"Слуги народу" підвищили зарплати помічників депутатів у півтора рази

Верховна Рада внесла зміни до постанови "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів" щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів.

Відповідний проєкт постанови №11384 на засіданні у вівторок, 16 липня, підтримали 264 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

У тому числі постанову підтримали 189 депутатів від "Слуги народу", 13 – від "Голосу", по 12 – від ВО "Батьківщина" та груп "Відновлення України" і "Довіра", 8 – від "Платформи За життя та мир", 7 – від "Європейської солідарності" та групи "Партія "За майбутнє", а також 4 позафракційні.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що за законом "Про статус народного депутата України" кожен нардеп може мати до 31 помічника-консультанта. Водночас фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором, у 2024 році встановлений на рівні 29,2 прожиткового мінімуму або 88,4 тис.грн на місяць.

"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", – вважає ініціаторка проєкту постанови, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

Відтак, постанова передбачає збільшення з 1 липня 2024 року місячного фонду оплати праці помічників нардепів до 43,8 прожиткового мінімуму або 132,63 тис. грн.

Збільшення фонду оплати праці помічників передбачається за рахунок економії видатків на оплату відпусток народних депутатів, на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, та зменшення видатків на оплату праці працівників Апарату Верховної Ради.

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Як повідомлялося, раніше ініціаторка постанови Галина Третьякова звинуватила співробітників Апарату ВР у втручанні в електронну систему, щоб завадити перенаправленню коштів з фінансування Апарату на виплати помічникам депутатів.

За її словами, наразі у Апараті ВР 200 вільних посад, кошти, передбачені на їх утримання, перерозподіляються на доплати керівництву. Водночас депутати пропонували спрямувати їх на збільшення фонду оплати праці своїх помічників.

Скільки витрачає держава на утримання депутатів

Кошторис Верховної Ради на 2024 рік передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВР на загальну суму 2,95 млрд грн, це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на минулий рік.

Збільшення видатків у парламенті пояснювали зокрема тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн (у поточному бюджетному періоді він становить 2 684 грн).

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів. На 2023 рік на виплати депутатам передбачалось витратити 840 млн грн.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту передбачено 1,13 млрд грн, у тому числі 1,01 млрд грн – на оплату праці.

При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 198,3 млн грн. У тому числі 169,18 млн грн виділять саме телеканалу "Рада", що відповідає рівню 2023 року.