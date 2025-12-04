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Новини Бюджет-2026
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Нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе під час війни, - "слуга народу" Фролов

Слуга народу Фролов критикує збільшення видатків на утримання нардепів

Парламентарі не мають під час війни підвищувати видатки на своє утримання.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп "Слуги народу" Павло Фролов, передає Цензор.НЕТ.

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"Учора Верховна Рада ухвалила бюджет-2026. І, на жаль, у ньому втричі збільшили видатки на утримання народних депутатів. Не зарплату - а фонд на виконання депутатських повноважень: приймальні, поїздки, канцелярія.

Я не підтримав це рішення", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що під час війни нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе.

Читайте: ВР прагне капітуляції України. У Бюджеті-2026 вкотре забули про зарплати для військових, - Стерненко

"Кожна гривня має працювати на оборону, підтримку ВПО, соціальні програми, громади. Через цю позицію я, чесно кажучи, втратив друзів і колег у парламенті.

Людей, з якими багато років працював пліч-о-пліч. Тільки тому, що я не готовий голосувати за те, що вважаю неправильним. Після цього почалася хвиля критики та відвертого бруду.

Але ворогами бюджету точно не є ті, хто голосує проти збільшення власних витрат втричі. Справжня відповідальність - не піднімати собі фінансування в розпал війни", - зазначив Фролов.

Читайте: У листопаді до місцевих бюджетів перераховано 17 млрд грн: це ‒ 100% від запланованого, ‒ Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

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Слуга народу Фролов критикує збільшення видатків на утримання нардепів

Автор: 

