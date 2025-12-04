Нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе під час війни, - "слуга народу" Фролов

Парламентарі не мають під час війни підвищувати видатки на своє утримання.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп "Слуги народу" Павло Фролов, передає Цензор.НЕТ.

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"Учора Верховна Рада ухвалила бюджет-2026. І, на жаль, у ньому втричі збільшили видатки на утримання народних депутатів. Не зарплату - а фонд на виконання депутатських повноважень: приймальні, поїздки, канцелярія.

Я не підтримав це рішення", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що під час війни нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе.

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"Кожна гривня має працювати на оборону, підтримку ВПО, соціальні програми, громади. Через цю позицію я, чесно кажучи, втратив друзів і колег у парламенті.

Людей, з якими багато років працював пліч-о-пліч. Тільки тому, що я не готовий голосувати за те, що вважаю неправильним. Після цього почалася хвиля критики та відвертого бруду.

Але ворогами бюджету точно не є ті, хто голосує проти збільшення власних витрат втричі. Справжня відповідальність - не піднімати собі фінансування в розпал війни", - зазначив Фролов.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

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