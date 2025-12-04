Нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе під час війни, - "слуга народу" Фролов
Парламентарі не мають під час війни підвищувати видатки на своє утримання.
Про це у Фейсбуці повідомив нардеп "Слуги народу" Павло Фролов, передає Цензор.НЕТ.
"Учора Верховна Рада ухвалила бюджет-2026. І, на жаль, у ньому втричі збільшили видатки на утримання народних депутатів. Не зарплату - а фонд на виконання депутатських повноважень: приймальні, поїздки, канцелярія.
Я не підтримав це рішення", - зазначив він.
Нардеп наголосив, що під час війни нардепи не мають морального права збільшувати витрати на себе.
"Кожна гривня має працювати на оборону, підтримку ВПО, соціальні програми, громади. Через цю позицію я, чесно кажучи, втратив друзів і колег у парламенті.
Людей, з якими багато років працював пліч-о-пліч. Тільки тому, що я не готовий голосувати за те, що вважаю неправильним. Після цього почалася хвиля критики та відвертого бруду.
Але ворогами бюджету точно не є ті, хто голосує проти збільшення власних витрат втричі. Справжня відповідальність - не піднімати собі фінансування в розпал війни", - зазначив Фролов.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Будь ласка, зачекайте...
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Це кажу для вашої готовності зустріти кардинально протилежну людському співчуттю думку.
(я не пенсійного віку)
Що вони покращили???
Цих дармоїдів пора перевести на відрядну оплату праці
Якщо депутат чи чиновник, приніс користь державі ідеями чи законом який покращить стан економіки чи доброту людей - заплатити, якщо ні - нехай сидять і виживають на мінімалці, як і багато людей!
Для початку усіх нардепів будь якого "рангу" тре посадити на "мінімалку" та зняти геть усі привілеї/ надбавки/доплати, щоби вони знали, шо йдуть виконувати певну відповідальну роботу на користь Держави, а не просто немаленькі гроші з бюджету цмулити, сидячи у комфорті у білих сорочках з краватками.
Ті яких в Раду посадив народ самі собі установлюють зарплату.Совість де була там щось в штанях виросло.Є там кадри які сидять по двадцять з лишнім років.Виборці чекали від них що приведуть до процвітання тільки жити ставало все гірше.
Є ще каста гарно оплачуваних всіх не перечислиш:чиновники,управлінці,наглядові радиі особливі це судді і прокурори,які 80-90 % отримують від зарплати пенсії та пожиттєві утримання + інвалідність з раннім виходом на пенсію.Ось і виходе ХТО ВЕЗЕ НА ТОМУ І ЇДУТЬ!
Можливо, зламався і потребує допомоги психолога
Але ж він мабуть боїться повторити долю Полякова, тому нічого не скаже...
Також, ввести поняття коефіцієнт корисної дії депутата і вже згідно ККД нараховувати їм зарплату та пільги
а дармоїди - лісом!