доиграются! Ох, доиграются!!!
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17.07.2024 13:29 Відповісти
Це і є національна гра в «ой, а це ж хто?» - те саме у системі освіти - купа фіктивних вакансій з відповідним перерозподілом. Ніби, і вчителям, що гарують до непритомності, трохи «наділяють» (якщо хочуть), але дітям від цього шкода - їм байдуже до звітності, а вчитель дістається виснажений і налякани
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17.07.2024 14:09 Відповісти
В такій ситуації якийсь легальний «перерозподіл» міг би бути корисним, якби щось могло «дотекти зверху» до фактичних виконавці
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17.07.2024 14:14 Відповісти
73% проголосували за ''кінець епохи бідності'' і за те, що тепер ''кожен з нас президент''! То був дуже розумний вибір!
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17.07.2024 15:03 Відповісти

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