ВР (15176) держбюджет (2561) зарплата (2330) Фролов Павло (10)
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Топ коментарі
+16
Будьте вы прокляты черти зеленые
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04.12.2025 14:55 Відповісти
+13
Так покажи приклад. Відмовся від тієї надбавки та закликай всіх слуг не оббирати панів які вас найняли на роботу та утримують на свої податки.
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04.12.2025 14:55 Відповісти
+11
Піднімав кіпіш у ВР - чи аби в пабліках засвітитися?
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04.12.2025 14:56 Відповісти
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Будьте вы прокляты черти зеленые
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04.12.2025 14:55 Відповісти
Так, а шо йим робить ? вони ж вже звикли, зеленський через міндіча годував йих як вірних псів конвертами з валютой, а зараз все, поки отой янелох організуе нове корито треба ж якось жить ото і будуть доїть бюджет, вони ж слуги лохів які йих обрали то і радуйтесь що хоть втричи а не в 33 рази.
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04.12.2025 15:56 Відповісти
Сьогодні чув від Берези. що арахамія цьому"слузі" набив пику та одягнув смітник на голову прямо у ВР...за розголошення!
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04.12.2025 22:35 Відповісти
Так покажи приклад. Відмовся від тієї надбавки та закликай всіх слуг не оббирати панів які вас найняли на роботу та утримують на свої податки.
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04.12.2025 14:55 Відповісти
Піднімав кіпіш у ВР - чи аби в пабліках засвітитися?
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04.12.2025 14:56 Відповісти
Після голосування, пішли пост фактум собі заявами бали набивати... Ну так хто проти відмовтися на користь зсу. Ситуація як 73% зараз, ніхто за Зе як послухати не голосував але він є... Так і з бюджетом 2026.
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04.12.2025 14:56 Відповісти
Про яке моральне прово глаголить цей нардеп, який досі не полишив ряди цих так званих "слуг народа"? Де совість ампутована, там моралі нема. А Фролову варто залишити цю фракцію суцільної ганьби, щоб не заляпатись їхнім лайном і щоб знести законно їхню монокоаліцію.
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04.12.2025 15:01 Відповісти
ну да, они ж бедные им нужнее, у матери 4200 пенсия, без меня в 80 лет шарила бы по помойкам что бы от голода не умереть, а этим убогим страдальцам в три раза повысили, ну ок, им нужнее ...
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04.12.2025 15:02 Відповісти
Зазвичай, на цензорі є команда, яка хейтить пенсів. Самі вибрали, самі заробили, тобто, не заробили, самі й винні. Типу - заткнулись і здохли.
Це кажу для вашої готовності зустріти кардинально протилежну людському співчуттю думку.
(я не пенсійного віку)
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04.12.2025 15:22 Відповісти
Тут ще потрібно з"ясувати за які заслуги ми їм повинні платити?
Що вони покращили???
Цих дармоїдів пора перевести на відрядну оплату праці
Якщо депутат чи чиновник, приніс користь державі ідеями чи законом який покращить стан економіки чи доброту людей - заплатити, якщо ні - нехай сидять і виживають на мінімалці, як і багато людей!
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04.12.2025 15:04 Відповісти
Оце ж маячня!
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04.12.2025 15:19 Відповісти
Ну, заслуга, то таке... Для когось--перемога, комусь--зрада.
Для початку усіх нардепів будь якого "рангу" тре посадити на "мінімалку" та зняти геть усі привілеї/ надбавки/доплати, щоби вони знали, шо йдуть виконувати певну відповідальну роботу на користь Держави, а не просто немаленькі гроші з бюджету цмулити, сидячи у комфорті у білих сорочках з краватками.
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04.12.2025 15:27 Відповісти
Де нардепи, а де "моральне право". Насмішили, їй богу.
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04.12.2025 15:09 Відповісти
Прямо трутень проти меду
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04.12.2025 15:10 Відповісти
Зазвичай кажуть "бджоли проти меду", але тут ви прямо саму суть піймали 💯
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04.12.2025 15:15 Відповісти
я в курсі, але не хотів бджіл ображати
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04.12.2025 19:38 Відповісти
Що подумав зараз : пройде час,закінчиться війна,в країні буде багато учасників бойових дій,учасників війни.Колись вони достигнуть пенсійного віку,можливо,держава зробить пільги і на 5 років підуть раніше.Тільки пенсію достойну захисники можуть і не отримати так я основна зарплата 20-25 тис грн а решта доплата,скажімо ,на нулі. 100 тис./міс +70 тис.за які єдиний соціальний внесок не утримується.В результаті до нарахування пенсій візьмуть ті 20-25 тис.
Ті яких в Раду посадив народ самі собі установлюють зарплату.Совість де була там щось в штанях виросло.Є там кадри які сидять по двадцять з лишнім років.Виборці чекали від них що приведуть до процвітання тільки жити ставало все гірше.
Є ще каста гарно оплачуваних всіх не перечислиш:чиновники,управлінці,наглядові радиі особливі це судді і прокурори,які 80-90 % отримують від зарплати пенсії та пожиттєві утримання + інвалідність з раннім виходом на пенсію.Ось і виходе ХТО ВЕЗЕ НА ТОМУ І ЇДУТЬ!
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04.12.2025 15:13 Відповісти
Грошей, які українці сплачують у Пенсійний фонд, давно не вистачає, щоб покривати пенсії, а дефіцит покривають коштом державного бюджету. До того ж війна вдарила по демографії України, через що реформу пенсійної системи, яку ігнорували ще до початку великої війни, відклали на «майбутнє».. Про пенсії забудь
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04.12.2025 15:21 Відповісти
Гарно провернули
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04.12.2025 15:24 Відповісти
Нетиповий "слуга".
Можливо, зламався і потребує допомоги психолога
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04.12.2025 15:13 Відповісти
Зараз ці зелено-сині покидьки швиденько почнуть чесними патріотами прикидатися. Нехай це мудило краще звітує з трибуни ВР скільки він на ЗСУ задонатив з реальним підтвердженням сказаного.
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04.12.2025 15:15 Відповісти
І скільки "конвертів" встиг отримати, нехай розповість.
Але ж він мабуть боїться повторити долю Полякова, тому нічого не скаже...
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04.12.2025 15:24 Відповісти
Так ти ж баран з моносброда що за це голоси дав?!
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04.12.2025 15:18 Відповісти
а військові мають моральне право вас вішати....
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04.12.2025 15:18 Відповісти
мають, не мають. збільшили і ні в кого не спитали. до речі, пенсіонерам отим зажратим, що отримують по 3-5 тисяч, теж підвищать пенсії. гривень на 100. можливо
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04.12.2025 15:21 Відповісти
Пора запровади індивідуальну картку депутата та чиновника, де буде відображено чим це тіло займалося, які закони напрацювало, які здійснило депутатські ініціативи і що покращило!
Також, ввести поняття коефіцієнт корисної дії депутата і вже згідно ККД нараховувати їм зарплату та пільги
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04.12.2025 15:30 Відповісти
Залишиться два депутата на зарплаті, яки шось розуміють і патріотичні, а останні перейдуть на підтримку від хабарів
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04.12.2025 15:46 Відповісти
То й добре, буде видно хто на що гараздий, то й залишимо двох на високій зарплаті,
а дармоїди - лісом!
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04.12.2025 15:53 Відповісти
Не повинні, але, як колись казав знайомий депутат, то ми в залі вороги, а біля каси та в їдальні ми всі друзі.
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04.12.2025 15:43 Відповісти
Це не депутати це гандони
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04.12.2025 15:44 Відповісти
нет, это враги народа, которые вместе с путиным уничтожают страну
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04.12.2025 16:20 Відповісти
Ну народ чого ви---хлопець хоче відійти від мародерів,а ви його хаєте І це при тому ,що майже всі ми нічого про нього не знаємо. Хренови ви і аналітикі і "політикі" і експерти---таких потрібно ПІДТРИМАТИ і переманити на сторону ,яка буде проти шахраїв,бандитів і ворогів України. Правда на цензорі здебільшого "править бал" балабол і піарщик.
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04.12.2025 15:45 Відповісти
Це мабуть та біла ворона, якій вистачає і конвертів
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04.12.2025 15:47 Відповісти
Утримався і Проти - це трошки різне відношення до підтримки. Ви утримались.
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04.12.2025 15:46 Відповісти
Нашёлся один полупорядочный.
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04.12.2025 15:54 Відповісти
это не нардепы- это враги народа, как и все жидье у власти - резниковы, мидичи, шефиры
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04.12.2025 16:17 Відповісти
В зелёном балагане любят собираться жулики, кидалы, воры всех мастей….(В.Токарев). Зелені мляді, а як самім не соромно??? Треба вас скоротити до 100 депутатів, враховуючи кількість населення в Україні зараз!!! І провести вибори в Раду якомога швидше, ви всіх **** …. Тьфу заколєбали!!!!
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04.12.2025 16:31 Відповісти
але не всі такі ,є і такі як Пастор з команди Пороха ...Людина з великої букви ...
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04.12.2025 16:32 Відповісти
Зійшли з розуму і до того ж усі
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04.12.2025 16:51 Відповісти
І написав заяву, що відмовляється від своєї зарплатні, і просить перераховувати її на ЗСУ. Правда?
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04.12.2025 16:57 Відповісти
Скромно мовчав, чекав поки проголосують, щоб тепер покрасуватися своєю "принциповістю"?
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04.12.2025 17:51 Відповісти
 
 